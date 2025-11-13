Izrael útočí na jih a sever Gazy během opakovaně porušovaného příměří
Nové izraelské letecké útoky zasáhly Khan Younis
Došlo k několika novým izraelským útokům uvnitř žluté linie, která vymezuje území kontrolované Izraelem, v jižní části Gazy v Khan Younis.
Zahrnují dva letecké útoky a demolici ve východní části města.
Navzdory více než měsíčnímu příměří izraelské síly prováděly téměř denní útoky v Gaze, při nichž podle ministerstva zdravotnictví enklávy zabily nejméně 245 lidí a 627 jich zranily.
Nejnovější izraelský útok se odehrál poblíž přechodu Zikim na severu Gazy
Palestinci slyší zvuky výbuchů již čtyři týdny od vyhlášení příměří, které mělo ukončit veškeré násilí v této oblasti.
Izraelská armáda pokračuje v ničení a odpalování mnoha zbývajících obytných budov.
V posledních několika hodinách izraelská armáda provedla útoky ve východní části Khan Younis a také v severní části Beit Lahiya.
To je poblíž přechodu Zikim, který má být otevřen a umožnit vstup humanitární pomoci. Všechny tyto oblasti leží za žlutou linií, která je pod izraelskou kontrolou.
Palestinci na okupovaném Západním břehu protestují proti nucenému vysídlení
Palestinci na okupovaném Západním břehu uspořádali protest poté, co byli izraelskou armádou vyhnáni ze svých domovů.
Od ledna Izrael prohlásil několik uprchlických táborů za „uzavřené vojenské oblasti”. Vojáci vyhrožují střelbou na ty, kteří se pokusí znovu vstoupit.
Tento krok donutil za posledních 10 měsíců více než 32 000 Palestinců opustit své domovy.
Ministři zahraničí zemí G7 podporují Trumpův plán na ukončení války v Gaze a vyzývají k neomezené pomoci
Přední diplomaté ze zemí skupiny G7 vydali společné prohlášení, ve kterém důrazně podporují plán amerického prezidenta na ukončení války v Gaze.
Na setkání v kanadské oblasti Niagara ministři „znovu vyjádřili svou silnou podporu“ tomuto plánu a uvítali pokračující příměří a nedávné propuštění zajatců.
Představitelé G7 zdůraznili naléhavost navrácení ostatků zemřelých zajatců a uvítali zvýšený příliv pomoci do tohoto území.
Vyjádřili však „znepokojení nad omezeními, která nadále platí“ pro humanitární pomoc.
„Vyzýváme všechny strany, aby umožnily humanitární pomoc bez zásahů v odpovídajícím rozsahu, a to prostřednictvím Organizace spojených národů a jejích agentur, Červeného půlměsíce a dalších mezinárodních institucí a mezinárodních nevládních organizací, jak je stanoveno v plánu prezidenta Trumpa,“ uvádí se v prohlášení.
Novinář Sami Hamdi se vrací do Velké Británie po zadržení v USA kvůli komentářům k válce v Gaze
Britský novinář a pro-palestinský komentátor je na cestě domů do Velké Británie, oznámila dnes jeho rodina.
Hamdi byl 26. října zadržen na mezinárodním letišti v San Francisku v Kalifornii a americké imigrační úřady ho zadržely uprostřed přednáškového turné, během kterého hovořil o izraelské válce v Gaze.
Rodina v prohlášení uvedla, že americká vláda souhlasila s tím, aby Hamdi mohl dobrovolně odjet „bez příkazu k deportaci a bez obvinění“.
„I když tento vývoj vítáme, chceme zdůraznit, že žádná rodina by neměla nikdy prožít to, co my,“ uvedla rodina. Britský novinář byl podle ní v USA s platným vízem a byl zadržen v místnosti s až 90 dalšími lidmi, kteří žili v „hrozných“ podmínkách.
„To vše proto, že Sami, novinář, politický komentátor a obhájce lidských práv, se otevřeně vyjádřil proti genocidě Palestinců v Gaze ze strany Izraele. Sami neměl strávit ani jedinou noc v cele,“ uvedla rodina.
Izraelské síly zadržely 25 lidí při nejnovějších raziích na Západním břehu
Izraelské síly provedly nové razie a zatýkání na okupovaném Západním břehu. Podle agentury Wafa:
Zatkly tři mladé muže po razii v jejich domech ve městě Deir al-Ghusun poblíž města Tulkarem
Izraelská armáda konstatuje, že zaútočila na jižní Libanon
V prohlášení armáda uvádí, že zaútočila na sklad zbraní a podzemní infrastrukturu používanou Hizballáhem v jižním Libanonu.
Izraelská armáda uvedla, že se tyto objekty nacházely v blízkosti civilního obyvatelstva, a obvinila skupinu z pokusu o obnovení svých aktiv na jihu.
Izrael a Hizballáh podepsaly loni v listopadu dohodu o příměří, která ukončila více než rok trvající přestřelky mezi oběma stranami, včetně dvou měsíců totální války.
Podle dohody se obě strany zavázaly zastavit boje a stáhnout své jednotky z jihu země. Izrael však opakovaně bombardoval jih a udržoval vojáky na pěti místech v Libanonu.
Ačkoli Hizballáh od vstupu dohody v platnost na Izrael nestřílel, byl obviněn z obnovy svých vojenských kapacit v jižním Libanonu. Skupina to popírá.
Izraelští osadníci zapálili mešitu poblíž Salfitu na Západním břehu
Skupina izraelských osadníků podle agentury Wafa poničila mešitu poblíž města Salfit na okupovaném Západním břehu.
Agentura cituje místního aktivistu a uvádí, že izraelští osadníci vylili hořlavou látku u vchodu do mešity a na její stěny napsali rasistické nadávky. Zpráva uvádí, že obyvatelé pomohli uhasit oheň, než se rozšířil po celé mešitě.
Izrael útočí na města Gaza, Beit Lahiya a Khan Younis
Dostáváme zprávy o několika izraelských útocích v Gaze – od Beit Lahiya na severu po Khan Younis na jihu.
Izraelské síly provedly letecké útoky, dělostřelecké útoky a demoliční operace ve východních částech města Gaza a Khan Younis.
Letecké útoky zasáhly také severní část Gazy, Beit Lahiya.
Shrnutí nedávného vývoje
