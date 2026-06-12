Rusko: Zmizení šéfky centrální banky
12. 6. 2026
Na schůzce byly diskutovány investiční aktivity a stav inflace.
Setkání proběhlo prostřednictvím videopřenosu. Mezi účastníky byli ruský premiér Michail Mišustin, ministr financí Anton Siluanov, ministr hospodářského rozvoje Maxim Rešetnikov a zástupce Putinovy administrativy Maxim Oreškin.
Před začátkem ekonomické části jednání Putin řekl, že ekonomická otázka je "ta hlavní". Podle něj šlo o hodnocení a stimulaci investičních aktivit v zemi.
Zástupci Banky Ruska, včetně vedení a zástupců, však na schůzce nebyli přítomni.
Podle agentury se Nabjullina také dříve nezúčastnila řady veřejných akcí, včetně Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu a konference Národní asociace účastníků akciového trhu. Tisková služba Banky Ruska podle novinářů uvedla, že je na nemocenské.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse