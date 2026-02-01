Hospodaření Britských listů za leden 2026
1. 2. 2026
Hospodaření OSBL za leden 2026
Zůstatek k dispozici Britským listům 31.12. 2025: 14 878,42 Kč
Příjmy:
Od sponzorů ............................................................82 169.19 Kč
Výdaje
honorář (BK) .............................................................22 000 Kč
honorář (DV)..............................................................22 000 Kč
honorář (KD) .............................................................32 000 Kč
honborář (FG)...............................................................15 000 Kč
honorář (JR) ................................................................1000 Kč
internet .........................................................................842.50 Kč
Výdaje celkem:...................................................... 92 842.50 Kč
Zůstatek k 31.1. 2026: 4205.11 Kč
