Krize na Blízkém východě: Írán varuje před odvetou poté, co Trump prohlásil, že vojenské cíle na ostrově Kharg byly „zlikvidovány“
14. 3. 2026
Trump rovněž vyhrožuje útokem na ropnou infrastrukturu ostrova, pokud Teherán neumožní lodím průjezd Hormuzským průlivem
Íránské ozbrojené síly v sobotu pohrozily, že zničí ropnou a energetickou infrastrukturu patřící firmám, které spolupracovaly s USA, pokud budou napadena jejich vlastní energetická zařízení. Oznámení bylo „reakcí na prohlášení“ Trumpa, který dříve na sociálních médiích uvedl, že údery „zničily“ vojenské cíle na ostrově Kharg, íránském ropném uzlu.
Trump uvedl, že se rozhodl nezničit ropnou infrastrukturu na ostrově Kharg, který slouží jako vývozní terminál pro 90 % íránských dodávek ropy. Dodal však: „Pokud Írán nebo kdokoli jiný podnikne cokoli, co by narušilo volný a bezpečný průjezd lodí Hormuzským průlivem, okamžitě toto rozhodnutí přehodnotím.“
Íránská armáda vyzývá muslimské vůdce na Blízkém východě k sjednocení proti „prázdné moci“ USA
Íránská armáda vyzvala muslimské vůdce na Blízkém východě k jednotě proti „prázdné moci“ USA a Izraele, informovala státní média.
Generál Abolfazl Shekarchi, hlavní mluvčí íránských ozbrojených sil, se obrátil na vůdce muslimských zemí v regionu s tím, že by měli „důvěřovat“ Íránu a sjednotit islámský svět „proti nevěře, polyteismu a pokrytectví“ v USA a Izraeli, jak vyplývá z překladu jeho prohlášení, které zveřejnila polooficiální agentura Tasnim.
„Nevěřte prázdné moci Ameriky, Ameriky, která nedokáže ubránit ani svou vlastní chátrající armádu a nebude schopna zajistit bezpečnost muslimských zemí a regionu,“ citovala ho agentura.
Zopakoval také tvrzení o íránských vojenských vítězstvích nad americkými cíli, která američtí představitelé popřeli.Americká ambasáda v Bagdádu byla v sobotu ráno napadena po útocích, při nichž zahynuli dva členové mocné skupiny podporované Íránem v hlavním městě, informovala agentura AFP. Nebylo jasné, zda byla ambasáda zasažena dronem nebo střelou. Agentura Associated Press uvedla, že raketa zasáhla heliport uvnitř areálu ambasády.
Izraelská armáda vydala evakuační varování pro určenou průmyslovou zónu v Tabrízu v severozápadním Íránu s tím, že v této oblasti „v následujících hodinách provede operace“.
Katarské úřady v sobotu brzy ráno evakuovaly části čtvrti Msheireb v Dauhá, kde se nacházejí vládní úřady a kancelář společnosti Google. Katarské ministerstvo obrany později uvedlo, že zachytilo dvě rakety.
Hamas vyzval Írán, aby se zdržel útoků na sousední země, a to v prohlášení, které zároveň potvrdilo právo Íránu bránit se proti útokům USA a Izraele.
Americké ministerstvo energetiky uvedlo, že očekává, že první dodávky ropy ze strategických zásob se začnou na trh dostávat do konce příštího týdne. Členové Mezinárodní energetické agentury, sdružující 32 zemí, oznámili na začátku tohoto týdne, že uvolní 400 milionů barelů ropy ve snaze snížit ceny.
Židovská škola v Amsterdamu byla poškozena při výbuchu, který starostka města Femke Halsema popsala jako úmyslný útok proti židovské komunitě. Výbuch způsobil omezené škody a nebyla hlášena žádná zranění.
Deset cizinců bylo zatčeno ve Spojených arabských emirátech za sdílení videí útoků dronů na sociálních sítích
V SAE bylo zadrženo deset cizinců za údajné zveřejňování záběrů raketových a dronových útoků v zemi na sociálních sítích, informovala oficiální agentura Emirates News Agency (WAM).
Podle agentury měli sdílet videa obsahující skutečné záběry protivzdušné obrany zachycující útoky, stejně jako obsah generovaný umělou inteligencí, který předstíral útoky na významné památky. Zpráva neuvádí jejich národnosti.
