Výzkumníci organizace Human Rights Watch rezignovali poté, co byla zablokována zpráva o právu Palestinců na návrat

4. 2. 2026
The Israel-Palestine director of Human Rights Watch, Omar Shakir, has resigned in protest, saying HRW’s new chief blocked a report accusing Israel of committing “crimes against humanity” in its denial of Palestinian refugees’ right of return.— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 3, 2026
Read more https://t.co/f21B4zY47a pic.twitter.com/PN6WKdPSBm
Organizace tvrdí, že zpráva, která shledává izraelské popírání práva na návrat zločinem proti lidskosti, je „pozastavena do další analýzy a výzkumu“.
Dva zaměstnanci lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW), kteří tvoří celý tým organizace pro Izrael a Palestinu, odstupují ze svých funkcí poté, co vedení zablokovalo zprávu, která považuje popírání práva palestinských uprchlíků na návrat ze strany Izraele za „zločin proti lidskosti“.
V samostatných rezignačních dopisech, které získaly Jewish Currents a Guardian, Omar Shakir, který tým vedl téměř posledních deset let, a Milena Ansari, asistentka výzkumníka týmu, uvedli, že rozhodnutí vedení stáhnout zprávu porušilo obvyklé schvalovací procesy HRW a je důkazem toho, že organizace upřednostnila strach z politické odvety před závazkem dodržovat mezinárodní právo.
„Ztratil jsem víru v integritu naší práce a v náš závazek k principiálnímu informování o faktech a uplatňování práva,“ napsal Shakir ve svém rezignačním dopise. „Z tohoto důvodu již nemohu zastupovat ani pracovat pro organizaci Human Rights Watch.“ Rezignace otřásly jednou z nejvýznamnějších lidskoprávních organizací na světě právě v době, kdy nový výkonný ředitel HRW Philippe Bolopion nastupuje do funkce.
Ve svém prohlášení HRW uvedla, že „dotyčná zpráva vyvolala složité a závažné otázky. V rámci našeho přezkumu jsme dospěli k závěru, že některé aspekty výzkumu a faktický základ našich právních závěrů je třeba posílit, aby splňovaly vysoké standardy Human Rights Watch. Z tohoto důvodu bylo zveřejnění zprávy pozastaveno do doby, než budou provedeny další analýzy a výzkum. Tento proces stále probíhá.“
Shakir uvedl, že jeho zkušenost ukazuje, že zatímco veřejné mínění o Izraeli se v posledních několika letech vyvinulo – v mainstreamových kruzích se stále častěji ozývají „pojem apartheid, genocida a etnické čistky“ –, právo na návrat zůstává tabu. „Jediné téma,“ řekl, „u kterého i v organizaci Human Rights Watch přetrvává neochota uplatňovat právo a fakta principiálním způsobem, je utrpení uprchlíků a jejich právo na návrat do domovů, z nichž byli nuceni uprchnout.“
Příznivci Izraele tvrdí, že umožnění návratu palestinských uprchlíků a jejich potomků do jejich domovů by znamenalo konec židovského státu, protože by byl zbaven židovské většiny.
Ve svých prohlášeních však vedení organizace trvá na tom, že jádro neshody nemá nic společného s právem na návrat, které HRW podporuje. V e-mailu zaslaném zaměstnancům 29. ledna Bolopion uvedl, že HRW zadala nezávislý přezkum „toho, co se stalo, a jaké poučení z toho musíme vyvodit“. Bolopion označil události posledních dvou měsíců za „upřímný a v dobré víře vedený nesouhlas mezi kolegy ohledně složitých právních a advokačních otázek“ a zdůraznil: „HRW zůstává odhodlána prosazovat právo na návrat všech Palestinců, jak je naší politikou již mnoho let.“
Shakir a Ansari dokončili návrh své zprávy v srpnu 2025, kdy podle jejich slov prošla obvyklým procesem editace HRW a nakonec byla zkontrolována osmi samostatnými odděleními. Někteří kolegové během tohoto procesu vyjádřili Shakirovi své obavy. V e-mailu ze dne 21. října vyjádřil vedoucí advokátní úředník Bruno Stagno Ugarte obavy z širokého záběru zprávy, která podle jeho názoru zahrnovala všechny Palestince v diaspoře, a navrhl, že zpráva o nedávném nuceném vysídlení z Gazy a Západního břehu by mohla „lépe rezonovat“. Dále uvedl, že se obává, že závěry „budou mnohými, především našimi kritiky, nesprávně vyloženy jako výzva k demografickému vymýcení židovství izraelského státu“.
