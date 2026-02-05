Premiér Babiš chce ve skutečnosti zničit Evropskou unii
5. 2. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
Přitom nic strašnějšího snad ani zaznít nemůže. Sama představa, že Babiš jako premiér členské země vysvětluje unijním soudům, jak mají soudit, je příšerná. To je naprosté popření soudní moci. A jak to chce vůbec dělat? Jak to, že takové výroky nebudí veřejnou pozornost a hrůzu? S tímhle má reprezentovat Česko v Unii? Premiér!
Je tam ještě jiná děsivá rovina: premiér říká občanům, že soudy hájí bezpráví. Ty soudy v Unii. Dobře to zapadá do jeho tvrzení, že vakcíny proti covidu byly podvod, který na nás ušila Evropská unie. Když si to dáte dohromady, tak je jasné, že Unie je podle premiéra strašlivé zlo. Nemluvě o tom, že Babiš vyhlásil, že green deal musí být zničen.
Samozřejmě můžete si vykládat pohádky o tom, že Babiš to západním politikům všechno vysvětlí a unijní soudy si nechají posílat od českého premiéra instrukce, zda když rozhodnou v daném případě tak či onak, nedopustí se zločinu hájení zločinců proti bezúhonným občanům. Skandinávci určitě skončí s green dealem a omluví se, že? Ve skutečnosti je to od Babiše cesta k likvidaci Evropské unie.