Zpráva uvádí, že sdílení takových záběrů, „ať už skutečných nebo smyšlených, by mohlo ohrozit veřejnou bezpečnost“. Generální prokurátor SAE Hamad Al Shamsi byl citován, že tyto trestné činy jsou trestány odnětím svobody na nejméně jeden rok a pokutou ve výši nejméně 100 000 dirhamů (asi 20 000 dolarů).
Na začátku tohoto týdne byl v SAE podle zákonů o kyberkriminalitě obviněn britský muž v souvislosti s natáčením a zveřejňováním materiálu týkajícího se íránských útoků na tuto zemi. Šedesátiletý muž, který byl údajně turistou na návštěvě Dubaje, byl jedním z 20 lidí obviněných podle zákona, který zakazuje sdílení materiálu, který by mohl narušit veřejnou bezpečnost.
Zpravodajská agentura Associated Press zveřejnila zprávu íránských státních médií o leteckém útoku v západním íránském městě Eyvan, při kterém zahynulo šest členů jedné rodiny.
Zpravodajská agentura Mizan, oficiální zpravodajský kanál íránské justice, uvedla, že mezi zabitými bylo i šestiměsíční dítě.
Agentura Reuters přinesla další podrobnosti o výbuchu, který v sobotu brzy ráno poškodil židovskou školu v Amsterdamu:
K výbuchu došlo v luxusní rezidenční čtvrti na jižní straně Amsterdamu a způsobil omezené škody. Nebyla hlášena žádná zranění.
Bezpečnostní opatření v synagogách a židovských institucích v nizozemském hlavním městě byla již posílena po nočním žhářském útoku na synagogu v centru Rotterdamu v pátek.
V sousední Belgii způsobil výbuch v pondělí požár v synagoze v Lutychu.
Amsterdamská starostka Femke Halsema uvedla, že útok byl „zbabělým aktem agrese proti židovské komunitě“.
„Židé v Amsterdamu se stále častěji potýkají s antisemitismem. To je nepřijatelné,“ řekla.
Izraelský úder zasáhl bytový dům v severním předměstí Bejrútu, který byl terčem útoku i o den dříve, informovala v sobotu libanonská média.
Korespondent AFP viděl na místě záchranáře a poškození, včetně díry, v budově v oblasti Nabaa-Burj Hammoud, mimo bašty Hizballáhu podporovaného Íránem v jižních předměstích hlavního města.
Hamas vyzývá Írán, aby přestal „útočit na sousední“ země
Hamás v prohlášení zveřejněném v sobotu vyzval Írán, aby se zdržel útoků na sousední země.
Skupina uvedla:
„Zatímco potvrzujeme právo Íránské islámské republiky reagovat na tuto agresi všemi dostupnými prostředky v souladu s mezinárodními normami a zákony, hnutí vyzývá bratry v Íránu, aby se vyhýbali útokům na sousední země.“
Hamas již dříve odsoudil zabití nejvyššího íránského vůdce Alího Chameneího v první den války jako „ohavný zločin“.
„Poskytoval veškerou politickou, diplomatickou a vojenskou podporu našemu lidu, naší věci a našemu odporu,“ uvedl Hamás krátce po zabití Chameneího.
Íránská média hlásí, že po americkém úderu nedošlo k poškození ropné infrastruktury na ostrově Kharg
Íránská média informovala, že nedošlo k poškození ropné infrastruktury na ostrově Kharg, a to navzdory americkým útokům, o nichž Trump prohlásil, že „zničily“ vojenské cíle na ostrově.
Íránské ozbrojené síly pohrozily, že zničí ropnou infrastrukturu spojenou s USA, pokud budou zasaženy jejich vlastní energetické zařízení. Ostrov Kharg slouží jako vývozní terminál pro 90 % íránských dodávek ropy.
Podle agentury Fars se americká operace „pokoušela poškodit obranu armády, námořní základnu Joshan, řídicí věž letiště a hangár pro vrtulníky společnosti Iran Continental Shelf Oil Company“. Ropná zařízení však nebyla poškozena, uvedla agentura.
USA mohou zajistit „spolehlivé“ dodávky energie do asijsko-pacifického regionu, řekl americký ministr vnitra Doug Burgum na fóru o energetické bezpečnosti v Tokiu, zatímco válka na Blízkém východě způsobuje prudký nárůst cen ropy a plynu.
