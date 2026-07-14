Jak levice zemřela na dobré úmysly - 4
14. 7. 2026 / Fabiano Golgo
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16. Antifašismus bez lidu
Antifašismus je nutný. Právě proto nestačí.
Tato věta zní paradoxně jen na první pohled. Když se autoritářská politika vrací v jazyce národa, ponížení, čistoty, pomsty a pořádku, je třeba ji rozpoznat. Když politický vůdce začne mluvit o nepřátelích lidu, zrádcích, invazi, vnitřní nákaze a potřebě silné ruky, není dobré čekat, až si obuje historicky známé boty. Kdo zná dvacáté století, nemá povinnost předstírat, že každý požár je poprvé.
Problém začíná tam, kde se varování stane celou politikou.
Antifašismus umí říct, co se nesmí opakovat. Hůř někdy říká, proč by člověk, který se necítí součástí chráněného světa, měl chtít tento svět bránit. To je tvrdé, ale zásadní. Mnoho lidí nežije v demokracii jako v krásném domě. Žije v ní jako v bytě s vlhkými zdmi, rostoucím nájmem a sousedem, který se dávno zbláznil. Když jim někdo řekne, že dům hoří, mohou odpovědět: možná, ale mně tu byla zima už před požárem.
Tato odpověď není moudrá. Ale je politicky skutečná.
Demokracie se nedá bránit jen jako soubor institucí. Instituce jsou důležité. Soudy, svobodná média, volby, univerzity, nezávislá správa, práva menšin — bez nich se společnost rychle změní v dvůr silnějšího. Ale člověk, který v těchto institucích nikdy necítil vlastní hlas, je nebude bránit s velkým nadšením jen proto, že někdo vzdělaný vysvětlí jejich význam. Bude je možná považovat za lepší než diktaturu. To však nestačí k vytvoření politické energie.
Lidé nebrání abstraktní architekturu. Brání místo, v němž se poznají.
Tady antifašismus bez lidu naráží na vlastní limit. Má pravdu o nebezpečí, ale nemá vždy jazyk pro společnou obranu. Umí vyjmenovat znaky autoritářství. Umí citovat dějiny. Umí ukázat, že se normalizuje nenávist. Umí správně říct, že lhostejnost je nebezpečná. Ale pokud zůstane u varování, mluví hlavně k těm, kdo už slyší sirénu.
Siréna je nezbytná. Jenže nikdo v ní nemůže bydlet.
Společnost, která slyší jen poplach, se po čase unaví. Ne proto, že by nebezpečí zmizelo. Spíš proto, že nervový systém člověka není stavěn na nekonečnou mobilizaci. Pokud se každý den říká, že demokracie je v poslední bitvě, ale život člověka se stále skládá z práce, dluhu, rodiny, únavy a malých ponížení, začne poplach splývat s běžným hlukem. I pravdivé varování se může stát kulisou.
To je tragédie přesného alarmu bez politického domova.
Autoritářství nežije jen z nenávisti. Žije také z únavy. Z pocitu, že všechno je příliš složité, příliš pokažené, příliš vzdálené. Nabídne jednoduchou scénu: někdo za to může, někdo to uklidí, někdo konečně řekne věci bez okolků. Tato jednoduchost je lež. Ale lež má sílu, pokud přichází do společnosti, která už nevěří složitým lidem, že složitost umějí proměnit v lepší život.
Antifašismus odpovídá: ten člověk je nebezpečný. To je pravda. Ale mnoha lidem to zní jako odpověď na jinou otázku.
Jejich otázka často není: je autoritář nebezpečný? Jejich otázka zní: kdo vidí můj život jako víc než argument proti němu? Kdo mi nabídne důvod věřit, že demokracie není jen slušnější jméno pro stejnou bezmoc? Kdo mi ukáže, že svoboda neznamená pouze právo volit mezi lidmi, kteří mluví lépe než žijí mé dny?
Bez odpovědi na tuto otázku se antifašismus stane morálně správným, ale sociálně úzkým.
Tady se znovu vrací obraz elit, které rozpoznají nebezpečí dřív, než dokážou vytvořit většinu proti němu. Jejich varování bývá často přesné. Autoritář opravdu útočí na instituce. Opravdu používá lži jako metodu. Opravdu živí nenávist k menšinám, novinářům, soudům a všem, kdo mu kladou hranice. Opravdu se směje pravidlům, dokud mu pravidla brání, a dovolává se jich, jakmile mu slouží.
Ale přesnost diagnózy není totéž co síla léčby.
Antifašismus bez lidu se někdy stane klubem historicky poučených. Lidé v něm vědí, jaké paralely jsou oprávněné, jaká slova se vracejí, jaké instituce se lámou jako první. Tato znalost je cenná. Bez ní by společnost znovu hrála nevědomou roli v nudném pokračování starého hororu. Jenže dějinná paměť nesmí být jen majetkem vzdělaných vrstev. Musí se přeložit do každodenního zájmu lidí, kteří nemají čas číst dějiny jako varování.
Překlad není zrada. Je to podmínka přežití.
Autoritář se nepřekládá jako kapitola z učebnice. Překládá se jako hrozba pro konkrétní věci: pro mzdu, pro souseda, pro dítě ve škole, pro možnost protestovat, pro možnost nebýt vydírán šéfem, úřadem, policií, davem nebo stranou. Pokud obrana demokracie zůstane jen obranou institucí, bude pro část lidí znít jako obrana budov, do nichž stejně nikdy nevstoupili.
Demokracie musí mít kliku v ruce obyčejného člověka. Jinak bude jen fasádou, o niž se bojí ti, kdo bydlí uvnitř.
Právě proto je tak nebezpečné, když se antifašismus oddělí od sociální otázky. Pak vznikne dojem, že lidé mají bránit demokracii nejdřív a o vlastní život se ptát později. Jenže člověk v nejistotě málokdy odkládá vlastní strach do druhé části programu. Pokud antifašismus neumí říct, že autoritář ohrozí i materiální život slabších, zůstane v rovině hodnot. Hodnoty jsou důležité. Ale bez chleba, času a bezpečí znějí mnoha lidem jako řeč těch, kdo už mají alespoň něco jistého.
Fašizující politika se často tváří sociálně, i když je ve skutečnosti krutá. Slibuje ochranu před chaosem. Slibuje návrat kontroly. Slibuje, že někdo nahoře konečně udeří do stolu. Tento slib je podvodný. Udeří se většinou po slabších. Ale antifašismus, který odpoví jen tím, že stůl musí zůstat institucionálně korektní, nepochopil hlad po úderu.
Ten hlad není krásný. Ale existuje.
Je třeba mu vzít falešného tlumočníka. Ne tím, že se napodobí autoritářská tvrdost. To by byla kapitulace. Ale tím, že demokratická politika ukáže vlastní schopnost jednat, chránit, trestat mocné a měnit podmínky. Demokracie, která působí jen jako procedura, prohraje s vůdcem, který působí jako čin. Demokracie musí být také čin. Jinak bude v očích unavených lidí jen řečí o pravidlech.
A pravidla bez výsledku jsou snadným terčem posměchu.
Obraz Kamaly Harris proti Donaldu Trumpovi zde nabízí téměř školní scénu, právě proto, že je tak brutálně jednoduchý. Na jedné straně ředitelka školy, která zná pravidla, ví, co se smí, co se nesmí, co je slušné, co je nezodpovědné, co je útok na instituci. Na druhé straně kluk, který ruší hodinu, dělá grimasy, uráží učitele, baví část třídy a ničí výuku. Ředitelka má v mnoha věcech pravdu. Jenže pokud třída už dávno nenávidí školu, pravda ředitelky nezaručuje autoritu.
To není omluva klauna. Je to popis místnosti.
Trumpův typ politiky funguje proto, že nehraje podle pravidel školy, kterou mnoho lidí přestalo považovat za svou. Vzdělané prostředí je tím oprávněně zděšeno. Ale zděšení opět nestačí. Je třeba pochopit, proč část třídy fandí rušiteli, i když rušitel nebude lepší učitel, lepší správce budovy ani lepší ochránce slabších dětí. Fandí mu, protože jeho neposlušnost jim na chvíli dává pocit pomsty proti systému, v němž se sami cítili neúspěšní.
Pomsta je špatný základ politiky. Ale silný materiál kampaně.
Antifašismus, který neumí pracovat s touto scénou, zůstane v roli ředitelky, která opakuje řád školního řádu do třídy, jež už poslouchá jinou hudbu. Pravidla jsou nutná. Bez nich silnější rozbijí slabší. Ale pravidla musí být spojena s pocitem, že chrání i ty, kdo nejsou premianti systému. Pokud pravidla vypadají jako majetek úspěšných, rebel bez programu bude působit jako osvoboditel.
To je lež, ale lež s publikem.
Antifašismus bez lidu také často podceňuje ponížení. Vidí nenávist a oprávněně ji odmítá. Méně ochotně se ptá, z čeho se nenávist krmí. Ne proto, aby ji omluvil. Aby ji odzbrojil. Nenávist se málokdy narodí z čistého ideologického čtení. Často roste v člověku, který si dlouho připadá směšný, zbytečný, vyměnitelný nebo opovržený. Autoritář mu dá velký příběh, v němž je jeho malost vysvětlena cizí vinou.
Demokratická politika musí umět říct: tvá malost není přirozený stav a tvůj falešný viník tě z ní nedostane.
To je složitější než říct, že nenávist je špatná. Ale bez této složitosti se varování míjí s místem, kde vzniká energie protivníka. Antifašismus nemůže být jen morální reflex vzdělaných. Musí být sociální překlad svobody pro člověka, který se bojí, že ztratil místo v dějinách.
Jinak zůstane správnou cedulí na špatné ulici.
Další problém je estetika odporu. Antifašismus má své obrazy, hesla, gesta, historické odkazy. Některé jsou silné. Některé jsou nutné. Ale pokud se z nich stane styl jedné subkultury, přestanou vytvářet většinu. Člověk může souhlasit s odporem k fašismu a přitom se necítit doma v estetice lidí, kteří tento odpor reprezentují. To je nepříjemné, protože styl se často zamění za zásadu.
Zásada má být širší než její plakát.
Obrana demokracie nesmí vypadat jako kulturní preference určité vrstvy. Musí být přeložena do obyčejné zkušenosti. Ne zjednodušením na hloupost, ale návratem k tomu, co demokracie umožňuje v denním životě. Možnost nebát se říct svůj názor v práci. Možnost nechat dítě vyrůst bez povinné nenávisti. Možnost nebýt zničen státem, když se člověk nelíbí vládci. Možnost prohrát volby a nezmizet z veřejného života. Možnost mít souseda, s nímž člověk nesouhlasí, aniž se z něj stane nepřítel národa.
To nejsou abstrakce. To je každodenní mír.
Autoritářství tento mír ničí pomalu a pak najednou. Nejdřív změní jazyk. Potom hranice. Potom strach. Lidé se začnou ptát, zda je bezpečné mluvit. Zda je bezpečné pomáhat špatnému člověku. Zda je bezpečné být vidět. Demokracie je někdy nudná, ale její nuda je civilizační zázrak. Jenže nuda se špatně prodává. Autoritář prodává drama. Antifašismus musí umět bránit nudné věci tak, aby zněly jako lidská výhra.
To je těžká rétorická práce. Ale bez ní se obrana institucí stane interním jazykem lidí, kteří už vědí.
Antifašismus bez lidu má ještě jednu slabost: často mluví tak, jako by lid měl být přirozeně na jeho straně. Dějiny prý ukázaly, co fašismus znamená. Proto by slušný člověk měl vědět. Jenže lid není archiv poučení. Lid je současný rozpor. Má paměť i zapomnění. Má oběti i pachatele ve vlastních rodinných příbězích. Má strach z autority i touhu po ní. Má zkušenost solidarity i chuť trestat. Nelze s ním zacházet jako s publikem muzea, které po prohlídce automaticky podepíše demokratický závazek.
Dějinná paměť musí být organizována v přítomnosti, jinak se promění v pietní zvyk.
Pietní zvyk je důstojný. Ale autoritář ho přežije, pokud ho nikdo nespojí s dnešním účtem, dnešní prací, dnešní školou, dnešním strachem. Lidé mohou položit květinu k památníku a večer volit člověka, který používá stejnou logiku v novém jazyce. Ne protože jsou monstra. Protože paměť bez politického překladu zůstala oddělená od jejich dne.
A vlastní den je tvrdší než památník.
To neznamená, že paměť je zbytečná. Naopak. Bez ní se společnost stává dítětem s nožem. Ale paměť musí být méně muzeální a více sociální. Musí říct, kde autoritářství začíná v obyčejném životě: v pohrdání slabším, v touze po vůdci, v radosti z ponížení, v představě, že někteří lidé jen překážejí, v ochotě vyměnit svobodu druhých za vlastní pocit bezpečí.
