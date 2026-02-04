Třída Trump není bitevní loď: Je to "bitevní křižník" s výtlakem 35 000 tun a americké námořnictvo nezachrání
Hlavní kritika se týká schopnosti přežití: čínská architektura zaměřená na odepření přístupu do oblasti napříč Prvním ostrovním řetězcem by mohla saturovat obranu jakékoli lodi hromadně nasazenými raketami, hypersonickými zbraněmi a drony, čímž by se velká hladinová bojová loď stala snadnějším cílem.
Program je z průmyslového a rozpočtového hlediska špatný obrat, který odvádí omezenou kapacitu loděnic od ponorek, bezpilotních systémů, hypersonických systémů a obrany prostřednictvím řízené energie.
Chyba bitevní lodi třídy Trump
Prezident Donald J. Trump šokoval publikum, když nedávno oznámil, že americké námořnictvo přesměruje své již tak vyčerpané průmyslové zdroje do stavby 35 000 tunové příšery, která je přezdívána bitevní loď třídy Trump.
Není to bitevní loď
Aby bylo jasno, navrhovaný systém není bitevní loď. Je spíše podobný bitevnímu křižníku, jako ruský námořní bitevní křižník třídy Kirov Admiral Nachimov.
Existuje otázka, zda americké upadající námořní loděnice skutečně dokážou tohoto giganta postavit, jak očekává Trumpova administrativa.
Nechme to stranou, předpokládejme na chvíli, že "bitevní loď" třídy Trump, pojmenovaná USS Defiant, pojede podle plánu. Jaká přesně bude mise této obrovské válečné lodi?
Koneckonců, trend v moderním boji je vytvářet menší, obratnější, decentralizované a síťové systémy. Jinými slovy, přesný opak toho, co představuje třída Trump.
Ruská pokušení třídy Kirov
Někteří pozorovatelé bitevního křižníku třídy Trump poukazují na prezidentovu kontrariánskou povahu.
Ano, Trump byl během své podnikatelské kariéry známý tím, že kandidoval proti tehdejším trendům.
Na druhou stranu byl Trump také nechvalně známý tím, že dělal skutečně nezodpovědná rozhodnutí. Musím vám připomenout kasino Tádž Mahal? I to byla Trumpova mentalita "větší, lepší, nejlepší", která se projevila.
Tento přístup je pravděpodobně ovlivněn tím, že Rusové vlastní třídu Kirov. Trump projevuje zvláštní zamilovanost do Putina a chce ruského vůdce neustále překonávat. Bohužel, americké námořnictvo se nemůže spoléhat na domácí loděnice při výrobě válečných lodí stále většího rozsahu.
Navíc ruská námořní doktrína se zásadně liší od současné americké námořní doktríny. Proto americké námořnictvo (mylně) umístilo letadlovou loď do středu své povrchové projekce síly, zatímco Rusové umisťují do středu své síly Admirála Nachimova.
Čínská zeď A2/AD: Skutečný zabiják velkých povrchových bojových lodí
Pokud jde o užitečnost bitevního křižníku třídy Trump, je důležité, aby čtenář pochopil, že největší hrozbou pro povrchovou flotilu amerického námořnictva jsou opakovaně zmiňované, byť zjevně málo pochopené, schopnosti odepření přístupu do oblasti (A2/AD) rostoucího seznamu amerických rivalů.
Konkrétně Čínská lidová republika. V Jihočínském moři, naproti Tchajwanskému průlivu a až do Východočínského moře, čínská armáda vyvinula rozsáhlou, ohromující síť raket, hypersonických zbraní a dronů, které mohou efektivně zasáhnout jakoukoli válečnou loď amerického námořnictva přiblížující se na dosah těchto systémů A2/AD.
Čínská schopnost A2/AD rozmístěná v klíčových oblastech tzv. Prvního ostrovního řetězce, oblasti sahající od poloostrova Kamčatka přes Tchaj-wan až na Filipíny, by mohla teoreticky tvořit ochranný štít kolem jakýchkoli čínských zájmových oblastí.
Řekněme, že probíhá invaze na Tchaj-wan a americké námořnictvo nasadí svůj bitevní křižník třídy Trump, aby od této invaze odradilo.
S těmito systémy A2/AD by Čína mohla vytvořit ochrannou bublinu raket, hypersonických zbraní a dronů, která by přemohla jakoukoli obranu třídy Trump a mohla by potopit bitevní křižník stejně snadno, jako Japonci potopili HMS Prince of Wales v roce 1942.
Celý smysl A2/AD je vystřelovat ohromující salvy raket a hypersonických zbraní, aby se nasytila obrana amerických válečných lodí. Jakmile by byly zbraňové zahlcené, alespoň některé z těchto čínských zbraní A2/AD by pronikly obrannými bariérami amerických válečných lodí a buď je poškodily, nebo zničily. Navíc čím větší válečná loď, tím větší radarový odraz a tím snazší cíl je to pro čínské zbraně.
Těžce vyzbrojený, s malou schopností přežití
Ano, Trumpova administrativa navrhla válečnou loď, která bude těžce vyzbrojena. Trumpova administrativa se nesnaží jen vybavit navrhovaný bitevní křižník množstvím konvenčních zbraní, ale také plánuje učinit z válečné lodi platformu pro nové technologie, jako jsou hypersonické a řízené energetické zbraně (DEW).
To všechno zní úžasně. Ale na tom nezáleží. Palubní obranné systémy mohou proti sofistikovaným saturačním útokům odvést jen omezenou práci.
Takže třída Trump je podivný špatný obrat v námořní rozvojové strategii, která už teď upadá. To by jen zhoršilo problémy v obranné průmyslové základně a dále zatížilo už tak napjatý rozpočet.
Dále to nijak neřeší obrovskou převahu, kterou nyní Čínská lidová osvobozenecká armáda (PLAN) v Prvním ostrovním řetězci zažívá, pokud jde o střet s americkým námořnictvem.
Čas v Indo-Pacifiku tiká
Pentagon by se měl zaměřit na odstranění úzkých hrdel v amerických námořních loděnicích a upřednostnění stavby ponorek, bezpilotních podmořských prostředků (UUV), hypersonických zbraní a DEW.
Stavba Bismarcku může pohladit Trumpovo už tak nafouklé ego. Příliš to neřeší velmi vážné problémy, kterým dnes čelí hladinová válečná flotila amerického námořnictva.
Navíc USA dochází čas na řešení těchto problémů, než bude moci Čína plně prosadit dominanci v Indo-Pacifiku. Jakmile ten den přijde, nebude možné obnovit americkou dominanci, ne bez velké války (kterou Američané kvůli sítím A2/AD pravděpodobně na moři prohrají).
Zdroj v angličtině: ZDE
