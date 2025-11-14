Německý soud odmítl žalobu ohledně zastavení vývozu zbraní do Izraele
14. 11. 2025
Správní soud v Berlíně ve středu z procedurálních důvodů zamítl dvojici podání ohledně zastavení německého vývozu zbraní do Izraele.
Žaloby byly podány několika Palestinci: jedna naturalizovaným německým občanem a druhá jeho otcem v Gaze a dalšími spolužalobci.
Jejich hlavním cílem bylo zastavit veškerý budoucí vývoz zbraní, dokud nebude dokončen proces příměří a mírových rozhovorů na Středním východě, a zpětně prohlásit licenci na vývoz zbraní, kterou již udělila německá vláda na vývoz 3 000 přenosných granátometů, za nezákonnou.
Žalobci tvrdili, že schválení vývozu vládou je v rozporu se závazky Německa podle mezinárodního humanitárního práva.
Soud shledal případy neplatnými vzhledem ke změněným okolnostem
Soud ve středu večer v tiskové zprávě uvedl, že oba případy byly zamítnuty z procesních důvodů.
Uvedl, že preventivní zabránění novému vývozu zbraní, o které žalobci usilovali, by vyžadovalo situaci, kdy by bylo pravděpodobné, že by Německo v blízké budoucnosti vyvezlo zbraně do Izraele v rozporu se svými závazky v oblasti lidských práv.
"V současné době se neočekává, že by tomu tak bylo," napsal soud. "Spolková vláda výslovně změnila svou schvalovací politiku ohledně dodávek válečných zbraní do Izraele."
Druhá žaloba, která původně usilovala o zrušení souhlasu s vývozem protitankových zbraní do Izraele, který byl poprvé udělen v říjnu 2023, byla později změněna tak, aby usilovala o retroaktivní prohlášení, které by vývoz prohlásilo za nezákonný.
Soud řekl, že by to mohlo být schváleno pouze v případě, že by existovalo konkrétní nebezpečí, že německá vláda bude znovu jednat stejným způsobem.
Uvedl, že budoucí rozhodnutí Berlína "nelze s jistotou předvídat" a také, že "situace v konfliktu v Gaze se od podzimu 2023 výrazně změnila".
Tyto případy následovaly po několika minulých, neúspěšných pokusech získat nouzové soudní příkazy k zastavení vývozu zbraní.
Případ byl projednáván u berlínského městského soudu, protože ten je sídlem vlády. Ačkoli je slyšení projednáváno úředníky správního soudu, slyšení bylo z bezpečnostních důvodů přesunuto do bezpečnějšího trestního soudu v Moabitu.
Doktor řekl soudu, že ošetřoval oběti zkázy
Jeden z celkem sedmi původních žalobců, z nichž jeden mezitím zemřel, se ve středu sám objevil u soudu, aby svědčil.
Naturalizovaný německý občan, lékař, řekl, že byl v Gaze ošetřovat raněné během války a viděl škody napáchané "zbraněmi vyrobenými v Německu", čímž si pohrál s anglickým sloganem, který často používají němečtí podnikatelé a politici jako chlubení se kvalitou vývozu a popularitou.
Řekl, že jako dětský lékař bojoval za životy raněných, "bez ohledu na barvu pleti, původ, náboženství nebo etnický původ," a dodal: "Totéž očekávám od ostatních."
Předsedající soudce Stephan Goscurth lékaři řekl, že jeho žaloba neuspěje kvůli délce jeho pobytu v Německu a muž ji následně stáhl. Řekl, že neočekával úspěch, ale chtěl vyzkoušet vše, co bylo v jeho silách.
"Chci mít možnost podívat se svým rodičům do očí," řekl soudu.
Jeden z právníků žalobců se sídlem v Gaze řekl sněmovně o svých zkušenostech během války. Jeden z nich zemřel v červenci ve věku 63 let při útoku v Gaze, řekl soudu Remo Klinger. Ostatní žijí v uprchlických táborech a v bojích ztratili několik příbuzných, řekl.
Německo zvýšilo a poté omezilo vývoz zbraní
Panel vysoce postavených členů německé spolkové vlády musí individuálně schválit vývoz zbraní do jiných zemí.
Po teroristickém útoku Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, který uvedl do pohybu poslední válku v Gaze, se německá vláda rozhodla zvýšit a upřednostnit zvažování a schvalování vývozu zbraní do Izraele.
V srpnu 2025 kancléř Friedrich Merz řekl, že Německo dočasně zastaví schvalování vývozu zbraní, které by mohly být použity v Gaze, v reakci na to, co nazval stále agresivnějším přístupem izraelských sil v té době. Žalobci tvrdili, že tento slib byl nedostatečný.
Následující měsíc vláda schválila vývoz vojenského vybavení v hodnotě nejméně 2,46 milionu eur (zhruba 2,85 milionu dolarů), jak bylo ukázáno v odpovědi na parlamentní dotaz vydaný opoziční Levicovou stranou.
Toto číslo představuje výrazné snížení ve srovnání se zbraněmi v hodnotě více než 250 milionů eur, které byly schváleny k vývozu mezi 1. lednem a 8. srpnem 2025.
Nejisté příměří vstoupilo v Gaze v platnost 10. října, ale od té doby došlo k několika vypuknutím bojů.
Zdroj v angličtině: ZDE
