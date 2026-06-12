Rusko: Zmizení šéfky centrální banky

12. 6. 2026

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Šéfka Banky Ruska, Elvira Nabjullina, se 10. června neúčastnila jednání o ekonomických otázkách, které uspořádal Vladimir Putin.

Na schůzce byly diskutovány investiční aktivity a stav inflace.

Setkání proběhlo prostřednictvím videopřenosu. Mezi účastníky byli ruský premiér Michail Mišustin, ministr financí Anton Siluanov, ministr hospodářského rozvoje Maxim Rešetnikov a zástupce Putinovy administrativy Maxim Oreškin.

Před začátkem ekonomické části jednání Putin řekl, že ekonomická otázka je "ta hlavní". Podle něj šlo o hodnocení a stimulaci investičních aktivit v zemi.

Zástupci Banky Ruska, včetně vedení a zástupců, však na schůzce nebyli přítomni.

Podle agentury se Nabjullina také dříve nezúčastnila řady veřejných akcí, včetně Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu a konference Národní asociace účastníků akciového trhu. Tisková služba Banky Ruska podle novinářů uvedla, že je na nemocenské.

Zdroj v ruštině: ZDE

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Obsah vydání | 12. 6. 2026