Česká ženská lobby představila v Ženevě na půdě OSN zprávu o stavu ženských práv v Česku
10. 2. 2026
Zástupkyně České ženské lobby (ČŽL) Markéta Kos Mottlová a Johanna Nejedlová,
vystoupily v Ženevě před Výborem OSN pro odstranění diskriminace žen
(CEDAW), kde představily stínovou zprávu hodnotící plnění závazků České
republiky vůči ženám a dívkám.
Zpráva reflektuje současný stav rovnosti žen a mužů v Česku a upozorňuje zejména na přetrvávající překážky v oblasti reprodukčních práv, nerovnosti na trhu práce, nízkého zastoupení žen ve vedoucích pozicích, nedostatečnou ochranu před genderově podmíněným násilím či nedostatek institucionální podpory pro organizace poskytující pomoc ženám v krizových situacích. Delegace upozornila i na rostoucí politické tlaky, které mají za cíl omezovat občanskou společnost, čímž práva žen a dívek vystavují větším rizikům.
Úmluva CEDAW z roku 1979 je klíčovým nástrojem k ochraně práv žen. Česká republika, jako její signatář, je zavázána odstraňovat diskriminaci žen ve všech oblastech života od přístupu ke vzdělání, přes práci až po zdravotní péči.
„Bohužel se zatím, navzdory cíli úmluvy, plné rovnosti nepodařilo dosáhnout nikde na světě. Naším úkolem je ukázat, kde Česko v naplňování selhává a kde je třeba přijmout konkrétní opatření,“ uvedla Johanna Nejedlová, ředitelka organizace Konsent, členské organizace České ženské lobby. „Náš stát se v žebříčku rovnosti zároveň stále propadá, například v žebříčku EU jsme v roce 2025 byli třetí od konce,” doplňuje Nejedlová.
„Nízkou prioritu státu v naplňování úmluvy CEDAW a dosahování pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů podtrhává i podfinancovanost této oblasti, a to nejen v nevládním sektoru. Stát ze svého rozpočtu hradí pouze dvě pracovní místa v rámci Odboru rovnosti žen a mužů, což je zcela nedostatečné a dlouhodobě neudržitelné. V jiných státech je na to celé ministerstvo, například ve Španělsku či Lucembursku,” uvádí místopředsedkyně České ženské lobby a ředitelka Fóra 50 % Markéta Kos Mottlová.
Mezi více než 30 doporučeními, které Česká ženská lobby představila, je například:
- Zajistit dostatečné financování agendy rovnosti, včetně služeb pro oběti genderově podmíněného násilí a samotného Odboru rovnosti žen a mužů při Úřadu vlády.
- Zavést nepřenositelnou část rodičovské dovolené pro otce.
- Snížit garantovaný věk pro předškolní vzdělávání na dva roky.
- Zrušit možnost promlčení u znásilnění.
- Odstranit striktní posuzování žádostí o kompenzace obětí nedobrovolných sterilizací.
- Zajistit povinné vzdělávání vyučujících v oblasti genderových stereotypů a intersekcionality.
- Přijmout legislativní genderové kvóty na kandidátní listiny.
- Zajistit legislativní změny, které umožní porodním asistentkám působit jako primární poskytovatelky hrazené péče, aniž by byla nutná lékařská indikace.
- Aktivně bojovat proti segregaci romské menšiny ve školství.
- Zlepšit uznávání kvalifikací a zajištění bezplatného rekvalifikačního a jazykového vzdělávání pro migrantky.
Český stát bude na otázky komisařů a komisařek týkající se naplňování úmluvy CEDAW odpovídat ve středu. Následně Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen zhodnotí stav implementace úmluvy a dá státu svá doporučení.
CEDAW (Úmluva o
odstranění všech forem diskriminace žen) je základním mezinárodním
dokumentem na ochranu ženských práv, který Česká republika ratifikovala v
roce 1993. Každých několik let podává stát Výboru OSN zprávu o pokroku.
Paralelně mají možnost vystoupit také zástupci nevládních organizací s
tzv. stínovou zprávou, která často upozorňuje na mezery či nezohledněné
skutečnosti oficiálních vládních dokumentů.
Markéta Kos Mottlová, členka delegace, místopředsedkyně ČŽL
Johanna Nejedlová, členka delegace
Znění celé stínové zprávy České ženské lobby naleznete zde a tiskové zprávy zde.
