Zelenskyj obviňuje Rusko, že se snaží sabotovat mírová jednání „typickými ruskými lžemi“
29. 12. 2025
Volodymyr Zelenskyj řekl, že po svém setkání s Trumpem očekával nějaký skandál, který by sabotoval mírová jednání
Tvrzení Ruska, že zmařilo útok dronů na Putinovu rezidenci, ukazuje, že „nechtějí tuto válku ukončit“, říká ukrajinský prezident
Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko, že se pokouší sabotovat mírová jednání a připravuje se bombardovat iukrajinské vládní budovy poté, co Kreml prohlásil, že zmařil ukrajinský útok dronů na rezidenci Vladimira Putina.
Dodal: „Tato údajná zpráva o „útoku na rezidenci“ je kompletní výmysl, jehož cílem je ospravedlnit další útoky na Ukrajinu, včetně Kyjeva, a také odmítnutí Ruska podniknout nezbytné kroky k ukončení války.“
Ukrajinský prezident varoval, že je pravděpodobný útok na hlavní vládní komplex v hlavním městě, podobný ruskému bombardování budovy kabinetu ministrů v centru Kyjeva v září.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov tvrdil, že Ukrajina se pokusila zasáhnout Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti jižně od Petrohradu. V důsledku toho bude podle něj přehodnocena vyjednávací pozice Moskvy.
Lavrov uvedl, že ruská protivzdušná obrana sestřelila 91 přilétajících dronů. „Takové bezohledné akce nezůstanou bez odezvy,“ dodal a odsoudil to, co nazval „státním terorismem“. Cíle pro odvetné údery proti Ukrajině již byly vybrány, uvedl.
Nejnovější válečná hrozba Kremlu se zdála být součástí informační kampaně ve stylu KGB zaměřené na Rusy a ovlivnitelný Bílý dům. Ruský prezidentský poradce Jurij Ušakov tvrdil, že Putin informoval Trumpa o údajném útoku, když spolu v pondělí hovořili.
Trump byl touto zprávou „šokován“, tvrdil Ušakov, přičemž ruští představitelé tvrdili, že do toho, co popsal jako „provokace“, byla zapojena také Británie.
Tisková mluvčí Trumpa Karoline Leavittová popsala rozhovor mezi Trumpem a Putinem jako „pozitivní“. Následoval po dlouhém telefonátu mezi oběma lídry v sobotu.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha řekl, že Moskva používá starou taktiku obviňování druhé strany z „toho, co sama dělá nebo plánuje“. Poukázal na to, že Kyjev útočí pouze na „legitimní vojenské cíle“ na nepřátelském území a brání se ruské agresi.
Zelenskyj dříve uvedl, že USA nabídly Ukrajině „silné“ bezpečnostní záruky na 15 let, ale po rozhovorech s Trumpem v jeho rezidenci Mar-a-Lago uznal, že budoucnost východní části země, Donbasu, zůstává nevyřešena.
Na cestě zpět do Evropy Zelenskyj uvedl, že americký Kongres a ukrajinský parlament budou společně hlasovat o amerických slibech. Ty jsou klíčovou součástí 20bodového mírového plánu, který projednal s americkým prezidentem, řekl.
Kyjev považuje tyto záruky za klíčové pro odrazení další ruské agrese v případě uzavření mírové dohody. Zelenskyj připustil, že předchozí sliby – včetně memoranda z Budapešti z roku 1994 podporovaného USA a Velkou Británií, které zaručovalo ukrajinské hranice – „nefungovaly“.
Podrobnosti nejnovějších závazků USA zůstávají nejasné. Trump vyloučil nasazení mírových sil. Zelenskyj uvedl, že přítomnost mezinárodních pozorovatelů v poválečné Ukrajině je nejlepší formou bezpečnosti a poskytne občanům země jistotu.
Ukrajinský prezident dodal: „Opravdu bychom chtěli, aby záruky byly delší. Řekl jsem mu [Trumpovi], že bychom rádi zvážili záruky na 30, 40 nebo dokonce 50 let, a to by bylo historickým rozhodnutím prezidenta Trumpa. Prezident řekl, že o tom bude přemýšlet.“
Na společné tiskové konferenci v neděli večer Trump prohlásil, že dohoda o ukončení války je „blíže než kdy jindy“. Ve skutečnosti jsou obě strany stále daleko od dohody, přičemž Kreml v pondělí trval na tom, že Ukrajina musí stáhnout své jednotky z „pevnostního pásu“ měst v Doněcké oblasti.
Tiskový mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov uvedl, že pokud Kyjev nedosáhne dohody, ztratí další území. Odmítl se vyjádřit k jaderné elektrárně v Záporoží, kterou Moskva okupuje od své rozsáhlé invaze v roce 2022 a která je dalším sporným bodem v jednáních.
Trump v neděli hovořil s evropskými lídry prostřednictvím videohovoru z Mar-a-Lago. Zelenskyj uvedl, že v příštích dnech očekává jednání s nimi v Evropě a společné následné setkání s Trumpem se pravděpodobně uskuteční v lednu, pravděpodobně v Bílém domě.
Nedělní rozhovory mezi americkou a ukrajinskou delegací byly „skvělé“ a „podstatné“, řekl Zelenskyj.
Ukrajinští komentátoři v pondělí vyjádřili úlevu, že se na schůzce v Mar-a-Lago neopakovaly ponižující scény z února, kdy Trump vyhodil Zelenského z Oválné pracovny.
Byli však kritičtí k některým Trumpovým výrokům, včetně jeho pochybného tvrzení, že „Rusko chce vidět velmi úspěšnou Ukrajinu“. Poznamenali, že americký prezident odmítl odsoudit rozsáhlý letecký útok Kremlu na Kyjev o víkendu, při kterém bylo nasazeno více než 500 dronů, a řekl: „Ukrajina také provedla velmi silné útoky.“
Maria Popova, docentka politologie na McGill University v Kanadě, napsala na Bluesky, že Trump na tiskové konferenci v Mar-a-Lago „znovu zněl jako Putinova loutka“. Poukázala na to, že Trump měl těsně před setkáním se Zelenským dlouhý telefonát s Putinem, a dodala, že mysl amerického prezidenta byla „čerstvě naplněna ruskou propagandou“.
