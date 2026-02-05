Plány státu na výběr místa pro hlubinné úložiště hatí také nepovedené výběrové řízení na vrty
5. 2. 2026
Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti
Vedle dotčených obcí z lokalit Březový potok v Pošumaví, Janoch u Temelína na Českobudějovicku, Hrádek na Jihlavsku a Horka na Třebíčsku, které byly proti své vůli zařazeny do výběru místa pro konečné hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a proto brání své oprávněné zájmy i soudní cestou, hatí plány státu další překážka. Klíčovou součástí geologických prací, bez nichž nelze získat potřebná data, měly být hluboké vrty. Takřka rok trvající výběrové řízení na dodavatele prací ale Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) musela zrušit [1] a začala připravovat nové [2]. Již tak časově napnutý harmonogram pro průzkumy dostal další trhlinu.
Plánovaný termín pro výběr finální a záložní lokality pro hlubinné úložiště byl již v tichosti posunut z roku 2028 na 2030. Protože však minimálně rok bude potřeba na vyhodnocení a porovnání získaných dat, na samotné provedení vrtů a měření v nich nezbude ani poloviční čas, který byl pdřívě plánován na sedm let. Technická zpráva připravená Českou geologickou službou a SURAO považovala za nezbytné, aby bylo v každé z lokalit provedeno 7 vrtů – jeden do hloubky 1200 m, dva do cca 600 m a čtyři šikmé do hloubky 300 m [3]. Nově SÚRAO začíná poptávat provedení pouze jednoho 600 m hlubokého vrtu v každé z lokalit [2].
Platforma proti hlubinnému úložišti varuje před rizikem výběru umístění hlubinného úložiště, které má garantovat bezpečnost po statisíce let, na základě velmi neúplných vědeckých dat. Takový spěch a plnění politických termínů by ohrožovalo budoucnost obyvatel v jeho okolí. Za zásadní pak obce a spolky sdružené v Platformě považují narovnání práv dotčených obcí při rozhodování o úložišti.
Michael Forman, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta města Horažďovice z lokality Březový potok řekl: „Zrušení zakázky SÚRAO na hlubinné geologické vrty potvrzuje, že přípravu projektu hlubinného úložiště není možné uspěchat bez rizika chyb. Tlak na rychlý výběr finální lokality při neúplných datech by zcela jistě mohl vést k rozhodnutí s vážnými dopady na dlouhodobou bezpečnost a riziko pro naše potomky.“
Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 58 členů (40 obcí a měst a 18 spolků), usiluje o prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. www.platformaprotiulozisti.cz
Další informace může poskytnout:
Michael Forman, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta města Horažďovicee-mail: forman@muhorazdovice.cz
Odkazy, poznámky:
[1] Vrtný průzkum a měření ve vrtech lokalit Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch – písemná zpráva zadavatele - https://nen.nipez.cz/file?id=3662680702&typ=.pdf&velikost=252159B
[2] Vrtný průzkum a měření ve vrtech lokalit Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch – OPAKOVÁNÍ - https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/14995452/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-26-P00000011
[3] Vrtný průzkum a měření ve vrtech lokalit Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch – zadávací dokumentace - https://nen.nipez.cz/Soubor.aspx?id=2733553319&typ=.rar&velikost=6860039B
