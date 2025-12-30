Jak a proč Rusko prohrálo námořní válku s Japonskem v roce 1905
30. 12. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 6 minut
Rusko vydávalo na budování své námořní ozbrojené moci obrovské peníze: jen na baltskou flotilu mezi lety 1895-1902 šlo 150 milionů rublů, přičemž rozpočet ministerstva vzdělání byl v roce 1900 33,6 milionů rublů. Car Mikuláš s politováním konstatoval, že Rusko musí budovat tři velké flotily, od sebe velmi vzdálené: baltskou, černomořskou (podle mezinárodní dohody a s ohledem na Turecko nemohla tato flotila ale opustit Černé moře, takže pokud by Rusko chtělo operovat proti Britům ve Středomoří, muselo tam poslat baltskou flotilu) a pacifickou. Čili je tu nějaký objektivní stav světa, třeba geografie. Když Rusko chtělo posílit pacifickou flotilu ve válce s Japonskem, muselo poslat flotilu z Baltu přes celý svět.
Další problém: posádky na flotile z Baltu byli špatně vycvičené, špatně placené, špatně spojené společným duchem. Ruští námořníci velkou část roku žili na pevnině v kasárnách, nemohli rozvíjet ani schopnosti, ani soudržnost na moři. Kromě toho byli sociálně odcizení od svých velitelů, kteří pocházeli ze šlechtické třídy. Námořníci byli převážně z dělnického prostředí a šířily se mezi nimi revoluční ideje. Ke vzpourám vedla špatná kvalita jídla, ubytování, zacházení.
Další rozměr: budování lodí bylo dlouho v rukou státu, ty fabriky nebyly řízeny efektivně, všechno se táhlo, a v době technologického rozvoje to, co bylo pomalu vybudováno, bylo už zastaralé. Navíc platy byly nízké, takže dostat do služby a udržet ve službě talentované, vzdělané, schopné lidi bylo při konkurenci soukromého byznysu velmi obtížné. Námořník, který uměl fungovat na parníku, byl žádaný pracovník pro soukromý byznys, za velmi dobrou mzdu.
I tak by ale Rusko zřejmě válku s Japonskem vyhrálo, kdyby bylo agresivní. Car Mikuláš a jeho rádci ovšem vyhodnotili situaci na východě tak, že budovaná námořní moc stačí na odrazení Japonska od agrese, a obrátili svou pozornost ke stále se zhoršující situaci kolem Turecka. Rusko bylo v nejhorším případě připraveno okupovat východní pobřeží průlivů do Středomoří, protože na nich ekonomicky záviselo. Mezitím Japonci vyhodnotili situaci tak, že nebudou čekat, až Rusko dokončí další rozvoj své pacifické flotily, a spustili agresi.
A tady je další faktor: schopný ruský admirál Makarov, který byl připravený reagovat na japonský úder ofenzívně, zemřel. Jeho náhradník byl také poměrně schopný, ale soustředil se na defenzívu a dril. Výsledkem byl naprostý debakl, jedna z nejhorších porážek v dějinách námořnictví. I tak se Rusku podařilo za obrovských, astronomických výdajů v miliardách rublů znovu vybudovat silnou flotilu do první světové války. Zdá se však, že to byl velký omyl, protože vojenské výdaje, pokud jde o první světovou válku, měly směřovat jiným směrem. Uvedu pár čísel: na přelomu století bylo Rusko třetí největší námořní mocností na světě (ale ohrožovalo je hlavně rostoucí Německo, nota bene v kombinaci s německou pozemní armádou): Británie měla 460 lodí, Francie 391 a Rusko 229. V roce 1903 Rusko dokončilo svou první ponorku.
K citaci jsem si vybral paradoxní důsledky politiky zaměřené proti protekci a pasáž o onom vynikajícím admirálovi, který mohl možná Rusko i přes všechny jeho potíže dovést k vítězství nad Japonskem (a možná by pak nebyla ani revoluce 1905, ani ta 1917), plus na závěr bilanci příčin fatálního selhání ruského námořnictva:
„The regulations introduced in 1885 to govern promotion and appointments had a vicious offect on the navy. They were designed to combat nepotism and to ensure that officers had adequate experience – above all at sea – before being promoted. However, by rigidly requiring specific terms of service at sea before promotion and linking promotion in rank to the availability of specific posts in ships the regulations totally backfired on the navy. To fulfil these requirements officers jumped from ship to ship, in the process weakening the efficient command structures and the sense of solidarity which ought to reign in a ship's crew.
(…)
Makarov was Russia's most brilliant admiral, who had climbed the promotion ladder rapidly and solely on merit. As a young officer in the 1877-8 war with Turkey, he had organised and led torpedo attacks on Ottoman ships, showing great courage and sklil (BC: oboje bych desetkrát podtrhl!). Subsequently he had acquired a worldwide reputation as an expert on strategy, tactics and oceanography (BC: inteligence, vzdělání!). His arrival at Port Arthur to take over command of the Pacific squadron after the surprise Japanese attack galvanised his subordinates. Makarov's death at a moment when he was preparing the fleet for offensive action was a huge loss which possibly had a decisive influence on the outcome of the war. By contrast, Rozhestvenskii (BC: nástupce Makarova) was a more equivocal figure. As commander of the Seconf Pacific Squadron he showed great organisational sklil in bringing ships round the world but at the Battle of Tsushima his passivity contributed to the destruction of his fleet. His rigidly authoritarian and centralised system of command also discouraged his subordinates from showing initiative.
(…)
The reasons for Russia's defeat were many. Most basically, having adopted an aggresive policy in the Far East which risked war with Japan, she proved unwilling and unable to deploy the necessary naval and military forces to secure victory. Russian resources were badly overstretched by her Far Eastern policy: this included not just financial resources but also the navy's ability to take on major strategic commitments and manage the big increase in ships and personnel this required. In additon, never previously had Russia engaged in a war where naval rather than military power was the key to victory. In building and then deploying its naval forces the Russian government failed fully to understand the implications of this fact. Moreover, ships were built in a number of construction programmes with contradictory roles and different enemies in mind. Slow construction times and delays in adopting the latest technology played a role too in an era when naval technology was developed at bewildering and unprecedented speed. Lacking any recent wartime experience, the navy also often failed to appreciate the operational and tactical implications of this new technology.“
Dominic Lieven (ed.): The Cambridge History of Russia II, Imperial Russia 1689-1917, Cambridge University Press 2006 (paperback edition 2015), str. 585 & 587.
