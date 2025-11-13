Vystresovaní učitelé zjišťují, že AI zvyšuje jejich pocit pohody

AI je odsouzena k úspěchu a ne kvůli “inteligenci”
13. 11. 2025 / Bohumil Kartous
Pocit menšího stresu, více času na důležité věci, opora v okamžiku, kdy si nevím rady a větší míra sebejistoty i seběvědomí. Jak čeští učitelé reflektují své experimentování s AI.
„Mám tři dcery a zároveň jsem vedla školu,“ sdělovala nám s výrazem „je to fakt dřina“ jedna z účastnic našeho experimentálního projektu ExploreEdu, v němž jsme sbírali zkušenosti učitelů v oblasti využití AI. „Měla jsem stále pocit, že kvůli práci děti zanedbávám,“ popsala nám dále svoje dilema, které zná mnoho zaměstnaných rodičů. Bylo to právě využití AI chatbota, které jí toto dilema pomohlo vyřešit.
Jak? „Zaprvé, mnoho rutinních věcí z administrativy a komunikace mi pomáhá řešit chatbot – psaní dlouhých e‑mailů, souhrny z vyhlášek a další komunikaci, návrhy na porady. Ale nejen to. Když se jedna z mých dcer připravovala na zkoušky z angličtiny, měla jsem výčitky svědomí, že jí v tom dostatečně nepomáhám. Pak jsme ale našly řešení: pomocí komunikace s chatbotem kontrolovala svá cvičení, nacházela chyby a naučila se jim předcházet. A všechno skvěle zvládla. Když jsem o tom celém následně přemýšlela, používání AI významně přispělo k mému dobrému pocitu z práce i doma.“
Není to ale jen otázka wellbeingu, je to i profesní jistota, kterou učitelům současná podoba AI nabízí. „Vracela jsem se do školy po deseti letech péče o děti,“ svěřovala se jiná naše experimentátorka, učitelka základní školy. „Nikdy jsem nebyla žádná technologická nadšenkyně, ale řekla jsem si, že jestli se o to nepokusím, těžko se mi ten návrat podaří. Začala jsem zkoušet pracovat s chatbotem v přípravě do hodin, pak i v hodinách a v hodnocení. Po počáteční fázi pokus–omyl jsem se naučila docela rychle používat tento nástroj tak, aby mi efektivně pomáhal. Mimo jiné jsem tím výrazně posílila vlastní sebejistotu.“
Jak vidíte, AI je skutečně poněkud jiným typem technologické disrupce, než na jakou jsme v digitálním věku zvyklí. Učitelům přináší možnost ulevit si od zátěže a stresu z ní vyplývajícího, pomáhá jim šetřit čas a lépe prioritizovat. Vedle toho ale přináší i výzvy, které vzdělávání nemůže ignorovat. Práce s AI opět vstupuje do oblasti poznávání a vytváření informací, což se nutně musí promítnout do školního vzdělávání – a to nejen tím, že písemné domácí úkoly jsou najednou „v ohrožení“. Naši experimentátoři zjistili, že zcela zásadní je způsob, jak s chatbotem komunikovat, tedy správné promptování. Jeden z našich učitelů popsal komunikaci s chatbotem jako „dialog s partnerem na úrovni“, nicméně ta úroveň je vyžadována zejména od nás, tedy od uživatelů.
Práce s takovými nástroji a omezení jejich rizik by se měly stát součástí školního vzdělávání. Díky našim experimentátorům, kteří začali ohledávat plusy a mínusy chatbotů, jsme dali dohromady manuál pro práci s AI ve škole. Manuál obsahuje zkušenosti našich učitelů a tipy na to, co všechno se dá s chatbotem dělat, stejně jako odkazy na další možnosti rozvoje práce s AI.
Manuál představíme společně s některými z našich učitelských experimentátorů 2. 12. na dopolední konferenci v Praze. Konference je zdarma a je určena primárně ředitelům a učitelům mateřských, základních a středních škol.
Registrace je dostupná ZDE.
