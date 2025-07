Británie: Protestovat proti výrobcům zbraní, kteří vyhazují do vzduchu děti, je nyní terorismus

5. 7. 2025

čas čtení 3 minuty

Foto: Labouristická (!!) ministryně vnitra Yvette Cooper, která, neuvěřitelně, zakázala protesty

BRITÁNIE RUŠÍ SVOBODU PROJEVU

Britská labouristická vláda vojensky podporuje izraelské genocidní vraždění. Zároveň zakázala skupinu Palestine Action jako údajnou "teroristickou organizaci", přestože žádný terorismus nepáchá

Níže publikujeme ironický komentář autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům



Terorismus je také budit dojem, že protestující podporujete





Výrobci zbraní, kteří vyhazují do vzduchu děti, jsou potěšeni, že protestovat proti nim je nyní oficiálně TERORISMUS! Ještě lepší je, že terorismem je i vyslovit jakákoli slova nebo nosit jakékoli trička či odznaky, které by mohly naznačovat vaši podporu přímé akci. Opravdu, za to bojovaly před sto lety britské sufražetky a hnutí za občanská práva.

Šéfka ministerstva pravdy Yvette Cooperová rozhodla, že nesmíte ani zmínit jméno žádné skupiny přímé akce, kterou vymazala z paměti. Rozstřikování barvy je nyní považováno za ekvivalentní k letadlům narážejícím do budov, protože je důležité, aby zákon byl konzistentní.







Lidé, kteří nasprejovali barvu na letadla, zabili neuvěřitelných nula lidí a zranili dalších odporný počet nula lidí, terorizují budovy firem, které mají na svědomí miliony mrtvých. Jediné, co mohu říct, je, že díky bohu, že Yvette Cooper chrání výrobce zbraní! Historie si ji bude pamatovat v dobrém, protože jakékoli odlišné názory budou vymazány z paměti.



Vymazání skupiny, která nesmí být pojmenována, vstoupilo v platnost včera večer poté, co bylo zamítnuto její odvolání k soudu. Její účet na Twitteru byl již smazán, všichni, kdo lajkovali její příspěvky, byli zatčeni a všichni její členové byli hozeni do mlýnku na maso. Tedy, oni nikdy neexistovali. O čem to mluvíte? Jaké členy? Jaký zákaz? Zmlkněte, vy zločinci, nahlásím vás!



Každý, kdo bude diskutovat o skupině, která nikdy neexistovala, bude odveden do místnosti 101 k, ehm, přeprogramování. Pokud budou mít štěstí, vrátí se po 14 letech jako zlomené skořápky, aby se připomnělo národu, co se stane s myšlenkovými zločinci. Pokud jejich přeprogramování nebude úspěšné, no, nikdy neexistovali.



Když byl před pětadvaceti lety přijat v Británii zákon o terorismu, v parlamentu bylo řečeno, že nebude použit k zákazu nenásilných skupin přímé akce, ale na to už všichni zapomněli. Prostě ignorujte všechny ty nesmysly, které vám vtloukali do hlavy o duchu zákona. Nikoho to nezajímá.



Yvette Cooperová, která loni shodou okolností dostala od Izraele 215 000 liber, říká, že další na jejím seznamu zakázaných osob jsou lidé, kteří mávají palestinskými vlajkami. Buďme upřímní, zaslouží si to, ne? I pojmenování země, kterou Izrael bombarduje, bude trestným činem z nenávisti, protože Izrael nikoho nebombarduje. O čem to mluvíte? Ani nepomýšlejte na to, že si nasadíte melounovou placku, nebo vám Yvette Cooperová zlomí nohy!



Člověk by si myslel, že se teď všichni Yvette Cooperové tak bojí, že by se neodvážili podkopat její autoritu, ale k hrůze všech byla založena náhrada za tu skupinu, která nesmí být jmenována. Ještě horší je, že se nová skupina jmenuje Yvette Cooperová. To staví chudinku Yvette do obtížné situace, kdy bude muset zakázat sama sebe. Není jasné, zda bude Yvette poslána do místnosti 101, je velmi zmatená.

1