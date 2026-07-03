Úřady na Krymu připravují částečnou evakuaci
3. 7. 2026
26. a 27. června začali ozbrojenci přicházet do všech ropných skladů na Krymu, doslova násilně vyháněli zástupce majitelů a přebírali plnou kontrolu nad zařízeními.
Totéž se stalo u řady soukromých automobilových podniků.
Podle mediálních zpráv vedl operaci muž s volacím znakem Chrust, bývalý žoldnéř Wagnerovy PMC, který se později stal jedním z velitelů soukromé vojenské společnosti na okupovaném Krymu. Tato společnost je považována za "osobní stráž" takzvané hlavy Krymu, Sergeje Aksjonova.
Když policie dorazila na místo, Chrust se odvolal na tajný příkaz tzv. Rady ministrů Krymu o přípravě rezerv pro případ evakuace, v rámci kterého jsou přijímána opatření.
"Samozřejmě by si člověk myslel, že Aksjonov odebírá aktiva "pod radarem", jak se stalo už několikrát. Nicméně jiný zdroj potvrdil, že byl skutečně vypracován částečný evakuační plán," píše Čeka-OGPU.
Podle zdrojů plánují evakuovat až 250 tisíc lidí. Zároveň však zatím není známo, zda bude implementován a v jakém objemu. Zdroj poznamenal, že otázka ubytování takového počtu lidí dosud nebyla vyřešena.
Zdroj v ruštině: ZDE
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