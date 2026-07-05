Jak levice zemřela na dobré úmysly - 2
5. 7. 2026
7. Jak pravice ukradla svobodu
Pravice neukradla svobodu tím, že ji milovala víc. Ukradla ji tím, že ji zmenšila.
Zmenšila ji na právo silnějšího nebýt rušen. Na právo majitele nazývat každou brzdu tyranií. Na právo bohatého bránit se společnosti, z níž zbohatl. Na právo člověka říct cokoli a tvářit se, že odpověď je cenzura. Na právo firmy použít lidský čas jako surovinu a pak mluvit o flexibilitě. Takto zmenšená svoboda je velmi pohodlná. Vejde se do kapsy toho, kdo už má moc.
A právě proto se tak snadno prodává.
Slovo svoboda má jednu velkou výhodu: hřeje. Na rozdíl od mnoha slov levicové tradice nepůsobí jako povinnost. Nepřichází v uniformě úřadu, semináře nebo morálního napomenutí. Slibuje vzduch. Slibuje, že člověk nebude pořád někomu skládat účty. Slibuje možnost otevřít dveře a nebýt hned zastaven. Kdo toto slovo nechá protivníkovi, vzdává se jedné z nejsilnějších emocí moderní politiky.
Levice ho nechala ležet příliš dlouho.
Ne úplně. V jejích dějinách je mnoho bojů za svobodu. Za svobodu pracujících nebýt majetkem trhu. Za svobodu žen nebýt majetkem mužů. Za svobodu lidí bez majetku vstoupit do politiky jako občané, ne jako prosebníci. Jenže v současném veřejném jazyce se slovo svoboda začalo příliš často tvářit jako pravicový majetek. Levice mluvila o rovnosti, ochraně, solidaritě a právech. To všechno bylo důležité. Ale svoboda zněla někdy vedle, jako slovo z jiné rodiny.
Pravice toho využila s instinktem zloděje, který vidí otevřené okno.
Řekla lidem, že svoboda je nepřítomnost omezení. Že svobodný je ten, komu nikdo nic nenařizuje. Že stát je vždy podezřelý, daně jsou trest, regulace je klec a veřejný zájem je jen převlečená závist. Tato definice svobody vypadá jednoduše, protože vynechává jednu otázku: kdo koho omezuje, když stát ustoupí?
Pokud stát ustoupí před silným, slabý nezíská prázdný prostor. Získá silného bez překážky.
Zaměstnanec, který se bojí odmítnout směnu, není svobodný jen proto, že na papíře podepsal smlouvu. Nájemník, který každý rok čeká, o kolik mu zdraží domov, není svobodný jen proto, že se může teoreticky přestěhovat. Člověk zadlužený za nemoc, studium nebo obyčejné přežití není svobodný jen proto, že mu nikdo nezakázal snít. Svoboda bez podmínek je často jen hezké jméno pro samotu před mocí.
Pravice tuto samotu nazvala odpovědností.
V tom je její genialita i krutost. Přesunula břemeno světa na jednotlivce a řekla mu, že to je dospělost. Kdo padá, málo se snažil. Kdo se bojí, neumí riskovat. Kdo chce ochranu, závidí úspěšnějším. Kdo žádá pravidla, ohrožuje svobodu. Tak vznikla morálka trhu: každý je podnikatel vlastního osudu, i když prodává jen vyčerpané tělo a čas, který už není jeho.
Levice měla na tuto lež odpovědět slovem svoboda. Často odpověděla slovem ochrana.
Ochrana je potřebná. Bez ní je společnost jen zápas dobře vybavených proti špatně vybaveným. Jenže ochrana sama o sobě může znít pasivně. Člověk nechce být pouze chráněn. Chce žít. Chce jednat. Chce mít možnost říct ne. Chce nebýt tlačen ke zdi pokaždé, když se rozhoduje o práci, bydlení, zdraví nebo rodině. Pokud mu politika nabídne jen ochranu, může slyšet: jsi slabý. Pokud mu nabídne svobodu, může slyšet: máš mít víc prostoru.
To není kosmetická změna. Je to rozdíl mezi rukou na rameni a otevřenými dveřmi.
Sociální stát byl v pravicovém vyprávění proměněn v klec. V aparát, který člověka drží, kontroluje, učí závislosti. Někdy k tomu sám dal materiál: špatný úřad, ponižující formulář, podezřívavý tón. Ale v jádru je sociální stát něco jiného. Pokud funguje, není klecí. Je podlahou. Člověk, který má podlahu, se může pohnout. Může odejít od násilného partnera. Může odmítnout vyděračskou práci. Může onemocnět bez pádu do propasti. Může riskovat, protože nepadá rovnou na beton.
To je svoboda. Ne opak svobody.
Jedna z největších intelektuálních škod posledních desetiletí spočívala v tom, že se svoboda začala chápat proti bezpečí. Jako by člověk musel volit mezi odvahou a ochranou. Jenže většina lidí potřebuje určitou míru bezpečí právě proto, aby mohla být odvážná. Dítě, které se nikdy necítí bezpečně, se neučí svobodě. Učí se přežití. Dospělý člověk v permanentní nejistotě se také nestává tvořivějším. Stává se poslušnějším, nebo zoufalejším.
Nejistota není svoboda. Je to výcvik podřízenosti.
Pravice ráda mluví o svobodě proti státu, ale méně ráda mluví o svobodě proti zaměstnavateli, bance, pronajímateli, pojišťovně nebo algoritmu. To je pochopitelné. Její svoboda bývá velmi selektivní. Vidí útlak tam, kde veřejná moc omezuje zisk. Hůř ho vidí tam, kde soukromá moc omezuje život. Člověk se pak dozví, že stát ho dusí, když chce regulovat firmu, ale že trh ho osvobozuje, když mu firma rozloží den na nepředvídatelné směny.
Toto není filozofie svobody. To je účetnictví moci.
Levice by zde měla nejsilnější půdu, kdyby se nebála mluvit o svobodě materiálně. Ne jako o ozdobě po vyřešení sociální otázky. Právě naopak: svoboda je sociální otázka. Kdo nemá čas, není plně svobodný. Kdo nemá domov, není plně svobodný. Kdo se bojí lékaře kvůli penězům, není plně svobodný. Kdo musí každou důstojnost vyjednávat z pozice slabšího, má svobodu jen jako nápis na dveřích, k nimž nedostal klíč.
Tím se slovo svoboda nezužuje. Rozšiřuje se.
Pravicová svoboda často končí u hranice jednotlivce. Levicová svoboda by musela začínat otázkou, jaké podmínky člověku dovolují být jednotlivcem, a ne jen kusem vyděšeného života. Jednotlivec není abstrakce zavěšená ve vzduchu. Rodí se do vztahů, institucí, dluhů, dědictví a míst. Kdo tyto věci ignoruje, nemluví o skutečném jednotlivci. Mluví o fiktivním hrdinovi, který nikdy nepotřeboval zubaře, hlídání dítěte ani druhý pokus.
Tento fiktivní hrdina je ideální občan pravicové fantazie. Nikdy neunaví stát, nikdy nepožádá o pomoc, nikdy se neptá, kdo nastavil pravidla. A pokud selže, omluví tím systém. Jeho pád se vysvětlí jako osobní chyba.
Skuteční lidé takto nežijí.
Skutečný člověk potřebuje druhé, a přitom nechce být jejich rukojmím. Potřebuje stát, ale nechce být jeho klientem bez tváře. Potřebuje trh, ale nechce být jeho oběd. Potřebuje komunitu, ale nechce, aby mu určovala celý život. Svoboda není útěk ze všech vazeb. Je to možnost nebýt v žádné vazbě úplně vydán napospas.
Taková definice by mohla vrátit slovu svoboda hloubku, kterou mu pravice vzala.
Problém je, že část levice se tohoto slova bála také z kulturních důvodů. Svoboda zněla individualisticky. Zněla jako trh, jako americký plakát, jako výmluva pro egoismus. Mnoho špatných věcí se opravdu odehrálo pod jejím jménem. Jenže žádné slovo nelze opustit jen proto, že ho protivník znečistil. Pokud se opustí, protivník ho nebude čistit. Bude ho dál používat proti těm, kdo se ho vzdali.
Slova se v politice neopouštějí bez následků.
Když levice ztratí svobodu, její jazyk začne znít jako soubor nutností. Musí se chránit klima. Musí se omezit trh. Musí se respektovat menšiny. Musí se platit daně. Musí se změnit chování. Mnoho z toho je pravda. Ale politika, která mluví jen jazykem nutnosti, začne připomínat špatného rodiče. Má důvody, možná i správné, ale nevytváří touhu. A bez touhy se lidé dříve či později obrátí k někomu, kdo jim dovolí chtít.
Pravice jim dovolila chtít špatné věci. Levice se někdy tvářila, jako by chtění samo bylo podezřelé.
To je chyba. Lidé nechtějí jen přežít spravedlivěji. Chtějí se nadechnout. Chtějí mít den, který není celý předem prodaný. Chtějí mít víkend bez viny, domov bez strachu, tělo bez neustálého počítání, stáří bez ponížení. To nejsou malé touhy. Jsou to politické touhy, pokud se vysloví správně. A všechny se dají říct jazykem svobody.
Svoboda není jen právo dělat si, co člověk chce. Je to možnost nebýt pořád donucen dělat to, co nechce.
Tato věta by mohla být jedním z klíčů. Nechceš přijmout směnu, ale musíš. Nechceš zůstat v bytě, který plesniví, ale nemáš kam jít. Nechceš mlčet před nadřízeným, ale bojíš se. Nechceš posílat dítě do školy, která ho odepisuje, ale jiná není. To všechno jsou situace nesvobody. Ne dramatické jako vězení, ale o to běžnější. Každodenní nesvoboda se často tváří jako normální život.
Právě ji by levicová politika měla umět pojmenovat.
Ne jako soucit s ubohými. Jako spor o prostor člověka. Důstojnost je důležitá, rovnost také. Ale svoboda dodává této řeči vzduch. Říká, že cílem není jen spravedlivější správa nutnosti. Cílem je rozšířit lidský život. Dát člověku víc možností, méně vydírání, méně strachu. To není pravicové. To je možná nejhlubší možný důvod sociální politiky.
Pravice ukradla svobodu také proto, že ji dokázala spojit s emocí odporu. „Nenech si poroučet." Tato věta funguje. Je dětinská a zároveň silná. V době pandemie, klimatických opatření, kulturních změn a ekonomické nejistoty zněla mnoha lidem jako poslední zbytek autonomie. Problém je, že odpor bez směru se snadno stane službou silnějším. Člověk odmítne roušku a přijme šéfa. Odmítne daň a přijme monopol. Odmítne veřejné pravidlo a přijme soukromé vydírání.
Ne každé „nenech si poroučet" vede ke svobodě. Někdy jen mění pána.
Levice by musela odpovědět jiným odporem. Nenech si poroučet bankou, která z tvé nouze udělala produkt. Nenech si poroučet algoritmem, který vidí jen tvou pozornost. Nenech si poroučet zaměstnavatelem, který nazývá tvůj strach loajalitou. Nenech si poroučet politickým obchodníkem, který ti nabízí důstojnost za cenu cizího ponížení.
Tady je však třeba opatrnosti, aby se z odpovědi nestal další plakát. Svoboda musí být uvěřitelná v konkrétním životě. Pokud člověk neslyší, co by se změnilo v jeho práci, bytě nebo čase, zůstane slovo příliš velké. Velká slova bez malého dotyku se rychle kazí. Svoboda musí mít kliku, kterou lze vzít do ruky.
To je možná důvod, proč sociální politika často neuměla emocionálně konkurovat pravici. Mluvila o nástrojích, ne o dveřích. Mluvila o regulaci, dávkách, programech, fondech, reformách. Všechno to může být nezbytné. Ale člověk netouží po nástroji. Touží po tom, co mu nástroj umožní. Ne po bytové politice jako slově. Po tom, aby mohl večer zavřít dveře a vědět, že ho zítra nikdo nevytlačí z vlastního života.