Takový překlad může být silný, pokud není podán jako lekce shora.
Lekce shora je další past. Antifašismus často přichází s morální autoritou dějin. Tato autorita je oprávněná, ale snadno ztvrdne v poučování. A poučování je politicky riskantní ve společnosti plné lidí, kteří se už cítí poučováni ze všech stran. Člověk, který se cítí malý, nesnáší dobře další morální stupínek nad sebou. Může odmítnout i pravdu, pokud přichází v tónu nadřízeného.
To je nespravedlivé k pravdě. Ale politika není soudní síň pravdy. Je to zápas o její slyšitelnost.
Slyšitelnost vyžaduje vztah. Vztah vyžaduje přítomnost. Přítomnost vyžaduje čas. Antifašismus bez lidu často nemá čas, protože nebezpečí je naléhavé. Chce mobilizovat okamžitě. To je pochopitelné. Když hoří, není čas stavět hasičskou školu. Jenže pokud se hasičská škola nestavěla předtím, každá mobilizace začíná pozdě. Antifašismus nemůže být jen režim poplachu. Musí být dlouhodobá kultura demokratické sounáležitosti.
A kultura se nevytvoří tím, že se jednou za čas všichni zděsí.
Potřebuje školy, spolky, odbory, místní média, sousedské sítě, kulturní prostory, strany, které nejsou jen volebními stroji, a veřejný jazyk, který nepůsobí jako cizí oblek. Nejde o nostalgii po starých organizacích. Některé byly těžkopádné, sektářské, mrtvé už za života. Ale bez nějakých forem trvání zůstane demokracie závislá na okamžiku. A okamžik je území autoritáře.
Autoritář umí okamžik. Demokracie musí umět trvání.
Trvání však není sexy. Nedá se snadno sdílet. Nevypadá jako heroický odpor. Je to práce, v níž se lidé postupně učí, že svoboda druhého není urážka jejich života. Že konflikt nemusí být občanská válka. Že instituce mohou být jejich, pokud do nich vstoupí nejen jako klienti, ale jako spolutvůrci. Že demokracie není jen to, co se brání proti fašismu, ale způsob, jak lidé řeší společný svět, aniž se musí navzájem zničit.
Toto je pomalejší než strach. Ale pevnější.
Antifašismus bez lidu často stojí na správném nepříteli a slabém společném projektu. Ví, co nesmí vyhrát. Méně jasně ukazuje, co má žít. Přitom lidé se nedají dlouho mobilizovat jen proti noční můře. Potřebují také obraz rána. Ne utopii bez konfliktu. Ne sladký plakát. Jen dost jasnou představu, že obrana demokracie je zároveň obranou života, v němž mají větší podíl na vlastním čase, práci, domově a hlasu.
Bez tohoto rána zůstane noc příliš magnetická.
To je důvod, proč antifašismus musí být sociální, nebo bude menšinový. Musí být kulturně otevřený, nebo bude subkulturní. Musí být humorný, nebo bude křečovitý. Musí být materiální, nebo bude znít jako morální prosba lidí, kterým ještě něco patří. Musí být přísný k autoritářům a zároveň nepohrdat těmi, kdo jim naslouchají z bolesti, omylu nebo únavy.
To poslední je nejtěžší. Pohrdání je rychlé. Rozlišení je pomalé.
Ale bez rozlišení se všechny mosty spálí dřív, než přes ně někdo přejde. Existují lidé, kteří jsou už plně oddáni nenávisti a musí být politicky poraženi. Existují lidé, kteří se jen nechali opít špatným příběhem, protože dobrý příběh k nim nikdy nedošel. Zaměnit tyto dvě skupiny je pohodlné. A ničivé.
Demokratická většina se nestaví jen z těch, kdo měli pravdu od začátku.
Antifašismus bez lidu je varování, které zůstane mezi varujícími. Je to přesná diagnóza vyslovená v místnosti, kde už všichni vidí stejný rentgen. Venku však lidé necítí rentgen. Cítí bolest, únavu, ceny, souseda, televizi, dítě, vlastní ponížení a touhu, aby někdo konečně zhasl ten nepříjemný hluk doby. Pokud autoritář nabídne vypínač a demokratická politika nabídne jen přednášku o elektrické síti, není těžké uhodnout, kam ruka sáhne.
Úkolem není zlehčovat nebezpečí. Úkolem je dát lidem důvod, aby nebezpečí cítili jako útok na vlastní život, ne jen na cizí instituce.
Tady končí pitva symptomů. Ne s mrtvolou, která už leží klidně, ale s tělem, které se pohybuje špatnými návyky. Mluví jazykem semináře, žije na síti místo v ulici, odděluje kulturu od ekonomiky, nechává muže vlkům, přenechává náboženství protivníkům, ztrácí humor, uzavírá se do elitního tónu a varuje před fašismem bez dostatečného lidového těla.
Pacient dýchá. Ale dýchá špatně.
A žádný manuál návratu k životu nemůže začít u krásné ideje. Musí začít u místa, kde se člověk ráno probudí a zjistí, že život se znovu zdražil.
Mezikapitola
Gaza a selhání morálního reflexu
Gaza se stala jedním z míst, kde se ukázalo, že část progresivního světa má morální jazyk rychlejší než morální myšlení.
To není věta proti Palestincům. Právě naopak. Je to věta proti způsobu, jakým se jejich utrpení znovu proměnilo v materiál pro cizí rituály. Palestinské dítě pod troskami nepotřebuje studentský seminář o správném rámci. Izraelská rodina zavražděná 7. října nepotřebuje být vysvětlena jako historická nevyhnutelnost. Žid v diaspoře nepotřebuje slyšet, že jeho strach je jen zástěrka pro kolonialismus. A Palestínec v Gaze nepotřebuje, aby jeho mrtví byli přijatelní teprve tehdy, když neohrozí něčí geopolitickou identitu.
První povinností myšlení je nepřeskočit mrtvé.
Sedmého října 2023 Hamas a další ozbrojenci vtrhli do jižního Izraele a spáchali masakr. To slovo je nutné. Ne „operaci". Ne „průlom". Ne „odpověď". Masakr. Byli zabiti civilisté, rodiny, mladí lidé na hudebním festivalu, obyvatelé kibuců, děti, staří lidé, lidé doma, lidé na útěku. Stovky lidí byly uneseny do Gazy jako rukojmí. To nebyla metafora odporu. To nebyl antikoloniální happening dějin. To byla teroristická vražda s těly.
Kdo tuto větu neumí říct bez okamžitého „ale", nemá radikálnější morálku. Má poškozený reflex.
A přesto je druhá věta stejně nutná: izraelská odpověď se stala ničivou válkou proti prostoru, v němž žije civilní obyvatelstvo uvězněné mezi Hamasem, izraelskou armádou, blokádou, troskami, hladem, nemocemi, vysídlením a naprostou závislostí na rozhodnutích silnějších. Desítky tisíc mrtvých Palestinců nejsou poznámka pod čarou k 7. říjnu. Nejsou statistický šum po legitimním traumatu Izraele. Nejsou vedlejší náklad dějin. Jsou lidé.
Kdo tuto větu neumí říct bez okamžitého podezření z antisemitismu, nemá odpovědnější morálku. Má také poškozený reflex.
Gaza tedy není jen válka. Je to zkouška schopnosti držet v hlavě dvě pravdy, které se navzájem neruší, ale politické kmeny je nesnášejí vedle sebe. Hamas spáchal 7. října zločin, který nelze očistit slovem kontext. Izraelský stát následně vedl válku způsobem, který nelze očistit slovem sebeobrana, pokud se tím slovem zakrývá ničení civilního života v obrovském měřítku. Jedna pravda není omluva druhé. Právě naopak. Jedna bez druhé se rychle mění v propagandu.
Tady začal kolaps jazyka.
Část pravice a proizraelského liberalismu se naučila používat 7. říjen jako morální štít proti pohledu na Gazu. Jako by masakr civilistů dával státu šek bez data splatnosti. Jako by trauma jednoho národa proměnilo každou trosku, každé dítě bez vody, každou nemocnici bez elektřiny a každou rodinu pod sutinami v tragický, ale politicky uzavřený detail. Tento jazyk neříká vždy otevřeně, že palestinský život má menší cenu. Jen ho tak prakticky používá.
Část levice se mezitím naučila používat Gazu jako morální kyselinu, která rozpouští konkrétnost 7. října. Masakr se v jejím jazyce změnil v „událost", „eskalaci", „ozbrojenou akci", „výbuch po dekádách útlaku", někdy skoro v nepohodlný detail, který ruší čistotu antikoloniální mapy. Někteří lidé, kteří by u jiné vraždy civilistů správně trvali na jménu oběti, zde začali mluvit jako účetní dějin. Ano, strašné, ale kontext. Ano, civilisté, ale okupace. Ano, mrtví, ale odpor.
To „ale" bylo malé pohřebiště morálního citu.
Kontext je nezbytný. Bez něj člověk nerozumí ničemu: okupaci, blokádě, osadám, vyvlastnění, ponížení, slabosti palestinské politiky, cynismu izraelské pravice, roli náboženského nacionalismu, selhání mezinárodního práva, neustálému odkládání palestinské státnosti, zoufalství generací, které se narodily do života bez horizontu. Ale kontext není rozpouštědlo viny. Vysvětlit cestu k masakru není totéž co změnit masakr v mluvčího spravedlnosti.
Hamas není hlas chudých v podobě odborového svazu s horší rétorikou. Hamas je islamistické autoritářské hnutí, které vládlo Gaze tvrdě, používalo civilní prostor jako součást války, potlačovalo odpůrce a proměnilo palestinskou věc v rukojmí vlastní strategie smrti. Palestinci nejsou Hamas. Právě proto je zločinem, když Izrael zachází s Gazou tak, jako by tento rozdíl v praxi nebyl rozhodující. A právě proto je také zločinem intelektuální lenosti, když lidé na Západě mluví o Hamasu jako o nepříjemném, ale pochopitelném detailu osvobozeneckého boje.
Palestinské utrpení nepotřebuje Hamas, aby bylo skutečné.
To je věta, kterou by si levice měla vytesat nad vlastní stůl. Není třeba romantizovat ozbrojený islamismus, aby bylo možné vidět zničené palestinské rodiny. Není třeba omlouvat vraždění Izraelců, aby bylo možné odsoudit bombardování měst, blokádu pomoci, masové vysídlení a politiku, která civilní obyvatelstvo postupně mění v problém logistiky. Kdo potřebuje morálně zkrášlit Hamas, aby mohl bránit Palestince, už Palestince zradil. Použil je jako rekvizitu pro vlastní revoluční touhu.
Stejně tak Izrael nepotřebuje Netanjahua, aby měl právo na bezpečí.
To je druhá věta, kterou je třeba zachránit před propagandou. Židovský strach není vymyšlený. Izraelská společnost nevznikla z čisté paranoie, ale z dějin, v nichž pronásledování Židů nebylo náladou, nýbrž opakovanou institucí evropské i mimoevropské politiky. Holocaust není morální dekorace izraelského státu, ale ani prázdný argument, který lze odložit jako starou výmluvu. Antisemitismus není vedlejší detail debaty o Palestině. Je to starý jed, který se umí převlékat za velmi moderní spravedlnost.
Právě proto je nutné rozlišovat ostřeji, ne měkčeji.
Kritika Izraele není antisemitismus. To by byla absurdní licence pro stát. Izrael je stát, má vlády, armádu, soudy, ideologie, zločiny, voliče, opozici, propagandu a zájmy jako jiné státy, jen s dějinami mimořádné zranitelnosti a mimořádné symbolické váhy. Kritizovat okupaci, osady, blokádu, bombardování civilních oblastí, náboženský nacionalismus nebo cynismus izraelské pravice není útok na Židy. Je to politická kritika. Často nutná.
Ale přestane být politickou kritikou ve chvíli, kdy se Žid obecně stane zástupcem Izraele, Izrael zástupcem všech Židů a každý židovský strach jen trikem moci. Přestane být kritikou ve chvíli, kdy se útok na synagogu, židovského studenta nebo restauraci s hebrejským nápisem stane pro někoho součástí „globální intifády". Přestane být kritikou ve chvíli, kdy se staré obrazy židovské moci, spiknutí a krve vracejí s novým slovníkem lidských práv.
Antisemitismus se nemusí hlásit ke starým plakátům, aby byl antisemitismem.
A tady se univerzitní prostředí, část aktivistické kultury a část mediální levice ocitly v pasti vlastního jazyka. Roky se učily rozpoznávat mikroagrese, symbolické násilí, historické trauma, jazykové kódy a strukturální nerovnosti. V mnoha případech právem. Pak přišla Gaza a ukázalo se, že tato citlivost může být překvapivě selektivní. Někteří lidé, kteří by u jiných menšin okamžitě chápali význam historického strachu, začali od židů požadovat zvláštní klid. Jako by židovská úzkost byla automaticky privilegovaná, a proto méně skutečná.
