16. 4. 2021





"Tento hysterický dopis z kanceláře prezidenta České republiky tvrdí, že účelem symbolicky slabého trestu pro Kúdelu od UEFA za rasismus vůči Glenu Kamarovi bylo 'jen splnit zvrácená očekávání hrstky aktivistů'.







To prohlášení z Pražského hradu je hluboce urážlivé, smrdí rasismem, šíří nepravdy a vypadá jako slovní útok od ultrapravice. Je také urážlivé a ponižující vůči úřadu českého prezidenta a vůči českému lidu, že tohle bylo zveřejněno. Tento dopis občas hraničí se šílenstvím. Velmi silně doporučuji českému prezidentu, aby se diastancoval od tohoto fanatického prohlášení, které je v protikladu a v rozporu s omluvou, kterou vydala Slavia Praha. Toto prohlášení jen povzbudí další rasisty, aby vylezli ze svých stok. Ten prezidentův činitel v tomto textu zcela přišel o smysly. Představa, že sankce UEFA proti Kúdelovi za rasismus jsou důsledkem "zvrácené skupinky aktivistů" je neuvěřitelně nebezpečná a zní jako ultrapravicová propaganda.



Ten rasismus byl vyšetřován a prokázán. Jestliže to Česká republika nadále popírá, to se rovná šíření lží, ale co je ještě daleko více znepokojující, vytváří to v jejich vlastní zemi atmosféru strachu. Znamená to, že neběloši a romská komunita si dobře uvědomí, jaké tam bude mít následky, když se pokusí veřejně kritizovat rasismus.



Když chceme odstranit rasismus z fotbalu, nejsou to prázdné fráze, ale odráží to násilí a nenávist, jimž neběloši čelí, i když hrají tu nádhernou hru - fotbal. Jste ostudný a ostudné je i vaše popírání nutnosti odstranit rasismus z fotbalu.



Tohle je právě onen agresivní, hlučný rasismus, který obviňuje oběť namísto pachatele. Jestliže je tohle váš postoj, bojím se o bezpečí černošských hráčů v České republice, kdyby se někdy odvážili veřejně se postavit proti rasismu, a to už vůbec nemluvím o tom, kdyby to udělali v širší komunitě.



Český prezident by měl okamžitě vydat omluvu, propustit tohoto činitele a stáhnout tento odporný slovní výpad vydaný jeho jménem a jménem českého lidu.



Toto prohlášení si ani nezaslouží naše pohrdání a v době, kdy apelujeme na Slavii Praha, aby veřejně odsoudila rasismus svých fanoušků tento ostudný dopis, jen vyvolá další nenávist. "UKAŽME RASISMU ČERVENOU KARTU!"



Zdroj

Zdroj ZDE