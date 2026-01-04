Pozor: Opravdu USA ovládají Venezuelu, nebo šlo jen o další Trumpův bluf?
4. 1. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 8 minut
Čína a Rusko si dělají poznámky. Senátor Mark Warner shrnul logiku věci: Pokud mohou USA odstranit Madura, proč by Rusko nemohlo odstranit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nebo Čína zajmout prezidenta Tchaj-wanu?
V sobotu ráno prezident Trump oznámil, že Spojené státy budou Venezuelu „řídit“ poté, co v rámci rozsáhlé vojenské operace zajaly Nicoláse Madura. Už v sobotu odpoledne však bylo jasné, že toho Trump ve skutečnosti dosáhl jinak: odvážným únosem rukojmího — a poté blufem skutečně trumpovských rozměrů. Spojené státy ve skutečnosti Venezuelu nekontrolují. Americké jednotky neokupují Caracas. Infrastruktura režimu zůstává zcela nedotčena. A lidé, o nichž Trump tvrdil, že budou spolupracovat s americkým vedením, veřejně vzdorují Washingtonu v neprůstřelných vestách na státní televizi.
Trump v podstatě unesl prezidenta a poté uspořádal tiskovou konferenci, na níž prohlásil, že nyní řídí celou zemi — tvrzení, které by bylo směšné, kdyby nebylo tak nebezpečné.
Podívejme se, co se skutečně stalo. Operátoři jednotky Delta Force po měsících sledování CIA vstoupili do Venezuely v malé výšce, strávili několik hodin na zemi pod palbou a úspěšně zajali Madura i jeho manželku, než kolem 3:29 ráno odletěli. Podle všech dostupných informací šlo o technicky velmi dobře provedenou speciální operaci.
Pak ale přišla fáze, kdy se vojenská akce musí změnit v politickou strategii — a právě tam se zdá, že plán Trumpovy administrativy končí.
Elizabeth Dickinsonová, hlavní analytička pro andský region v International Crisis Group, poznamenala, že „odstranění Madura nutně nezměnilo základní rovnováhu moci“. Tvrdé jádro režimu zůstává u moci. Ministr vnitra Diosdado Cabello se objevil ve státní televizi v neprůstřelné vestě a tvrdil, že vláda má vše pod kontrolou. Viceprezidentka Delcy Rodríguezová, navzdory Trumpovu tvrzení o „vlídném“ rozhovoru, veřejně prohlásila: „Požadujeme okamžité osvobození prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželky Cilie Floresové,“ a označila Madura za „jediného prezidenta Venezuely“.
Jinými slovy: Trump sebral krále, ale nechal celou šachovnici — i všechny ostatní figurky — přesně tam, kde byly.
Tohle je typický Trump: víra, že odvážné gesto, zachycené kamerami a odvysílané do celého světa, je totéž jako dosažení strategického cíle. Je to politický ekvivalent vyhlášení „Mise splněna“ na palubě letadlové lodi — jen s tím rozdílem, že tentokrát mise ještě ani pořádně nezačala.
Trump novinářům řekl: „Nebojíme se bot na zemi,“ ale nápadně se nezavázal k jejich skutečnému nasazení. Na otázku, jak budou USA Venezuelu kontrolovat, odpověděl, že budou jmenováni úředníci, kteří na to dohlédnou — bez jakýchkoli podrobností. Když byl dotázán, zda by se moci mohla ujmout María Corina Machadoová, nositelka Nobelovy ceny a opoziční lídryně, odbyl ji slovy: „Nemá podporu ani respekt uvnitř země. Je to velmi milá žena, ale nemá respekt.“
Trump tedy nechce spolupracovat se skutečnou demokratickou opozicí, pro kterou hlasovaly miliony Venezuelanů. Nechce se zavázat k okupaci země americkými jednotkami. Nechce podpořit ani viceprezidentku režimu, která mu otevřeně vzdoruje. Co tedy přesně je plán?
Zdá se, že plánem je doufat, že všichni ostatní uvěří blufu.
Trump dělá to, co mu jde nejlépe: promítá sílu a doufá, že mu ji nikdo nezpochybní. Sází na psychologický dopad únosu Madura, který má ostatní venezuelské představitele zastrašit k poslušnosti. Vzkaz je jednoduchý: „Podívejte se, co jsme udělali vašemu prezidentovi. Vzdejte se, nebo jste také na řadě.“
Je to čistá politika zastrašování. A krátkodobě by dokonce mohla fungovat. Někteří venezuelští činitelé, kteří uvidí svého vůdce odvlečeného z ložnice a dopraveného do Brooklynu v poutech, si možná řeknou, že spolupráce je lepší než noční návštěva Delta Force.
Jenže tento přístup má několik fatálních slabin.