Politika, která neumí přeložit nástroj do pocitu svobody, nechá emoci protivníkovi.
A protivník z ní udělá karikaturu. Svoboda bez solidarity se stane právem necítit následky vlastního jednání. Svoboda bez rovnosti se stane výsadou. Svoboda bez veřejných institucí se stane soukromým luxusem. Svoboda bez pravdy se stane právem věřit lži a nutit ostatní žít v jejích důsledcích. Pravicové zmenšení svobody nakonec neosvobozuje ani mnoho jejích voličů. Jen je naučí zaměňovat osamělost za hrdost.
Člověk může stát sám proti světu a říkat tomu svoboda. Ale často je to jen dobře prodaná opuštěnost.
Levice by měla sílu, kdyby dokázala říct: nikdo nemá být sám proti moci, která je větší než jeho život. Ne proto, že člověk je dítě. Protože člověk má být svobodný. A svobodný není ten, kdo nikdy nepotřebuje druhé. Svobodný je ten, kdo může s druhými stavět podmínky, v nichž se nemusí každý den klanět silnějšímu.
Tato věta by vrátila svobodě politický obsah. Vrátila by jí i důstojnost, kterou ztratila v rukou lidí, kteří ji používají jako reklamní nůž na veřejné statky.
Pravice ukradla svobodu tím, že ji zmenšila na licenci. Levice ji může získat zpět jen tím, že ji zvětší. Ne jako protiklad rovnosti, ale jako její cíl. Ne jako odmítnutí solidarity, ale jako její výsledek. Ne jako heslo jednotlivce proti společnosti, ale jako otázku, jak má být společnost uspořádána, aby jednotlivec nemusel žít v permanentním vydírání.
Jenže k tomu by levice musela překonat ještě jednu slabost. Musela by přestat působit jako kulturní prostředí, které má na svobodu nedůvěřivý výraz a na správné chování mnoho pravidel. Musela by ukázat, že její politika není jen dobrý vkus lidí, kteří vědí, jak se má mluvit, nakupovat, vychovávat, cestovat, jíst a cítit.
Protože právě tam se další nemoc ukázala naplno.
Progressivismus se v části veřejného života přestal jevit jako hnutí za širší svobodu. Začal se jevit jako třídní styl.
Mezikapitola
Klima, které znělo jako trest
Klimatická krize je skutečná. Právě proto bylo tak nešťastné, že o ní část progresivního světa mluvila, jako by šlo o zkoušku dobrého chování.
Tady je třeba začít bez laciné ironie. Planeta se neotepluje proto, že se mladí lidé nechali zlákat módní apokalypsou. Ledovce netají kvůli přehnané citlivosti univerzit. Sucho, požáry, povodně, extrémní horka a rozbitý rytmus ročních období nejsou levicová dekorace. Věda je v základní otázce jasná: člověk změnil klima. Není to názor, ale popis stavu domu, v němž všichni bydlí.
Jenže mezi pravdou a politikou leží způsob, jakým se pravda objeví u kuchyňského stolu.
A tam se klimatická politika často zlomila.
Pro člověka, který má peníze, může klimatická transformace znít jako modernizace. Solární panely, tepelné čerpadlo, elektromobil, lepší izolace, chytrá síť, nové technologie, zelená investice, čistší město. Je v tom budoucnost, trh, design, trochu morálky a trochu pohodlí. Přechod do nového světa se dá představit jako lepší spotřebič s čistším svědomím.
Pro člověka bez rezervy může tatáž věta znít úplně jinak.
Může slyšet: tvoje auto bude problém. Tvoje topení bude problém. Tvůj účet za elektřinu bude problém. Tvoje práce v továrně bude problém. Tvůj levný let k moři, možná první po letech, bude problém. Tvoje maso, tvoje kamna, tvoje stará okna, tvoje chalupa, tvoje cesta do práce, tvůj zvyk, tvůj malý prostor radosti — všechno se najednou ocitne pod pohledem někoho, kdo mluví o planetě a vypadá, že nikdy nemusel počítat poslední týden před výplatou.
Tady začíná politický požár.
Ne proto, že by chudší člověk miloval uhlík. Ne proto, že by dělník měl vrozený odpor k ledovcům. Ale proto, že klimatická řeč k němu často přišla jako faktura za dějiny, které nevytvořil sám. Bohatí lidé, bohaté státy, průmysl, finanční kapitál, dlouhé dodavatelské řetězce, fosilní firmy a spotřební model horních vrstev vyrobily velkou část problému. Pak se řešení začalo objevovat v podobě instrukce pro jednotlivce: kup si jiné auto, jez méně, top jinak, jez jinak, žij menší život.
To je morálně nebezpečné, protože pravda se v takovém balení tváří jako trest.
A trest je jazyk, kterému pravice rozumí skvěle. Stačilo jí říct: oni vám berou život. Ne planetu chrání. Váš život berou. Chtějí vám zakázat auto, zdražit topení, zničit farmáře, zrušit průmysl, sebrat maso, zavřít venkov, udělat z vás viníka, zatímco sami létají na konference a bydlí v teplých bytech velkých měst. Tato věta byla často lživá. Ale jako každá dobrá politická lež měla v sobě kousek sociální pravdy.
Klimatická politika se totiž příliš často nechala reprezentovat lidmi, kteří nevypadali, že zaplatí její první účet.
To neznamená, že měli mlčet. Znamená to, že měli mluvit jinak. Pokud člověk říká „musíme změnit způsob života" z místa, kde změna způsobu života znamená menší auto a dražší sýr, mluví jinak než člověk, pro něhož změna znamená ztrátu práce, nejistotu vytápění nebo další ponížení venkova městskou třídou. Stejná věta má jinou váhu podle toho, z čího balkonu padá.
Klimatická krize se tak stala další kapitolou starého třídního nedorozumění.
Progresivní prostředí často mluvilo o planetě jako o společném domově, ale nedokázalo dost přesvědčivě říct, kdo bude platit rekonstrukci kuchyně. Všichni bydlíme ve stejném domě, ano. Jenže někteří mají v něm patro, zahradu a pojistku. Jiní mají vlhkou místnost u kotelny. Když se řekne, že dům hoří, první se ptá, jak ho modernizovat. Druhý se ptá, kam má jít dnes večer.
A pak přijde pravice a prodá mu sirky jako svobodu.
To je možná největší absurdita celé věci. Fosilní politika nenabízí skutečnou ochranu obyčejného člověka. Nabízí odklad katastrofy v jazyce důstojnosti. Říká horníkovi, řidiči, farmáři, dělníkovi, venkovskému muži u starého auta: oni tebou pohrdají, já tě vidím. A zatímco ho hladí po rameni, nechává ho dál závislého na průmyslu, který jednou odejde, zkolabuje, zautomatizuje se nebo ho obětuje. Fosilní nostalgie je falešná péče. Ale falešná péče poráží skutečnou politiku, pokud skutečná politika zní jako výčitka.
Levice zde měla mít nejsilnější argument. Ne slabší.
Klimatická politika mohla být velkým návratem sociální otázky. Mohla říct: energetická transformace není oběť chudých ve prospěch svědomí bohatých. Je to boj o levnější teplo, zdravější vzduch, veřejnou dopravu, práci v nových odvětvích, menší závislost na autoritářských státech, zateplené domy, menší účty, místní výrobu, odolnější zemědělství, města, kde se dá v létě dýchat, a venkov, který není muzeem minulosti ani skladištěm solárních polí pro cizí investory.
Jinými slovy: klima se mělo stát jazykem bezpečí.
Místo toho příliš často znělo jako jazyk omezení.
To je politická tragédie, protože klimatická změna je ve skutečnosti největším útokem na bezpečí obyčejného života. Ne v abstraktní budoucnosti, ale v konkrétních věcech. Horko zabíjí staré lidi v bytech bez klimatizace. Sucho ničí farmáře dřív než ekologický úředník. Povodně berou domy lidem, kteří si nemohou koupit druhý. Drahá energie trestá domácnost s horší izolací. Špatný vzduch ničí děti v chudších čtvrtích. Klimatická krize není koníček městské levice. Je to sociální nerovnost v meteorologické podobě.
Ale kdo to takto slyšel dost často?
Příliš mnoho klimatického jazyka znělo jako kombinace vědecké zprávy, morálního kázání a spotřebitelského návodu pro lepší lidi. Přesná data nahoře. Výčitka uprostřed. Doporučení dole. Méně jeďte. Méně jezte. Méně topte. Méně létejte. Méně chtějte. Méně buďte problémem. To může být v něčem pravda, ale pravda formulovaná jako zmenšení života se v demokracii neprodává dobře. Lidé nevolí rádi vlastní zmenšení, zvlášť když mají pocit, že už byli zmenšeni dost.
Pravice pochopila slovo méně a obrátila ho proti klimatu.
Řekla: klimatická politika znamená méně života. Méně masa, méně aut, méně tepla, méně průmyslu, méně svobody, méně národa, méně normálního světa. A protože progresivní jazyk někdy působil, že se této askezi skutečně trochu líbí, lež získala výraz věrohodnosti. Vznikl obraz zelené budoucnosti jako přísného internátu, kde se topí na doporučenou teplotu a radost se vydává na povolenky.
To je katastrofální estetika politiky.
Dobrá klimatická politika nemůže být pozvánka do života bez života. Musí být příslibem jiného pohodlí, ne jen seznamem zakázaných starých pohodlí. Čistší vzduch není askeze. Tichá ulice není trest. Levnější energie z dobře zatepleného domu není kulturní válka. Vlak, který opravdu jezdí, není útok na auto. Strom ve městě není symbol progresivní nadřazenosti, ale stín pro člověka, který nemá chatu ani klimatizovaný obývák. Klimatická politika pro většinu musí začít tam, kde život bolí tělem, ne tam, kde svědomí bolí na konferenci.
To neznamená lhát, že přechod bude bez nákladů.
Bude drahý, konfliktní a plný nespravedlností, pokud je někdo včas nepojmenuje. Elektromobil není emancipace pro člověka, který si nemůže dovolit ani slušné ojeté auto. Tepelné čerpadlo není svoboda pro rodinu, která nemá kapitál na přestavbu domu. Uhlíková daň může být ekonomicky racionální a sociálně výbušná, pokud člověk nejdřív zaplatí a teprve potom slyší slib kompenzace. Zemědělec nebude milovat biodiverzitu, pokud ji pozná hlavně jako další formulář nad hlavou a další marži pod nohama.
Kdo chce změnit systém, musí rozumět peněžence dřív než planetární metafyzice.
Evropští farmáři v posledních letech neprotestovali jen proti klimatu. Protestovali proti směsi nákladů, regulací, levných dovozů, dluhů, nejistoty, byrokracie a pocitu, že město jim znovu vysvětluje jejich vlastní práci. Pravice z toho udělala jednoduchý příběh o zelené diktatuře. Ten příběh byl nepoctivý, protože klimatická změna sama zemědělství ničí a bude ho ničit víc. Ale byl účinný, protože část zelené politiky neuměla farmáře oslovit jako spojence v ohrožení. Oslovila ho jako žáka s ekologickým domácím úkolem.
A farmář není školní chyba, kterou je třeba opravit.
Je to člověk v první linii klimatické změny, i když sám často volí proti klimatické politice. To je tragický paradox. Sucho, povodně, eroze půdy, nové choroby, nestabilní sezony, pojištění, cena vody — to všechno dělá z farmářů přirozené spojence klimatické transformace. Ale pokud transformace přijde jako kombinace městského pohrdání a byrokratického tlaku, spojence ztratí ještě dřív, než se začne mluvit o počasí.
