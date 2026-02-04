Nikdy nezapomeňte na Epsteinovy pomocníky – mocné muže, kteří věděli o jeho zločinech a přesto mu pomáhali
4. 2. 2026
čas čtení 8 minut
Richard Branson a Jeffrey Epstein na fotografii zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti v prosinci 2025. Fotografie: Ministerstvo spravedlnosti USA
Je mi líto, ale nejde jen o politický skandál. Je čas znovu se zaměřit na hrůzné zacházení se ženami a dívkami a na roli těchto příšer, píše Marina Hyde.
Stejně jako mnoho žen se i já trochu zajímám o nejnovější politický skandál Petera Mandelsona – ale myslím, že nás všechny mnohem více zajímá skutečnost, že existovala síť neuvěřitelně slavných a mocných mužů, kteří se snažili pomoci známému bývalému trestanci minimalizovat a zamést pod koberec jeho sexuální zločiny na nezletilých. Mám pravdu, dámy? Jistě, pláču nad tím, že nějaký poradce Gordona Browna v roce 2009 přeposlal Epsteinovi jeho memorandum o prodeji aktiv... ale zároveň mě mnohem více zajímá skutečný Sex Bilderberg. Od kterého se i teď naše oči zdají být pohodlně odváděny. Můžeme se znovu soustředit?
Mluvíme samozřejmě o dokumentaci Jeffreyho Epsteina. Od zveřejnění poslední várky jsem shromažďovala e-maily od extrémně slavných mužů, kteří se aktivně snažili pomoci již zesnulému obchodníkovi se sexuálními službami nezletilých bagatelizovat jeho zločiny v letech po jeho propuštění z vězení v roce 2009. Richard Branson, Noam Chomsky, Steve Bannon, Mandelson, Andrew (samozřejmě) – všichni tito muži nabízejí strategické rady, mediální trénink nebo přátelskou solidaritu.
Nebo, v případě Chomského, vše výše uvedené plus zmínku o pojmu ženské oběti. Podle textu podepsaného jeho křestním jménem, který Epstein poslal právníkovi a publicistovi v únoru 2019, několik měsíců poté, co Miami Herald zveřejnil sérii výbušných článků popisujících rozsah Epsteinova sériového sexuálního zneužívání nezletilých a zkreslení spravedlnosti, které to zakrývalo, se Chomsky posmíval „hysterii, která se vyvinula kolem zneužívání žen“. Páni. Nechte být jeho knihu Manufacturing Consent (O výrobě souhlasu) – přečtěte si jeho Not Giving A Shit About Consent (Na souhlas seru). Myslela jsem, že Chomskému záleží na moci a vykořisťovatelských elitách? Ale i tak, pěkná fotka, jak se směje se Stevem Bannonem.
Přejděme k Richardu Bransonovi. Zde je nejoblíbenější britský podnikatel v roce 2013, kdy začíná tím, že Epsteinovi píše: „Rád bych tě viděl. Pokud s sebou přivedeš svůj harém!“ („Virgin Group objasnila, že „harém“ odkazoval na tři dospělé členy Epsteinova týmu, a uvedla, že Branson by tento termín nepoužil ani by s ním neměl kontakt, kdyby znal všechna fakta.“ Více o všech skutečnostech, o kterých měl být brzy informován, se dozvíte později.)
Poté pomáhá Jeffreyovi bagatelizovat jeho sexuální zločiny, tři roky poté, co si za ně odpykal trest. „Myslím, že pokud Bill Gates byl ochoten říci, že jste mu byl skvělým poradcem, že jste před mnoha lety uklouzl, když jste spal s 17½letou ženou ... “ – jeho trest byl za navádění k prostituci dívek ve věku pouhých 14 let, Richarde, ale pokračuj – „... a od té doby jsi neudělal nic protizákonného, a ano, jako svobodný muž máš zřejmě slabost pro ženy. Ale na tom není nic špatného.“ Díky, pane Milý!
Víte, téměř pokaždé, když jsem v průběhu let psala o Richardu Bransonovi, on nebo jeden z jeho poskoků napsal do Guardianu, aby si na to stěžoval, a často byl ten dopis otištěn. Tentokrát ho aktivně prosím, aby se mi ozval. No tak, Richarde – napište nám a řekněte nám, proč jste se neobtěžoval vygooglit, proč váš přítel s nejlepšími právníky přesto dostal 18měsíční trest odnětí svobody a proč v době, kdy jste poslal ten e-mail, urovnal mnoho široce medializovaných civilních žalob, které proti němu podaly oběti? Rezervuji vám místo na stránce s dopisy.