Obavy o poškození reputace vyjádřil také Tom Porteous, tehdejší výkonný ředitel programu HRW. Shakir napsal, že zpráva je dobře argumentovaná, ale „otázkou je, jak tento argument použijeme v naší advokacii, aniž by to vypadalo, že HRW odmítá stát Izrael, a aniž by to podkopalo naši důvěryhodnost jako neutrálního a nestranného pozorovatele událostí“.
Rozhodnutí stáhnout finální zprávu přesto bylo překvapením pro Shakira a další zaměstnance, kteří uvedli, že Bolopion – který pro HRW pracoval v mnoha funkcích – byl klíčovým přispěvatelem k přelomové zprávě skupiny z roku 2021, která Izrael obviňuje ze spáchání zločinu apartheidu.
„Další nelidské činy“
Human Rights Watch v předchozích publikacích opakovaně vyzývala k uznání práva na návrat – univerzálního lidského práva zakotveného v mezinárodním právu. Tyto dřívější zprávy se však zaměřovaly na jiné otázky a neargumentovaly, že pokračující odepírání práva uprchlíků na návrat ze strany Izraele je zločinem proti lidskosti.
Práce na zprávě, která nakonec dostala název „Naše duše jsou v domovech, které jsme opustili: Izrael a jeho popírání práva Palestinců na návrat a zločiny proti lidskosti“, začala v lednu 2025. Měla být pokračováním zprávy z listopadu 2024, která se zaměřovala na vnitřní vysídlení Palestinců v Gaze. Ansari uvedla, že během rozhovorů pro tuto zprávu slyšela, jak uprchlíci spojují svou současnou situaci s „traumatem své generace, která byla v roce 1948 a 1967 vykořeněna a odtržena od své vlasti“.
Inspirována těmito svědectvími, dosud nepublikovaná 33stránková zpráva, kterou zrecenzovaly Jewish Currents a Guardian, dokumentuje nejen zkušenosti Palestinců, kteří byli nedávno vysídleni izraelskými vojenskými silami z Gazy a Západního břehu, ale také zkušenosti některých palestinských uprchlíků v Libanonu, Jordánsku a Sýrii, kteří byli původně vysídleni izraelskými silami v letech 1948 a 1967 – a kteří trpí přetrvávající chudobou a nevyhovujícím bydlením a čelí vážným překážkám v oblasti vlastnictví půdy a zaměstnání.
Autoři dospěli k novému závěru: odepření práva těchto uprchlíků na návrat spadá pod zločin proti lidskosti známý jako „jiné nelidské činy“. Podle Římského statutu, který v roce 1998 založil Mezinárodní trestní soud (ICC), mělo toto označení řešit závažná porušení, která byla podobná jiným zločinům, které úmyslně způsobily „velké utrpení“ – například apartheid nebo vyhlazování –, ale přesně nespadala do těchto právních kategorií.
Zpráva cituje předběžné zjištění ICC z roku 2018, které stanovilo, že bránění návratu Rohingyů do Myanmaru poté, co byli vysídleni do Bangladéše, může být stíháno jako zločin proti lidskosti v podobě „jiných nelidských činů“. Shakir uvedl, že zpráva zavedla do světa obhajoby lidských práv právní argument, který byl dosud omezen na akademickou sféru, a poskytla tak „aktivum“, které by mohlo potenciálně pomoci uprchlíkovi vysídlenému v roce 1948 podat žalobu proti izraelským úřadům.
Plánované datum zveřejnění zprávy, 4. prosince 2025, se shodovalo s týdnem, kdy měl nový výkonný ředitel HRW nastoupit do funkce po opakovaných změnách ve vedení v posledních několika letech.
V listopadu začali vedoucí pracovníci zvažovat možnost odložení zprávy kvůli obavám svých kolegů. Podle Shakira a Ansariho měli pocit, že její závěr – že odepření práva na návrat představuje zločin proti lidskosti v podobě „jiných nelidských činů“ – je slabý a není podložen ustanovením zákona, a proto vyžaduje více důkazů.