Podobně průmyslový dělník nemusí být nepřítelem klimatu. Jen nechce být obětní zvíře přechodu, který mu někdo popíše jako historickou nutnost a jeho synovi nenabídne práci. Slovo rekvalifikace se v ústech politiků často tváří jako kouzlo. Ve skutečném životě může znít jako: tvá minulost byla omyl a tvá budoucnost je kurz v místnosti s kávovarem. Lidé, kteří celý život vyráběli konkrétní věci, nejsou automaticky nadšeni, když se jim řekne, že odteď budou flexibilní.
Flexibilita je slovo, které elity používají pro cizí nejistotu.
Klimatická transformace tedy nemůže být jen technologická. Musí být důstojnostní. Musí říct lidem v uhelných regionech, automobilovém průmyslu, zemědělství, dopravě a energeticky špatných domech: nejste odpad starého světa. Bez vás se nový svět nepostaví. Pokud tato věta nezazní věrohodně, zazní jiná: oni vás chtějí obětovat. A ta druhá věta už má své profesionální obchodníky.
Klimatická pravice prodává starý svět jako teplý domov.
Je to podvod. Starý svět není teplý domov. Je to dům se špatnými základy, ve kterém se zatím dobře sedí jen některým. Ale podvod funguje, protože zelená budoucnost byla někdy představena jako studený morální experiment. Člověk se má uskromnit, přizpůsobit, omluvit, přepočítat, změnit spotřebu, změnit jazyk, změnit kotel, změnit auto, změnit talíř, změnit představu normálního života. Možná je mnoho z toho nutné. Ale nutnost sama nevyhrává politiku. Nutnost potřebuje domovskou řeč.
Zelená politika potřebuje méně apokalyptické liturgie a více sociální smlouvy.
Apokalypsa má jednu výhodu: je pravděpodobně pravdivá v dostatečně děsivé míře. Ale jako politický jazyk otupuje. Člověk nemůže žít každý den v konečném varování. Pokud je budoucnost jen katastrofa, přítomnost si vezme poslední zábavu na dluh. To je velmi lidské. Kouřit před popravou není racionální, ale dá se pochopit. Klimatická politika, která lidem nabízí jen vinu a konec světa, je nakonec naučí cynismu. A cynismus je uhlí duše.
Pravice nabídla opak: žádný konec světa není, žijte dál.
Tato věta je nebezpečná právě proto, že je psychologicky laskavější než pravda. Uleví. Dá člověku zpět jeho auto, gril, kamna, letní cestu, starý vtip, starou jistotu. Neřeší budoucnost, ale zachrání večer. A politika večera často poráží politiku roku 2050. Kdo to nechápe, nechápe demokracii. Lidé nevolí jen prognózu. Volí pocit, že jejich dnešní život není obžaloba.
Proto musí klimatická politika přestat mluvit, jako by obyčejný život byl hlavní podezřelý.
Hlavním podezřelým je systém, který udělal z fosilní energie základ pohodlí, práce, mobility a geopolitické moci, a potom předstíral, že odpovědnost leží hlavně na spotřebiteli u regálu. Ano, spotřeba je součást problému. Ale člověk si nevybírá svět od nuly každé ráno. Vybírá uvnitř infrastruktury. Pokud vlak nejede, auto není ideologie. Pokud dům uniká teplo, vyšší účet není morální lekce. Pokud levnější jídlo vzniká ničivě, rodina bez peněz nekupuje ekologický hřích z radosti.
Morálka bez infrastruktury je jen luxusní výčitka.
A právě zde by levice mohla znovu získat půdu. Ne tím, že bude méně klimatická, ale tím, že bude klimatická důsledněji sociálně. Klimatická politika jako právo na levné teplo bez fosilního vydírání. Jako veřejná doprava, která člověka neponižuje. Jako průmyslová politika, která nedělá z dělníka muzeální exponát. Jako zemědělství, které přežije sucho i trh. Jako město, kde se starý člověk v létě neuvaří v bytě. Jako práce, která nevzniká jen ve slibech ministrů, ale v regionech, které znají konec starých továren podle vlastních oken.
Toto by nebylo změkčení klimatické politiky. Bylo by to její zlidštění.
Technologie zde hrají důležitou roli. Elektromobily, baterie, tepelná čerpadla, solární panely, modernizované sítě, průmyslové inovace — to všechno je skutečné a rychle se vyvíjí. Svět už nepřemýšlí, zda se energetika změní, ale kdo bude změnu vlastnit, kdo na ní vydělá a kdo zaplatí přechodné účty. Pokud zelenou transformaci povede jen trh, stane se z ní další kolo nerovnosti s lepšími barvami. Bohatí si koupí budoucnost dřív. Chudí dostanou morální vysvětlení později.
To by byla politická sebevražda.
Klimatická spravedlnost nesmí znít jako fráze z panelu. Musí znamenat velmi konkrétní věc: člověk s malým příjmem nesmí být ten, kdo zaplatí největší podíl své výplaty za přechod, jehož zisk sklidí někdo jiný. Region závislý na starém průmyslu nesmí být poučen a opuštěn. Venkov nesmí být proměněn v energetickou kolonii města. Farmář nesmí být jen viník emisí, když je zároveň obětí počasí a řetězce cen. Dělník nesmí slyšet o zelené budoucnosti jako o cizí kariéře vlastních dětí.
Jinak klimatická politika prohraje i s lidmi, kterým by měla nejvíc pomoci.
Clima, jak by řekl někdo, kdo ztratil chuť na vznešená slova, není „téma". Je to způsob, jak budoucnost vstupuje do ceny chleba, vody, střechy, práce, vzduchu a stáří. Pokud se o něm mluví jen jako o odpovědnosti lidstva, člověk slyší příliš velké slovo pro svůj malý účet. Pokud se o něm mluví jako o konkrétní ochraně života, může začít poslouchat jinak.
Levice měla často pravdu o vědě a horší instinkt pro ponížení.
Neviděla dost rychle, že mnoho lidí neslyší v klimatické politice záchranu planety, ale další kontrolu vlastního života. A pokud člověk už žije pod kontrolou šéfa, banky, nájmu, trhu, státu a ceny energie, další kontrola, byť ve jménu pravdy, nezní osvobodivě. Zní jako další ruka na rameni.
Pravice tuto ruku označila za tyranii. Sama nabídla ruku horší, ale teplejší. Ruku, která člověku řekla: nemusíš se měnit, oni tě nenávidí, zůstaň takový, jaký jsi, a já ti vrátím svět, který už stejně mizí. To je fosilní populismus v nejčistší podobě. Neprodává řešení. Prodává odklad s vůní domova.
Proti tomu nestačí říct: věda má pravdu.
Věda má pravdu. Ale politika musí zařídit, aby pravda nepřišla do života jako exekutor. Klimatická transformace buď bude sociální smlouvou, nebo se stane kulturní válkou s lepšími grafy. Buď nabídne lidem víc bezpečí, nebo bude vypadat jako vznešený plán na jejich zmenšení. Buď ukáže, kdo skutečně znečišťoval, vydělával a blokoval změnu, nebo nechá pravici tvrdit, že viníkem je obyčejný člověk se starým autem.
Klimatická krize je příliš vážná na to, aby byla svěřena jazyku viny.
Potřebuje jazyk stavby. Jazyk ochrany. Jazyk tepla, vody, práce, stínu, dopravy, účtu, regionu, zdraví a domova. Potřebuje méně svatých zákazů a více viditelných zlepšení. Méně výčitek k talíři a více politiky proti těm, kdo zničili atmosféru s účetním oddělením a reklamní kampaní. Méně přísného obličeje budoucnosti a více důkazu, že nový svět nebude jen stará nerovnost s nabíječkou.
Pokud to levice nepochopí, klimatická pravda nezmizí. Počasí ji bude opakovat stále tvrději.
Jen ji budou politicky překládat lháři.
A lhářům se bude dařit pokaždé, když člověk pod rozpálenou střechou, s drahým účtem a starým autem uslyší z klimatické politiky hlavně toto: tvůj život je problém.
Ve skutečnosti je problém jinde. Je v systému, který jeho život postavil na špatné energii, špatné dopravě, špatných domech, špatně placené práci a špatně rozdělené odpovědnosti. Klimatická politika, která to neřekne jasně, nebude radikální. Bude jen dobře informovaná.
A dobře informovaná bezmoc je luxus, který si planeta už nemůže dovolit.
8. Progressivismus jako třídní styl
Progressivismus se neměl stát stylem. Měl být pohybem.
Styl je něco jiného než politika. Styl pozná své lidi dřív, než se začne mluvit o programu. Pozná je podle tónu, slovníku, gest, opatrnosti, vzdělání, vkusu a drobných signálů, které člověk vysílá, aniž si toho vždy všimne. Styl vytváří příslušnost. Říká: tento člověk ví, jak se má být. Tento člověk patří do místnosti.
Problém začíná, když se spravedlnost začne chovat jako styl.
V tu chvíli už nejde jen o to, co si člověk myslí o moci, práci, svobodě nebo důstojnosti. Jde o to, zda mluví správným tónem. Zda má správné reflexy. Zda pozná, která věta je dnes přijatelná a která už zní jako starý svět. Zda se umí omluvit, pochopit, signalizovat, upravit výraz, sdílet citlivost. Nic z toho není samo o sobě špatné. Společnost se učí také skrze jemnější chování. Jenže když se tato jemnost promění v třídní kód, emancipace začne připomínat etiketu.
A etiketa vždycky někoho nechá stát u dveří.
Progresivní prostředí často nevypadá jako stará buržoazie. Nemusí mít drahý oblek, rodinný majetek ani okázalou moc. Může mít nejistou práci v médiích, univerzitě, kultuře, neziskovém sektoru nebo kreativním provozu. Může samo trpět úzkostí, hypotékou, grantovou nejistotou a přetížením. Ale přesto může vlastnit něco velmi důležitého: schopnost určovat, jak se má mluvit o dobru.
To je moc. Méně viditelná než peníze, ale ne bezvýznamná.
Třída se dnes nepozná jen podle účtu v bance. Pozná se také podle toho, kdo umí číst atmosféru dřív než ostatní. Kdo ví, která slova zestárla. Kdo dokáže proměnit citlivost v prestiž. Kdo má dost kulturní průpravy, aby se v nových pravidlech nepohyboval jako opilý člověk v galerii. Tento druh kapitálu se tváří jako morálka, ale funguje také jako majetek.
Není zděděn vždy v penězích. Často je zděděn v jistotě.
Člověk, který vyrostl v prostředí, kde se o emocích mluví kultivovaně, kde škola nebyla nepřátelský úřad, kde jazyk sloužil jako nástroj postupu, má v progresivním světě výhodu. Ví, jak znít neagresivně a přitom rozhodně. Ví, jak přiznat chybu bez ztráty tváře. Ví, jak použít vlastní zranitelnost tak, aby nepůsobila jako slabost, ale jako hloubka. To všechno může být lidsky cenné. Politicky je to také třídní dovednost.
Kdo tuto dovednost nemá, snadno působí hrubě dřív, než se stačí vyjádřit.
Tady se rodí odstup. Progresivismus jako třídní styl neříká otevřeně: chudí, staří, venkovští, špatně vzdělaní nebo kulturně neobratní lidé sem nepatří. To by bylo příliš ošklivé. Říká něco jemnějšího: každý je vítán, pokud se naučí pravidla místnosti. A pravidla místnosti se samozřejmě nevydávají u dveří. Předpokládá se, že slušný člověk je už zná.
Vkus je jemná policie. Nepotřebuje obušek, stačí mu obočí.
Právě proto část pracujících a nižších středních vrstev nezažila progresivní politiku jako pozvání k důstojnosti, ale jako další test. Test jazyka, postoje a kulturní ochoty být převychován. Ne vždy oprávněně. Reakční propaganda tento pocit záměrně nafukuje. Ale propaganda nevyrábí všechno z ničeho. Stačí jí kousek skutečného zážitku. Stačí okamžik, kdy někdo ucítí, že není oslovován jako občan, ale opravován jako žák.
A škola je pro mnoho lidí stará scéna ponížení.