Burgum účastníkům sdělil, že Trumpova politika „energetické dominance“ si klade za cíl zajistit, aby „měli energii umožňující prosperitu doma a měli schopnost prodávat energii svým přátelům a spojencům,“ uvedl Burgum.
To zajišťuje, že region má „spolehlivé, cenově dostupné a bezpečné“ dodávky energie, které „nemůže přerušit teroristický režim“, uvedl. Akce, které se zúčastnili zástupci 17 zemí z regionu, byla zorganizována ještě před vypuknutím války na Blízkém východě.
Fórum sdružuje politické představitele a americké energetické společnosti s cílem uzavřít obchodní dohody.
Podrobnosti o útoku na americkou ambasádu v Bagdádu se stále vyjasňují, přičemž existují protichůdné zprávy o tom, co ambasádu zasáhlo.
Dva bezpečnostní představitelé sdělili agentuře AFP, že při útoku byl zasažen komplex ambasády, ačkoli přesná příčina nebyla jasná. Jeden bezpečnostní zdroj uvedl, že ambasádu zasáhl dron, zatímco jiný řekl, že na diplomatický komplex dopadl projektil, o kterém se předpokládá, že to byla raketa.
Dříve agentura Associated Press citovala dva irácké bezpečnostní úředníky, kteří uvedli, že raketa zasáhla heliport uvnitř areálu.
Velvyslanectví se k těmto zprávám zatím nevyjádřilo, ale již dříve varovalo před „útoky na americké občany, americké zájmy a kritickou infrastrukturu“ s tím, že skupiny podporované Íránem „zaútočily na americké podniky a energetickou infrastrukturu provozovanou USA a mohou se na ně i nadále zaměřovat“.
Útok následoval po náletech, při nichž dříve v hlavním městě zahynuli dva členové mocné skupiny podporované Íránem.
Ve své současné fázi se izraelsko-americká válka proti Íránu a jeho zástupcům stala zkušebním polem pro dvě soupeřící koncepce vojenské eskalace, z nichž každá hrozí, že se stane pastí.
Na jedné straně Donald Trump a Benjamin Netanjahu dosud selhali ve svých nejasně definovaných a měnících se strategických cílech. Přestože v úvodní salvě kampaně zabili nejvyššího íránského vůdce Alího Chameneího a další klíčové vůdce, klerikální režim zůstává a íránské zásoby vysoce obohaceného uranu nejsou zabezpečeny. Letecké údery se zintenzivňují a zasahují větší počet cílů.
Odpovědí Teheránu je „horizontální eskalace“, kterou režim dlouho připravoval a která má za cíl rozšířit konflikt geograficky, a to útoky na státy Perského zálivu, a také z hlediska nákladů pro Washington a globální ekonomiku, zejména v oblasti dodávek energie.
Nadcházející dny a týdny pravděpodobně přinesou důležité ponaučení, zejména o síle americké vojenské moci ve stále křehčím a multipolárním světě.
Irák sestřelil dron mířící na diplomatické centrum USA poblíž bagdádského letiště, sdělily agentuře Reuters irácké bezpečnostní zdroje. Toto následuje po dřívějších zprávách, že raketa zasáhla heliport uvnitř areálu americké ambasády v hlavním městě.
Trump tvrdí, že Írán je „zcela poražen“ a „chce dohodu“, kterou on nepřijme
Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že Írán byl v americko-izraelské vojenské kampani proti této zemi „zcela poražen“ a chce dohodu, kterou on nepřijme, a to navzdory slibům íránských představitelů, že v boji budou pokračovat.
„Fake news média nerada informují o tom, jak dobře si americká armáda vedla proti Íránu, který je zcela poražen a chce dohodu – ale ne takovou, kterou bych přijal!“ napsal Trump na své platformě Truth Social, aniž by to blíže rozvedl.
Izraelská armáda vyzývá Íránce k „okamžité evakuaci“ průmyslové zóny v Tabrízu
Izraelská armáda vydala evakuační varování pro určenou průmyslovou zónu v Tabrízu v severozápadním Íránu s tím, že v této oblasti „v následujících hodinách provede operace“. Varování, zveřejněné na sociálních sítích, vyzývá občany k „okamžité evakuaci“.
