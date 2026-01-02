Polovina Skotska je v rukou 420 vlastníků
Vlastnit půdu ve Skotsku je zvláštní věc. Je to symbol postavení, který označuje moc a naznačuje ekonomickou dominanci, ale za jeho výhradními privilegii se skrývá jeden z nejrůznorodějších modelů vlastnictví v západním světě.
Koncentrace půdy v rukou malé skupiny vlastníků je ve Spojeném království anomálií a vytváří hluboce nerovnou strukturu, která způsobuje napětí a může vést ke zneužívání moci. Skotský systém evidence pozemků je nejstarší na světě a nedávný pokus o jeho modernizaci, kdy měl být dokončen integrální registr v roce 2024, byl opuštěn na základě toho, že plán postrádá životaschopnost.
Navzdory postupným reformám podporovaným skotskou vládou – nejnovější byla schválena tento měsíc – polovina soukromé půdy ve Skotsku patří pouze 420 vlastníkům nemovitostí. Možná nejvíce znepokojující je, že trendy v čase, které dříve ukazovaly na menší koncentraci vlastnictví půdy, se v posledních dvou desetiletích obrátily, což vedlo k hromadění majetku v menším počtu rukou, podle projektu Who Owns Scotland, který vede analytik a spisovatel Andy Wightman, jenž posledních 20 let věnoval zkoumání tohoto jevu. Jeho platforma se aktualizuje každý rok a v současnosti pokrývá více než 76 % skotských venkovských oblastí.
Současná situace Skotska vznikla — stejně jako v celé Evropě — ve feudální pyramidě. Britská územní nerovnováha, centralizace moci v jižním regionu země a nedostatek autonomie Skotska až do roku 1999, kdy Skotský zákon dal teritoriu vlastní výkonnou moc a parlament, byly také klíčovými prvky, které nastavily současnou situaci.
Vytrvalost jeho modelu však spočívá v historické jedinečnosti Spojeného království. "Pozemková reforma obvykle probíhá po kolonizaci, revoluci nebo velké politické události. V Evropě to začalo po Francouzské revoluci, ale Spojené království, a tím pádem i Skotsko, nebylo součástí tohoto evropského projektu, protože nedošlo k revoluci ani žádným velkým změnám. Půda nadále patřila mužům, kteří vedli parlament, a je vždy nepravděpodobné, že by tito vlastníci systém reformovali. Nikdy jsme neměli reformy, které byly provedeny v jiných evropských zemích," říká Wightman v rozhovoru s EL PAÍS.
Současnou situaci Skotska vysvětluje jeho začleněním do Spojeného království v roce 1707 a o nerovnoměrným územním vývojem. Skotsko "bylo tehdy relativně chudé a když začala průmyslová revoluce, industrializace a kolonialismus vytvořily obrovský přebytek kapitálu, ale převážně v Anglii". Na volný čas bylo vyčleněno obrovské množství dodatečných prostředků, což vedlo k tomu, že se značné jmění utrácelo za nákup velkých pozemků ve Skotsku pro aktivity jako je lov.
Dalším důležitým faktorem byly tzv. vystěhování, nucené vysídlení obyvatelstva, zejména v horských oblastech severovýchodní části území, kdy velcí vlastníci vystěhovali nájemce, což uvolnilo rozsáhlé pozemky, které se staly součástí tzv. volnočasové ekonomiky.
V dnešním modelu byla tradičně dominantní aristokracie nahrazena novou demografií. Přibližně polovina vlastníků půdy pochází z bohatství typického pro posledních 150 let, od nových průmyslových odvětví po kolonizaci, a 4 % jsou cizinci, jako dubajský emír Muhammad bin Rašíd Al-Maktúm, který vlastní asi 63 000 akrů. Největším soukromým vlastníkem půdy ve Skotsku je dánský textilní magnát Anders Holch Povlsen.