Progresivní styl má zvláštní vztah k péči. Mluví o ní často a někdy krásně. Péče je nutná. Společnost bez péče je jen trh s lidským odpadem. Ale v kulturní podobě vyšších vrstev se péče snadno promění v estetiku. V dobře nasvícený rozhovor o zranitelnosti. V jazyk uzdravení, který se pohybuje mezi terapií, značkou a veřejnou zpovědí. Bolest je zde uznána, ale také stylizována. Člověk má být zraněný způsobem, který umí vyprávět.
Tady se objevuje kalifornský stín současného progressivismu.
Není to Kalifornie jako místo. Je to Kalifornie jako kulturní export. Směs terapie, celebrity, wellnessu, osobní autenticity a veřejně obchodovatelné citlivosti. Svět, v němž se bolest proměňuje v příběh, příběh v značku a značka v morální postavení. Oprahovská zpověď, vévodkyně jako podnikatelka zranitelnosti, herečka s laboratoří duchovního krému a svíčkou za cenu nájmu v menším městě. Není nutné z těchto postav dělat hlavní téma. Jsou jen nápadné vrcholy něčeho širšího.
Jde o způsob, jakým se trauma, uzdravení a ctnost staly kulturním luxusem.
Tento luxus má jednu zvláštní vlastnost: tváří se jako lidskost. Kdo by byl proti uzdravení? Kdo by se smál zranitelnosti? Kdo by chtěl návrat k době, kdy se o utrpení mlčelo? Jenže právě zde se skrývá problém. Jazyk péče může být pravdivý u člověka, který byl opravdu zraněn, a zároveň se může stát třídním stylem prostředí, které z citlivosti vyrábí prestiž. Obojí může existovat současně.
To je nepohodlné, ale důležité.
Starý svět byl často krutý tím, že bolest neuznával. Nový progresivní styl může být krutý jinak: uzná bolest jen tehdy, když má správnou formu. Člověk musí umět mluvit o sobě dost kultivovaně, dost terapeuticky, dost sebevědomě zranitelně. Hrubá bolest, která se neumí vyjádřit, působí jako problém. Tichá bolest bez estetického obalu mizí. A bolest, která se projeví hněvem nesprávným směrem, je často okamžitě předána reakci.
Kalifornská terapie se velmi špatně setkává s člověkem, který nemá jazyk terapie.
Tady se progressivismus jako třídní styl potkává s předchozím problémem lidu. Progresivní prostředí rádo mluví o traumatu, pokud trauma umí přijít v podobě svědectví. Méně dobře snáší ponížení, které přijde jako sprostý vtip, jako podezření, jako tvrdohlavá obrana starého světa. Jenže i tam může být rána. Špinavější, méně reprezentovatelná, často spojená s vinou. Právě proto politicky nebezpečná.
Když taková rána nenajde demokratický jazyk, najde ji autoritářský obchodník.
Třídní styl progressivismu se projevuje i v tom, co považuje za samozřejmé. Zdravé jídlo, psychologický slovník, správné rodičovství, etická spotřeba, citlivý humor, kosmopolitní zkušenost, schopnost pracovat na sobě. Každá z těchto věcí může být dobrá. Problém nastane, když se dobrý zvyk začne tvářit jako morální výška. Člověk pak není jen jiný. Je méně hotový.
Tady vzniká jeden z nejotravnějších tónů současnosti: soucitné pohrdání.
Není to staré aristokratické pohrdání. To bylo hrubší a otevřenější. Soucitné pohrdání přichází v měkkém obalu. Říká, že lidé potřebují vzdělání, citlivost, práci na sobě, lepší informace, kontakt s odlišností. Často má pravdu. Jenže pod tím se někdy skrývá nevyřčená věta: kdyby byli trochu víc jako lidé v této místnosti, svět by byl lepší.
Taková věta je politický jed.
Protože lidé ji slyší, i když není vyslovena. Slyší ji v kampaních, v médiích, v kulturní produkci, v drobných gestech lidí, kteří se považují za otevřené. Slyší ji a cítí, že spravedlnost je možná nabízena, ale důstojnost je podmíněna změnou tónu. Tady se z politiky stává salon. Salon může být laskavý, vzdělaný a správně osvětlený. Ale pořád je to salon.
Hnutí potřebuje dveře, které vedou i ven ze salonu.
Progresivní styl má samozřejmě své skutečné důvody. Nevznikl jen z marnivosti. Mnoho lidí se snažilo najít jazyk pro zkušenosti, které stará politika ignorovala. Sexismus, rasismus, homofobie, domácí násilí, psychická bolest, tělesná zranitelnost — to všechno bylo dlouho uklízeno pod koberec řádu. Nový jazyk mnoha lidem pomohl přežít vlastní život s menší hanbou. To nelze zesměšnit bez krutosti.
Ale právě proto je třeba oddělit emancipaci od stylu, který se na ní přiživil.
Emancipace říká: člověk nemá být zmenšen tím, čím je. Styl říká: člověk má mluvit tak, aby bylo vidět, že už pochopil. Emancipace otevírá prostor. Styl vybírá, kdo se v prostoru bude cítit přirozeně. Emancipace může být neobratná, hlučná, praktická. Styl je citlivý na vlastní obraz.
Čím více se progresivní politika proměňuje ve styl, tím snadněji ji pravice karikuje.
Karikatura je pak často nespravedlivá, ale účinná. Stačí ukázat člověka, který bojuje s účty, a proti němu postavit obraz kulturní vrstvy, která řeší správná slova a vlastní pocity. Ten obraz je podvod, protože mnoho progresivních lidí se také pere s nejistotou. Ale politická karikatura nepotřebuje statistickou přesnost. Potřebuje rozpoznatelný typ. A progresivismus jako třídní styl tento typ pravici dodal.
Někdy téměř ochotně.
Typ člověka, který ví, jak ostatní mají mluvit, jíst, smát se, vychovávat děti a chápat vlastní minulost. Typ člověka, který se tváří proti hierarchii, ale žije z hierarchie kulturní jistoty. Typ člověka, který odmítá starou morálku, ale vytváří novou, jen s jinými hříchy. To je nespravedlivé k mnoha konkrétním lidem. Jako obraz politického protivníka je to však výbušné.
A výbušné obrazy rozhodují mnohem více než korektní vysvětlení, že skutečnost je složitější.
Progresivismus jako třídní styl je nebezpečný také proto, že se plete s osobní dobrotou. Člověk může kupovat správné věci, používat správná slova, mít správné postoje k rozmanitosti, a přesto se nijak nedotknout struktury, která produkuje nerovnost. Může být kulturně levicový a materiálně velmi pohodlně zabydlený ve světě, který levici ničí půdu pod nohama. Tady se rodí zvláštní bytost současné politiky: člověk s radikálním slovníkem a velmi neradikálním životním zájmem.
Není to pokrytectví vždy vědomé. Často je to sociální pozice, která se sama sobě neumí přiznat.
Právě proto je třídní analýza tak nepříjemná. Neptá se jen, co člověk říká. Ptá se, kde stojí. A progresivní prostředí, které umí velmi dobře analyzovat pozice druhých, někdy špatně snáší analýzu vlastní pozice. Rádo mluví o privilegiu obecně. Hůř o konkrétní výhodě, kterou mu dává vzdělání, jazyk, kulturní síť a schopnost pohybovat se v institucích, kde se vyrábí veřejná slušnost.
Privilegium je snazší přiznat jako rituál než jako politický problém.
Rituální přiznání privilegia se stalo jedním z nejpodivnějších zvyků doby. Člověk řekne, odkud mluví, přizná výhodu, správně se umístí na mapě viny a potom často pokračuje téměř stejně jako předtím. Někdy je to užitečné. Může to zabránit slepotě. Ale pokud se tím nahrazuje změna vztahů, stává se z toho liturgie. A liturgie, i progresivní, má tendenci uklidňovat ty, kdo ji znají.
Politika by neměla být uklidňovací obřad pro lidi se správným slovníkem.
Třídní styl je vidět také v tom, jak se zachází s nesouhlasem. U staré levice byl protivník často nepřítel třídy, agent nebo zrádce. U současného progressivismu bývá protivník psychologizován. Je křehký, ohrožený změnou, nepracoval na sobě, brání privilegium, nezvládá ztrátu dominance. Tyto výklady mohou být někdy přesné. Ale pokud se stanou automatickou reakcí, promění spor v diagnózu. A diagnostikovaný člověk málokdy přijme terapeuta jako politického partnera.
Tady se terapie znovu mění v moc.
Není náhoda, že reakce tak ráda útočí na terapeutický jazyk. Dělá to často hrubě a hloupě, protože chce vrátit svět, v němž se lidem prostě řekne, aby drželi hubu a vydrželi. To je odporné. Ale kritika reakce neznamená, že terapeutický jazyk nemá vlastní politické pasti. Pokud se politika začne tvářit jako nekonečný proces uzdravování správně citlivého subjektu, ztratí mnoho lidí, kteří nepotřebují být uzdraveni progresivním prostředím. Potřebují méně vydírání v životě.
Zde je rozdíl mezi terapeutickou kulturou a sociální politikou.
Terapeutická kultura říká: pojmenuj svou ránu. Sociální politika se ptá: proč je tolik lidí zraňováno stejným způsobem a kdo z toho žije? První otázka může být nutná. Druhá je politická. Pokud první otázka sežere druhou, progressivismus se stane drahou čekárnou pocitů. Lidé v ní mohou mluvit velmi jemně o bolesti, zatímco venku se bolest vyrábí dál.
Tento obraz je tvrdý, ale ne nespravedlivý.
Kalifornský progressivismus dokázal spojit jazyk osvobození s trhem osobního růstu. Tím se stal dokonale slučitelný s kapitalismem, který už dávno neprodává jen věci, ale i verze lepšího já. Člověk má být etičtější, zdravější, otevřenější, vědomější, uzdravenější. Každý nedostatek se může změnit v projekt. Každá bolest v příběh. Každá ctnost v signál.
Trh miluje politiku, která se dá individualizovat.
To je důvod, proč část radikálně znějící kultury může být systémově neškodná. Mluví ostře, ale pracuje uvnitř logiky osobního zdokonalování. Člověk má změnit slovník, spotřebu, emoce, vztah k vlastní minulosti. Něco z toho je dobré. Ale svět se nemění jen tím, že se jednotlivci stanou citlivějšími spotřebiteli vlastního morálního obrazu.
Spravedlnost není životní styl.
Tato věta by měla stát na dveřích každé progresivní instituce. Ne proto, aby se vysmívala těm, kdo se snaží žít eticky. Etický život je lepší než cynický. Ale pokud se politika stáhne do stylu života, přestane ohrožovat moc. Moc se velmi ráda nechá kritizovat lidmi, kteří zůstávají především kulturním publikem. Dokonce jim prodá nástroje kritiky, pokud zůstanou v mezích vkusu.
Radikální tričko není problém pro systém. Problémem je organizovaný člověk, který ví, kde systém bolí.
Progressivismus jako třídní styl se tak stává dvojím selháním. Směrem dolů působí jako poučování. Směrem nahoru často neškodí dost. Těm slabším říká, jak mají mluvit. Těm silnějším dovolí koupit si slovník. Výsledek je absurdní: firma může být kulturně citlivá a ekonomicky brutální. Instituce může mít skvělý jazyk inkluze a špatné smlouvy. Veřejná osobnost může mluvit o péči a stát na průmyslu sebeprezentace.
To není porážka citlivosti. To je její privatizace.
Kdyby měl progressivismus znovu sloužit politice, musel by přestat být způsobem, jak se určitá vrstva poznává v zrcadle. Musel by se stát překladem svobody pro lidi, kteří nemají čas studovat jeho kulturní návyky. Musel by mluvit méně jako značka lepšího člověka a více jako nástroj proti ponížení. Musel by přestat zaměňovat správný tón za společenský dosah.
To neznamená opustit citlivost. Znamená zbavit ji aristokracie.