To je morální selhání, ne odvaha.
Zároveň západní politický střed a velká část establishmentu předvedly vlastní selektivitu. U izraelských obětí chtěly jména, tváře, příběhy, domácí fotografie, poslední zprávy. U palestinských obětí často stačily počty, pokud vůbec nebyly hned obklopeny pochybností. Izraelské dítě bylo dítě. Palestinské dítě bylo údaj ministerstva zdravotnictví řízeného Hamasem. Tento rozdíl v citovém osvětlení není detail. Je to způsob, jak se v moderní válce rozděluje lidství.
Člověk s tváří truchlí. Číslo komplikuje tiskovou konferenci.
Právě zde by levice měla mít sílu. Měla by umět říct, že každý civilní život má tvář, i když ho kamera neukáže stejným světlem. Měla by umět odmítnout antisemitismus bez toho, aby se bála kritizovat izraelskou státní moc. Měla by umět mluvit o palestinském právu na život, domov a politickou svobodu bez toho, aby z Hamasu dělala folklór odporu. Měla by umět říct, že kolonialismus, národní trauma, náboženství, militarizace, okupace a terorismus nejsou školní kartičky, které stačí správně seřadit.
Jenže místo toho se často objevily reflexy.
Na jedné straně reflex bezpečnostního státu: Izrael se brání, Hamas začal, civilní oběti jsou tragédie války, kritici nerozumí realitě teroru. Na druhé straně reflex antikoloniálního divadla: odpor je nevyhnutelný, Izrael je osadnický projekt, násilí okupovaných se nesmí posuzovat jazykem okupantů, kdo trvá na 7. říjnu, odvádí pozornost od Gazy. Oba reflexy mají v sobě kus reality. Oba se stávají lží, když se promění v automat.
Morálka začíná tam, kde automat přestane stačit.
Gaza odhalila ještě jeden problém: radikální jazyk se někdy zamiloval do slov, která neumí nést následky. „Dekolonizace" může v akademickém textu znamenat historickou analýzu moci, půdy, práva a násilí. Na ulici po masakru civilistů však může znít jako estetické vyčištění vraždy. „Od řeky k moři" může pro jednoho znamenat rovná práva všech mezi Jordánem a Středozemním mořem. Pro druhého zní jako vymazání Izraele. Politický jazyk nemá jen úmysl mluvčího. Má také dějiny ucha, které ho slyší.
Kdo se tváří, že na tom nezáleží, nechce komunikovat. Chce se identifikovat.
To byl jeden z nejhorších rysů západního aktivismu kolem Gazy: někdy působil, jako by Palestinci byli méně lidé než zkouška postoje. Člověk ukázal, na které straně stojí. Vyvěsil slogan. Sdílel obraz. Odsoudil správné viníky. Odmítl špatný rámec. Gaza se stala místem skutečného hladu a zároveň virtuálním prostorem morálního sebepotvrzení. Čím horší byla realita, tím rychleji se vyráběly postoje. Hrůza se změnila v identitární akcelerátor.
A Palestinci zůstali pod troskami.
To je největší obscénnost. Palestinské utrpení bylo tak obrovské, že nepotřebovalo žádné přikrášlení. Nepotřebovalo špatné slogany, romantické teroristy, studentské pózy, ani závody v čistotě. Stačilo by popsat skutečnost. Rodiny opakovaně vyháněné z místa na místo. Nemocnice bez bezpečí. Lékaři pracující na hranici nemožného. Děti bez školy, bez domova, bez rodičů, bez budoucnosti, někdy bez končetin. Celé čtvrti proměněné v prach. Společnost drcená tak dlouho, až se i slovo příměří stane podezřelé.
Žádná z těchto vět neomlouvá Hamas. Právě proto jsou silnější.
Stejně tak 7. říjen nepotřeboval izraelskou vládu jako morálního správce svého významu. Hrůza onoho dne byla dostatečná sama o sobě. Nepotřebovala, aby se stala blankošekem pro válku bez měřítka. Nepotřebovala, aby každý palestinský civilista platil za masakr, který nespáchal. Nepotřebovala, aby se bolest izraelských rodin proměnila v palivo pro politiku, která dlouho předtím pohrdala možností skutečného palestinského státu.
Mrtví nemají být náboráři.
To platí pro obě strany, i když tato formulace nikdy nebude uspokojivá pro lidi, kteří chtějí z dějin udělat tribunál s jednou lavicí obžalovaných. Izraelští mrtví nemají být používáni k umlčení Gazy. Palestinští mrtví nemají být používáni k vymazání 7. října. Židovské trauma nemá být rukojmím izraelské pravice. Palestinské trauma nemá být rukojmím Hamasu ani západních fantazií o revoluci. Každé utrpení, které se stane majetkem ideologie, je podruhé okradeno.
Gaza tedy ukazuje přesně to, o čem je tato kniha: dobrý úmysl nestačí, pokud ztratí schopnost rozlišovat.
Levice měla v této věci historickou příležitost mluvit dospěleji než její protivníci. Mohla říct: 7. říjen byl masakr a Hamas je reakční, autoritářská a vražedná síla. Mohla zároveň říct: izraelská válka v Gaze překročila hranice obrany a proměnila civilní obyvatelstvo v kolektivní rukojmí vojenské logiky. Mohla říct: antisemitismus je skutečný a zároveň je skutečná i palestinská katastrofa. Mohla říct: Židé nejsou Izrael a Palestinci nejsou Hamas. Mohla říct: žádný stát nemá právo používat vlastní trauma jako licenci k ničení civilního života.
Někdy to řekla. Často však pozdě, tiše, nebo jazykem, který už byl přehlušen horšími hlasy.
Největší problém nebyl nedostatek informací. Byl to nedostatek morálního pořadí. Lidé věděli dost, aby mohli být opatrnější. Ale digitální politika nesnáší opatrnost. Vyžaduje okamžité umístění na mapě. Kdo chvíli čeká, je podezřelý. Kdo rozlišuje, zní slabě. Kdo odmítá slogan, je obviněn ze zrady. A tak se z války, která vyžadovala největší přesnost, stala továrna na nejrychlejší reflexy.
Reflex není myšlení. Je to pohyb nervu.
Některé nervy byly pochopitelné. Palestinci žijí příliš dlouho v režimu ponížení, aby se jejich hněv dal posuzovat z čistého salonu. Izraelci žijí s příliš skutečnou pamětí pronásledování a s příliš konkrétní zkušeností masakru, aby se jejich strach dal odložit jako propaganda. Ale politika, která pouze zrcadlí nerv, nevede ven. Jen posiluje kmen.
A kmen chce vždy jednu věc: aby jeho mrtví byli jediní plně skuteční.
Právě proti tomu by měla existovat univerzální morálka. Ne jako školní fráze, ne jako plakát o lidskosti, ale jako tvrdá disciplína pohledu. Vidět mrtvé, které vlastní kmen nechce vidět. Slyšet strach, který vlastní jazyk neumí pojmenovat. Odmítnout vraždu, i když ji spáchá slabší. Odmítnout devastaci civilistů, i když ji provádí stát zraněný terorem. Nepřenechat slovo bezpečí militaristům. Nepřenechat slovo osvobození teroristům. Nepřenechat slovo trauma propagandě.
To není středová pohodlnost. Je to možná nejméně pohodlná pozice ze všech.
Protože každý tábor v ní slyší část, která se mu nelíbí. Pro jedny je příliš tvrdá k Hamasu. Pro druhé příliš tvrdá k Izraeli. Pro jedny příliš citlivá k antisemitismu. Pro druhé příliš citlivá k palestinské katastrofě. Ale právě tato nepohodlnost je znakem, že člověk možná ještě myslí, ne jen patří.
Gaza není zkouškou toho, zda člověk umí najít správnou stranu grafiky.
Je zkouškou, zda dokáže odmítnout vraždu civilistů i tehdy, když ji jeho politický slovník umí vysvětlit. Zda dokáže vidět kolektivní trest i tehdy, když ho jeho spojenci nazývají obranou. Zda dokáže chránit Židy před starým jedem antisemitismu a Palestince před novou i starou mašinérií vymazávání. Zda dokáže pochopit, že některé konflikty neztrácejí asymetrii jen proto, že obě strany krvácí.
Asymetrie moci je skutečná. Asymetrie neviny neexistuje.
Izraelský stát má armádu, hranice, spojence, zbraně, diplomacii a schopnost ničit. Palestinci v Gaze žili pod blokádou a potom pod ničivou válkou v prostoru, z něhož není normální únik. To je základní nerovnost. Ale nerovnost moci nepromění Hamas v morální subjekt osvobození. Slabší může páchat zločiny. Silnější může páchat zločiny ve větším měřítku. Dospělá politika musí umět říct obojí, aniž se zhroutí.
Tady leží jedna z největších lekcí pro levici.
Pokud chce znovu mluvit o spravedlnosti, musí přestat zacházet s některými mrtvými jako s překážkou vlastního výkladu. Musí odmítnout hierarchii slz, v níž se nejdřív zjišťuje, zda oběť slouží správné analýze. Musí pochopit, že antikolonialismus bez odporu k vraždění civilistů je jen převlečený cynismus. A že antifašismus, který neumí rozpoznat antisemitismus ve vlastním okolí, ztrácí právo tvářit se historicky poučeně.
Stejně tak musí odmítnout vydírání, podle něhož každá ostrá kritika Izraele pomáhá antisemitům. Pomáhá jim spíš opak: když se skutečné palestinské utrpení popírá, zlehčuje nebo přikrývá frází o bezpečnosti, antisemité dostávají možnost vydávat se za jediné lidi, kteří vidí krev na zemi. Lež sílí tam, kde pravda přichází pozdě.
Gaza tak není jen zahraničněpolitické téma. Je to pitevní stůl morálního jazyka.
Na něm leží několik mrtvých slov: kontext, bezpečnost, odpor, civilista, trauma, genocida, terorismus, osvobození, antisemitismus, humanitární právo. Nejsou mrtvá proto, že by nic neznamenala. Jsou mrtvá proto, že byla používána tak rychle, kmenově a účelově, až se jim poškodily nervy. Některá se dají zachránit. Ale ne tím, že se budou křičet hlasitěji.
Slovo civilista musí znovu znamenat člověka, ne překážku argumentu.
Slovo antisemitismus musí znamenat skutečný starý jed proti Židům, ne automatický hasicí přístroj proti kritice státu.
Slovo genocida musí být používáno s vážností právního a historického obvinění, ne jako kladivo pro sociální síť ani jako tabu, o němž se nesmí mluvit, když se ničí civilní podmínky života v masovém měřítku.
Slovo odpor musí znamenat boj proti útlaku, ne povolení vraždit lidi doma, na festivalu nebo v autobuse.
Slovo bezpečnost musí znamenat ochranu života, ne licenci proměnit celý cizí prostor v podezřelý objekt.
A slovo mír nesmí znamenat jen pauzu, během níž silnější strana přeuspořádá trosky.
Pokud levice nedokáže tato slova znovu vyčistit, bude je používat někdo jiný. Horší. Cyničtější. Účinnější.
Gaza nepřinesla jednoduchou lekci. Právě proto je tak důležitá. Jednoduché lekce jsou často jen morální sladkosti pro lidi, kteří už vědí, co si chtějí myslet. Gaza vyžaduje něco nepříjemnějšího: schopnost truchlit bez vlastnictví, soudit bez tribalismu, chápat bez omlouvání, odsoudit bez vymazání kontextu, a držet lidskost tam, kde ji oba propagandistické stroje potřebují rozdělit na povolenou a nepovolenou.
To je práce, která se nevejde na transparent.
Možná právě proto byla tak často nahrazena transparentem.
III. Manuál pro návrat k životu
17. Začít znovu od nájmu, práce a času
Politika se vrací k životu tam, kde člověk ráno otevře oči a ještě před prvním slovem ví, že den už je částečně prodaný.
To je začátek. Ne manifest. Ne identita. Ne správný slovník. Ne velké gesto dějin. Člověk se probudí a ví, kolik musí zaplatit za místo, kde spal. Ví, komu patří jeho čas. Ví, jak daleko je lékař, školka, autobus, práce, starý rodič, dítě, úřad, obchod. Ví, zda se může zdržet. Ví, zda si může dovolit být nemocný. Ví, zda jedna porucha auta nebo ledničky zničí měsíc.
Tady se politika stává tělem.
Levice, pokud chce přežít, by musela znovu začít od této prosté geografie dne. Ne proto, že ostatní otázky nejsou důležité. Kultura, svoboda, důstojnost, menšiny, klima, demokracie — nic z toho nezmizí. Ale všechno to stojí na podlaze. A podlaha pro mnoho lidí praská právě v nájmu, práci a čase.
