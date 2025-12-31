Íránský vůdce říká, že země je v 'plnohodnotné' válce s USA, Izraelem a Evropou
31. 12. 2025
Íránský prezident Masúd Pezeškjan uvedl, že jeho země vede "plnohodnotnou válku s Amerikou, Izraelem a Evropou", což vyvolalo nové napětí několik měsíců poté, co Trumpova administrativa provedla letecké údery na tři jaderná zařízení Islámské republiky, píše Tanya Noury
V rozhovoru zveřejněném na webu íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího Pezeškjan obvinil Washington a jeho spojence z práce na destabilizaci Teheránu.
"Nechtějí, aby naše země stála na nohou," prohlásil.
Pezeškjan dodal, že íránské ozbrojené síly mají "mnohem silnější" kapacitu reagovat na další provokace ze strany západních mocností než kdy dříve.
"Pokud se rozhodnou udeřit, přirozeně čelí rozhodnější reakci," varoval.
Tyto komentáře přicházejí před plánovaným setkáním prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na Floridě, kde se očekává, že se bude diskutovat íránský program vývoje balistických raket.
Írán byl tvrdě zasažen dvanáctidenní válkou s Izraelem v červnu, která skončila tím, že americká flotila bombardérů zasáhla hluboce zakopaná íránská jaderná zařízení.
Trump následně oznámil "úplné a totální" příměří v bojích. Pentagon tvrdí, že útoky vrhly íránský jaderný program až o dva roky zpět, ačkoliv Teherán to zpochybňuje.
Nyní však Pezeškjan zesiluje rétorické útoky na to, co považuje za nespravedlivě represivní opatření vycházející z Washingtonu a jeho spojenců.
"Obléhají nás ze všech stran, staví nás do potíží a omezení, vytvářejí problémy — z hlediska obživy, kulturní, politické i bezpečnostní stránky — a zároveň zvyšují očekávání společnosti," řekl íránský prezident v sobotu. "Na jedné straně blokují naše prodeje, naše výměny, náš obchod, a na druhé straně vzrostla očekávání ve společnosti. Proto musíme všichni ze všech sil pomoci nápravě země."
USA uvalily na Írán sankce zaměřené na vývoz ropy — životní sílu národní ekonomiky — ve snaze vyvinout "maximální tlak" a zajistit novou jadernou dohodu.
Sankce přispěly k řadě domácích ekonomických výzev, včetně rostoucí inflace a rostoucí nezaměstnanosti.
Íránská měna, riál, nedávno klesla na rekordně nízkou úroveň vůči americkému dolaru, což o víkendu vyvolalo vlnu protestů v Teheránu a několika dalších městech.
