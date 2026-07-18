Izraelský útok na pohřeb v Gaze usmrtil nejméně sedm lidí, uvádí nemocnice
18. 7. 2026
Při sérii izraelských útoků v okupovaném pásmu Gazy zahynulo nejméně 14 Palestinců, z nichž více než polovina při útoku bezpilotního letounu na pohřební průvod.
Multiple Israeli attacks across the occupied Gaza Strip have killed at least 14 Palestinians, more than half of them in a drone strike on a funeral procession.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 17, 2026
🔗: https://t.co/kQBbrkebp6 pic.twitter.com/gqM3o1GPC8
Dalších 22 lidí bylo zraněno při smutečním obřadu za Palestince zabitého při izraelském útoku dříve toho dne
Izraelský útok na pohřeb v pásmu Gaza zabil podle místní nemocnice nejméně sedm lidí a dalších 22 zranil.
Izraelská armáda se k incidentu zatím nevyjádřila.
Nemocnice Al-Awda v uprchlickém táboře Nuseirat potvrdila počet obětí s tím, že útok zasáhl pohřeb Palestince, který zahynul při jiném izraelském útoku dříve v pátek.
Multiple Israeli attacks across the occupied Gaza Strip have killed at least 14 Palestinians, more than half of them in a drone strike on a funeral procession.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 17, 2026
🔗: https://t.co/kQBbrkebp6 pic.twitter.com/gqM3o1GPC8
Izrael a militantní hnutí Hamás se v říjnu dohodly na příměří, jehož cílem bylo ukončit jejich dvouletou válku.
Nejtěžší boje sice utichly, ale podle tamějšího ministerstva zdravotnictví bylo v Gaze od vstupu příměří v platnost zabito nejméně 1 123 lidí.
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Ministerstvo vede podrobné záznamy o obětech, které agentury OSN a nezávislí odborníci obecně považují za spolehlivé. Nezávislé vyšetřování OSN zjistilo, že Izrael nadále páchá genocidu tím, že v Gaze záměrně útočí na palestinské děti.
Militanti provedli střelecké útoky na vojáky a Izrael uvedl, že jeho údery jsou reakcí na tyto a další akce. Od uzavření příměří bylo zabito pět izraelských vojáků.
Válka začala po útoku vedeném hnutím Hamás na jižní Izrael dne 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 bylo vzato jako rukojmí. Izraelská ofenzíva v Gaze si vyžádala více než 73 000 palestinských obětí, včetně těch, kteří zahynuli od vyhlášení příměří, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze.
Zdroj v angličtině ZDE
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