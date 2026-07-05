Trump se v dlouhém telefonátu s Putinem prezentuje jako mírotvůrce
5. 7. 2026
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Před summitem NATO v Turecku Zelenskyj rovněž sdělil Trumpovi, že „existuje reálná šance na ukončení této války“.
- Donald Trump vedl 90minutový telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, během něhož americký lídr nabídl pomoc při hledání řešení ukrajinské války, uvedl poradce Kremlu. Poradce Jurij Ušakov uvedl, že Trump tuto nabídku učinil během sobotního telefonátu s Putinem v souvislosti s Trumpovou účastí na summitu NATO v Turecku, který se koná příští týden. „Americký prezident opět potvrdil svou připravenost usilovat o rychlé ukončení bojů a najít řešení k překonání krize,“ řekl Ušakov. Ušakov popsal rozhovor jako „věcný a poměrně konstruktivní“ a uvedl, že Rusko usiluje o „politicko-diplomatické řešení konfliktu s náležitým zohledněním základního přístupu Ruska“.
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že také hovořil s prezidentem Trumpem. Ve svém příspěvku na účtu v aplikaci Telegram popsal rozhovor jako „velmi dobrý“, včetně diskuse o 1 200 km dlouhé frontové linii. „Existuje reálná vyhlídka na ukončení této války a odhodlání Ameriky bude mít zásadní význam,“ řekl. Zelenskyj uvedl, že se s Trumpem dohodli na pokračování diskusí na nadcházejícím zasedání NATO. Ušakov však obvinil Kyjev a jeho evropské spojence, že „počítají s prodloužením a dokonce eskalací konfliktu“, přičemž poukázal na ukrajinské údery na velké vzdálenosti proti ruským cílům, zejména spojeným s ropným průmyslem, které vyvolaly nedostatek paliva v několika ruských regionech.
- Ukrajina popřela tvrzení Moskvy, že ruské síly obsadily strategické ukrajinské město Kosťantynivka, které je oporou kyjevských jednotek ve východní Doněcké oblasti a klíčovým cílem Kremlu. Mluvčí ukrajinské armády sdělil agentuře AFP, že město zůstává pod její kontrolou, zatímco Zelenskyj označil moskevské prohlášení za „lež“. Na sociálních sítích uvedl: „Kdyby byla Kosťantynivka pod ruskou kontrolou, pak by snad Putin neměl žádný problém se mnou se tam setkat a najít diplomatické řešení, jak tuto válku konečně ukončit.“ „Situace zůstává obtížná,“ řekl mluvčí ukrajinské armády Andrij Kovaljov, ale Kostyantynivka „je pod kontrolou ukrajinských obranných sil“.
- Putin, oblečený v vojenské uniformě, v pátek poděkoval vojákům za dobytí Kosťantynivky, města s předválečným počtem obyvatel 78 000, o jehož ovládnutí se Moskva již měsíce snaží. Kovalyov připustil, že do města pronikají malé skupiny ruských vojáků, trval však na tom, že boje stále pokračují. Moskevské ministerstvo obrany však uvedlo: „Ruské jednotky jsou ve všech částech města.“
- Rusko v sobotu oznámilo, že ukrajinské drony zasáhly ropný terminál v Petrohradu, Putinově rodném městě, a také přístav poblíž Finska a dopadly na historický komplex Peterhof – rozlehlé panství se zahradami a palácem – aniž by způsobily škody. Moskva slíbila odvetu a uvedla, že přes noc sestřelila téměř 500 ukrajinských dronů a 10 kyjevských raket typu Flamingo. Guvernér Petrohradu Alexander Beglov uvedl: „Síly protivzdušné obrany sestřelily 72 dronů, z nichž jeden havaroval v Peterhofu. Nedošlo k žádným obětem ani škodám.“ Ukrajinský útok přišel poté, co ruský úder na Kyjev tento týden zabil 30 lidí, a to v kontextu dalších útoků.
- Zelenskyj rovněž sdělil, že Kyjev zaútočil na námořní základnu Kronštadt v Petrohradě. Ukrajina v posledních měsících zintenzivňuje útoky na ruské území – zasahuje až k Uralu, daleko od frontové linie – jako odvetu za vleklou ofenzivu Moskvy.
- Moskevský starosta Sergej Sobjanin uvedl, že protivzdušná obrana sestřelila 62 dronů směřujících k ruskému hlavnímu městu. Moskva oznámila, že jedna osoba zahynula v pohraniční Brjanské oblasti a další na Ruskem anektovaném Krymu. Úřady v pohraniční Belgorodské oblasti uvedly, že útoky poškodily „infrastrukturní zařízení“, což vedlo k „narušení dodávek elektřiny a vody“.
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