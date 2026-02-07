Trump se odmítá omluvit za rasistické video Obamových, které zveřejnil na svých sociálních sítích
7. 2. 2026
Pouze hrstka republikánů se vyjádřila k videu, ve kterém byly tváře Obamových umístěny na těla opic
Donald Trump v pátek večer, poté co bylo na jeho účet na sociálních sítích zveřejněno a následně smazáno rasistické video zobrazující Baracka a Michelle Obamovy jako opice, uvedl, že nařídil svým spolupracovníkům, aby toto urážlivé video zveřejnili, ale že tuto část klipu neviděl a odmítá se za něj omluvit.
Klip se objevil během jedné z stále častějších nočních zveřejňovacích akcí 79letého amerického prezidenta na jeho účtu Truth Social a ukazuje smějící se tváře bývalého prezidenta a první dámy umístěné na těla primátů v džungli, které se pohupují v rytmu písně The Lion Sleeps Tonight.
Objevují se krátce na konci minutového videa vytvořeného třetí stranou, které zesiluje Trumpovo vytrvalé, ale nepravdivé tvrzení, že vyhrál volby v roce 2020, když ve skutečnosti prohrál s Joe Bidenem. Video s konspirační teorií je repostem obsahu označeného logem webové stránky Patriot News Outlet, která podporuje Trumpa, republikána.
Ačkoli Bílý dům video zpočátku obhajoval v prohlášení tiskového mluvčího, video bylo později smazáno a novinářům bylo řečeno, že bylo zveřejněno bez vědomí prezidenta jeho poradcem. Což je podivné, protože bylo zveřejněno v hluboké noci.
Natalie Harp, poradkyně Trumpa a bývalá moderátorka konspiračního kanálu One American News, má údajně přístup k prezidentovu účtu na Truth Social.
Jak to Trump často dělá, podkopal snahy svých poradců vysvětlit jeho chování tím, že novinářům řekl, že zveřejnění videa schválil. „Viděl jsem jen první část,“ řekl prezident. „Neviděl jsem celé video; myslím, že na konci bylo nějaké obrázek, který se lidem nelíbí. Mně by se také nelíbil. Ale neviděl jsem ho, jen jsem se podíval na první část... pak jsem to dal lidem. Obvykle se dívají na celé video, ale myslím, že někdo to neudělal a zveřejnil ho – a my jsme ho stáhli.“
Na otázku, zda se omluví, jak mu doporučili i republikánští politici, Trump zareagoval podrážděně. „Ne, neudělal jsem chybu,“ řekl prezident o rasistickém záběru zveřejněném na jeho účtu na sociálních médiích.
V pátek dopoledne amerického východního času měl příspěvek asi 5 600 lajků, ale také vyvolal pobouření na obou stranách politického spektra kvůli zahrnutí tak očividného rasistického tropu o prvním černošském prezidentovi USA a jeho manželce, oba demokraté. Nicméně se ozvalo jen několik republikánů a nikdo z vedení strany v Kongresu.
Tim Scott, senátor za Jižní Karolínu, jediný černošský republikán v americkém Senátu a bývalý uchazeč o prezidentskou nominaci strany, zveřejnil na X: „Modlím se, aby to byla falešná zpráva, protože je to nejrasističtější věc, jakou jsem z Bílého domu viděl. Prezident by ji měl odstranit.“
Bílý dům ráno příspěvek obhajoval a vysmíval se médiím za to, že skandál zveličují. V pátek kolem poledne však byl příspěvek z Trumpova účtu na Truth Social odstraněn a Bílý dům prohlásil, že jeho zveřejnění bylo chybou jednoho ze zaměstnanců.
Dříve Mike Lawler, republikánský kongresman z New Yorku, zveřejnil: „Příspěvek prezidenta je nesprávný a neuvěřitelně urážlivý – ať už úmyslný nebo omyl – a měl by být okamžitě smazán a měla by být podána omluva.“
Trumpův příspěvek těsně před půlnocí ve čtvrtek byl rychle odsouzen účtem republikánů proti Trumpovi na sociálních médiích, ale hlasy vedení Republikánské strany nebyly slyšet.