Nájem není jen cena za byt. Je to cena za právo nebýt vyhnán ze svého dne.
Kdo žije pod hrozbou nájmu, nežije úplně doma. Bydlí v podmínce. Každé zvýšení ceny není jen ekonomická informace. Je to zpráva o tom, že místo, které člověk považoval za vlastní, mu vlastně nikdy úplně nepatřilo. Nájem říká: můžeš tu být, dokud budeš dostatečně výkonný. Dokud se trh nerozhodne, že tvůj život má nižší prioritu než výnos. Dokud se město, kde máš paměť, nestane příležitostí pro někoho, kdo v něm nikdy nebude žít.
Bydlení je základní forma svobody, protože člověk bez domova nemá odkud mluvit.
Domov není romantická drobnost. Je to místo, kde se život může opakovat bez stálé paniky. Kde se dítě naučí, že svět má nějaký tvar. Kde starý člověk nemusí každý rok znovu vyjednávat svou přítomnost. Kde lze onemocnět, pohádat se, usmířit, mlčet, vařit, plakat a nebýt přitom pořád hostem trhu.
Trh s bydlením však člověka často promění právě v hosta. A host se chová jinak než obyvatel.
Host je opatrný. Nepřibíjí police, pokud neví, zda zůstane. Nevytváří sousedství, pokud čeká další stěhování. Nepouští kořeny, když mu je každý rok někdo může vytáhnout z ceny za metr. Společnost pak ztrácí nejen dostupné byty, ale i trvání. Ztrácí sousedy. Ztrácí paměť domů. Ztrácí děti, které znají dvůr. Ztrácí staré lidi, kteří znali jména.
Bytová otázka je tedy otázka společnosti, ne jen trhu.
Politika, která začíná od nájmu, mluví k člověku přímo. Ne jako k symbolu, ale jako k někomu, kdo ví, že polovina jeho svobody odchází prvního v měsíci. To není závist vůči majiteli. Není to romantika kolektivního života. Je to základní konflikt mezi domovem jako lidskou potřebou a bydlením jako strojem na výnos. Pokud tento konflikt někdo neumí pojmenovat, nemá právo se divit, že lidé hledají méně přesné, ale hlasitější viníky.
Právě proto je zajímavý případ Zohrana Mamdaniho v New Yorku. Ne jako hotový model k uctívání. Každá velká metropole má vlastní pasti, vlastní realitní mafii, vlastní byrokratické bahno a vlastní hranice možného. Ale jeho kampaň a první politická gesta pochopily něco, co mnoho progresivních prostředí zapomnělo: politika se znovu stane slyšitelnou, když začne u nájmu, autobusu, jídla a péče o dítě. Ne u abstraktní ctnosti. Ne u školení správného občana. U věcí, které člověku každý měsíc berou kyslík.
Mamdaniho slib zmrazit nájem v regulovaných bytech byl důležitý právě tím, že z nájmu udělal politickou větu. Ne technický detail městské správy, ne nudnou tabulku pro odborníky, ale místo, kde se svoboda buď děje, nebo mizí. Kritici právem upozorňují, že zmrazení nájmu samo nevyřeší nedostatek bytů, údržbu domů ani finanční stav menších vlastníků. To je pravda. Ale politická síla toho gesta leží jinde: řeklo lidem, že jejich měsíční panika není soukromé selhání, nýbrž veřejný konflikt.
A to je přesně návrat k podlaze.
Mamdaniho plán stavět a zachraňovat dostupné bydlení patří do stejné logiky. Slabší levicová politika někdy mluví o dostupnosti jako o hodnotě. Silnější politika ji musí převést do cihel, pozemků, pravidel, výstavby, správy a dlouhého konfliktu s trhem, který se naučil vydělávat na lidské nehybnosti. Bydlení není krásná kapitola programu. Je to infrastruktura toho, zda člověk vůbec může žít politicky. Kdo se každý měsíc bojí dveří vlastního bytu, nebude mít mnoho energie na obranu abstraktních horizontů.
Tam, kde se nemluví o nájmu, začne se mluvit o vetřelcích.
Autoritářská politika to ví. Ráda promění bytovou úzkost v nenávist k cizinci, menšině, chudšímu sousedovi nebo imaginárnímu parazitovi. Neřekne člověku, kdo skutečně vydělává na jeho nejistotě. Ukáže mu někoho blíž, slabšího, viditelnějšího. Pokud demokratická politika nepřijde s jazykem pro domov, pravice přijde s jazykem pro území. A území je domov po otrávení strachem.
Totéž platí o práci.
Práce není jen mzda. Je to způsob, jak společnost zachází s časem člověka. Starý levicový jazyk to věděl, ale často uvízl v obrazech průmyslové minulosti. Jenže vykořisťování nezmizelo s továrním komínem. Naučilo se novým formám. Někdy nosí firemní úsměv. Někdy aplikaci v telefonu. Někdy flexibilitu, která ve skutečnosti znamená, že člověk je pořád k dispozici a nikdy dost chráněn. Někdy jazyk rodiny, týmu a poslání, za nímž stojí obyčejný strach říct ne.
Práce je dnes často méně viditelně brutální a více psychologicky všudypřítomná.
Člověk může sedět v čisté kanceláři a přesto být rozdrcen. Může pracovat z domova a nikdy z práce neodejít. Může být formálně svobodný a fakticky závislý na hodnocení, klientovi, algoritmu, směně, zakázce, výkonnostní metrice. Může mít titul a přesto žít jako někdo, kdo si nemůže dovolit konflikt. Prekarita už není jen špinavá montovna na okraji města. Je také notebook na kuchyňském stole, který se nikdy nezavře.
Politika, která o práci mluví jen starým jazykem, mine novou únavu.
Ale politika, která o práci mluví jen jazykem osobního vyhoření, mine moc. Vyhoření není jen psychologický stav. Často je to jméno pro situaci, kdy člověk nemá dost kontroly nad vlastním časem a nemůže už lhát tělu, že to vydrží. Terapie může pomoci člověku přežít. Ale pokud se nic nezmění v práci, terapie se stává soukromou opravnou veřejného poškození.
Tady se znovu musí spojit kultura s ekonomikou.
Člověk potřebuje slyšet, že není slabý jen proto, že ho práce drtí. Ale také potřebuje víc než potvrzení vlastní bolesti. Potřebuje hranici. Potřebuje právo nebýt pořád dostupný. Potřebuje kolektivní sílu, aby odmítnutí nebylo jen osobní sebevraždou. Potřebuje instituci, odbor, zákon, sdružení, místní síť, něco, co stojí mezi ním a mocí, která se tváří jako nabídka.
Práce bez hranic je moderní forma nevolnictví v civilizovaném obalu.
To neznamená, že každá práce je utrpení. Práce může dávat smysl, vztahy, rytmus, hrdost, pocit užitečnosti. Právě proto je její ničení tak vážné. Když se práce stane jen tlakem na výkon nebo jen zdrojem příjmu bez důstojnosti, člověk neztrácí pouze energii. Ztrácí část sebeúcty. Ztrácí možnost říct: dělám něco, co má místo ve světě.
Politika práce proto nesmí být jen technická. Musí být civilizační.
Musí se ptát, kdo vlastní čas. To je možná nejpřesnější otázka současnosti. Kdo vlastní hodiny života? Kdo rozhoduje, kdy člověk vstane, kdy odpoví, kdy mlčí, kdy pečuje, kdy odpočívá, kdy může být jen se svým dítětem nebo vlastním tělem? Peníze jsou samozřejmě důležité. Ale peníze jsou také ztuhlý čas. Když je jich málo, člověk prodává více svého dne. Když je práce nejistá, prodává i klid, který ještě nenastal.
Čas je místo, kde se ekonomika stává osudem.
Levice se kdysi uměla ptát na pracovní den. To byla velká otázka modernity. Kolik hodin života smí vzít práce? Dnes se tato otázka vrátila v jiné podobě. Pracovní den se rozlil do telefonu, do večera, do víkendu, do hlavy. Člověk nemusí být v továrně, aby byl v práci. Stačí, že se práce usadila v nervové soustavě.
Osm hodin bylo kdysi politické heslo. Dnes by bylo třeba znovu vynalézt hranici.
Hranice není lenost. Je podmínka občanství. Člověk, který nemá čas, nemá demokracii. Může formálně volit, ale nemá sílu účastnit se. Nemá čas číst, scházet se, hádat se, učit se, organizovat, odpočívat tak, aby se vrátil mezi lidi jako člověk, ne jako vyčerpaný nástroj. Demokracie potřebuje volný čas stejně jako svobodný tisk. Bez času zůstane politika profesí těch, kdo si mohou dovolit být veřejní.
To je skrytá třídní hranice demokracie.
Kdo má čas, může mít názor s dlouhým dechem. Kdo čas nemá, má často jen reakci, únavu nebo ticho. To neznamená, že chudší lidé nemyslí. Znamená to, že společnost jim často krade podmínky, za nichž by jejich myšlení mohlo vstoupit do veřejného prostoru. Potom přijde někdo a řekne, že lidé jsou apatičtí. Někdy nejsou apatičtí. Jsou vyčerpaní.
Vyčerpání je politický stav, ne jen osobní selhání.
Proto by se návrat k životu musel ptát na čas stejně vážně jako na mzdu. Kdo pečuje? Kdo čeká? Kdo dojíždí? Kdo má druhou směnu doma? Kdo si může dovolit pomalost? Kdo je neustále hodnocen podle rychlosti? Kdo má právo ztratit den a nezhroutit se? Tyto otázky nejsou doplněk ekonomiky. Jsou její lidská tvář.
V tomto smyslu jsou bezplatné nebo levnější autobusy a péče o děti mnohem víc než drobné položky programu. Jsou to zásahy do času. Autobus rozhoduje, kolik života se ztratí mezi domovem a prací. Péče o dítě rozhoduje, zda rodič, často matka, může mít vlastní den, nebo jen sloužit cizím hodinám. Když se politika dotkne dopravy a péče, nemluví už o člověku abstraktně. Sahá na kalendář jeho těla.
Mamdaniho politická intuice je zde důležitější než jednotlivá proveditelnost každého návrhu. Zdarma autobus není jen doprava. Je to věta o tom, že město nemá být pastí pro ty, kdo ho udržují v pohybu. Veřejný obchod s levnějšími potravinami není jen zvláštní nápad městské správy. Je to pokus říct, že jídlo nemá být čistě rukojmím řetězce, nájmu a marže. Péče o dítě není jen sociální služba. Je to rozhodnutí, zda čas rodičů patří jen trhu, nebo také životu.
Tady se abstraktní spravedlnost mění v denní rozvrh.
Zde však hrozí starý problém: udělat z toho seznam požadavků bez obrazu života.
Politika od nájmu, práce a času musí umět ukázat, jaký život chce chránit. Ne jen více peněz, i když peníze jsou nutné. Ne jen kratší pracovní dobu, i když ta může být osvobozující. Ne jen dostupné bydlení, i když bez něj je všechno ostatní fráze. Musí ukázat člověka, který má dost prostoru být občanem, rodičem, sousedem, přítelem, milencem, starým člověkem, tělem, které se neomlouvá za únavu.
To je politika každodenní důstojnosti.
Právě tato každodennost byla často podceněna, protože nevypadá velkolepě. Není tak dramatická jako boj proti fašismu. Není tak viditelná jako kulturní skandál. Není tak rychlá jako digitální mobilizace. Ale je hlubší. Člověk, který cítí, že mu někdo pomohl udržet domov, čas a důstojnost v práci, si pamatuje jinak než člověk, který slyšel správné stanovisko.
Stanovisko projde hlavou. Změna životních podmínek zůstane v těle.
Návrat k nájmu, práci a času není návratem k úzké ekonomice. Je to návrat k místu, kde se všechny ostatní otázky stávají skutečnými. Menšina, která nemá bydlení, je zranitelnější. Žena, která nemá ekonomickou nezávislost, hůř odchází z násilí. Muž bez práce a vztahů snadněji hledá vlky. Věřící komunita je silnější tam, kde sekulární svět nenabízí místo. Demokracie slábne, když občané nemají čas být občany.
Všechno se vrací k podlaze.
Tato podlaha není ideologicky efektní. Ale bez ní každý vznešený projekt začne levitovat. Levice může mluvit o klimatu, ale člověk, který se bojí účtu za topení, bude slyšet jinak. Může mluvit o migraci, ale člověk, který nemá domov jistý, bude v cizinci snadno vidět konkurenta místo člověka. Může mluvit o rovnosti, ale člověk, který je celý den ponižován šéfem, nebude mít mnoho trpělivosti pro jazyk morálního školení.
To není důvod vzdát se těchto témat. Je to důvod spojit je se zemí.
