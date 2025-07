Izrael zuří po zrušení vystoupení Boba Vylana, který se přesto dostal na vrchol hitparád

Jak se ti lidi opovažují odmítnout že jsou zakázáni?

Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům

Izrael zuří poté, co nařídil zrušení vystoupení punkové kapely Bob Vylan, která se přesto dostala na vrchol hitparád hip hopových a R&B alb.

Zákaz Boba Vylana? Lidé řekli „Ne“. Potřebujeme umělce, kteří se ozývají. Naše album „Humble As The Sun“ se vrátilo do hitparád a jako nezávislá kapela, která vydává hudbu na vlastním labelu, to ukazuje sílu lidí. Pokud sami vlastníte label, nemůžete být vyřazeni.

Ban Bob Vylan? The people said ‘Nah’. We need artists that speak up. Our album ‘Humble As The Sun’ is back in the charts and, as an independent band releasing music on our own label, it shows the power of the people. You can’t get dropped if you own the label.

Thank you all! pic.twitter.com/2QsjP00e1i