„Proč lídři Republikánské strany, jako je [lídr senátní většiny] John Thune, nadále stojí za tímto nemocným jedincem? Každý republikán musí okamžitě odsoudit nechutnou bigotnost Donalda Trumpa,“ uvedl Hakeem Jeffries, lídr demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů a kongresman z New Yorku, v příspěvku na X.
Jeffries pochválil Obamovy jako „brilantní, soucitné a vlastenecké Američany“ a odsoudil Trumpa jako „odporného, vyšinutého a zlovolného parazita“.
Ani jeden z nejvyšších republikánů v Kongresu, Thune a Mike Johnson, předseda Sněmovny reprezentantů, se k tomu nevyjádřil, což vedlo Chucka Schumera, newyorského demokratického senátora a vůdce menšiny v Senátu, k příspěvku na X: „Rasistické. Odporné. Odporné. To je nebezpečné a ponižuje naši zemi – kde jsou republikáni v Senátu?
„Prezident musí okamžitě smazat tento příspěvek a omluvit se Barackovi a Michelle Obamovým, dvěma velkým Američanům, kteří vedle nich Donalda Trumpa vypadají jako malý, závistivý člověk.“
Kalifornský demokratický guvernér Gavin Newsom byl mezi prvními, kdo se k tomu vyjádřil.
„Odporné chování prezidenta. Každý republikán to musí odsoudit. Hned teď,“ napsal ve svém příspěvku.
Trumpovo druhé funkční období bylo poznamenáno případy zjevného rasismu a misogynie. Často útočí na Ilhan Omar, somálsko-americkou zástupkyni, nazývá ji a další imigranty „odpadem“ a rozpoutal bezprecedentní útoky na legální a nelegální imigranty.
Téměř ve všech případech se republikáni téměř nebo vůbec neozvali.
V prohlášení v pátek brzy ráno, několik hodin předtím, než byl Trumpův příspěvek smazán, se Karoline Leavittová, tisková mluvčí Bílého domu, pokusila rozhořčení bagatelizovat. Odkázala na příspěvek na X z loňského října od jiného pravicového účtu, který obsahuje 55sekundové video, z něhož byl zřejmě klip s Obamou převzat. Video začíná Obamovými zobrazenými jako opice, později ukazuje Bidenovu hlavu na těle opice a další prominentní demokraty zobrazené jako jiná zvířata, zatímco Trump je zobrazen jako lví samec.
„Toto je z internetového memového videa, které zobrazuje prezidenta Trumpa jako krále džungle a demokraty jako postavy z Lvího krále. Prosím, přestaňte s falešným pobouřením a informujte dnes o něčem, co je pro americkou veřejnost skutečně důležité,“ řekla Leavittová.
Národní asociace pro pokrok barevných lidí (NAACP) Leavittovu odpověď odmítla a označila Trumpovo video za „zjevně rasistické, nechutné a naprosto opovrženíhodné“.
Derrick Johnson, národní předseda skupiny, v prohlášení uvedl: „Trump se zjevně zoufale snaží odvést naši pozornost od Epsteinovy dokumentace a jeho rychle upadající ekonomiky. Víte, kdo v Epsteinových spisech není? Barack Obama. Víte, kdo jako prezident skutečně zlepšil ekonomiku? Barack Obama.“
Dodal: „Voliči to sledují a budou si to pamatovat u volebních uren.“
Páteční příspěvek, který končí flashovým klipem s Obamou, se zaměřuje především na nepravdivá a vyvrácená tvrzení Trumpa a pravice, že společnost Dominion Voting Systems, která se zabývá sčítáním hlasů, pomohla Trumpovi ukrást prezidentské volby v roce 2020 pomocí zmanipulovaných strojů na sčítání hlasů.
Společnost přijala v dubnu 2023 vyrovnání ve výši 787,5 milionu dolarů od Fox News v přelomovém soudním sporu o pomluvu.
Zdroj v angličtině ZDE
