Pacifisté nabízejí Ukrajincům smrt. To je jejich recept na mír
15. 7. 2026
Lidé nevědí, jak zastavit Rusko, které pokračuje v agresivní válce proti Ukrajině. Proto se někteří rozhodli požadovat, aby se Ukrajina přestala bránit. To je jejich recept na mír. Říkejme takovým lidem "falešní pacifisté".
Pokud Ukrajina přestane bránit sama sebe, Rusko obsadí ne 20 % území, ale celou zemi. Ruská okupace není jen nahrazením jedné vlajky druhou. Ruská okupace znamená nucené mizení, znásilnění, mučení, popírání identity, nucenou adopci vašich dětí, filtrační tábory a masové hroby.
Již byly zveřejněny desítky zpráv OSN o utrpení lidí pod ruskou okupací. Ale "falešní pacifisté" se o lidské utrpení nezajímají. I když by sami nechtěli žít v takových podmínkách.
Nestačí jen říct, že jste proti válce. Aby se válka zastavila, je třeba něco udělat. A zaplatit za to určitou cenu. Ruská školačka Maša Moskaleva nakreslila protiválečný obrázek. Její otec byl uvězněn a dívka sama byla poslána do sirotčince. Po odpykání trestu opustili Rusko a dlouho se snažili získat azyl v zahraničí.
Ale "falešní pacifisté" nejsou připraveni udělat nic. Chtějí zůstat ve své komfortní zóně. A snaží se udržet vlastní pohodlí, zatímco pohodlně překročili hranici etiky.
Protože nabízejí Ukrajincům smrt.
Putin otevřeně prohlašuje, že Ukrajinci, ukrajinský jazyk a ukrajinská kultura neexistují. Proto Rusové po všechny ty roky fyzicky ničili aktivní obyvatele na okupovaných územích. Rusové zabili dětského spisovatele Volodymyra Vakulenka. Rusové zabili kněze Stěpana Podolčaka. Rusové zabili dirigenta Jurije Kerpatěnka. Rusové zatkli desítky tisíc mužů a žen. V současné době tito lidé umírají v ruských věznicích v důsledku mučení a sexuálního násilí.
Buďme tedy upřímní. Lidé na Ukrajině sní o míru, ale nechtějí být okupováni Ruskem. Není tedy překvapením, že lidé na Ukrajině jsou odsuzováni "falešnými pacifisty" jen proto, že si zvolí příležitost žít normální život.
Protože okupace je stejná válka, jen v jiné podobě. Protože mír je svoboda žít bez strachu z násilí a mít dlouhodobý výhled do budoucna.
Zdroj v angličtině: ZDE
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