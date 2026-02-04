Přání na pana arcibiskupa
4. 2. 2026 / Richard F. Vlasák
Ano, venkovský evangelický farář si dovoluje psát do paláce zdobeného zlatem, vedeného kanonickým právem a zbožností latinskou. Asi proto, že v Rumburku zažívá krásnou spolupráci, vzájemnou ekumenickou podporu – ať již od adventistů, až po pravoslavné, a s římskokatolickými kolegy se vídáme často a rádi. Občas zajdu i na nějakou mši, pokud mne někdo pozve. Že to tak není všude a se všemi, to je naprosto legitimní, ale ne nosné, nápomocné, užitečné…
Co bych si tedy přál? Nejprve, aby se římskokatolická církev vrátila ke skvělým myšlenkám kardinála Berana, kardinála Vlka, kterým spolupráce napříč církvemi opravdu ležela na srdci.
Nezapomenu samozřejmě ani na svého učitele prof. Karla Skalického. Minulost našich církví nebyla jednoduchá – po dvousetletém mírovém soužití, se Řím i císař rozhodli ukončit spolužití v českých zemích násilným způsobem.
Násilná rekatolizace přinesla vyhánění lidí, zabíjení a násilné obracení na víru, emigraci, třicetiletou válku.
Výše jmenovaní katoličtí kardinálové a zároveň pronikaví myslitelé nikdy nepřemalovávali dějiny na růžovo. Zlo bylo pojmenováno jako zlo, příkoří jako příkoří.
To už se bohužel neděje, naopak – u barokní epochy jsou zdůrazňovány ve veřejném prostoru, v médiích jen její kladné stránky – rozmach výtvarného a hudebního umění, zatímco pluralita názorů je zpochybňována jako slabost.
Jak má být česká společnost pestrá, jak má být velkorysá nebo vstřícná vůči různorodosti, když se vyzdvihuje stereotypní myšlení, jeden jediný pohled na dějiny?
Moje zkušenost ze sousedního Německa, nebo Švýcarska je jiná – tam si nikdo nehraje na „panskou církev.“
Nebylo by například možné, aby při inauguraci prezidenta byli vyjmenováni všichni svatí, celé české nebe, a duchovní osobnosti protestantismu, pravoslaví nebo židovství byli záměrně opomíjeny. Buď jde o prezidenta všech, nebo je to jen katolický prezident. A takového já nejsem povinen ctít, nebo respektovat, i kdyby byl tisíckrát lepší, než ušatý oligarcha s celou svou partou puberťáků, protože takový prezident a taková ideologie za tím mi až příliš připomínají Háchu a protektorát. Proč si naopak nevyprávíme, jak skvěle církve spolupracovaly v těžkých hodinách našich moderních dějin, za nacismu a komunismu?
Začít se vzájemným respektem lze už u výchovy – velice dobře znám vzdělávací materiály obou nejvlivnějších duchovních tradic. Evangelické děti se učí, jak a co věří katolické. Jsou vedeny k respektu, úctě k názorům druhých – zatím jsem žádné podobné materiály, knihy, dokumenty na straně římské neviděl, budiž čestnou výjimkou kniha o Sofii Scholl.
V naší rumburské evangelické školce se dětí dozvídají i o svatých nebo církevním roce, který se u obou konfesí liší.
Proč nevznikají společné učebnice církevních dějin, společné učebnice náboženství a etiky, které by byly otevřené i humanistickému, rozuměj ateistickému názoru. Proč nevedeme otevřenou debatu, jak společně sloužit veřejnosti, bez toho, aby tam byla nějaká postranní myšlenka někoho převádět na víru, ať už jakoukoliv. Neposlal nás Pán Ježíš, abychom zvěstovali evangelium – dobrou zprávu všem národům a neříká snad apoštol Petr ve Skutcích apoštolských, že: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní.“
Proč nevznikají společné školky a školy? Proč církve sami neukazují, že život v různosti je možný, skutečný a hlavně přínosný…?
Přál bych si, aby existovala rovnocenná spolupráce v oblastech sociálních organizací, služeb. Proč například v německé Falci mohou fungovat a navzájem se doplňovat katolická Charita a evangelická diakonie?
To samé v oblasti duchovenské péče v nemocnicích nebo v armádě, právě kaplanství v obou těchto odvětvích ukazuje, kudy vede cesta, jak to jde. Proč nejsou školní kaplanky nebo kaplani, kteří by pomohli přetíženým školním psychologům a vedli na základě široké ekumenické dohody děti k základním hodnotám jako je úcta k právu, slušnost i pomoc slabším a v případě kritických událostí byli na místě?
Pane arcibiskupe, měl bych ještě jednu prosbu. Nejen v celém světě, ale i v naší vlasti se posledních letech rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými.
Střední třída chudne – jak víte, říká se tomu prekarizace, mnozí lidé končí na ulicích, vymáhání práv sociálně vyloučených nebo slabých je těžší a těžší.
Lidé pracujících v profesích na hranicích minimální mzdy nemohou vyjít s platem.
Práva národnostních menšin, uprchlíků jsou pošlapávána i státní správou.
Bezdomovectví bují.
Zkrátka, pojďme s tím něco dělat.
Snad Vám nemusím připomínat závěrečné scény z Matouše o posledním soudu.
Zkrátka, pojďme společně ukazovat světu, že následování Krista je v činné službě, laskavosti a pokoře je nadějí i pro něj.
Dobrý krok byl učiněn společným prohlášením Ekumenické rady církví, České biskupské konference a Federace židovských obcí na obranu ukrajinských spoluobčanů i uprchlíků.
Byl to první krok, důležitý, ale většinové obyvatelstvo může poznat, že církve jsou tu pro ně bez ohledu na náboženskou příslušnost.