Debata vedla k postupným zásahům vlády vedené Skotskou národní stranou, která věří, že zisky a příležitosti z půdy by měly být rozděleny více a spravedlivěji. Nejnovější zásah byl schválen začátkem listopadu tzv. zákonem o pozemkové reformě, který si klade za cíl regulovat složitou otázku využití půdy i podmínky nákupu a prodeje.
Mezi návrhy patří odpovědnost velkých vlastníků půdy informovat komunitu o tom, co se s půdou děje, usnadňovat akvizici komunitními skupinami při prodeji pozemků a řešit zemědělské a environmentální využití půdy.
Problémem podle kritiků je složitost zákona a to, že nejde dostatečně daleko. Dokonce i parlamentní výbor pro uhlíkovou neutralitu, energetiku a dopravu, přestože doporučil jeho schválení, považoval regulaci za "příliš rozsáhlou a příliš složitou". Wightman předpovídá "velmi malý efekt, pokud vůbec nějaký".
"Zavádí vysoce složité byrokratické procesy, které komunitám poskytují mírně lepší práva na nákup, ale v těchto rozsáhlých pozemkových oblastech, které jsou často soustředěny v horských oblastech, nežije mnoho lidí, takže je pro ně těžké z toho těžit. Jako pozemková reforma to není ideální."
Po schválení zákona koupila Sofie Kirk Kristiansen, dědička Lega, pozemek za 33,5 milionu dolarů, ale podle Wightmana byla tržní hodnota nemovitosti 9,5 milionu dolarů, což je podle něj "důkaz, že zákon nemá žádný vliv". "Miliardáři získávají pozemky v malých městech, což je staví do přímého konfliktu s komunitami. Ale tento zákon se tím nezabývá, protože daná půda nepokrývá mnoho akrů" a legislativa se místo toho zaměřuje na velké pozemky, vysvětluje.
Změna, pokračuje, musí být "strukturální" a přeformulovat systém od jeho kořenů. "Pro reformu držení půdy je důležité jasně říct, jaké jsou cíle. Nestačí říct, že model je nespravedlivý nebo nerovný, nebo že někteří lidé mají příliš mnoho půdy, nebo že jsou příliš bohatí. To jsou legitimní pozorování, ale je důležité mít jasno v tom, co chcete dělat," říká. Věří, že "demokratizace vlastnictví a využívání půdy není v souladu s tím, že tak málo lidí vlastní tolik půdy".
Hlavní změny dosud nastaly prostřednictvím takzvaných reforem podporovaných trhem, které byly propagovány jako pokusy o přerozdělení půdy při jejím prodeji. "Majitel nemovitosti chce prodat a dokud je za to odměňován, nemá s tím problém," říká Wightman, který přesto poukazuje na to, že každý rok se na trh dostane nepatrné procento pozemků, což zpochybňuje "představu, že by to mohlo zásadně změnit model, zvláště pokud je pozemek velmi drahý. Pokud to bude jediný proces, změna přijde velmi, velmi pomalu," varuje.
Skotsko je příkladem: "Půda je už velmi koncentrovaná, ale majitelé jdou ještě dál a obrací historické trendy," říká Wightman. Vysvětlení toho lze najít ve "velkých silách velmi liberálního trhu, který umožňuje tolik nákupů, kolik si přejete, bez jakýchkoli otázek". Analytik také nabízí dvojí řešení: přijmout stejné dědické zákony, které jsou známé ve velké části Evropy — které jsou omezeny na právo dětí dědit — a revidovat daňové zákoníky. "Velké pozemky by měly platit více daní. Tváří v tvář ročnímu daňovému zatížení odpovídajícímu tržní hodnotě pozemku by si lidé dvakrát rozmysleli, zda si hromadí velké pozemky," říká, což by pomohlo posunout prioritu na "ekonomické využití půdy, místo aby ji drželi jako spekulativní aktivum, které při prodeji generuje zisk".
Zdroj v angličtině: ZDE