Citlivost bez aristokracie by uměla slyšet i člověka, který nemluví krásně. Uměla by opravit bez rituálu ponížení. Uměla by rozlišit mezi útokem a neobratností. Uměla by spojit jazyk důstojnosti s prací, bydlením, časem a mocí. A hlavně by se nebála být méně stylová, pokud by tím byla více použitelná.
Použitelnost je v politice podceňovaná ctnost.
Levice nepotřebuje další kulturní kód, podle něhož se její lidé poznají mezi sebou. Potřebuje řeč, která unese člověka přicházejícího zvenčí. Potřebuje dveře, ne sametovou šňůru. Potřebuje přestat vypadat jako společnost lidí, kteří už prošli školením budoucnosti a nyní hodnotí opozdilce. Budoucnost, která se tváří jako přijímací zkouška, se většině lidí nebude líbit.
A bez většiny se z emancipačního stylu stane jen dobře vychovaný okraj.
Tím se uzavírá první část této knihy, pitva. Dobré úmysly se změnily v alibi. Pravda zůstala bez síly. Jazyk se stal filtrem. Dělnická třída se proměnila v nepříjemného hosta. Morálka zapomněla na strategii. Lid zklamal svůj portrét. Svoboda byla ukradena a zmenšena. Progressivismus se naučil vypadat jako třída, která si vlastní ctnost zařídila s dobrým vkusem.
Pacient tedy není mrtvý jen proto, že ho někdo napadl zvenčí. Velká část nemoci vznikla uvnitř jeho vlastních způsobů dýchání.
Pitva skončila. Teď je třeba podívat se na symptomy: na to, jak tato nemoc vypadá, když ještě chodí po místnosti.
Mezikapitola
Antivax jako náboženství těla
Antivakcinační hnutí není jen spor o injekci. Je to vzpoura proti světu, v němž člověk nerozumí ani vlastnímu tělu, ani institucím, které mu tvrdí, že ho chrání.
Kdyby šlo pouze o nevzdělanost, bylo by to jednodušší. Stačilo by přinést graf, vysvětlit imunitu, ukázat pokles úmrtnosti, připomenout spalničky, dětskou obrnu, tetanus, černý kašel, a člověk by se nechal přesvědčit. Jenže takto to nefunguje. Antivax není prázdné místo bez informací. Často je to přeplněná místnost. Je v ní příliš mnoho příběhů, podezření, útržků studií, špatně pochopených grafů, mateřského strachu, mužské pýchy, alternativní medicíny, internetových proroků, skutečných selhání farmaceutického průmyslu a staré lidské touhy věřit, že tělo by bylo čisté, kdyby ho systém neničil.
To poslední je klíčové: čisté tělo.
Moderní antivakcinační představivost má v sobě zvláštní nostalgii po těle před státem, před laboratoří, před chemií, před korporací, před úředníkem, před jehlou. Tělo jako zahrada, do níž přichází cizí látka. Tělo jako dítě, které má být chráněno před neviditelnou invazí. Tělo jako poslední vlastnictví člověka, který už má pocit, že mu všechno ostatní vzali banky, vlády, algoritmy, pojišťovny, zaměstnavatelé a experti. V tomto světě vakcína není lék. Je to vpád.
A vpád se nevyvrací statistikou. Vpád se prožívá v žaludku.
Proto je antivax tak odolný proti faktům. Ne protože fakta nemají význam, ale protože přicházejí do prostoru, kde už je tělo obsazeno strachem. Člověk se nebojí jen vedlejšího účinku. Bojí se podvodu. Bojí se, že někdo vydělává na jeho dítěti. Bojí se, že lékař neví všechno, ale tváří se, že ví. Bojí se, že farmaceutická firma jednou lhala a teď mu říká pravdu jen proto, že se jí to hodí. Bojí se, že stát, který mu nedokáže zařídit dostupného zubaře, najednou s podezřelou vážností trvá na injekci.
Některé z těchto obav nevznikly z ničeho.
Farmaceutický průmysl není klášter. Medicína má dějiny omylů, arogance, skandálů, přehlížených pacientů, závislosti na penězích, špatně komunikovaných rizik a paternalismu. Ženy byly v medicíně dlouho podceňovány. Menšiny byly zneužívány nebo přehlíženy. Bolest pacientů byla někdy označena za hysterii, dokud se nenašlo lepší slovo. Lékařská autorita si nezaslouží slepou víru jen proto, že nosí bílý plášť. Kdo toto popírá, připravuje půdu pro konspirátora.
Ale z oprávněné nedůvěry lze vyrobit jed.
Antivax vzniká právě ve chvíli, kdy se kritika moci oddělí od schopnosti rozlišovat. Ano, farmaceutické firmy mohou lhát. To neznamená, že každá vakcína je lež. Ano, stát může zneužít autoritu. To neznamená, že každé veřejné zdravotnictví je totalita. Ano, lékaři se mohou mýlit. To neznamená, že influencer s mikrofonem a špatně přečtenou studií je Galileo. Skepse je nástroj. Konspirace je náhrada světa.
Robert F. Kennedy Jr. je důležitý právě proto, že tuto proměnu zosobňuje lépe než obyčejný internetový šarlatán.
Není to křikloun z okraje bez jména. Je to Kennedy, tedy americký politický mýtus s hlasem rodinné tragédie a dědičným přístupem k mikrofonu. Mluví jazykem podezření, který zní mnoha lidem jako odvaha. Tvrdí, že se ptá na to, na co se ostatní bojí ptát. V tom je síla celého stylu. Neříká nutně: věřte mi, protože jsem vědec. Říká: nevěřte jim, protože oni jsou systém. A v době, kdy systém zklamal tolik lidí v tolika oblastech, je tato věta skoro sama o sobě politickým programem.
Když se takový člověk dostane do čela zdravotnictví, antivax přestane být jen podzemní náboženství. Dostane kancelář.
To je nová kvalita. Dřív antivakcinační hnutí stálo venku a křičelo na instituci. Nyní část jeho logiky vstoupila dovnitř. Podezření začalo sedět na židli, odkud se rozhoduje o doporučeních, poradních výborech, financování, komunikaci, formulaci rizik a důvěře veřejnosti. To je nebezpečnější než jeden špatný podcast. Instituce může přežít útok zvenčí. Hůř přežívá, když se její jazyk začne rozpadat zevnitř.
RFK Jr. je však jen politická tvář starší kulturní choroby.
Dávno před Covidem existoval svět celebritního wellnessu, v němž se zdraví začalo vyprávět jako osobní morální vítězství nad zkaženou medicínou. Suzanne Somers je zde důležitá ne proto, že by měla být mechanicky připsána k antivakcinačnímu hnutí jako položka v seznamu viníků. Je důležitá jako typ. Herečka, televizní tvář, potom autorka knih o hormonech, alternativních přístupech, stárnutí, kráse a zdraví, která prodávala představu, že medicína je často příliš průmyslová a tělo lze zachránit návratem k přirozenější, chytřejší, individuální cestě.
Tato kultura byla měkčí než politický antivax. Právě proto byla účinná.
Nepřišla s hrubou konspirací hned na začátku. Přišla s únavou žen, se stárnutím, s menopauzou, s rakovinou, s nedůvěrou k lékaři, který má deset minut a hotové doporučení, s pocitem, že tělo se v moderní medicíně stalo strojem na recepty. Nabídla jinou scénu: žena poslouchá své tělo, odmítá chladný systém, hledá pravdu mimo průmysl, bere zpět kontrolu. V mnoha případech se dotýkala skutečné rány. Medicína opravdu často neuměla mluvit s pacientem jako s celým člověkem.
Jenže právě tam se otevřely dveře obchodníkům s falešnou celostí.
Wellness průmysl pochopil, že člověk nechce jen léčbu. Chce příběh, v němž není pasivní. Chce být hrdinou vlastního uzdravení. Chce věřit, že nemoc není náhoda, genetika, sociální podmínka, věk, infekce, smůla nebo biologická brutalita, ale zpráva, kterou lze rozluštit. To je lidsky pochopitelné. Pasivita pacienta je ponižující. Ale když se z každé nemoci stane šifra a z každé léčby otázka osobní pravdy, věda se začne jevit jako nudná a násilná najednou.
Vakcína v takovém světě prohrává esteticky.
Je příliš kolektivní. Příliš standardizovaná. Příliš neosobní. Nepřichází jako rituál sebepoznání, ale jako veřejné opatření. Není šitá na míru duši. Neříká člověku, že je jedinečný vesmír. Říká mu, že má imunitní systém podobný milionům jiných lidí a že jeho tělo je také součástí populační matematiky. To je pro moderní individualismus urážlivé. Vakcína připomíná, že tělo není jen osobní chrám. Je také veřejná křižovatka.
Covid tuto urážku zvětšil do světových rozměrů.
Pandemie přišla do společnosti, která už dávno nevěřila společnému světu. Lidé žili v různých informačních počasích. Jedni sledovali grafy a epidemiology. Druzí videa o spiknutí. Třetí jen cítili, že někdo zavřel jejich obchod, školu, kostel, hospodu, tělocvičnu a tvář. Virus byl skutečný. Strach byl skutečný. Únava byla skutečná. A také omyly byly skutečné. Úřady měnily doporučení, někdy proto, že se vyvíjela věda, někdy proto, že komunikace byla špatná, někdy proto, že politika tlačila na čas. Pro člověka, který už nedůvěřoval, každá změna nevypadala jako učení. Vypadala jako lež odhalená příliš pozdě.
Tady se zrodil dokonalý terén pro antivax.
Covidové vakcíny byly vědecký a logistický výkon mimořádné velikosti. Zachránily obrovské množství životů, zvlášť starších a rizikových lidí. Snížily riziko těžkého průběhu, hospitalizace a smrti. To je základní fakt. Ale přišly do světa, který už neuměl dobře slyšet základní fakta. Rychlost vývoje, nové technologie, nouzová schválení, politické tlaky, farmaceutické zisky, měnící se komunikace o přenosu a ochraně — to všechno vytvořilo prostor, v němž se legitimní otázky daly snadno přeměnit v konspirační katedrálu.
A část institucí tomu pomohla vlastním tónem.
Příliš často mluvily tak, jako by důvěra byla povinnost občana, ne výsledek dobré komunikace. Kdo se ptal, mohl být rychle označen za problém. Kdo váhal, byl někdy hozen do stejného pytle jako fanatik. Kdo upozornil na vedlejší účinky, i reálné a vzácné, riskoval, že bude vnímán jako sabotér. Tento tón byl pochopitelný v krizi, ale politicky drahý. Veřejné zdraví potřebuje autoritu. Jenže autorita, která se bojí přiznat nejistotu, vyrábí vlastní podzemí.
To neznamená, že antivax měl pravdu. Neměl. Znamená to, že lež rostla v půdě, kterou částečně zalévala i arogance pravdy.
Rozlišování zde bylo zásadní. Starší člověk v pandemii potřeboval vakcínu s úplně jiným naléhavým poměrem rizika a přínosu než zdravý mladý muž po prodělané infekci v éře omikronu. Riziko myokarditidy po mRNA vakcínách u mladých mužů bylo reálné, i když vzácné, a mělo být komunikováno klidně, přesně a bez paniky. Zároveň riziko Covidu pro starší, obézní, chronicky nemocné nebo imunokompromitované lidi bylo obrovské. Veřejná debata však často neuměla nuance. Jedna strana chtěla absolutní poslušnost. Druhá absolutní podezření.
A mezi nimi ležela medicína, která je vždycky práce s pravděpodobností, ne svátost.
To je možná největší chyba veřejné komunikace během Covidu: někdy se tvářila, že věda je pevný hlas, ne metoda, která se učí za pochodu. Věda mění názor, když má nová data. To je její síla. Ale politicky to vypadá jako slabost, pokud se lidem předtím tvrdilo, že správná odpověď je hotová navždy. Když se pak změnila doporučení o rouškách, přenosu, očkovacích intervalech, boosterech nebo školách, konspirátor dostal materiál: vidíte, lhali.
