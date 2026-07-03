Teplo neteplo peklo nepeklo
3. 7. 2026 / Petr Haraším
My v Orlové víme, jak zatočit s vedrem, které není, protože na něj fosilní pravice, vedená od devadesátek Klausovou nereformovatelnou ODS, nevěří. To, že ji hoši od Tykač motorů vyřešili, ač nikdy ani nebyla, toliko ukazuje, odkud k nám motoristé na svých fosilních modrých a fialových pionýrech přirachotili. Chvíli budou otravovat vzduch, protočí kozí dech a odjedou do zapomnění, bez helmy, bez řídítek a bez myšlení. Jejich politickou a štědře placenou lopotu po volbách přebere jiná partaj obdobně obskurních jedinců závislá na nějakém tom hodném oligarchovi.
My v Orlové jsme pro jistotu zrušili jediné koupaliště, protože ani my na woke teplot a bruselskou vedrotu nevěříme. Plovárnu, jež stejně vybudovali odporní komunisté a občané v akci Z, fuj je, jsme tudíž rozebrali, zasypali solí a prokleli kletbou jako Římané Kartágo. Místo vodních radovánek ve vedru, které není, máme rozoranou plochu prachu a špíny, ve vedru, jenž vládne. Než doběhnou výběrová řízení na post koupalištní projekty na ne vodní osvěžení těla i ducha, následná oprávněná odvolání, právní spory o stonásobné navýšení už tak ohromné sumy, nové dokumentace, nová výběrová zřízení a nové spory o prvenství, tak to už tady, už nebudeme.
Ale i jinak umí Orlová bojovat proti teplu a vedru, ne že ne. Za půl miliardy pevné české měny jsme nechali zalít staré betonové náměstí novým betonem. Pod ním jsme v akci „Malá domů velkého objemu mazaným kmotrům“ zbudovali prázdné parkoviště, na kraji plazy postavili polyfunkční dům pro honoraci a aby se neřeklo i jednu malou fontánku a sochu orlice.
O pár metrů vedle betonové nádhery jsme vystavěli další krásné asfaltové parkoviště. Naproti slavnému náměstí leží pro změnu betonové a asfaltové předpolí zbytného hypermarketu. A za ním další jedno. A vedle něj ještě jedno.
Stromů a keřů netřeba, poslední dobou se přeceňují. Soláry k nám na severovýchod zatím nedorazily a větrníky máme zakázané z podstaty. Trávu pro jistotu sekáme v horkých dnech, na milimetr přísně ale spravedlivě. Bez pruhů či podobných hovadin, prostě na dřeň.
Na větší louce vedle našeho domu bují a zraje pouštní kolo zvíci milionu mexických dolarů. Naposledy jsme právě trávě přistřihli křídla včera, to už bylo jen 32 stupňů ke hnědožluté. Keře kosíme k zemi, stromy kácíme, nové nesázíme zrovna s velkým sukcesem. Vodní rezervoáry nemáme rádi, ale zbudovali jsme jedno mlžítko pro cca 30 tisíc obyvatel v betonové džungli, kde vládne ANO, SPD a bůhvíco.
Vedle bytu máme Vesnu. Koukám na ten domov důchodců zřízeném ve starém věžáku, tedy koukal bych, kdybych viděl, poslouchám tedy, slyším, vlastně neslyším rachot klimatizačních jednotek. Zřejmě se ztrácejí v teplotním oparu (měli jsme tady na severu v Orlové 51.5 stupně ve dvou metrech nad zemí, což bylo k nežití a 49.8 ve výšce 80 cm, což už se ale dalo snést), nebo tam prostě nikdy nebyly.
Občané staršího věku, nemohoucí a slabí, se nám zde pečou, vaří, smaží, jak Zákon pravice káže a oligarchie nařizuje. Za celý důchod, příspěvek na péči a něco navíc pakliže penze nestačí na oprávněné náklady dnešní doby vedra a svobody. Zato cesty a cestičky kolem Vesny pro lidi stižené stářím a pohybovým ne komfortem jsou vskutku výstavní, samý výmol, samá díra, samé nerovné prokletí. I věrný vodící pes, i já, jsme rádi, že z vrásy vytáhneme tlapku, případně cvičku a nezlomenou bílou hůl.
Ani ostatní orlovské domovy, činžáky a věžáky na rozdíl od bohaté Pražáky klimatizací či jiným ochlazením toho jména nedisponují, jednoduše nejsou finance na pořízení, instalaci, natož snad na provoz, protože mít nejvyšší evropské ceny energií, bydlení a dalších základních věcí je naší národní ctí a hrdostí.
A v té teplotní mizérii je pak fakt jedno, zda uvědomělý občan, který si téměř čtyřicet let nechal dělat na hlavu od pravice cokoli a v jakémkoli množství, vybučel ve Strážnici jedno chapadlo fosilní predátorské chobotnice, poněvadž dalších sedm chapadel dělá prakticky totéž. Jen škoda, že se po pátečním Klempíři a sobotní Macince v božích pláštích husté Pětky neukázali na pódiu pánové Fiala, Rakušan, Hřib, Havel a Grolich. Vítr by kol nich vál, plášť vlál a vichr z hor by byl přehlušen patetickým fialovým hlaholem: „Občané, musíme trpět, neboť, kdo poctivě desítky let dřel pro naší pravicí zasviněnou zem, bude navěky spasen.“
Haraším Petr Orlau
Komentář nevidomého z časů teplotních rekordů a fosilního pekla šílené oligarchie
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