Klimatická politika musí být také politikou levného tepla, veřejné dopravy a práce, která nenechá lidi obětované změně napospas. Migrační politika musí být také politikou bydlení, mezd a služeb, aby solidarita nebyla postavena proti strachu o přežití. Kulturní politika musí být také politikou času a přístupu, aby kultura nebyla jen majetkem lidí, kteří mají volný večer a správnou sebejistotu. Práva menšin musí být spojena s obecným světem důstojnosti, jinak je pravice snadno vydává za zvláštní výsadu.
Podlaha není redukce. Podlaha umožňuje stát.
Politika, která začne od nájmu, práce a času, by mohla znovu mluvit s lidmi, kteří nejsou ideologicky hotoví. Nemusela by po nich chtít, aby nejdřív přijali celý balík kulturních postojů. Mohla by začít otázkou: kdo ti bere život po částech? Kdo vydělává na tvé nejistotě? Kdo tě nutí obracet zlost proti sousedovi místo proti mechanismu, který vás oba drží ve strachu? Kdo ti prodává svobodu jako samotu?
Taková řeč není měkká. Je přesná.
Přesnost zde neznamená akademický pojem. Znamená schopnost ukázat na věc, kterou člověk cítí v peněžence, zádech, kalendáři a žaludku. Politika, která neumí projít těmito místy, zůstane nad životem. Bude mít stanoviska, hodnoty, memoranda, grafy, manifesty, ale ne dotyk. A bez dotyku se důvěra nevrací.
Důvěra je pomalý výsledek toho, že někdo opakovaně zasáhne tam, kde život bolí.
Nájem, práce a čas nejsou celým světem. Ale jsou začátkem, který se nedá přeskočit. Kdo je přeskočí, skončí u politiky pro lidi, kteří už mají kde bydlet, mají nějakou kontrolu nad dnem a mohou si dovolit přemýšlet o hodnotách bez stálého tlaku na přežití. To může být slušná politika. Nemůže být většinová v době, kdy se tolik lidí cítí vydíráno samotnou organizací každodennosti.
První krok návratu tedy není vznešený. Je téměř banální.
Bydlet. Pracovat bez ponížení. Mít čas.
Právě v této banalitě je ztracená radikalita. Protože systém se často neudržuje velkými idejemi, ale tím, že člověk nemá kdy se nadechnout. Kdo chce změnit svět, musí nejdřív vrátit lidem dech. Ne metaforicky. Opravdu. Hodinu dne. Klidný večer. Bezpečný domov. Práci, z níž se člověk nevrací jako troska. Možnost onemocnět bez pádu do propasti. Možnost říct dítěti ano, protože zítřek není už celý zastavený.
Tak začíná politika, která může být znovu slyšitelná.
Ne u velké pózy. U kliky od bytu, výplatní pásky, autobusu, nákupní tašky a hodin na stěně.
18. Svoboda není pravicové slovo
Svoboda není pravicové slovo. Jen dlouho neměla dost levicových obhájců s dobrou větou.
Předchozí kapitola ukázala, jak se svoboda zmenšila v rukou pravice. Tahle kapitola je o tom, jak by mohla vypadat, kdyby ji levice vzala zpátky – ne jako heslo, ale jako metodu.
Začněme jednoduchým rozdílem. Levice se na lež o svobodě měla vrhnout slovem svoboda. Často však odpověděla jinak. Mluvila o ochraně, regulaci, bezpečí, solidaritě, sociálním státu. Všechna tato slova jsou důležitá. Jenže znějí obranně. Jako by svoboda byla výsadní půda protivníka a levici zbyla role hasiče škod, které svoboda napáchala. To byla strategická chyba.
Člověk, který nemusí žebrat o lékaře, je svobodnější. Člověk, který se nebojí stáří jako ekonomického pádu, je svobodnější. Člověk, který může odejít od násilného partnera, protože má kam jít, je svobodnější. Člověk, který nemusí držet ústa před šéfem, protože není vydán napospas jedné výplatě, je svobodnější.
Toto není péče místo svobody. Toto je svoboda, která konečně dostala tělo.
Pravicová svoboda je často svoboda od druhých. Levicová svoboda by musela být také svobodou mezi druhými. Ne jako sladká představa harmonie, kde se všichni objímají pod státní vlajkou sociální politiky. Společnost je konflikt. Lidé mají různé zájmy, strachy, vkus, víry a slabosti. Ale právě proto je otázka svobody otázkou vztahů. Kdo může komu poroučet? Kdo může koho vydírat? Kdo má sílu odejít? Kdo musí zůstat?
Svoboda začíná tam, kde člověk není úplně vydán někomu jinému.
Tato věta je prostší než mnoho teorií a nebezpečnější než mnoho manifestů. Protože okamžitě ukazuje, že svoboda není jen vztah mezi jednotlivcem a státem. Je také vztah mezi nájemníkem a majitelem, zaměstnancem a zaměstnavatelem, dlužníkem a bankou, pacientem a systémem, ženou a mužem v domácnosti, dítětem a institucí, občanem a algoritmem, starým člověkem a osamělostí. Stát může být utlačovatel. Ale není jediný.
Tady pravicová pohádka o svobodě selhává. Tvrdí, že méně pravidel znamená více svobody. Někdy ano. Některá pravidla jsou zbytečná, ponižující, byrokratická, hloupá. Stát umí člověka dusit papírem stejně dobře jako zákazem. Ale ne každé pravidlo je klec. Některá pravidla jsou zábradlí na schodišti, po němž jinak slabší padají dolů.
Svoboda není svět bez hranic. Je to svět, v němž hranice nechrání jen bohatšího.
Levice by se neměla bát říct, že regulace může být svobodotvorná. Minimální mzda není útok na svobodu práce. Je hranicí vydírání. Ochrana nájemníků není útok na svobodu vlastnictví. Je uznáním, že domov není jen investiční nástroj. Veřejné zdravotnictví není útok na osobní odpovědnost. Je odmítnutím představy, že nemoc má člověka zároveň ponížit a zbankrotovat. Veřejná doprava není jen služba. Je pohyb pro ty, kdo nemají soukromý stroj na prostor.
Svoboda je méně vznešená, než si myslí filozofové, a mnohem konkrétnější, než připouštějí ideologové trhu.
Má podobu dveří, které lze zavřít. Autobusu, který přijede. Lékaře, k němuž se člověk dostane. Smlouvy, kterou nelze kdykoli změnit proti slabšímu. Volného odpoledne, které není ukradené úzkostí. Bankovního účtu, na němž je dost, aby člověk neřekl ano jen proto, že nemůže říct ne.
Svoboda je možnost odmítnout.
Tato možnost je nerovnoměrně rozdělena. Bohatý člověk může odmítat mnohem víc než chudý. Může odmítnout šéfa, město, školu, lékaře, sousedství, zemi, někdy i důsledky vlastních chyb. Chudý člověk je často chválen za odpovědnost právě ve chvíli, kdy nemá prostor rozhodovat. Má být flexibilní, pracovitý, vděčný a realistický. Tato slova mohou být ctnosti. Mohou být také nástroje, jimiž společnost učí člověka snášet nedostatek svobody jako osobní charakter.
Pravice tuto situaci nazývá odpovědností. Lepší slovo je vydíratelnost.
Vydíratelnost je jádro moderní nesvobody. Ne vždy má podobu řetězu. Často má podobu smlouvy, splátky, nedostupného bytu, školného, čekací lhůty, strachu z hodnocení, víza, hypotéky, účtu za energie. Člověk se pohybuje, ale v prostoru předem zúženém. Může volit, ale volby jsou seřazené podle jeho slabosti.
Politika svobody by musela začít právě zde: snížit vydíratelnost života.
Ne slibovat ráj. Ne předstírat, že člověk bude osvobozen od všech závislostí. Lidé vždy budou závislí na druhých. Dítě na rodiči, nemocný na péči, starý na mladším, město na lidech, kteří ho čistí, živí a opravují. Otázka není, zda závislost existuje. Otázka je, zda se závislost stane nadvládou.
Pravicová fantazie nezávislého člověka je často lež člověka, jehož závislosti byly skryty za peníze.
Bohatý člověk nevypadá závisle, protože si kupuje práci druhých. Jídlo se objeví, dům se opraví, dítě pohlídá někdo jiný, starý rodič dostane péči, čas se uvolní. Tato závislost nezmizela. Jen byla převedena do služby. Chudý člověk je označen za závislého, když potřebuje veřejnou pomoc. Bohatý je označen za svobodného, když si pomoc koupí. To není morální rozdíl. To je účetní trik.
Svoboda nesmí být luxusní forma skryté závislosti.
Proto je péče politickým slovem svobody. Ne měkkou přílohou. Péče rozhoduje, kdo může žít vlastní život a kdo musí sloužit jako neviditelná infrastruktura života druhých. Pokud péče zůstane v domácnosti jako samozřejmá ženská povinnost, svoboda mužů a trhu stojí na cizím čase. Pokud je péče příliš drahá, rodina se stává pastí. Pokud je péče nekvalitní, starý a nemocný člověk ztrácí důstojnost. Pokud pečující člověk nemá práva, společnost svobodu jen přesunula z jednoho těla do druhého.
Svoboda bez péče je často jen svoboda těch, o které se někdo stará zdarma.
Tady se levicová řeč může stát silnější než pravicová. Ne tím, že bude svobodu moralizovat. Tím, že ji rozšíří. Pravice říká: nikdo mi nebude říkat, co mám dělat. Levice by mohla říct: nikdo nemá mít takovou moc nad tvým životem, aby ti nezbylo než poslouchat. To je jiný tón. Není mateřský, není úřední, není terapeutický. Je konfliktní a osvobozující.
Člověk nechce být jen chráněn. Chce nebýt ponížen.
Slovo ochrana má slabinu. Někdy zní jako vztah dospělého k dítěti. Slabí mají být chráněni. To je pravda, ale ne celá. Lidé nechtějí žít jako chráněný objekt. Chtějí mít sílu. Sociální politika by proto neměla být prezentována jen jako pomoc. Měla by být prezentována jako moc člověka říct ne. Ne šéfovi vždy, ne trhu vždy, ne státu vždy, ale dost často na to, aby se život neproměnil v poslušnost.
Tady by se slovo svoboda mohlo vrátit domů.
Svoboda také znamená nebýt uvězněn v jedné identitě. Pravice ráda mluví o svobodě projevu, ale často ji používá k obraně starého práva ponižovat. Přesto by bylo chybou přenechat jí i tuto oblast. Lidé opravdu potřebují prostor mluvit, zkoušet věty, mýlit se, měnit názor, nebýt okamžitě zapečetěni vlastní nejhorší formulací. Společnost bez takového prostoru je dusná. A dusno nevytváří spravedlnost. Vytváří pokrytectví a vzpouru.
Levicová svoboda by měla být přísná k mocným a prostorná k lidem, kteří se teprve učí.
To je těžká rovnováha. Nenávist se nesmí vydávat za pouhou neobratnost. Ale neobratnost se nesmí okamžitě trestat jako nenávist. Kdo chce většinu, musí dovolit lidem přicházet nehotovým jazykem. Svoboda řeči zde není abstraktní kult. Je to podmínka politické proměny. Člověk, který se bojí mluvit, se nebude učit veřejně. A člověk, který se neučí veřejně, zůstane snadnou kořistí pro ty, kdo mu nabídnou beztrestnost místo svobody.
Beztrestnost není svoboda. Je to její karikatura.
Pravice tuto karikaturu prodává velmi úspěšně. Říká lidem: svoboda znamená, že se už nemusíte ohlížet. Nemusíte se ptát, koho zraníte. Nemusíte měnit jazyk, zvyky, vztahy. Nemusíte uznat nikoho nového. Toto je svoboda jako právo zůstat stejný, i když svět kolem platí cenu. Pro mnoho lidí je lákavá, protože změna bolí. Jenže společnost, v níž nikdo nemusí brát ohled na nikoho, není svobodná. Je jen hrubá.
Ohled není opak svobody. Je to její cena v obydleném světě.
Ale ohled nesmí být proměněn v nekonečný systém drobných kontrol. I zde progresivní prostředí někdy selhalo. Vytvořilo dojem, že svoboda je neustálé sebezmenšování před možným zraněním druhého. To není udržitelný ideál. Člověk se má učit ohledu, ale nemůže žít jako permanentní podezřelý. Svoboda potřebuje prostor pro chybu, nadsázku, konflikt, změnu názoru, špatný den, ostrou větu i smíření.
Jinak se promění v čekárnu na obvinění.
Levicová obnova slova svoboda proto musí být zároveň proti pravicové krutosti i proti progresivní křeči. Musí říct, že svoboda není licence silného. Ale také, že svoboda není život pod neustálým dohledem správné citlivosti. Člověk má mít dost bezpečí, aby nemusel být poslušný, a dost prostoru, aby nemusel být dokonalý.
Toto je silnější slib než pouhá ochrana.
