V říjnu Bělorusko ve srovnání se zářím zvýšilo dodávky benzínu na ruský trh o 9 %
14. 11. 2025
Kromě toho byly minulý měsíc na ruský trh dodáno asi 33 300 tun motorové nafty vyrobené běloruskými rafinériemi (-3 % oproti září), upřesnily zdroje.
Tranzitní železniční dodávky motorového benzinu z rafinérií v Bělorusku pro export přes přístavy Ruské federace se v říjnu snížily o 29 % v denním vyjádření, a to na 103 600 tun.
Z tohoto objemu připadalo na baltský přístav Usť-Luga 37 000 tun (-3,4 % oproti září), dodávky ve směru kaspických přístavů Astrachaň a Machačkala se snížily na 66 500 tun (-38 % oproti září). V říjnu se přeprava ve směru na přístav Astrachaň zvýšila na 86 420 tun.
Obecně platí, že v prvních deseti měsících roku 2025 tranzitní dodávky benzínu z rafinérií v Bělorusku přes přístavy Ruské federace klesly o 29 % oproti stejnému období loňského roku, a to na 1,26 milionu tun, ukázaly Reuters zdrojová data a výpočty.
Podle zdrojů se dodávky snížily v důsledku snížení rafinace ropy v rafinériích v zemi.
Bělorusko dodává ropné produkty ze svých rafinérií pro překládky přes ruské přístavy od března 2021 v rámci dohody o spolupráci podepsané mezi Moskvou a Minskem v oblasti dopravy, tranzitu a překládky pohonných hmot.
Zdroj v ruštině: ZDE
