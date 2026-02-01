Hospodaření Britských listů za leden 2026

1. 2. 2026

Vážení čtenáři,

děkujeme mnoha čtenářům, kteří nás finančně podporují. V lednu nás finančně opět zachránili dva velcí dárci, jeden věnoval Britským lissům 25 000, druhý 10 000. Opravdu si toho vážíme. Děkujeme mnohokrát, ale opravdu nemůžeme očekávat od čtenářů, aby nám poskytovali pravidelně takto velké finanční částky. Znovu apelujeme na naše čtenáře, aby ve větším počtu prosíme poskytli našemu serveru onu měsíční částku asi 200 Kč. 

V lednu 2026   jste nás podpořili částkou 82 169.19 , výdaje byly výdaje byly 92 842.50  , zůstatek koncem ledna byl 4205.11  .  

Prosíme, v podpoře neustávejte - bohužel, ale z přehledu vidíte, se nám výdaje zvýšily na cca 100 000 Kč měsíčně. VELMI si vážíme vaší trvalé podpory. 

Apelujeme na čtenáře, aby nám každý měsíc poslali oněch dvě stě korun.  Prosíme všechny o pravidelnou podporu 200 Kč měsíčně.

Finančních příspěvků od čtenářů si nesmírně vážíme, víme velice dobře, jak špatně na tom mnozí občané v ČR jsou. A neomlouvejte se, že přispíváte (údajně) málo, vážíme si každé koruny.  

Příspěvky na provoz Britských listů je možno  zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. IBAN: CZ4455000000001001113917


Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.


Hospodaření OSBL za leden 2026


Zůstatek k dispozici Britským listům  31.12. 2025: 14 878,42   



Příjmy:

Od sponzorů ............................................................82 169.19 

Výdaje

honorář (BK) .............................................................22 000 Kč

honorář (DV)..............................................................22 000 Kč

honorář (KD) .............................................................32 000 Kč

honborář (FG)...............................................................15 000 Kč

honorář (JR) ................................................................1000 Kč

internet .........................................................................842.50 Kč


Výdaje celkem:...................................................... 92 842.50  Kč


Zůstatek k  31.1. 2026:    4205.11   

Záznam spolku Občanské sdružení Britské listy u Městského soudu v Praze

Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy z let 2003-2022


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

2017  2018  2019  2020  2021  2022 