Shakir naznačil možnost rezignace, pokud bude zpráva odložena, ale také uvedl, že nabídl, že jasněji uvede, že určení zločinů proti lidskosti se definitivně vztahuje pouze na ty komunity, které byly předmětem výzkumu: ty, které jsou nejvíce ohroženy v důsledku odepření práva na návrat, a to jak na okupovaných územích, tak v Sýrii, Libanonu a mezi částí Palestinců žijících v Jordánsku.
Shakir uvedl, že tyto nabídky byly odmítnuty. Několik dní předtím, než Bolopion nastoupil do funkce výkonného ředitele, zavolal Shakirovi, aby mu sdělil, že zpráva bude muset být pozastavena.
V reakci na to podepsalo více než 200 zaměstnanců HRW protestní dopis, který byl 1. prosince zaslán vedení organizace a v němž označili „přísný proces prověřování“ za „základní kámen naší důvěryhodnosti“. Zaměstnanci napsali, že zablokování zprávy by mohlo „vytvořit dojem, že proces přezkumu HRW je otevřený nepatřičným zásahům, které mohou zvrátit rozhodnutí přijatá v rámci procesu, podkopat důvěru v jeho účel a integritu, vytvořit precedens, že práce může být odložena bez transparentnosti, a vyvolat obavy, že by mohla být potlačena i další práce“. Ve svém prohlášení HRW uvedla: „Naše interní přezkumné procesy jsou robustní a jsou navrženy tak, aby chránily integritu našich zjištění. Stejně jako u každé organizace provádějící takové analýzy mohou v tomto procesu vzniknout rozdíly v odborném úsudku.“
Kenneth Roth, který byl do roku 2022 výkonným ředitelem HRW a o této kontroverzi se dozvěděl od svých bývalých kolegů, odmítá tvrzení, že rozhodnutí bylo politické, a argumentuje, že změna vedení narušila schvalovací proces. Shakirovo chování charakterizoval jako snahu „rychle projít revizním systémem v době změny vedení a přijmout extrémní interpretaci zákona, která byla neobhajitelná. Různí zaměstnanci během revize vyjádřili obavy ohledně zprávy, ale teprve příchod Philippa jako výkonného ředitele ... umožnil uplatnit vedení, které mělo být uplatněno mnohem dříve, a vrátit zprávu k přijatelnější interpretaci,“ uvedl. Roth, který zprávu osobně nečetl, ale byl informován o právních argumentech Shakira, trval na tom, že „šlo o zabránění zveřejnění zprávy, která byla neobhajitelná a která by byla hluboce trapná, pokud by ji Human Rights Watch schválila“.
V reakci na pochybnosti o síle svého výzkumu Shakir uvedl, že zpráva, tisková zpráva a dokument s otázkami a odpověďmi byly „plně zkontrolovány a finalizovány“ a připraveny k zveřejnění na jejich webových stránkách. „Kdyby existovaly nějaké věrohodné obavy ohledně výzkumu, nikdy by k tomu v HRW nedošlo, kde významné zprávy o Izraeli/Palestině vždy přitahují zvláštní pozornost.“ Dodal: „V organizaci s 500 zaměstnanci budou mít lidé různé názory. Ale není třeba dosáhnout konsensu všech 500 lidí. Takhle zprávy nevydáváme.“
Ve svém rezignačním dopise Shakir argumentoval, že udělal vše, co mohl, aby vyřešil obavy zaměstnanců, ale že nemělo smysl omezovat zjištění na Palestince, kteří byli nedávno vysídleni z Západního břehu a Gazy – což je přístup, který podle několika zaměstnanců požadoval Bolopion. „Takové omezení by znamenalo, že bychom tvrdili, že utrpení způsobené odepřením návratu Palestinci, který byl po dobu jednoho roku vysídlen z uprchlického tábora na Západním břehu, splňuje prahovou hodnotu dostatečné závažnosti, aby se jednalo o zločin proti lidskosti, ale ne utrpení těch, kterým byl návrat odepřen po dobu 78 let,“ píše.
Shakir byl v roce 2019 deportován z Izraele kvůli své obhajobě palestinských lidských práv. Zdůraznil odpovědnost organizace vůči palestinským obětem vysídlení. „Být svědkem utrpení Palestinců, s nimiž jsem hovořil a kteří jsou fakticky odsouzeni k celoživotnímu statusu uprchlíka, patří k nejtěžším věcem, jaké jsem kdy zažil,“ řekl. „Zaslouží si vědět, proč se o jejich příbězích nemluví.“
Zdroj v angličtině ZDE