Svoboda má také prostorový rozměr. Veřejný prostor je škola svobody. Park, knihovna, náměstí, lavička, hřiště, autobus, kulturní dům, chodník, škola, ordinace. Místa, kde člověk nemusí nejdřív koupit vstup do společnosti. Privatizovaný svět zužuje svobodu, i když je plný voleb. Pokud každé setkání prochází pokladnou, společnost se rozpadá na klienty. Veřejné místo říká: můžeš být tady, aniž musíš hned dokazovat svou tržní hodnotu.
To je hluboce politická věta.
Město bez veřejných míst je demokracie bez předsíně. Lidé se míjejí jen jako zákazníci, řidiči, nájemníci, konkurenti. Potom se diví, že nemají společný svět. Společný svět však nevzniká z dobrého přání. Potřebuje lavičku, stín, čas, dostupnost, bezpečí, zvyk vidět cizího člověka ne jako hrozbu, ale jako součást stejného dne. Svoboda se učí v těchto obyčejných scénách.
Proto je veřejné také osobní. Ne jako fráze, ale jako chodník pod nohama.
Když pravice útočí na stát, často se tváří, že chrání jednotlivce. Ve skutečnosti někdy ničí jediné nástroje, které jednotlivci umožňují nebýt osamělým zákazníkem proti organizované moci. Stát může být těžkopádný, arogantní, slepý. Musí být kontrolován. Ale zničit veřejnou kapacitu ve jménu svobody znamená často předat člověka soukromým mocem, které nevolí, neodvolá a málokdy uvidí do tváře.
Trh nemá menší moc jen proto, že nenosí uniformu.
Svoboda je sociální otázka.
Tuto větu by bylo třeba opakovat ne jako heslo, ale jako metodu. Pokaždé, když se mluví o daních, ptát se: komu tato daň ubere moc vydírat druhé a komu ubere jen část pohodlí? Pokaždé, když se mluví o regulaci, ptát se: je to zbytečná kontrola, nebo zábradlí pro slabší? Pokaždé, když se mluví o volbě, ptát se: má člověk skutečně možnost volit, nebo jen podepsat vlastní slabost?
Svoboda bez těchto otázek se stane reklamou.
A reklama na svobodu je dnes všude. Každá aplikace slibuje volnost. Každý finanční produkt slibuje nezávislost. Každá flexibilní práce slibuje vlastní tempo. Každý trh slibuje výběr. Moderní člověk je obklopen jazykem svobody a často žije stále menší kontrolu nad vlastním dnem. To je jeden z největších podvodů současnosti: svoboda jako estetika nesvobody.
Levicová politika by ho mohla odhalit, pokud se nebude bát slova, které jí nepatřilo jen dočasně.
Tento posun mění celý tón. Sociální bydlení není charita. Je svoboda od vyhnání. Veřejné zdravotnictví není paternalismus. Je svoboda od nemoci jako finančního rozsudku. Práva pracujících nejsou brzda. Jsou svoboda od tichého strachu. Péče o děti není doplněk rodinné politiky. Je svoboda rodiče mít život, nejen povinnost. Veřejná doprava není jen autobus. Je svoboda pohybu bez soukromého bohatství.
Takto by se mohla svoboda vrátit do každodenní řeči.
Ne jako velké abstraktní slovo, ale jako klika, smlouva, ordinace, školka, volný večer, právo odejít, právo zůstat, právo mluvit, právo nebýt donucen mlčet hladem. Taková svoboda není méně vznešená. Je vznešená právě proto, že se nestydí za svou obyčejnost.
Velká slova umírají, když se bojí malých věcí.
Získat slovo svoboda zpět neznamená přidat ho do projevu. Znamená změnit způsob, jak se mluví o celé politice. Ne ptát se jen, co stát poskytne. Ptát se, co člověku umožní. Ne ptát se jen, koho politika chrání. Ptát se, komu dává sílu odmítnout ponížení. Ne ptát se jen, co je spravedlivé. Ptát se, jak spravedlnost rozšíří prostor života.
Svoboda není pravicové slovo.
Je to slovo příliš důležité na to, aby zůstalo v rukou těch, kdo z něj udělali povolení k samotě, výmluvu pro moc a reklamní slogan pro svět, kde člověk smí všechno, kromě toho nejdůležitějšího: nebýt vydírán vlastním životem.
19. Přesvědčovat, ne kádrovat
Politika začíná tam, kde člověk, který ještě nesouhlasí, není okamžitě považován za morální problém.
To neznamená, že každý nesouhlas je nevinný. Některý je krutý, hloupý, pohodlný, zbabělý, výhodný pro silnější. Existují názory, které nejsou jen jiné, ale škodlivé. Existují věty, které připravují půdu pro násilí. Existují postoje, s nimiž se nedá vyjednávat donekonečna, protože by se tím vyjednávalo o důstojnosti někoho slabšího. Politika, která toto neví, není tolerantní. Je bezpáteřní.
Ale politika, která v každém nedokončeném člověku vidí hotového nepřítele, není radikální. Je sterilní.
Kádrování má starý původ. Neznamená jen posouzení politického postoje. Znamená zkoumání člověka jako materiálu: odkud přichází, co už pochopil, jaké má nedostatky, zda je dost spolehlivý, zda je jeho minulost čistá, zda jeho slova ukazují správný vývoj. Staré autoritářské režimy z toho udělaly instituci. Současná kulturní politika z toho někdy udělala reflex.
Člověk řekne větu a místnost začne hledat spis.
Někdy je spis skutečně důležitý. Mocní lidé se často schovávají za nevinnost jednotlivé věty, jako by neexistoval celý jejich život v jejím pozadí. Rasista se tváří, že položil jen otázku. Sexista, že udělal jen vtip. Bohatý cynik, že se stará jen o efektivitu. V takových případech je paměť nutná. Bez ní by společnost pokaždé začínala od nuly a moc by se pokaždé tvářila překvapeně, že byla přistižena.
Jenže mezi mocným cynikem a obyčejným člověkem, který špatně formuluje strach, je rozdíl. A tento rozdíl se nesmí ztratit.
Progresivní prostředí si v mnoha zemích zvyklo na jazyk, který působí jako morální kontrola před vstupem. Ne vždy úmyslně. Často z dobrých důvodů. Chtělo chránit lidi, kteří byli dlouho ponižováni. Chtělo zabránit tomu, aby se staré předsudky vracely jako obyčejný názor. Chtělo říct, že slova mají důsledky. V tom mělo pravdu.
Ale z ochrany se snadno stane brána.
A brána má svého vrátného. Ten vrátný nemusí mít uniformu. Může to být tón. Může to být rychlý soud. Může to být způsob, jak se někomu odpoví ne na obsah jeho strachu, ale na jeho nečistotu. Může to být drobný výraz tváře, který říká: ještě nejsi dost dobrý, abys byl politicky použitelný.
Mnoho lidí tak nezažilo politiku jako pozvání. Zažilo ji jako přijímací řízení.
Přesvědčování je něco jiného. Přesvědčování předpokládá, že člověk není hotový. Ani ten, kdo mluví, ani ten, kdo poslouchá. Neznamená to relativismus. Neznamená to, že pravda neexistuje. Znamená to, že pravda musí projít cestou k druhému člověku a na té cestě se nesmí proměnit jen v důkaz vlastní převahy.
Pravda, která se neumí přiblížit, zůstane čistá a sama.
Politika není soudní síň, v níž volič stojí na lavici obžalovaných. Volič může být zmatený, sobecký, předsudečný, unavený, vyděšený, líný, velkorysý, loajální, krutý a dobrý v témže týdnu. To není omluva. To je antropologie. Kdo chce pracovat s demokracií, musí snést člověka jako směs, ne jako hotový občanský portrét.
Kádrování nesnáší směs. Potřebuje zařazení.
Je tento člověk progresivní, nebo reakční? Je spojenec, nebo hrozba? Je poučitelný, nebo odepsaný? Tyto otázky mohou být někdy nutné, když jde o organizaci, bezpečí, kandidáta, instituci. Ale jako běžný způsob politického styku jsou ničivé. Příliš brzy uzavírají člověka do jedné role. A člověk uzavřený do role se často začne chovat tak, aby ji potvrdil.
Když se s někým mluví jako s nepřítelem dost dlouho, může nakonec zjistit, že je to nejjednodušší identita, kterou mu svět nabízí.
Pravice tento mechanismus využívá mistrně. Řekne člověku: oni tebou pohrdají. Oni tě už odsoudili. Oni tě chtějí převychovat. Oni si myslí, že jsi hloupý, zaostalý, nebezpečný. Tato věta bývá často lživá jako celek, ale účinná jako pocit. Stačí několik reálných zkušeností s progresivním pohrdáním, aby lež získala tělo.
Potom se kádrování stane náborovým nástrojem protivníka.
Člověk, který se cítí odmítnut předem, hledá místo, kde bude přijat bez zkoušky. Reakce mu takové místo nabídne. Ne skutečně. Bude ho používat. Bude živit jeho horší sklony. Bude jeho bolest překládat do nenávisti. Ale na začátku mu dá něco, co vypadá jako úleva: nemusíš se omlouvat, nemusíš se učit, nemusíš měnit jazyk, nemusíš poslouchat ty, kdo se nad tebe staví.
Je to falešná svoboda. Ale falešná svoboda je silná, když druhá strana zní jako komise.
Přesvědčování vyžaduje jinou povahu. Trpělivost bez kapitulace. Ostrost bez ponižování. Schopnost říct: toto, co říkáš, je špatně, ale důvod, proč to říkáš, stojí za zkoumání. Tvá bolest může být skutečná, i když sis vybral falešného viníka. Tvůj strach není důkazem pravdy, ale není ani nicota. Tvoje chyba tě nemusí navždy definovat, pokud existuje cesta ven.
Takto se nemluví snadno. Ale demokracie není snadný žánr.
Kádrování je rychlejší. Dává okamžitý pocit hygieny. Prostor je očištěn. Špatný člověk byl rozpoznán. Ostatní si potvrdili vlastní slušnost. Ale politika, která se spokojí s hygienou vlastního prostoru, nevytvoří většinu. Vytvoří dobře udržovanou menšinu. Ta může být morálně přesnější než její okolí. Jenže dějiny se nepohnou tím, že menšina zůstane bez poskvrny.
Tady je třeba odlišit čistotu od integrity. Integrita znamená nezradit základní hodnoty. Čistota znamená bát se dotyku.
Levice by potřebovala integritu. Často však pěstovala čistotu. Integrita dovoluje mluvit s člověkem, který se mýlí, aniž se přijme jeho omyl. Čistota se bojí, že už samotný rozhovor je kontaminace. Integrita je schopnost zůstat pevný v otevřeném světě. Čistota potřebuje stále menší místnost.
Místnost může být velmi správná. Jen nebude společenská.
Přesvědčování také znamená uznat čas. Člověk nemění názor jen proto, že mu někdo předloží správný argument. Názor je často obklopen vztahem, hanbou, loajalitou, strachem, vzpomínkou, identitou, sousedstvím. Když se na něj zaútočí přímo, člověk nebrání jen názor. Brání celý kus vlastního života. Proto je přesvědčování pomalé. Musí vytvořit možnost změny, která nevypadá jako úplné ponížení.
Kádrování změnu ztěžuje, protože z omylu udělá podstatu.
Pokud člověk uvěří, že přiznat chybu znamená přiznat vlastní zkaženost, bude se chyby držet jako záchranného kruhu. To je jedna z tragédií současné veřejné kultury. Mnoho lidí by možná změnilo názor, kdyby změna nebyla prezentována jako kapitulace před lidmi, kteří jimi pohrdají. Reakce jim pak nabídne hrdost bez změny. A hrdost je pro zahanbeného člověka mocnější než pravdivý graf.
Přesvědčování musí umět nabídnout hrdost na proměnu.
To není naivní. Je to strategické. Člověk, který opustí špatný názor, nesmí být ponechán v prázdnu. Musí mít kam jít. Musí slyšet, že změna není jen přiznání porážky, ale důkaz síly. Staré náboženské tradice to často chápaly lépe než moderní moralismus: člověk potřebuje obřad návratu. Nemusí být teologický. Ale nějaká forma návratu musí existovat. Bez ní zůstává každý omyl doživotním rozsudkem.
Společnost, která neumí přijímat změněné lidi, nakonec vyrábí zatvrzelé.
To platí i pro voliče. Často se mluví o tom, že lidé hlasují proti vlastním zájmům. Někdy ano. Ale tato věta bývá vyslovena s nebezpečným pohrdáním. Jako by jejich zájem byl dokonale viditelný zvenčí a jejich volba jen důkaz hlouposti. Ve skutečnosti lidé nehlasují jen podle ekonomického zájmu. Hlasují podle důstojnosti, strachu, loajality, odporu, kulturního sebeobrazu, podle toho, kdo jim připadá méně cizí.