Ne, často nelhali. Učili se. Ale neuměli vždy říct, že se učí.
Lockdowny přidaly další vrstvu. Některá omezení byla v určité fázi potřebná, aby se zpomalil kolaps nemocnic a získal čas. Ale jejich sociální cena byla obrovská: děti bez školy, starší lidé v osamění, malí podnikatelé na hraně, duševní zdraví, domácí násilí, práce z domova jako privilegium, práce v provozu jako riziko, tělo zavřené v bytě. Pro část progresivního prostředí se dodržování pravidel stalo morální identitou. Pro část pravice se porušování pravidel stalo důkazem svobody. Obě strany někdy zapomněly na člověka mezi nimi.
Pandemie tak ukázala, že zdraví není jen biologie. Je to důvěra, třída, práce, prostor, čas a autorita.
Člověk, který mohl pracovat z domova, měl jinou pandemii než člověk u pokladny. Člověk s domem a zahradou měl jinou izolaci než rodina v malém bytě. Člověk s úsporami slyšel slovo omezení jinak než člověk s restaurací zavřenou na neurčito. A člověk, který už měl zkušenost, že stát ho vidí jen tehdy, když něco zakazuje nebo vymáhá, slyšel zdravotní příkaz jinak než člověk, pro něhož stát funguje jako služba.
Do tohoto rozdílu vstoupil antivax a řekl: oni vás ovládají.
Byla to lež, ale lež s dobrým čichem pro ponížení. Antivax pochopil, že mnoho lidí se necítilo jen ohroženo virem. Cítilo se zmenšeno expertem, obrazovkou, nařízením, QR kódem, zákazem návštěv, morální výčitkou, digitálním pasem, hlasem člověka, který vypadal, že jeho životní styl krize tolik nerozbila. V takovém prostoru se slovo svoboda stalo infekční. Pravice ho nabídla jako odmítnutí injekce, roušky, státu, experta, cizího strachu.
Byla to falešná svoboda, protože ignorovala zranitelnost druhých. Ale falešná svoboda často vítězí, když skutečná solidarita zní jako povýšená kontrola.
Antivax hnutí navíc pochopilo sílu příběhu o dítěti. Dítě je nejúčinnější obraz proti veřejnému zdraví, protože rodičovský strach nepotřebuje statistickou pravděpodobnost. Jedno dítě, jedna horečka, jeden záchvat, jedna historka po očkování, jedno video plačící matky — to vše má větší emocionální sílu než milion bezpečně očkovaných dětí, které se druhý den probudily a šly do školy. Statistiky zachraňují populaci. Příběh ovládá matku v noci.
Veřejné zdraví nikdy nenašlo dost dobrý jazyk pro tuto noc.
Říkalo: riziko je velmi malé. Matka slyšela: vaše dítě je součástí výpočtu. Říkalo: přínos pro společnost je velký. Matka slyšela: společnost chce něco po těle mého dítěte. Říkalo: kauzalita nebyla prokázána. Matka slyšela: nevěří mi. Tady antivax triumfoval, protože neříkal matce, že je iracionální. Říkal jí, že je jediná, kdo své dítě opravdu chrání. To je psychologicky téměř neporazitelné, pokud druhá strana nabízí jen informační leták.
Podobně funguje mužský antivax. Ne vždy, ale často. Tam, kde matka chrání dítě před vpádem, muž chrání vlastní suverenitu před ponížením. Nenechám si píchnout něco, co mi nařizuje stát. Nebudu ovce. Nebudu poslouchat experta v televizi. Nebudu tělo, do něhož někdo vstupuje. V této představě je injekce symbolicky feminizační: pasivita, proniknutí, poslušnost, ztráta kontroly. Není náhoda, že antivax jazyk tak často používá slova o ovcích, slabosti, zotročení a probuzení. Je to maskulinita, která se bojí jehly méně než role pacienta.
A pacient je v moderní kultuře ponížený tvor.
Leží, čeká, svléká se, odpovídá na otázky, nerozumí slovům, podepisuje souhlas, dává krev, nechá se měřit, poslouchá verdikt. Medicína je pro pacienta často zkušenost ztráty moci. Dobrá medicína tuto ztrátu zmírňuje důstojností. Špatná ji zvětšuje rutinou. Antivax nabízí falešný návrat moci: nenechám se. Rozhodnu sám. Probudil jsem se. Vím, co do mě nedají. Tato věta může být hloupá a zároveň psychologicky vznešená pro člověka, který se jinak cítí bezmocný.
Proto pouhý posměch antivaxu selhává.
Samozřejmě existují šarlatáni, podvodníci, cyničtí influenceři, političtí obchodníci se smrtí a lidé, kteří záměrně lžou. Ti si posměch i horší věci zaslouží. Ale miliony váhajících nebyly jen idioti. Byly to často lidé s poškozenou důvěrou, se špatnou zkušeností, s přebytkem strachu a nedostatkem dobrého prostředníka. Když se jim řeklo, že jsou hloupí, dostali další důkaz, že elity jimi pohrdají. A pohrdání je hnojivo konspirace.
Tady levice i liberální střed často prohrály morálně, i když měly věcně pravdu.
Měly pravdu o vakcínách. Měly pravdu, že Covid zabíjel ve velkém. Měly pravdu, že očkování zachránilo mnoho životů. Měly pravdu, že kolektivní imunita, ochrana nemocnic a ochrana zranitelných nejsou totalitní výmysly. Ale pravda byla někdy nesena tónem, který vypadal jako společenská nadřazenost. A člověk snese mnoho omylů lépe než ponížení.
RFK Jr. pochopil ponížení lépe než mnoho expertů.
To je jeho síla a jeho nebezpečí. Vzal skutečný hněv na průmyslové potraviny, chronické nemoci, chemizované prostředí, obezitu, osamělost, selhání amerického zdravotnictví a promíchal ho s očkovacím podezřením, starými konspiracemi a vlastním rodinným mýtem. Některé otázky v jeho světě jsou legitimní. Americké jídlo je často průmyslová katastrofa. Chronické nemoci jsou skutečná krize. Farmaceutický průmysl má nadměrnou moc. Ale právě proto je jeho vakcinační politika nebezpečná: z reálných problémů vyrábí falešné centrum viny.
To je klasický mechanismus konspirační politiky. Najde skutečnou prasklinu a postaví kolem ní chrám lži.
Suzanne Somers patří do jiné, měkčí větve stejného stromu. Nabízela ne zuřivost davu, ale intimitu alternativy. Její svět říkal: poslouchej své tělo, nenech se zredukovat na diagnózu, hledej přirozenější cestu, oficiální medicína neví všechno. V této větě je zrnko pravdy. Pacient opravdu nemá být jen diagnóza. Medicína opravdu neví všechno. Ale wellness kultura často udělala z tohoto zrnka celý chléb. A lidé potom jedli vzduch.
Celebrity medicína je nebezpečná, protože působí jako rozhovor, ne jako propaganda.
Člověk neslyší přednášku epidemiologa. Slyší známou tvář, která mluví lidsky, krásněji, tepleji, s příběhem. Věda je pomalá, opatrná, plná podmínek. Celebrita je jistá. Lékař řekne: záleží na typu nádoru, fázi, terapii, riziku, datech. Wellness guru řekne: vzala jsem zdraví do vlastních rukou. Tato věta je nádherná a nebezpečná. Kdo by nechtěl vzít zdraví do vlastních rukou? Problém je, že někdy člověk do ruky vezme jen draze zabalený omyl.
Covid spojil tvrdý politický antivax s měkkým wellness světem.
Na jedné straně vlajky, svoboda, stát jako tyran, farmaceutické spiknutí, mužská vzpoura proti jehle. Na druhé straně imunita jako životní styl, vitaminy, detox, příroda, vibrace, čisté tělo, matka jako poslední lékař dítěte. Tyto světy se navzájem nemusí milovat, ale během pandemie se potkaly v jedné větě: nevěřte systému. A systém, unavený, arogantní, někdy zmatený a často špatně komunikující, jim dodával materiál téměř každý týden.
Znovu: to neznamená, že systém byl stejně špatný jako antivax. Nebyl.
Jedna strana měla vakcíny, nemocnice, epidemiologii, data a obrovskou snahu zachránit životy. Druhá strana měla často lži, manipulace, falešné léky, špatné grafy a mrtvé lidi, kteří mohli žít. Tato asymetrie je zásadní. Ale pokud se chce rozumět politickému úspěchu antivaxu, nestačí říct, že lidé uvěřili nesmyslům. Je třeba pochopit, proč nesmysl zněl některým lidem méně ponižujícím způsobem než pravda.
Pravda musí být pravdivá nejen obsahově, ale i sociálně.
Sociálně pravdivá věta ví, komu mluví, jakou ránu slyší, jakou nedůvěru zdědila, jaké ponížení už člověk nese. Veřejné zdraví nemůže být jen distribuce správných informací. Musí být práce s důvěrou. A důvěra není plakát. Je to pomalý účet vedený společností. Každé špatné zacházení s pacientem, každá arogantní tisková konference, každý střet zájmů, každá farmaceutická pokuta, každé politické mlžení, každý zákaz bez vysvětlení se na tomto účtu objeví. Pak přijde krize a společnost zjistí, že účet je přečerpaný.
Antivax je úrok z dlouhodobě poškozené důvěry.
To neznamená, že lidé nemají odpovědnost za vlastní omyly. Mají. Dospělý člověk nemůže donekonečna omlouvat šíření lží tím, že nedůvěřuje elitám. Nedůvěra není licence k hlouposti. Pokud někdo v pandemii odrazoval staré lidi od očkování, šířil falešné léčby, lhal o tisících úmrtí po vakcíně nebo tvrdil, že nemocnice jsou divadlo, nenesl jen názor. Nesl riziko pro druhé.
Ale odpovědnost jednotlivce neruší odpovědnost institucí za způsob, jakým důvěru ztratily.
Levice by zde měla najít přesnější jazyk než posměch vědecky nevzdělaným. Měla by umět říct: vakcíny jsou jeden z největších úspěchů veřejného zdraví. Covidové vakcíny zachránily mnoho životů. Vedlejší účinky existují a musí být sledovány bez hysterie i bez zametání pod koberec. Farmaceutické firmy nemají být kněží pravdy. Veřejné instituce musí mluvit jasněji, přiznávat nejistotu, oddělit vědu od politického marketingu a zacházet s váhajícími lidmi jako s občany, ne jako s vadným materiálem demokracie.
To je obtížnější než říct „věřte vědě".
„Věřte vědě" byla jedna z nejhorších dobrých vět pandemie. Věda není církev. Nemá se jí věřit jako oltáři. Má se jí důvěřovat jako metodě, která je lepší než intuice, fáma a politická touha, právě proto, že umí opravovat vlastní chyby. Věda není neomylnost. Je to organizovaný způsob, jak se mýlit méně nebezpečně. Kdo ji prodává jako absolutní jistotu, pomáhá těm, kdo ji potom chtějí shodit jedním omylem.
Lepší věta by byla: důvěřujme metodě, která umí přiznat, co ještě neví.
To je méně efektní. Ale dospělejší.
Antivax je tedy víc než zdravotní problém. Je to politická diagnóza společnosti, která ztratila společný pojem důvěry. Člověk nevěří státu, protože stát často nefunguje. Nevěří firmám, protože firmy často lžou. Nevěří médiím, protože média často honí drama. Nevěří expertům, protože experti někdy mluvili jako kastovní jazyk. Nevěří sousedovi, protože soused žije v jiném informačním vesmíru. Pak přijde jehla a na její špičce sedí celý tento rozpad.
Proto byla pandemie tak zničující i tam, kde virus nakonec ustoupil.
