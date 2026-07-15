Polsko: Bývalý náměstek ministra ve vládě PiS pomáhá ruským vojákům
15. 7. 2026
Více než čtyři roky vede Rusko plnohodnotnou válku proti Ukrajině a poskytování pomoci vojákům agresorského státu je široce považováno za extrémně kontroverzní a morálně odporný čin.
Zprávy týkající se Krzysztofa Tołwińského – bývalého poslance polského parlamentu v jeho šestém funkčním období a bývalého náměstka ministra státní pokladny ve vládě Jarosława Kaczyńského – vyvolaly zvláštní znepokojení.
Politik zveřejnil video, ve kterém oznámil, že dal lékárničky ruským vojákům, což vyvolalo vlnu kritiky v médiích i mezi veřejností.
Co udělal Krzysztof Tołwiński?
Ve videu Krzysztof Tołwiński uvedl, že použil vlastní prostředky na nákup a doručení lékárniček ruským vojákům na frontě. Záběry byly pořízeny na běloruském území.
"Koupili jsme – zde je faktura – 20 bojových lékárniček, které prostřednictvím našeho kolegy, strany, která s námi spolupracuje, Liberálně demokratické strany Běloruska (LDPB), předáme vojákům Ruské federace, klukům v zákopech, jako humanitární pomoc, lékařskou pomoc," uvedl Tołwiński v publikovaném videu.
Politik také tvrdil, že Rusové "se na naši pomoc mohou vždy spolehnout", přičemž kritizoval podporu, kterou Polsko poskytuje Ukrajině.
Když předával lékařské sady vůdci Olegu Gajdukiewiczovi, který je na sankčních seznamech Evropské unie a Spojených států, Tołwiński zdůraznil, že pomoc má být určena vojákům účastnícím se vojenských operací, které popsal jako boj "za nový řád, za mír, proti nacismu".
Tołwiński se neomezil pouze na poskytování vybavení; ve videu také apeloval na Poláky, aby podpořili Rusy v probíhajícím konfliktu, ospravedlňoval svou pozici potřebou "normalizovat vztahy" a odkazoval na myšlenku "slovanské solidarity".
Nebylo to poprvé, co Krzysztof Tołwiński vyjadřoval názory v souladu s narativem Kremlu. Několik let se objevoval v běloruských a ruských médiích, kritizoval polské úřady za podporu Ukrajiny a vyjadřoval názory, které odborníci označili za proruské.
V roce 2023 převzal Tołwiński vedení skupiny, kterou založil a která se jmenuje Front, prezentovaná jako agrární strana, ale někteří komentátoři ji kritizují za proruský postoj a kontakty s běloruskými politickými kruhy.
V květnu 2026 podal Tołwiński žádost o uspořádání shromáždění na hřbitově sovětských vojáků ve Varšavě na Den vítězství, který je pro ruskou historickou politiku zvlášť důležitý. Akce se zúčastnili zástupci velvyslanectví Ruské federace v Polsku a polští sympatizanti Kremlu.
V roce 2026 okresní soud v Bjalystoku shledal Krzysztofa Tołwińského vinným z urážení Ukrajinců a podněcování nenávisti na národních základech v případu vedeném na základě vedlejší obžaloby.
Po vyhlášení rozsudku Tołwiński uvedl, že rozhodnutí soudu je pro něj jakýmsi "uznáním" a že posílilo jeho postavení ve veřejné debatě.
Fakta a odpovědnost
Poskytování humanitární pomoci civilistům a raněným vojákům je v souladu s principy mezinárodního práva.
Taková pomoc by však měla být odlišena od individuálních lékárniček určených pro přímé použití na bojišti, které jsou součástí vojenského vybavení, nikoli humanitární podpory.
Politici z různých stran, komentátoři a uživatelé internetu poukazovali na to, že poskytování pomoci armádě vedoucí ozbrojenou agresi proti Ukrajině může být v rozporu s národním zájmem Polska a oficiální politikou státu, který podporuje Kyjev tváří v tvář ruské invazi.
Mediální zprávy uvádějí, že Národní státní zastupitelství analyzuje informace týkající se případu bývalého náměstka ministra. V této fázi však zahájení formálního řízení nebylo potvrzeno.
Zdroj v angličtině: ZDE
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