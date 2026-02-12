Robert Reich: Umělá inteligence a nadcházející ekonomika bez pracovních míst
Umělá inteligence většinu z nás promění v žebráky a pár lidí zbohatne – pokud nebude její produktivita rozdělena spravedlivě. Zde je několik věcí, které bychom měli zvážit
Přátelé,
mohu být k vám upřímný ohledně americké ekonomiky? Roste pěkně a akciový trh prudce vzrostl. Ale v tom, na čem opravdu záleží většině Američanů – v zaměstnání a mzdách – je to na prd.
Nábor nových zaměstnanců je téměř na bodě mrazu. V roce 2025 přibylo v USA v průměru asi 49 000 pracovních míst měsíčně, což je nejnižší tempo růstu zaměstnanosti za více než dvě desetiletí (kromě dvou posledních recesí).
V lednu přibylo podle mzdové agentury ADP v soukromém sektoru pouze 22 000 pracovních míst. (Oficiální zpráva Úřadu pro statistiku práce za leden bude zveřejněna později dnes.)
Růst mezd se také zpomalil. A vzhledem k nízkému počtu nových pracovních míst a zpomalení růstu mezd není překvapivé, že důvěra spotřebitelů klesla pod úroveň z období pandemie.
Je tato ekonomika bez pracovních míst předzvěstí budoucnosti?
Ano – do té míry, do jaké souvisí s rozšířením umělé inteligence (AI).
Propagátoři AI pracují přesčas, aby ji prezentovali jako prospěšnou pro průměrné lidi. Kdokoli, kdo v neděli sledoval reklamy na AI během Super Bowlu, viděl, jak je AI prezentována jako úžasný přínos pro lidstvo.
Vezměme si například senzační titulek na první stránce nedávného vydání Washington Post: „Tyto společnosti tvrdí, že AI je klíčem k jejich čtyřdennímu pracovnímu týdnu.” Podtitulek byl stejně euforický: „Některé společnosti dávají zaměstnancům více času, protože umělá inteligence přebírá více úkolů.“ Jak vysvětlil deník Post:
„Více firem se může přiklonit ke zkrácení pracovního týdne, předpovídá několik manažerů a výzkumníků, protože zaměstnanci, zejména ti z mladších generací, nadále usilují o lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.“
Hurá! Na konci duhy AI je utopie! Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem!
Podobné články se objevují v Fortune a The New York Times. Propagace umělé inteligence je v plném proudu.
Vedoucí podnikatelé s nadšením hovoří o tom, jak umělá inteligence „osvobodí“ jejich zaměstnance, aby si mohli vzít více volna. Eric Yuan ze společnosti Zoom řekl Times, že „umělá inteligence může zlepšit život nám všem, proč musíme pracovat pět dní v týdnu? Každá společnost bude podporovat tři dny, čtyři dny v týdnu. Myslím, že to nakonec uvolní čas všem.“
Jamie Dimon, generální ředitel JPMorgan Chase, říká, že pokrok v technologii by mohl zkrátit pracovní týden na pouhé tři a půl dne. Spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates se otevřeně zamýšlí nad tím, zda by budoucností mohl být dvoudenní pracovní týden.
Elon Musk tuto myšlenku dovádí do extrému (jako všechno ostatní): „Za méně než 20 let – ale možná už za 10 nebo 15 let – nás pokroky v oblasti umělé inteligence a robotiky dovedou do bodu, kdy bude práce volitelná.“ Ještě lépe: „V budoucnosti nebude chudoba, takže nebude třeba šetřit peníze,“ říká Musk. „Všichni budou mít vysoké příjmy.“
To vše je naprostý nesmysl.
I kdyby umělá inteligence přinesla velký nárůst produktivity – což je stále otevřená otázka (studie MIT z loňského roku zjistila, že „navzdory investicím podniků do GenAI ve výši 30–40 miliard dolarů 95 % organizací nezaznamenává žádnou návratnost“) – není vůbec jasné, zda většina pracovníků pocítí nějaké výhody umělé inteligence.
Pokud se produktivita zvýší, jak se předpokládá, když se pracoviště ponoří do AI, každý pracovník bude podle definice generovat větší hodnotu. A s větší hodnotou se údajně všem bude dařit lépe.
Produktivita pracovníků však roste již řadu let, ale medián mzdy se po očištění o inflaci téměř nezvýšil.
Pravda je taková: Čtyřdenní pracovní týden bude s největší pravděpodobností znamenat čtyřdenní mzdu. Třídenní pracovní týden bude znamenat třídenní mzdu. A tak dále.
Jakmile tedy AI převezme jejich současnou práci, většina pracovníků pravděpodobně zchudne nebo si bude muset najít další práci, aby si udržela současnou mzdu.
