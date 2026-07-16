Omezení konzumace ultra-zpracovaných potravin by mohlo zabránit tisícům úmrtí na srdeční choroby
16. 7. 2026
Kanadští vědci konstatují, že ultra-zpracované potraviny (UPF) by mohly být „významným a potenciálně odstranitelným“ faktorem přispívajícím k tomuto onemocnění
Tisíce lidí by se mohly vyhnout úmrtí na srdeční onemocnění omezením konzumace ultra-zpracovaných potravin (UPF), konstatují odborníci, přičemž modelová studie naznačuje, že nezdravé jídlo může být příčinou až třetiny těchto případů.
Miliony lidí stále častěji konzumují ultra-zpracované potraviny, jako jsou hotová jídla, snídaňové cereálie, proteinové tyčinky, sycené nápoje a fast food.
Ve Velké Británii a USA nyní tvoří ultra-zpracované potraviny více než polovinu průměrného jídelníčku. Pro některé, zejména pro mladší lidi nebo osoby ze znevýhodněných oblastí, je typická strava, která se skládá až z 80 % z ultra-zpracovaných potravin.
Předchozí výzkumy prokázaly souvislost mezi UPF a závažným poškozením všech hlavních orgánových systémů lidského těla.
Nyní studie naznačuje, že 23 % až 37 % případů srdečních onemocnění a 23 % až 38 % úmrtí na srdeční onemocnění lze připsat konzumaci UPF.
Výsledky byly zveřejněny v časopise American Journal of Preventive Medicine a představeny na výročním Mezinárodním kongresu o obezitě, který pořádala Světová federace pro obezitu v Mexiku.
Studie vedená Virginie Hamelovou a Jean-Claudem Moubaracem z Centra pro výzkum veřejného zdraví na Univerzitě v Montrealu se zaměřila na Kanadu. Odhaduje, že po celé zemi by se dalo předejít tisícům úmrtí, pokud by obyvatelstvo omezilo konzumaci UPF.
Ačkoli se skutečné odhady mohou mírně lišit, výzkumníci uvedli, že podobných výsledků lze očekávat i v jiných zemích s vysokými příjmy.
UPF mohou představovat „významný a potenciálně odstranitelný“ faktor přispívající k srdečním onemocněním, uvedli výzkumníci. „Tyto výsledky podtrhují potřebu klinických a veřejnězdravotních intervencí zaměřených na snížení konzumace UPF jako klíčové složky prevence kardiovaskulárních onemocnění.“
Uvedli, že UPF dominují v kanadském potravinovém prostředí, což činí jejich nadměrnou spotřebu rozšířeným a do značné míry nedobrovolným jevem.
„Ačkoli osvěta veřejnosti a individuální poradenství zůstávají důležitými složkami podpory zdraví, jejich dopad je bez širší environmentální a politické podpory omezený. K dosažení smysluplné změny stravovacích návyků jsou nezbytná komplexní strukturální opatření.
„Mezi ně patří regulace daní z potravin, označování na přední straně obalů, omezení marketingu a cíle v oblasti úpravy složení potravin zaměřené na zlepšení jejich kvality.“
Někteří odborníci, kteří se na studii nepodíleli, však uvedli, že výsledky mají několik omezení a že k prokázání toho, že ultra zpracované potraviny zvyšují riziko srdečních onemocnění, je zapotřebí dalšího výzkumu.
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