To neznamená, že mají vždy pravdu o vlastním zájmu. Znamená to, že zájem není jen účet.
Politika, která chce přesvědčovat, musí pochopit, jak člověk skládá vlastní zájem z materiálu života. Nájem, práce, rodina, náboženství, stud, humor, sousedství, obraz budoucnosti. To všechno vstupuje do rozhodnutí. Kádrování tento složitý proces zkrátí: volil špatně, tedy je špatný. Přesvědčování se ptá, jak vznikl svět, v němž špatná volba působila jako sebeobrana.
Tato otázka není omluva. Je začátek strategie.
Strategie bez takové otázky se mění v opakování. Každá porážka se vysvětlí tím, že lidé byli zmanipulováni, hloupí, nenávistní, vděční falešným prorokům. Někdy to zčásti platí. Ale pokud odpověď po každé porážce jen potvrzuje morální převahu poražených, není to analýza. Je to smuteční rituál bez poučení.
Přesvědčování je méně příjemné, protože nutí člověka připustit, že protivník uspěl nejen díky zlu, ale také díky pochopení nějaké opuštěné potřeby.
To je hořké. Autoritář může lépe rozumět ponížení než slušný demokrat. Reakční komik může lépe rozumět únavě z kázání než progresivní intelektuál. Náboženský konzervativec může lépe rozumět samotě než sekulární aktivista. Red Pill guru může lépe rozumět mužské hanbě než univerzitní seminář. To neznamená, že jejich odpovědi jsou pravdivé. Znamená to, že jejich uši byly někdy blíž k ráně.
Politika, která odmítá slyšet ránu, protože odpověď protivníka je odporná, přijde pozdě.
Přesvědčovat neznamená mazlit se s předsudkem. Znamená oddělit předsudek od rány, na níž se přilepil. Předsudek je třeba odmítnout. Ránu je třeba pochopit. Kádrování tyto dvě věci často slije dohromady, protože sloučení je jednodušší. Člověk řekne něco odporného, tedy celý jeho svět je odporný. Někdy opravdu je. Ale často je odporná věta špatně přeloženým strachem.
Politika se odehrává v překladu.
Je třeba umět říct člověku: migrant není důvod tvého nájmu. Žena není důvod tvé osamělosti. Menšina není důvod tvé ztracené práce. Demokracie není důvod tvé bezmoci. Ale tuto větu nelze říct účinně, pokud se hned potom nepoloží druhá: kdo tedy je? Kdo z tvé nejistoty žije? Kdo tvůj hněv odvádí stranou? Kdo ti dal falešného nepřítele, aby skutečný mechanismus zůstal klidný?
Bez druhé věty je první jen napomenutí.
A napomenutí nestačí. Může zastavit někoho slušného u špatné formulace. Nemůže vybudovat politické vědomí. Člověk potřebuje nový výklad vlastního života, ne jen zákaz starého výkladu. Pravice mu nabídla jednoduchý a falešný. Levice by musela nabídnout pravdivější, ale ne tak složitý, aby se stal majetkem semináře.
Tady se vrací jazyk. Přesvědčování potřebuje slova, která nejsou ani hloupá, ani uzavřená.
Slovo vykořisťování může být přesné, ale pro někoho zní jako muzeum. Slovo důstojnost může být široké, ale někdy příliš měkké. Slovo svoboda může být ukradené, ale právě proto je nutné. Politická řeč musí hledat výrazy, které nesou konflikt a zároveň se vejdou do úst člověku mimo vlastní kruh. Ne zjednodušit pravdu na slogan, ale dát pravdě nohy.
Kádrování dává pravdě policii. Přesvědčování jí dává cestu.
Přesvědčování také vyžaduje kontakt s prostředím, kde člověk nebude odměněn okamžitým souhlasem. To je nepohodlné. Internet umožňuje zůstat u lidí, kteří už vědí. Seminář umožňuje mluvit s lidmi, kteří znají pravidla. Kulturní kruh umožňuje sdílet stejné morální reflexy. Přesvědčování však začíná u člověka, který pravidla nezná nebo je odmítá. Ne aby mu bylo vše odpuštěno. Aby se zjistilo, zda existuje most.
Most není kapitulace. Most je infrastruktura konfliktu.
Bez mostu zůstane jen řeka a křik z obou břehů. Politika se potom tváří velmi vážně, ale fakticky se vzdává pohybu. Každá strana mluví ke svým. Každá potvrzuje, že ti druzí jsou horší, než se čekalo. Takto lze žít dlouho, pokud člověku stačí identita. Nelze tak měnit společnost.
Demokracie je systém pro lidi, kteří spolu nemají dost společného na to, aby se milovali, ale musí mít dost společného na to, aby se nezničili.
Přesvědčování je její každodenní práce. Ne velká televizní debata, kde se vyhrává potlesk. Spíš pomalé přesouvání hranice možného ve známém světě. Rozhovor v práci. Místní spor o školu. Schůze nájemníků. Kampaň u dveří. Oprava lži, která nezní jako výsměch lháři. Věta, která člověku dovolí ustoupit od hlouposti, aniž ztratí celou tvář.
Politika velkých změn často stojí na malých ústupových cestách.
To je věc, kterou moralismus nesnáší. Chce jasné přiznání. Chce, aby se člověk omluvil, pochopil, pojmenoval vlastní chybu správně. Někdy je to nutné, zvlášť u těch, kdo ublížili konkrétním lidem. Ale v masové politice se mnoho změn děje tišeji. Člověk přestane opakovat jednu lež. Zasměje se jinému vtipu. Přestane věřit jednomu kazateli. Poprvé připustí, že jeho hněv mířil vedle. To jsou malé pohyby, bez nichž nevznikne žádná velká většina.
Kdo čeká jen dokonalé obrácení, přehlédne začátek změny.
Přesvědčování není romantika lidu. Lid může být tvrdý, nevděčný, podezřívavý, krutý, únavný. Může odmítnout dobrou věc ze špatného důvodu. Může se nechat obelhat i po desáté. Politika, která s tím neumí žít, se nemá pouštět do demokracie. Demokracie není práce s ideálním materiálem. Je to práce s lidmi, kteří přicházejí z reálného světa, a ten je nevyučil podle osnov progresivního kurzu.
To však neznamená, že lid má být lichocen. Lichotka je jiná forma pohrdání. Říkat lidem, že mají vždy pravdu, je stejně hloupé jako říkat jim, že jsou vždy zklamáním. Přesvědčování je náročnější. Bere člověka vážně natolik, aby mu odporovalo. Ne jako soudce, ale jako někdo, kdo předpokládá, že druhý může unést víc než jen vlastní předsudek.
Respekt není souhlas. Respekt je předpoklad, že člověk stojí za námahu.
Tato námaha se progresivní politice někdy zdála příliš špinavá. Je příjemnější mluvit k těm, kdo už chápou. Je bezpečnější budovat jazyk vlastní přesnosti. Je morálně pohodlnější označit protivníkův elektorát za koš dějin. Jenže společnost nejde obejít. Kdo obejde lidi, obejde i moc.
Kádrování vytváří dobrý pocit z vlastní hranice. Přesvědčování vytváří možnost hranici posunout.
A právě posun je politická práce. Ne zrušení rozdílu mezi pravdou a lží. Ne smíření se vším. Ne nekonečná laskavost k těm, kdo chtějí škodit. Ale schopnost vidět, že mnoho lidí se nachází mezi. Mezi předsudkem a zkušeností. Mezi hněvem a strachem. Mezi propagandou a vlastním životem. Mezi špatným slovem a skutečnou potřebou. Tam se rozhoduje o většině.
Kdo opustí toto mezi, opustí demokracii jejím nejhorším obchodníkům.
Přesvědčování tedy není slabost. Je to tvrdá disciplína. Vyžaduje sebeovládání, paměť, humor, sociální fantazii a ochotu nebýt okamžitě odměněn. Vyžaduje, aby člověk neproměnil vlastní oprávněné rozhořčení v jediný nástroj. Vyžaduje schopnost naslouchat ne proto, že druhý má automaticky pravdu, ale proto, že bez porozumění jeho omylu nebude možné omyl porazit.
Kádrování porazí člověka v místnosti. Přesvědčování může porazit lež ve společnosti.
To je rozdíl mezi hygienou a politikou.
A jestli má demokratická levice znovu vytvořit většinu, nebude ji tvořit z lidí, kteří přišli už očištění, proškolení a připravení. Bude ji tvořit z lidí, kteří přijdou pozdě, špatnými dveřmi, se špatnou větou v ústech, s podezřením, s hanbou, se vztekem, s nedůvěrou. Někteří nepřijdou nikdy. Někteří přijdou jen proto, že někdo dokázal rozlišit mezi jejich omylem a jejich životem.
Politika, která chce jen čisté spojence, se odsoudila k malému světu.
Větší svět začíná tam, kde člověk není kádrován dřív, než dostane šanci pohnout se. Ne proto, že by na ničem nezáleželo. Právě proto, že záleží na příliš mnoha věcech, než aby se demokracie smrskla na třídění duší u dveří.
20. Menšiny bez ghetta morální čistoty
Menšina se nestává svobodnější tím, že je zavřena do morálně čistého ghetta.
To ghetto může být dobře míněné. Může mít jazyk ochrany, citlivosti, bezpečí a uznání. Může vzniknout jako obrana proti skutečnému násilí většiny, která se příliš dlouho tvářila jako normální svět, zatímco mnoha lidem přidělovala život ve strachu. Není těžké pochopit, proč se lidé, kteří byli ponižováni, chtějí stáhnout do prostoru, kde jim nikdo nemusí stále vysvětlovat, že jejich bolest je přehnaná.
Ale ochranný prostor není totéž co politický horizont.
Menšiny nepotřebují jen bezpečnější místnost. Potřebují společnost, v níž nemusí svou existenci pokaždé obhajovat před soudem většinového pohodlí. Potřebují právo žít obyčejně. Ne být věčně reprezentativní. Ne být neustále pedagogickou pomůckou pro většinu. Ne být symbolem pokroku v jedné kampani a terčem paniky v druhé. Obyčejnost je podceňovaná forma svobody.
Člověk je opravdu svobodnější, když může být i nezajímavý.
To platí pro homosexuála, který nechce být kulturní událostí. Pro migranta, který nechce být ani hrozbou, ani plakátem naděje. Pro ženu, která nechce nést celou historii svého pohlaví pokaždé, když udělá chybu. Pro trans člověka, který nechce být věčnou televizní otázkou. Pro Roma, který nechce, aby se z jeho života pokaždé stala debata o integraci. Svoboda menšiny není jen viditelnost. Je také možnost nebýt pořád viděn jako problém.
Pravice tuto touhu po obyčejnosti zneužívá, když tvrdí, že menšiny požadují zvláštní privilegia. Často je to lež. Většina práv, která pravice označuje za výsady, jsou jen opožděné vstupenky do normálního života. Právo nebýt vyhozen z práce, nebýt bit, nebýt zesměšněn státem, nebýt nucen skrývat rodinu, nebýt zastaven policií jako podezřelý druh člověka. To nejsou luxusní požadavky. To je minimum.
Ale lež pravice se někdy zachytí na skutečné chybě progresivního stylu.
Tou chybou je způsob, jakým se některé boje menšin přesunuly do jazyka uzavřeného morálního prostoru. Kdo zná kód, patří dovnitř. Kdo ho nezná, je podezřelý. Kdo položí otázku špatně, může být okamžitě postaven na stranu nepřítele. Tak vznikne podivná situace: věc, která by měla rozšiřovat společný svět, začne působit jako území se zvláštními pravidly vstupu.
Práva pak vypadají méně jako společná důstojnost a více jako vlastnictví určité subkultury.
To je politicky nebezpečné. Ne proto, že by menšiny měly být tiché, vděčné a nekonfliktní. Taková rada by byla jen stará poslušnost v novém obalu. Konflikt je nutný. Kdo byl dlouho držen dole, nebude vždy mluvit jemně. Ani nemusí. Problém není v konfliktu. Problém je v oddělení. Když se obrana menšin přestane překládat do společného jazyka důstojnosti, pravice ji snadno představí jako cizí projekt proti většině.
A většina, která se už cítí nejistě, je velmi snadno přesvědčitelná, že cizí důstojnost je její ztráta.
Tady se musí říct něco nepohodlného: část většinové úzkosti je falešná, ale část je skutečná. Falešná je tam, kde se člověk bojí, že ztratí právo ponižovat. Skutečná je tam, kde lidé cítí, že společnost se mění rychleji než jejich schopnost najít v ní místo. Pravice obě vrstvy smíchá. Udělá z oprávněného konce starých privilegií obraz útoku na obyčejného člověka. A pokud progresivní politika neumí rozlišovat, pomáhá jí.