Zanechala za sebou nejen mrtvé, dlouhý Covid, vyčerpané zdravotníky, děti se ztraceným časem a staré lidi, kteří zemřeli sami. Zanechala také společnost, v níž miliony lidí zažily vlastní tělo jako bojiště mezi institucí a konspirací. Někteří se z toho vrátili. Jiní zůstali v podzemní církvi čistého těla, kde každá nová vakcína, každé nové doporučení a každý nový virus jen potvrzuje starý příběh: oni znovu přicházejí.
Tato církev bude s námi dlouho.
Nelze ji porazit jen fakty, i když bez faktů se porazit nedá. Nelze ji porazit jen empatií, protože empatie bez hranice nechá lhát silnější hlas. Nelze ji porazit jen cenzurou, protože zakázaná lež někdy chutná věřícím jako důkaz pronásledování. Je třeba obnovit pomalejší věc: veřejnou důvěryhodnost. To znamená transparentní data, přiznaná rizika, méně arogance, tvrdší regulaci farmaceutické moci, lepší primární péči, dostupnější lékaře, trpělivější komunikaci a jasnou hranici proti šarlatánům, kteří vydělávají na strachu.
Důvěra není měkkost. Je to infrastruktura.
Bez ní se každá další pandemie začne ne v laboratoři, ale v podezření. A podezření se šíří rychleji než virus, protože nepotřebuje tělo. Stačí mu příběh.
Antivax je příběh o člověku, který nechce být ovládán. Tragédie spočívá v tom, že se často nechá ovládat prvním obchodníkem, který jeho strach nazve svobodou. Skutečná svoboda by byla jiná: mít instituce dost důvěryhodné, aby nebylo třeba utíkat do náruče šarlatánů; mít medicínu dost pokornou, aby nemusela předstírat božskou jistotu; mít občany dost informované, aby rozlišili otázku od lži; a mít politiku dost dospělou, aby pochopila, že tělo je osobní i veřejné zároveň.
Vakcína není dokonalý symbol dobra. Je to jedna z nejpraktičtějších forem solidarity, kterou moderní společnost vynalezla.
A právě proto ji antivax nenávidí.
Ne protože je vždycky nebezpečná. Ale protože připomíná, že člověk není čistý ostrov. Že jeho tělo se dotýká jiných těl. Že svoboda někdy přichází v malé dávce společné odpovědnosti. A že příroda, k níž se tolik wellness proroků modlí, není laskavá matka s bylinkovým čajem.
Je to také místo, kde děti umíraly na nemoci, dokud lidé nevymysleli něco nepřirozeného.
Mezikapitola
Česká levice a dědictví otrávených slov
Česká levice po roce 1989 nezačínala od nuly. Začínala z podzemí vlastních slov.
To je rozdíl, který se často podceňuje. V mnoha západních zemích slova jako socialismus, dělník, rovnost, solidarita, stát, plánování, veřejný zájem nebo sociální spravedlnost nesla různé tradice, různé konflikty, různé kompromitace i různá vítězství. V českém prostředí však tato slova vyšla z režimu, který je používal příliš dlouho a příliš špatně. Ne jako otevřenou politickou řeč, ale jako kulisu moci. Jako razítko na poslušnost. Jako školní frázi nad prázdným obchodem. Jako povinnou dekoraci světa, v němž se jazyk naučil lhát ještě dřív, než člověk otevřel noviny.
Reálný socialismus nezničil jen ekonomiku, instituce a politickou svobodu. Zničil také slovník.
To je jeho hlubší dědictví. Když režim čtyřicet let mluví o lidu, lid začne být podezřelé slovo. Když mluví o míru, člověk slyší armádu. Když mluví o práci, slyší povinnost. Když mluví o rovnosti, vidí nomenklaturu. Když mluví o budoucnosti, cítí zatuchlou přítomnost. Když mluví o solidaritě, chápe, že někdo bude něco chtít bez možnosti odmítnout. Takto se politický jazyk neopotřebuje. Takto se otráví.
Po roce 1989 proto česká levice nedědila jen sociální otázku. Dědila i zápach slov, která k ní patřila.
To byl rozdíl proti zemím, kde levicová tradice mohla říct: zde jsou odbory, zde sociální demokracie, zde dělnické noviny, zde komunální politika, zde boj o zdravotnictví, zde stávky, zde stát blahobytu, zde porážky, zde chyby, zde kompromisy. Česká sociální demokracie něco z této starší tradice samozřejmě měla. Nebyla vynálezem devadesátých let. Měla hluboké dějiny, Masarykovu dobu, první republiku, dělnické prostředí, reformní proudy, exil, lidi, kteří nebyli jen stínem komunistické strany. Jenže po roce 1989 se vracela do země, kde mnozí lidé slyšeli slovo levice a reflexivně se podívali směrem k minulosti, z níž chtěli utéct.
To byl první trest: levice musela vysvětlovat, že není návrat.
Druhý trest byl horší: pravice po roce 1989 získala slovník budoucnosti.
Trh, Evropa, privatizace, svoboda, podnikání, návrat na Západ, normální stát, konec front, konec kádrování, konec šedé, konec lži. Mnoho z toho bylo oprávněné. Po komunismu nebylo těžké pochopit touhu po trhu, otevřeném světě, cestování, soukromí, spotřebě, právu říct ne státu. Svoboda měla konkrétní chuť. Banán, pas, obchod, zakázaná kniha, nezávislé noviny, možnost nedržet hubu. Levice do této chvíle vstupovala s jazykem, který byl pro mnoho lidí spojený s tím, co právě končilo.
Proto byla česká sociální demokracie odsouzena k zvláštní roli. Musela být levicí a zároveň dokazovat, že není příliš levicová. Musela hájit sociální stát a zároveň nevypadat jako nostalgie. Musela mluvit o nerovnosti a zároveň nepůsobit, že chce vrátit starý dusivý stát. Musela chránit lidi zraněné transformací a zároveň nepopřít transformaci jako takovou, protože ta byla pro většinu společnosti spojená s návratem k normálnosti.
To je téměř nemožná pozice. A přesto se jí na čas podařilo přežít.
ČSSD se stala vládní stranou. Uměla mluvit k lidem, kteří z privatizační euforie nedostali víc než účet. Uměla zachytit pocit, že trh sám není spravedlnost, že regiony nejsou jen statistická položka, že důchodce není brzda modernizace, že nemocnice, škola, obec a práce mají politickou hodnotu. V lepších chvílích byla normální evropskou sociální demokracií v zemi, kde slovo socialismus stále budilo staré tiky. V horších chvílích se stala stranou aparátu, klientelismu, unavených okresů, vládních kompromisů a mužů, kteří působili, jako by jim politika začínala v sekretariátu a končila v zákulisí.
Tady se česká levice začala vyčerpávat.
Její problém nebyl jen programový. Byl estetický, sociologický a morální. ČSSD postupně přestala působit jako hlas budoucnosti pro lidi bez ochrany. Začala působit jako stará instituce, která spravuje zbytky svého nároku na moc. Nebyla dost radikální, aby dala jazyk lidem zraněným novým kapitalismem. Nebyla dost moderní, aby oslovila městskou vzdělanou třídu. Nebyla dost čistá, aby unikla pachu zákulisí. Nebyla dost lidová, aby udržela lidi, kteří cítili, že jimi někdo pohrdá. Nebyla dost nová, aby nevypadala jako včerejší řešení dnešních ran.
A pak přišel Babiš.
Andrej Babiš českou levici nezabil sám. Našel ji už oslabenou, starou, rozpojenou a vnitřně nepevnou. Ale pochopil něco, co ona přestala umět: mnoho lidí nechce ideologii, chce ochranu bez ponížení. ANO mohlo být všechno a nic. Manažerský populismus, protikorupční gesto, stát jako firma, sociální slib, marketingový stroj, protest proti tradiční politice, technokratický paternalismus. Právě tato tekutost byla jeho síla. V zemi unavené ze slov nabízelo méně slov a více pocitu: někdo to zařídí.
Sociální demokracie měla program. Babiš měl gesto.
A v politice gesto často porazí program, pokud program přichází z úst strany, které už lidé nevěří. ČSSD vstoupila do Babišova stínu a už z něj nikdy plně nevyšla. Její voliči mohli přejít k ANO, protože ANO nabízelo sociální ochranu bez staré stranické levice, důchody bez ideologie, stát bez socialismu, pragmatismus bez dějin. Babiš dokázal být sociální, aniž zněl levicově. To byla pro českou levici smrtící kombinace.
Komunisté mezitím nesli vlastní mrtvolu.
KSČM po roce 1989 přežila ne proto, že by nabízela živou levici, ale protože část společnosti nikdy nedokázala nebo nechtěla plně opustit starý rámec. Byla stranou paměti, protestu, disciplíny, hořkosti a někdy i sociálního instinktu. Její voliči nebyli jen stalinistické karikatury. Byli mezi nimi staří lidé, lidé z regionů, lidé zklamaní transformací, lidé, kteří se cítili opuštěni novým jazykem vítězů. Ale strana sama nedokázala proměnit tuto zkušenost v demokratickou levici budoucnosti. Zůstala u vitríny minulosti, i když se v ní občas odrážela skutečná sociální bolest.
To je druhý český paradox: část sociální pravdy byla dlouho uvězněna ve straně, která ji neuměla očistit od vlastních dějin.
Rok 2021 byl proto méně překvapením než pitevním protokolem. Sociální demokracie i komunisté vypadli z Poslanecké sněmovny. Poprvé od roku 1990 zůstaly obě tradiční levicové síly mimo dolní komoru. Bylo v tom něco symbolicky brutálního. Česká transformace, která začala slibem návratu k normálnímu politickému spektru, se po třiceti letech ocitla v parlamentu bez klasické levice. Ne proto, že by sociální otázka zmizela. Zmizeli její nositelé.
To je důležité: nezmizela práce, nájem, dluh, region, nízká mzda, drahá energie, nejistota stáří, osamělost, zdravotnictví, školství, péče ani pocit, že člověk žije pod silami, kterým nerozumí. Zmizela strana, která by z těchto věcí dokázala udělat důvěryhodnou politickou řeč. Problémy zůstaly na stole. Jen židle levice zůstala prázdná.
A prázdná židle v politice nezůstane dlouho prázdná.
Někdo si na ni sedne. Babiš, nacionalisté, konspirátoři, nostalgici, technokraté, kulturní bojovníci, obchodníci se strachem. Česká levice doplatila nejen na své chyby, ale také na to, že sociální konflikt se naučili překládat jiní. Někdo ho přeložil jako závist vůči Praze. Někdo jako odpor k Bruselu. Někdo jako nenávist k migrantům. Někdo jako kult silného manažera. Někdo jako touhu po starém pořádku, který byl ve skutečnosti pro mnoho lidí klecí, ale v paměti se umí tvářit jako teplý pokoj.
Slova zůstala otrávená. Nový jazyk nevznikl.
Přejmenování ČSSD na SOCDEM mělo být pokusem o nový začátek. Jenže změna jména není křest, pokud tělo zůstává slabé. Nový název může odstranit trochu prachu z vývěsního štítu. Nevrátí důvěru, nevytvoří sociální základnu, nenahradí roky ztraceného hlasu. Politická strana není logo. Je to vztah s částí společnosti. A tento vztah byl přerušen.
Česká levice se tak ocitla v nejhorší možné situaci: měla minulost, která ji tížila, a budoucnost, která jí nevěřila.
Městská progresivní část společnosti se přesunula jinam, často k Pirátům, zeleným tématům, občanským iniciativám, liberalismu práv a kultury. Jenže tento svět často neměl hluboký vztah k tradiční sociální základně levice. Byl vzdělanější, městštější, jazykově sebevědomější, kulturně západnější. Mohl mluvit o klimatu, právech, Evropě, korupci, transparentnosti a digitálním státě. Hůř mluvil k člověku, který nechtěl být modernizován, ale chráněn.
Starší sociální voliči mezitím slyšeli víc u Babiše nebo u různých forem protestní politiky. Část z nich nechtěla progresivní jazyk, nechtěla kulturní lekce, nechtěla být poučována o Evropě ani o vlastní zaostalosti. Chtěla, aby někdo mluvil o cenách, důchodech, práci, bezpečí a pocitu, že život přestal být srozumitelný. Levice tato témata kdysi vlastnila. Potom o ně přišla, protože je nechala znít buď starobyle, nebo technicky, nebo moralistně.