V Epsteinově kruhu je tolik velkých ryb, že bychom mohli strávit hodiny tím, že zcela nepřítomný Jeff Bezos založí hashtag: #notallbillionaires. V dnešní době je na Epsteinových mnoha, mnoha mocných přátelích zajímavé to, že pokud někdy prozradí, že se objevili v souborech – a jak děsivě mlčí všichni – mají tendenci říkat, že o jeho zločinech neměli tušení.
A přesto, pokud by jeden z vašich přátel nebo mých přátel šel na rok do vězení, i kdyby nám řekli, že šlo o velkou starou chybu/malý místní problém, vygooglili bychom si, o co šlo – že?
Představte si tedy, že jste tak světově proslulí jako Richard Branson, Elon Musk, Peter Mandelson, Steve Bannon nebo Bill Gates a myslíte si, že miliardář s miliardářskými právníky v poddajném americkém soudním systému skončí ve vězení na Floridě kvůli nějakému podvodu. Prosím vás!
Všichni tito muži vědí, že svět tak nefunguje – a v tomto případě tomu tak nebylo, protože Epsteinovi byla nabídnuta neuvěřitelně kontroverzní tajná dohoda o přiznání viny.
Jediná osoba, o které si myslím, že byla příliš hloupá na to, aby použila vyhledávač, byl Andrew Mountbatten-Windsor. Ale pak si myslím, že věděl, co se dělo, „jinými způsoby“. Dnes není prostor pro další odhalení v nejnovějších dokumentech, které odhalují Andrewovy nahé lži o přerušení vztahů s Epsteinem. Faktem je, že všichni věděli, za co šel Epstein do vězení. Přehlédli to. Jak dokazuje jejich pokračující spojení s ním, pro ně to nebylo ani zdaleka důležité.
Další mrazivou částí je představit si, jak tito lidé mluvili, pokud byli ochotni se k takovým věcem zavázat v e-mailech. „Pošli mi číslo, na které mám zavolat,“ říká Epstein filmovému producentovi a spolumajiteli New York Giants Stevu Tischovi v jedné části výměny názorů o „pracujících dívkách“: „Nelíbí se mi záznamy těchto rozhovorů.“
Víme, že Bill Gates byl s Epsteinem velmi blízký, ale (alespoň podle dosud zveřejněných dokumentů) se zdá, že tuto kamarádskou vazbu nezaznamenal v e-mailech. Možná i on považoval za moudřejší mluvit po telefonu.
V nesouvisející zprávě se Ghislaine Maxwellová příští týden objeví před Kongresem, kde možná rozvine své nedávné tvrzení, že čtyři spolupachatelé a 25 mužů uzavřelo „tajné dohody“ související s případem Epsteina, ale nebyli obviněni.
Ale tolik mlčení zůstává ohlušujícím. Je to jako řekl JD Vance, viceprezident pro shitposting, v roce 2021: „Pamatujete si, když jsme se dozvěděli, že naši nejbohatší a nejmocnější lidé byli spojeni s mužem, který provozoval doslova obchod s dětmi za účelem sexuálního vykořisťování? A pak ten muž záhadně zemřel ve vězení? A teď o tom prostě nemluvíme.“
Tehdy byl na válečné stezce. „ Pokud jste novinář a nekladete otázky ohledně tohoto případu, měli byste se stydět. K čemu vlastně jste?“ Hmm.
Jako novinářka, která klade otázky ohledně tohoto případu už nejméně 11 let: kdo o tom teď nemluví, JD? Ačkoli sám zjevně není zapojen, Vance je v pozici, kdy může osvětlit mnohem více, než bylo dosud osvětleno. Vyvoďte si tedy vlastní závěr, čemu slouží.
Všichni nakonec ženy zradí. Takže opět je to ponecháno na obětech. Dvacet přeživších Epsteinových obětí nedávno vydalo prohlášení, že informace o nich byly zahrnuty do nejnovějšího zveřejnění té dokumentace, „zatímco muži, kteří nás zneužili, zůstávají skrytí a chránění“.
To je to temné jádro celé věci – ale i teď se díváme špatným směrem. Stále slýchám zběsilé komentáře o tom, co to všechno znamená pro Keira Starmera, pro Fergie, pro Mandelsonovo šlechtické postavení, nebo co já vím.
Co takhle nejdůležitější a nejzávažnější otázka ze všech: co to znamená pro ženy a dívky, které jasně vidí, že žijeme ve světě, kde tolik nejbohatších a nejmocnějších mužů naživu prostě netrápí jejich vykořisťování. Nebo ještě hůř.
Zdroj v angličtině ZDE
2543
Diskuse