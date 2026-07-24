TISKOVÁ ZPRÁVA: Festival Na vlně nabídne jedinečný zážitek
24. 7. 2026
Akce si klade za cíl propojit kulturu, sport a gastronomii a koná se vůbec poprvé. Vstup je zcela zdarma.
A co návštěvníky čeká? Areál koupaliště bude otevřen od 9 do 20 hodin. Zahájení proběhne v 10 hodin a o deset minut později přijde na řadu první umělkyně – tanečnice Mia Plachetková. Následovat budou taneční soubory Piroš Rouža, Gipsy Čercheňa, Sovnakune čhaja, Šukar Čercheňa či cimbálová kapela Hudci z Kyjova.
Aby si návštěvníci trochu vydechli a odpočinuli, rozmělní hudbu ve 13 hodin divadelní pohádka Pal e marikľi? (O plackách?) a její aktéři nachystají půdu pro jeden ze zlatých hřebů dne – legendární a nestárnoucí kapelu Kale. Na scéně jsou již téměř 40 let, ovšem na energii jim to nic neubralo. I proto, že na pódiu vedle zakládajících členů vystupují i jejich potomci.
Propojení tradice i moderního popu obstará Mamuko Berci, energií hýří rapper Refew. A celý program završí brněnská rodačka a jedna z nejvýraznějších osobností žánru Monika Bagárová. Její koncert slibuje energickou a jedinečnou show, na kterou návštěvníci nezapomenou.
Detaily k festivalu a kompletní harmonogram naleznete na webu https://www.navlnefest.cz/. Kapacita areálu je v den konání festivalu omezena, v provozu bude pouze koupaliště bez doplňkových atrakcí.
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