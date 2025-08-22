Další vývoj Blažkovy kauzy: státu prý vznikla škoda
22. 8. 2025 / Boris Cvek
Čtu na iRozhlasu titulek: „Ministerstvo se připojí jako poškozené ke kauze Jiřikovského, žádá náhradu škody“. Škody? Jaké škody proboha? Premiér přece jasně řekl dne třetího června na tiskové konferenci, ve svém oficiálním prohlášení:
„Zatím jediným opravdu hmatatelným výsledkem této kauzy tedy je, že stát získal miliardu korun a je možné, že díky dalšímu vyšetřování získá i další prostředky.“
Stát přece získal, opravdu získal, miliardu korun. Až na to, že ty peníze jsou teď zabavené policií a hrozí soudní spory s těmi, kterým byly podvodně prodávány jako čisté. Že ty peníze nejsou čisté, tedy prověřené, to tehdy premiér moc dobře věděl.
Jeho stranický kolega, tehdy ministr spravedlnosti Blažek, před třetím červnem několikrát veřejně řekl, že to jsou peníze od drogového dealera, dokonce že jde o výraz pokání ze strany toho dealera. V médiích se psalo o vážném podezření, že jde o peníze z trestné činnosti, ostatně sám premiér svolal v této souvislosti Bezpečnostní radu státu, byť se to snažil kamuflovat tím, že jde o problém nových technologií a něco, v čem nemají jasno ani odborníci.
Už tehdy to byl důvod k demisi premiéra a vlády jako celku. Už tehdy fatálně selhal ministr vnitra Rakušan, když nereagoval hrůzou a demisí.