Ve svém slavném eseji z roku 1930 „Ekonomické možnosti pro naše vnoučata“ předpověděl velký britský ekonom John Maynard Keynes, že za sto let „objev způsobů, jak šetřit pracovní silou“ předčí naši schopnost „najít nové využití pro pracovní sílu“. Jinými slovy, méně práce.
Keynes si však byl jistý, že do roku 2030 se „životní úroveň“ v Evropě a Spojených státech díky technologii natolik zlepší, že se nikdo nebude muset starat o vydělávání peněz. Zvýšení produktivity vytvoří éru hojnosti.
Ve skutečnosti předpověděl, že do roku 2030 bude naším největším problémem to, jak využít veškerý náš volný čas:
„Poprvé od svého stvoření bude člověk čelit svému skutečnému, trvalému problému – jak využít svou svobodu od naléhavých ekonomických starostí, jak vyplnit volný čas, který mu věda a složené úroky získaly, aby mohl žít moudře, příjemně a dobře.“
Od Keynesovy předpovědi nás ještě dělí čtyři roky, ale podle současného vývoje se zdá, že se mýlil.
Místo toho, aby nové technologie vytvořily éru hojnosti, ve které by se většina lidí již nemusela starat o peníze, přispěly k vytvoření dvoustupňové společnosti, která se skládá z relativně malého počtu lidí s mimořádným bohatstvím a obrovského počtu lidí, kteří sotva vyžijí.
Umělá inteligence pravděpodobně dále prohloubí nerovnost. Už se tak děje. Tento týden, kdy počet propouštěných zaměstnanců stoupl a počet volných pracovních míst klesl – zejména u profesionálů vystavených umělé inteligenci – uzavřel index Dow Jones Industrial Average poprvé nad hranicí 50 000 bodů.
Představte si malou krabičku – nazvěme ji iEverything – schopnou vyrobit pro vás vše, co si jen můžete přát. Je to moderní Aladinova lampa. Stačí jí říct, co chcete, a – hop! – předmět nebo služba se najednou objeví.
Zní to úžasně, dokud si neuvědomíte, že si iEverything nikdo nebude moci koupit, protože nikdo nebude mít žádný způsob, jak vydělat peníze, protože iEverything bude dělat všechno.
To je samozřejmě fantazie, ale dilema je velmi reálné. Zisky z produktivity jsou skvělé, ale příliš málo diskutovanou otázkou je, jak budou rozděleny.
Otázku rozdělení nelze ignorovat. Když více práce zvládne méně lidí, kdo dostane zaplaceno a kolik?
Záleží na tom, kdo má moc.
Po většinu posledních 40 let byly pracovní místa a mzdy amerických dělníků oslabovány globalizací a počítačovým softwarem a většina výhod plynoucích ze zvýšení produktivity připadla nejbohatším 10 % obyvatel.
Umělá inteligence nyní ohrožuje pracovní místa milionů amerických úředníků. Pokud se nic neudělá, pravděpodobně dojde ke stejnému oslabení pracovních míst úředníků – a většina přínosů z nárůstu produktivity připadne nejbohatším 0,1 procentům.
Pokud Američané – úředníci, dělníci i ženy v administrativě – nebudou mít moc požadovat podíl na zvýšení produktivity, zisky připadnou stále užšímu kruhu vlastníků, zatímco nám ostatním zbude méně peněz na nákup toho, co se vyrobí, což je recept na křehkou ekonomiku a ještě horší politiku.
Pokud se pětidenní pracovní týden s pěti dny výplaty zkrátí na čtyři dny s čtyřmi dny výplaty, pak na tři, dva a možná jeden, AI nahradí práci většiny lidí a sníží naši čistou mzdu. Možná uvidíme ohromující škálu produktů a služeb vytvořených AI, ale málokdo z nás si je bude moci koupit.
Ale to nemusí být nutně náš osud. Za předpokladu, že AI přinese velké zvýšení produktivity, většina Američanů by mohla těžit z těchto výhod, pokud by většina Američanů měla vyjednávací sílu, aby je získala.
Mohly by se odbory někdy oživit do té míry, že by většině Američanů poskytly potřebnou vyjednávací sílu? (Touto otázkou se budu zabývat za chvíli.)
Přijme alespoň jedna z našich dvou dominantních politických stran zákony, které tyto zisky rozdělí spravedlivěji? (Například univerzální základní příjem nebo daně z majetku financující péči o děti, péči o seniory a univerzální zdravotní péči.)
To nejsou nemožné výsledky. Koneckonců, jak jsem již argumentoval, budoucí vlastníci AI mají finanční zájem na tom, aby si většina lidí mohla koupit ohromující škálu produktů a služeb, které AI přináší.
Mezitím však nenaletěte na senzační nesmysly o tom, že AI umožní zaměstnavatelům „uvolnit“ čas zaměstnanců.
AI může přinést úžasné výhody. Skutečnou otázkou je, zda budou produktivní zisky AI (za předpokladu, že je AI přinese) široce sdíleny.