Zaprvé, Venezuela není Panama roku 1989. Má hluboce zakořeněný režim s několika centry moci, rozsáhlé civilní milice a armádu, která sice není zvlášť schopná, ale je loajální a početná. Ministr obrany i ministr vnitra jsou tvrdé jádro režimu a zdá se, že zůstávají u moci. To nejsou lidé, kteří by se snadno lekli.
Zadruhé, Spojené státy mají žalostnou bilanci v „řízení“ zemí, které napadly. Irák. Afghánistán. Libye. V každém případě se ukázalo, že odstranit diktátora je ta snadná část. Vybudovat fungující stát z trosek je ta těžká — zvlášť když jste se ani neobtěžovali naplánovat, co bude potom, až kamery přestanou natáčet.
Zatřetí, Trump neprojevuje žádný zájem o nevděčnou práci budování státu. Chce fotografii Madura v poutech. Chce tiskovou konferenci v Mar-a-Lago, kde si zahraje na siláka. Nechce zdlouhavou, drahou a ztráty přinášející realitu skutečné okupace a správy Venezuely.
Možná nejvýmluvnější je, že Trump dokázal odcizit právě ty lidi, kteří by měli být jeho přirozenými spojenci. María Corina Machadoová a Edmundo González představují demokratickou opozici, která skutečně vyhrála poslední venezuelské volby. Mají legitimitu, organizaci i podporu veřejnosti k vedení přechodného období.
Trump však Machadoovou odbyl s lehkovážnou povýšeností, kterou si obvykle vyhrazuje pro lidi, kteří mu dostatečně nelichotí. Zdá se, že ho více zajímá spolupráce s Delcy Rodríguezovou — klíčovou postavou režimu, která dohlížela na mnohá jeho nejhorší zvěrstva — jen proto, že údajně měla „vlídný“ telefonát s Marcem Rubiem.
Tohle je amatérismus převlečený za reálpolitiku. Seriózní administrativa by koordinovala postup s demokratickou opozicí, budovala regionální podporu a připravovala se na složitou práci přechodné spravedlnosti a obnovy institucí. Trump si místo toho zřejmě myslí, že když úspěšně unesl Madura, všichni ostatní se prostě seřadí a budou ho poslouchat.
Je tu ještě něco, co Trump zjevně nedomyslel: Venezuela má rozsáhlé civilní milice loajální chavistickému hnutí, nikoli jednotlivému vůdci. Tyto skupiny jsou ozbrojené, organizované a ideologicky odhodlané. Neodloží zbraně jen proto, že to Trump řekl na tiskové konferenci.
Pokud se Spojené státy skutečně pokusí Venezuelu „řídit“ bez masivní pozemní přítomnosti — a Trump neprojevil žádnou ochotu ji nasadit — tyto milice výrazně zkomplikují život každému, kdo by chtěl s Washingtonem spolupracovat. Caracas by se snadno mohl stát velmi nebezpečným místem pro americké zájmy.
Americká armáda je mimořádně dobrá v přesných přepadových operacích, jako bylo zajetí Madura. Mnohem méně úspěšná je v protipovstaleckých operacích v městském prostředí proti odhodlaným místním silám, které znají terén. A Trump by si ze všech lidí měl pamatovat, jak takové operace obvykle končí.
Nejnebezpečnějším aspektem této operace není to, co se stane ve Venezuele — ale to, co se stane všude jinde. Trump právě ukázal, že Spojené státy jsou ochotny unášet zahraniční vůdce na základě domácích obžalob, bez ohledu na mezinárodní právo či regionální názor.
Čína a Rusko si dělají poznámky. Senátor Mark Warner shrnul logiku věci: Pokud mohou USA odstranit Madura, proč by Rusko nemohlo odstranit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nebo Čína zajmout prezidenta Tchaj-wanu?
Trumpovi obhájci budou tvrdit, že tyto situace jsou odlišné — že Maduro byl obžalován z narkoterorismu, že byl nelegitimním diktátorem. Ale ostatní svět tyto jemné rozdíly řešit nebude. Uvidí, že nejsilnější vojenská mocnost na Zemi právě ukázala, že může sebrat jakéhokoli vůdce, a podle toho upraví své chování.
To, čeho jsme svědky, je logickým vyústěním Trumpova reality-show přístupu k vládnutí. Věří, že když bude jednat rozhodně, mluvit sebevědomě a ovládne mediální cyklus, skutečné detaily se nějak samy vyřeší. Nebo přesněji: je mu jedno, zda se vyřeší, pokud za to dostane uznání za „odvahu“.
To fungovalo v realitním byznysu, kde mohl Trump zahajovat projekty, generovat publicitu a pak nechat ostatní uklízet nepořádek, když se věci pokazily. Fungovalo to v reality televizi, kde producenti mohli vystřihnout nudné pasáže a ponechat jen dramatické momenty.
Jenže vládnutí není realitní development a mezinárodní vztahy nejsou reality TV. Když napadnete zemi a unesete jejího prezidenta, přebíráte odpovědnost za následky. Nemůžete prostě odejít ve chvíli, kdy se kamery vypnou.
