Írán opakuje Putinovu chybu
10. 7. 2026
V zajímavém článku v New York Times od Amandy Taub otevřeně přemýšlí, zda si Íránci nehrají s ohněm v Hormuzskému průlivu. Zda nenutí zbytek světa, aby se podřizoval jejich vydíracím pokusům kontrolovat a nutit státy platit za průjezd vodní cestou, aby nakonec přecenil své karty a zůstal bez kontroly, až svět přejde k alternativám.
Uzavření průlivu Íránem mu dalo důležitou páku při jednáních se Spojenými státy o ukončení současného konfliktu.
Průliv je vodní cesta, kterou prochází 20 % světové ropy, alespoň tomu tak bylo před začátkem bombardování Íránu ze strany USA a Iraele. Když byl průliv během konfliktu uzavřen, mělo to hluboký dopad na světovou ekonomiku.
Tento vliv Teheránu byl mnoha analytiky uváděn jako významný faktor rychlého souhlasu USA se smlouvou o smlouvě budoucí (MoU), jejíž podmínky jsou obecně považovány za výrazně příznivé pro Írán.
Ale tato páka může být velmi krátkodobá.
Írán může způsobit menší závislost na hormuzské dopravě
Jak článek v NYT poznamenal, před několika lety Němci nakupovali většinu svého plynu z Ruska. Japonsko nakupovalo téměř všechny své vzácné zeminy z Číny.
Hormuzský průliv byl trasou, kterou procházela většina blízkovýchodní ropy a plynu.
Ale časy a okolnosti se změnily a události, které následovaly, byly varovným příběhem o přehánění svých možností.
Po Putinově invazi na Ukrajinu se Kreml snažil využít roli Ruska jako hlavního dodavatele zemního plynu do Evropy. Němci nyní obchodují s Norskem.
Poté co Čína v rámci mocenské snahy ohledně území odřízla Japonsku vzácné zeminy, Japonsko je nyní nakupuje jinde.
Írán se snaží vydírat svět a vytváří novou Správu Perského zálivu (PGSA), která bude vybírat mýtné v průlivu, kde dříve žádné nebylo.
Přestože měl být průliv otevřený alespoň 60 dní, než začala další jednání, stříleli na tanker, který projížděl ománskou stranou průlivu.
Íránci spoléhají na to, že svět podlehne jejich vydírání, ale skutečnost, že dávají najevo záměr jej znovu uzavřít, pokud se tak rozhodnou, jen naplňuje zbytek světa záměrem investovat do alternativ k íránským pokusům o vydírání.
To by v blízké budoucnosti učinilo Hormuzský průliv méně živým a méně cenným.
Vidya Mani, odbornice na globální dodavatelské řetězce z University of Virginia, řekla deníku Times, že očekává, že země se více zaměří na obnovitelné zdroje energie a další ropné zdroje mimo Blízký východ, aby snížily riziko a zvýšily zásoby.
Plán odstranění íránského vlivu
USA a jejich spojenci a partneři urychlují výstavbu ropovodů, exportních terminálů a pozemních obchodních koridorů, aby snížili globální závislost na Hormuzském průlivu a oslabili íránskou schopnost narušovat ropné trhy.
Spojené arabské emiráty, které již mají jeden plynovod umožňující obejít průliv, staví nový, který do roku 2027 zdvojnásobí kapacitu. Saúdská Arábie následuje tento příklad se svým vlastním plynovodem k Rudému moři.
Abú Zabí věří, že Írán nakonec pohrozí uzavřením průlivu pro dopravu v budoucnu a zajišťuje, aby jeho ropa proudila bez íránského zasahování.
Nové irácké exportní trasy do tureckých a syrských přístavů a zrychlený Ekonomický koridor Indie–Blízký východ–Evropa (IMEC) jsou navrženy tak, aby obešly Hormuzský průliv. To by odklonilo 60 % kontejnerové dopravy v průlivu.
Zneužívání úzké (byť životně důležité) vodní cesty povede jen k hledání alternativních zdrojů, a ropných zemí je spousta. Spojené státy, Brazílie, Argentina, Kanada, Kazachstán a Venezuela již zvyšují produkci ropy, aby umožnily zákazníkům z Blízkého východu region zcela obejít bez rizika dalších narušení.
Plán Trumpovy administrativy je krátkodobě obejít až 50 % ropy, která proudí průlivem, a to pomocí stávajících ropovodů, pozemních tras a nové výstavby.
Země Perského zálivu budou pracovat na oslabení íránského vlivu
Země Perského zálivu nemají žádné iluze o vyhlídkách na trvalý mír s Íránem.
Pohled na historii Islámské republiky a její trvání na udržení moci a bojovném chování vůči sousedům nevěstí nic dobrého pro mírové soužití.
Země Perského zálivu omezují íránský vliv v Hormuzském průlivu tím, že odmítají Íránem uvalené mýtné a zcela obcházejí vodní cestu.
Rada pro spolupráci v Zálivu (GCC) využívá cílené strategie k potlačení kontroly a námořního vlivu Teheránu.
Bahrajn, Kuvajt, Katar, Saúdská Arábie a SAE formálně odmítly vytvoření "Úřadu pro průliv Perského zálivu" a doporučily mezinárodním lodím ignorovat íránské námořní trasy.
Země Perského zálivu tlačily na Radu bezpečnosti OSN, aby požadovala, aby Írán zastavil zabavování, zveřejnil polohu min a přestal zasahovat do obchodní lodní dopravy.
Dokonce i mezi běžnými íránskými občany jsou skeptici vůči jakékoli trvalé mírové dohodě s Izraelem.
Jižní Korea neztrácela čas a již jedná s Kanadou, Malajsií a Kazachstánem, aby zajistila své budoucí potřeby ropy a plynu.
Jižní Korea a Japonci již plánují společně vybudovat skladovací zařízení pro ropu, aby se ochránili před budoucími nedostatky.
To sníží závislost každé země na ropě z Perského zálivu.
Výjimkou je Katar, který musí přepravovat svůj zkapalněný zemní plyn (LNG) přes průliv. Podle Mezinárodního měnového fondu to způsobí, že jeho ekonomika se zmenší až o 9 %.
Írán plánuje využít 20 % světového ropného provozu k zajištění výplaty 40 miliard dolarů. To může nakonec být téměř nicotná páka. Události z tohoto roku ukázaly světu, jaký režim vlastně je. A svět nebude jen tak sedět a čekat, až to Íránci udělají znovu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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