Menšinová práva se pak ocitnou ve špatné scéně. Místo aby byla součástí obecné otázky, kdo smí žít bez ponížení, vypadají jako zvláštní požadavek jedné skupiny na pozornost druhých. Tato scéna je nespravedlivá. Ale politika se neodehrává jen v tom, co je spravedlivé. Odehrává se také v tom, jak věci vypadají lidem, kteří nemají trpělivost číst vysvětlení dlouhé jako svědomí liberální instituce.
Proto je třeba znovu najít jednoduchou, ale ne hloupou větu: nikdo nemá žít tak, aby jeho bezpečí záviselo na cizí laskavosti.
Tato věta spojuje. Ne maže rozdíly. Ne předstírá, že všechny útlaky jsou stejné. Ne říká, že dějiny menšin lze rozpustit v univerzální polévce. Říká pouze, že důstojnost menšiny není soukromý nárok menšiny. Je to zkouška, zda společnost opravdu věří vlastnímu pojmu svobody. Pokud svoboda platí jen pro člověka, který připomíná většinu, není to svoboda. Je to zvyk většiny.
Menšiny jsou politicky důležité také proto, že ukazují, kde univerzální slova lhala.
Když společnost říká rodina a některým rodinám toto slovo upírá, menšina odhalí lež ve slově rodina. Když společnost říká občan a některé občany hlídá jako podezřelé, menšina odhalí lež ve slově občan. Když společnost říká bezpečí a část lidí se bojí držet se za ruku na ulici, menšina odhalí lež ve slově bezpečí. Menšinový boj tedy není dodatek k obecné politice. Je testem její pravdivosti.
Test však musí být srozumitelný jako test pro všechny.
Pokud se z něj stane rituál morálního rozpoznání uvnitř vzdělaného prostředí, ztratí část své síly. Lidé se naučí správně reagovat, správně sdílet, správně pojmenovat, správně se umístit na mapě viny. To může někdy pomoci. Ale může to také vytvořit kulturu, v níž je menšinová otázka méně zápasem o moc a více zkouškou, zda většinový progresivista umí být dobrým člověkem před ostatními dobrými lidmi.
Menšina se pak znovu stane materiálem pro cizí sebeobraz.
To je jemnější forma instrumentalizace. Starý svět používal menšiny jako výstrahu, vtip nebo hrozbu. Nový progresivní styl je někdy používá jako důkaz vlastní ctnosti. Rozdíl je obrovský a není třeba ho zlehčovat. Ale použití zůstává použitím, pokud život konkrétních lidí ustupuje potřebě prostředí potvrdit vlastní morální jemnost.
Důstojnost není dekorace dobrých úmyslů.
Menšiny proto potřebují politiku, která je nevytáhne z jednoho ghetta jen proto, aby je umístila do jiného. Staré ghetto bylo vyloučení, policejní podezření, posměch, ticho a přímá diskriminace. Nové ghetto může být morálně čistý prostor, kde je člověk chráněn jako zvláštní typ zranitelnosti, ale zároveň oddělen od běžného konfliktu společnosti. V prvním byl držen dole. Ve druhém je držen zvlášť.
Ani jedno není plná svoboda.
Plná svoboda znamená, že menšina může být součástí většiny, aniž se v ní rozpustí. To je náročnější než pouhá tolerance. Tolerance často znamená: můžeš existovat, pokud příliš nerušíš. Morální ghetto někdy říká opak: můžeš existovat hlavně jako zranění, které musí být stále chráněno před nečistým světem. Obojí redukuje člověka. Jeden způsob ho zmenší jako nepohodlného. Druhý jako posvátného.
Člověk však není svobodný ani jako problém, ani jako relikvie.
Zde se ukazuje další chyba progresivního jazyka: příliš často mluví o bezpečí, méně často o moci. Bezpečí je nutné. Člověk, který se bojí násilí nebo ponížení, potřebuje ochranu. Ale pokud politika zůstane jen u bezpečí, může nechtěně vytvořit obraz menšin jako věčně křehkých bytostí. Pravice pak tuto křehkost zesměšní a prodá většině vlastní hrubost jako zdraví.
Lepší řeč by mluvila o moci žít. Ne jen o ochraně před zraněním.
Moc žít znamená mít byt, práci, zdravotní péči, školu, právní jistotu, veřejný prostor, kde člověk není podezřelý už tělem. Znamená také nebýt redukován na identitu v každé místnosti. Znamená mít právo na složitost. Menšina má právo mít pitomce, sobce, génie, nudné lidi, zrádce, svaté, oportunisty i sousedy, kteří jen chtějí klid. Teprve když skupina smí být vnitřně obyčejně lidská, přestává být jen kategorií.
Jedním z projevů skutečné rovnosti je právo nebýt lepší.
To zní provokativně, ale je to důležité. Utlačované skupiny byly často nuceny dokazovat vlastní hodnotu vzorností. Musely být slušnější, pracovitější, vzdělanější, vděčnější, čistší, méně chybující než většina. Každá chyba jednotlivce se snadno stala důkazem o celku. Tento tlak nezmizel. Někdy se jen proměnil. Progresivní prostředí může nevědomky požadovat jiný druh vzornosti: menšina má být správně politická, správně zranitelná, správně reprezentativní.
To je další klec.
Svoboda znamená právo zklamat představu těch, kdo člověku přejí dobro. Menšina nemusí být pedagogicky užitečná. Nemusí být vždy morálně lepší než většina, aby si zasloužila práva. Práva nejsou odměna za krásný charakter. Jsou hranice, kterou společnost nesmí překročit ani u lidí, kteří se jí nelíbí.
Tady by obhajoba menšin mohla být mnohem silnější. Ne prosit o soucit. Ne vyžadovat obdiv. Říct prostě: důstojnost není soutěž sympatií.
Tato věta je důležitá i proti pravici. Pravice ráda vybírá nejméně sympatického zástupce menšiny a dělá z něj důkaz, že celá skupina si nezaslouží ochranu. Najde hysterickou aktivistku, kriminálního migranta, arogantního studenta, divného performera, neobratnou kampaň, přepjatý výrok. Potom řekne většině: vidíte, o co jim jde. Je to starý trik. Funguje jen proto, že lidé zapomínají, že většina nikdy nemusí být posuzována podle svého nejhoršího exempláře.
Rovnost znamená také právo nebýt reprezentován tím nejhorším, kdo se ti podobá.
Obhajoba menšin musí tuto logiku obrátit. Ne tvrdit, že žádné excesy neexistují. Existují. Každá skupina má své absurdity, své kariéristy, své kazatele, své hloupé věty, své malé tyrany. Popírat to je dětinské. Ale práva nemají být vydána napospas dojmu z nejhlasitějšího okraje. Společnost se nerozhoduje, zda většina smí mít práva, když nějaký většinový idiot udělá něco odporného. Menšina nemá být v horším postavení.
To je společný jazyk. Ne jazyk výjimky.
Právě společný jazyk je klíč. Menšinové otázky nelze úspěšně bránit jen jako otázky menšin. Musí se ukázat, že mechanismus ponížení, který dopadá na jednu skupinu ostřeji, ohrožuje možnost důstojného života obecně. Stát, který si zvykne rozhodovat, kdo je plnohodnotná rodina, získává nebezpečnou moc nad rodinou jako takovou. Policie, která smí zacházet s jedním tělem jako s podezřelým předem, se učí návyku, který se může rozšířit. Pracoviště, které toleruje ponižování jedné skupiny, vytváří kulturu strachu pro všechny.
Útlak menšiny je laboratoř nesvobody.
To neznamená, že většina má být přesvědčována jen vlastním zájmem. Morálka existuje. Člověk má bránit druhé také proto, že jsou lidé. Ale politicky je silné ukázat, že důstojnost není omezený zdroj. Pokud ji dostane někdo další, nezmizí z rukou ostatních. Naopak: společnost, která rozšíří hranici důstojnosti pro jednoho, často zpřesní pojem důstojnosti pro všechny.
Pravice tvrdí opak, protože potřebuje politiku nulového součtu. Pokud oni získají, ty ztratíš. Pokud oni budou vidět, ty zmizíš. Pokud oni budou chráněni, ty budeš obviněn. Tento příběh je jedovatý, ale snadno srozumitelný. Odpověď na něj nemůže být jen morální odsouzení. Musí být lepší příběh o společném prostoru.
Společný prostor není harmonie. Je to dohoda, že nikdo nebude žít jako podmíněný host.
Tato dohoda však nebude možná, pokud progresivní prostředí bude působit, jako by menšiny byly jeho vlastním morálním majetkem. Menšiny nejsou majetkem levice. Nehlasují všechny stejně. Nemyslí všechny stejně. Nemají povinnost být vděčné za zastání. Některé budou konzervativní, náboženské, ekonomicky pravicové, politicky zmatené, kulturně nepohodlné. To může být frustrující. Ale je to známka skutečného života.
Menšina, která smí být politicky různorodá, přestává být plakátem.
To je pro část progresivního světa těžké, protože si zvykla chápat menšiny jako přirozené spojence. Historicky to často dávalo smysl. Kdo byl utlačován starým řádem, měl důvod hledat ochranu u sil, které starý řád kritizovaly. Ale žádná skupina není navždy vlastnictvím jedné politické tradice. Pokud je oslovována jen jako oběť, může odejít za někým, kdo jí nabídne sílu. Pokud je oslovována jen jako symbol, může odejít za někým, kdo jí nabídne obyčejnost.
I špatná politika může někdy člověku nabídnout pocit, že není jen případ.
Proto musí být obrana menšin spojena s obranou obecného života. Ne jako ředění, ale jako ukotvení. Právo trans člověka nebýt šikanován státem patří do stejné civilizační rodiny jako právo dělníka nebýt šikanován šéfem. Právo ženy nebýt ovládána vlastním partnerem patří do stejné rodiny jako právo nájemníka nebýt ovládán majitelem bytu. Nejsou to stejné situace. Ale všechny se ptají, kolik moci smí mít jeden člověk nebo instituce nad životem druhého.
Tady se menšinová práva znovu setkávají se slovem svoboda.
Ne svoboda jako povolení ignorovat druhé. Svoboda jako možnost nebýt vydán napospas. Menšiny tuto otázku znají často ostřeji, protože vydanost napospas pro ně nebyla abstraktní. Byla v rodině, škole, úřadu, ulici, zákoně, pohledu cizího člověka. Právě proto jejich zkušenost může rozšířit pojem svobody pro všechny. Pokud se však uzavře do morálního ghetta, zůstane pravdivá, ale méně přenosná.
Přenosnost není zrada. Je to politika.
Samozřejmě existuje nebezpečí opačné: rozpustit menšiny v obecném jazyce tak hladce, že zmizí jejich konkrétní bolest. To by byla stará univerzalistická past. Říct „všichni jsme lidé" může být krásné, ale někdy to znamená: nemluv o tom, jak přesně jsi byl ponižován. Obecnost, která umlčí konkrétní ránu, není solidarita. Je úklid.
Proto je třeba držet dvě věci najednou. Konkrétnost zkušenosti a společnost cíle.
Menšina má právo říct: toto se stalo nám, tímto způsobem, v této historii, s tímto typem násilí. Společná politika musí dodat: a proto se mění svět, v němž nikdo nemá být takto vydán napospas. Pokud první věta chybí, bolest se ztratí. Pokud chybí druhá, bolest zůstane izolovaná v muzeu identity.
Dobrá politika nedělá z bolesti ani ticho, ani vitrínu.
Menšiny bez ghetta morální čistoty tedy neznamenají menšiny bez ochrany. Znamenají ochranu, která má dveře do společného světa. Znamenají jazyk, který nevyžaduje od většiny okamžitou dokonalost, ale vyžaduje od ní pohyb. Znamenají konflikt bez potřeby proměnit každého váhavého člověka v nepřítele. Znamenají odvahu říct pravici, že její panika je lež, a progresivnímu prostředí, že jeho tón někdy pomáhá lži dýchat.
To je úzká cesta, ale jiná nevede k většině.
Většina zde neznamená diktát většiny nad menšinou. Znamená politickou konstrukci, v níž dost lidí pochopí, že práva druhých nejsou útok na jejich vlastní život. Taková většina se nepostaví sama. Musí být vyprávěna, organizována, prožita. Musí mít ekonomickou podlahu, jazyk svobody a schopnost přesvědčovat lidi, kteří nepřišli hotoví.
Menšina v ní nesmí být rukojmím. Ale nesmí být ani relikvií.
Musí být součástí světa, který se mění právě proto, že už nechce některé lidi držet zvlášť. Ne zvlášť dole, ne zvlášť na oltáři, ne zvlášť jako důkaz dobroty vzdělaných. Prostě uvnitř společného života, se všemi konflikty, nepohodlím, právy a obyčejností, které k němu patří.
Důstojnost, která se neumí stát společnou řečí, zůstane pravdivá, ale osamělá. A osamělá pravda v politice dlouho nevydrží.
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