V českém případě se tedy obecná nemoc levice projevila zvlášť krutě. Jinde levice umírala na dobré úmysly, jazykovou uzavřenost nebo třídní styl. V Česku umírala také na otravu dějinami. Každý pokus mluvit o silnějším státu narážel na paměť státu, který špehoval. Každý pokus mluvit o rovnosti narážel na paměť rovnosti s privilegovanými obchody pro vyvolené. Každý pokus mluvit o plánování narážel na paměť plánované lži. Každý pokus mluvit o solidaritě narážel na zkušenost povinné kolektivnosti bez svobody.
Tuto otravu nelze prostě odčinit přidáním nových témat.
Česká levice by musela udělat něco těžšího: znovu oddělit stará slova od starého režimu a zároveň se neproměnit v pouhou kulturní levici městských vzdělaných vrstev. Musela by ukázat, že stát může být podlaha, ne klec. Že rovnost může být ochrana důstojnosti, ne průměrnost na povel. Že solidarita může být dobrovolně uznaný společný zájem, ne povinná fráze na nástěnce. Že práce není nostalgie po fabrikách, ale otázka moci v současném životě. Že svoboda není jen nepřítomnost komunisty na úřadě, ale také možnost nebýt vydírán nájmem, dluhem, šéfem, nemocí a samotou.
To je však úkol pro politickou tradici, která by musela být mnohem živější, než dnes je.
Česká levice nezemřela proto, že Češi jsou přirozeně pravicoví. To je pohodlná hloupost, kterou si rády vyprávějí různé tábory. Česká společnost má silnou zkušenost sociálního státu, rovnostářské instinkty, nedůvěru k okázalému bohatství, touhu po dostupném zdravotnictví, vzdělání a bezpečí. Není to neoliberální poušť. Jen tyto instinkty dlouho nenacházely důvěryhodný levicový hlas. Byly rozebrány jinými jazyky.
A když se sociální instinkt oddělí od levice, vzniká zvláštní politická krajina: lidé chtějí sociální ochranu, ale nechtějí stranu, která se jmenuje levice. Chtějí stát, ale bojí se státu. Chtějí spravedlnost, ale nesnášejí jazyk spravedlnosti. Chtějí solidaritu, ale nechtějí slyšet slovo solidarita od lidí, kteří jim připomínají školní nástěnku nebo pražský seminář.
To je české dědictví otrávených slov.
A právě proto žádné vzkříšení levice nemůže začít jen programem. Muselo by začít detoxikací jazyka, paměti a důvěry. Ne omlouváním komunismu. Ne útěkem před rokem 1989. Ne nostalgickým snem o jistotách, které byly vykoupeny lží. Ale schopností říct: sociální spravedlnost není majetkem režimu, který ji zneužil. Rovnost není komunismus. Stát není automaticky totalita. Trh není automaticky svoboda. A člověk, který chce ochranu, není podezřelý z touhy po návratu tanků.
Teprve tehdy by bylo možné znovu mluvit o levici v zemi, kde příliš mnoho dobrých slov prošlo špatnou školou.
Do té doby bude česká levice dál chodit po politické scéně jako člověk, který chce něco důležitého říct, ale pokaždé otevře ústa jazykem, který mu někdo otrávil dávno předtím.
Mezikapitola
Stačilo nestačilo
„Stačilo" bylo dobré slovo. Právě proto bylo tak nebezpečné.
V politice někdy jedno slovo řekne víc než celý program. Stačilo. Dost. Už ne. Konec trpělivosti. Konec drahoty, arogance, války slov, vládního hluchnutí, drahé energie, prázdných gest, Bruselu, Fialy, médií, všeho, co se dá do toho slova nalít. Je to slovo, které nepotřebuje dlouhé vysvětlení. Člověk ho může říct u stolu, v tramvaji, v hospodě, před televizí, po dalším účtu, po další tiskové konferenci, po další větě politika, který zní, jako by jeho život probíhal v jiné teplotě.
Stačilo je nejkratší sociální program hněvu.
Právě proto bylo logické, že se po zhroucení tradiční české levice objevilo něco, co toto slovo použilo jako značku. Stačilo! nebylo jen název volební koalice. Bylo to přiznání prázdného místa. Někde ve společnosti ležel hněv, který nechtěl být liberalismem, nechtěl být vládní odpovědností, nechtěl být zeleným seminářem, nechtěl být pravicovou reformou, nechtěl být úsměvem evropské normality. Chtěl říct, že už má dost.
A v zemi bez důvěryhodné levice takové slovo nezůstane bez majitele.
Stačilo! dokázalo v evropských volbách 2024 uspět právě proto, že nabídlo jednoduchý kontejner pro protest. Nebyl to návrat velké levice. Byl to návrat starého reflexu v nové lahvi. Komunistická značka se schovala do širšího rámce, jazyk se změnil, tvář byla energičtější, marketing čistší, heslo silnější. Ale uvnitř zůstával problém: sociální hněv byl smíchán se suverenistickým resentimentem, protivládní únavou, podezřením vůči Západu, kulturní obranou a neochotou říct jasně, kam vlastně vede spravedlnost, pokud nemá skončit v nostalgii a geopolitickém blátě.
To je nemoc falešných dědiců levice. Umějí cítit ránu, ale špatně ji překládají.
Mnoho lidí, kteří slyší na podobný protest, není směšných. Nejsou to jen milovníci minulého režimu, agenti Kremlu nebo politický odpad, jak si někdy pohodlně myslí jejich protivníci. Část z nich nese skutečnou zkušenost ponížení. Drahý život, nízký důchod, pocit ztráty kontroly, regionální úpadek, nedůvěru k médiím, únavu z války, obavu z budoucnosti, vztek na vládu, která často mluvila jazykem odpovědnosti bez tepla. Tyto pocity nejsou automaticky falešné. Falešný je způsob, jakým se s nimi zachází.
Stačilo! v sobě neslo kus sociální pravdy a kus politické otravy.
Sociální pravda spočívala v tom, že značná část společnosti opravdu nechtěla další kázání o nutnosti vydržet. Vydržte drahé energie. Vydržte reformy. Vydržte geopolitickou odpovědnost. Vydržte, protože jinak jste populisté. Vydržte, protože rozumní lidé vědí, že svět je složitý. Jenže člověk může chápat složitost a přesto nemít z čeho zaplatit účet. Může podporovat Ukrajinu a přesto se bát vlastní zimy. Může vědět, že Babiš lže, a přesto nenávidět tón lidí, kteří mu vysvětlují, že musí být dospělý.
Tuto ránu měla demokratická levice umět pojmenovat. Ne jako proruský sentiment. Ne jako nízké pudy. Ne jako důkaz, že lid nechápe svět. Měla říct: ano, část ceny velkých dějin se nesmí házet na ty, kdo už nesou příliš mnoho malých účtů. Měla spojit solidaritu s Ukrajinou se sociální ochranou doma. Měla vysvětlit, že bezpečnost není jen zbraň a hranice, ale také teplo, nájem, práce a důchod. Měla zabránit tomu, aby se sociální úzkost překládala do geopolitické hořkosti.
Protože právě tam Stačilo! vstoupilo.
Jeho „dost" neznělo jen sociálně. Znělo také jako únava ze Západu. Únava z Bruselu, z NATO, z vlády, z médií, z Ukrajiny, z hodnot, z jazyka liberální demokracie, který se mnoha lidem proměnil v cizí zvuk. To je nebezpečný posun. Sociální hněv se může stát demokratickou energií. Ale když se spojí s resentimentem proti otevřenému světu, s omlouváním autoritářů nebo s představou, že mír znamená hlavně přestat rušit agresora, přestává být levicí. Stává se levicově zabarvenou únavou z demokracie.
A únava z demokracie je oblíbené hnojivo autoritářů.
Stačilo nestačilo právě proto, že protest sám není politika. Říct dost je začátek věty, ne její konec. Dost čeho? Dost drahoty? Dobře. Kdo bude platit změnu? Dost války? Dobře. Co s napadenou zemí? Dost Bruselu? Dobře. Co místo evropské spolupráce v malé zemi uprostřed kontinentu? Dost elit? Dobře. Jak se zabrání tomu, aby jejich místo nezaujaly elity horší, hrubší a méně kontrolovatelné?
Zde protest často zůstává stát. Má silný začátek a slabý druhý odstavec.
To je rozdíl mezi politickou silou a výkřikem. Výkřik může být pravdivý, ale neumí spravovat svět. A česká společnost slyšela v posledních letech mnoho výkřiků. Proti vládě, proti drahotě, proti válce, proti EU, proti médiím, proti očkování, proti zelené politice, proti kulturním změnám. Některé měly racionální jádro. Jiné byly čistý obchod s paranoiou. Stačilo! se pokusilo tyto energie spojit do jednoho proudu. To bylo takticky chytré a strategicky podezřelé.
Když se do jedné řeky pustí sociální bolest, národní resentiment, protiválečná zkratka, nostalgie, konspirativní podezření a stará komunistická disciplína, nevznikne nová levice. Vznikne kalná voda.
A přesto se nesmí udělat snadná chyba. Nesmí se říct, že neúspěch Stačilo! ve sněmovních volbách znamená, že žádný prostor nalevo neexistuje. Existuje. Jen není obsazen důvěryhodně. Evropské volby ukázaly, že protestní značka s levicovým přízvukem dokáže získat pozornost a hlasy. Sněmovní volby potom ukázaly, že tato energie není automaticky dost silná, stabilní nebo přijatelná, aby překročila práh moci. To není uklidňující zpráva. Je to přesnější diagnóza.
Prostor je reálný. Nabídka je nemocná.
A zde je třeba se vrátit k Babišovi. ANO je největší konkurent české levice právě proto, že levici nepotřebuje nenávidět. Může ji absorbovat. Babiš umí převzít sociální témata bez levicového dědictví, rozdávat ochranu bez ideologie, mluvit k důchodcům, zaměstnancům a lidem mimo městský liberalismus jazykem praktického paternalismu. Stačilo! proti tomu nabízelo čistší protest, ale menší schopnost vládnout představivosti většiny. ANO říká: já to zařídím. Stačilo! říká: už toho bylo dost. V zemi unavené chaosem může první věta porazit druhou.
Česká levice tak stojí mezi dvěma stíny. Jedním je Babiš, který jí sebral sociální voliče bez levicového slovníku. Druhým je Stačilo!, které se pokusilo sebrat hněv bez demokratické budoucnosti. Mezi nimi zůstává malý, těžký prostor pro něco, co by muselo být sociální, demokratické, západní, neelitářské, nekomunistické, nepravicové, kulturně klidnější a ekonomicky ostřejší. To je dlouhý popis. Možná právě proto zatím nemá dobré politické tělo.
Stačilo nestačilo, protože nedokázalo vyřešit základní český problém: jak mluvit o sociální spravedlnosti bez zápachu minulého režimu a bez útěku do národního resentimentu.
Tato otázka je klíčová. Pokud je sociální kritika spojena s podezřením vůči EU, s měkkostí k Rusku, s kulturním konzervatismem, s protivakcinačním šumem, s iritací vůči liberální demokracii a s nostalgií po starém pořádku, může krátkodobě mobilizovat. Ale nevrátí levici život. Jen jí půjčí starý kostým z jiné márnice.
Demokratická levice by musela říct něco mnohem obtížnějšího: ano, lidé mají dost. Ale jejich nepřítel není ukrajinský uprchlík, Brusel jako karikatura, očkování, klimatická věda nebo abstraktní Západ. Jejich nepřítel je vydíratelnost života. Nízká mzda, drahé bydlení, slabá péče, region bez budoucnosti, práce bez hlasu, stáří bez jistoty, energie jako nástroj strachu, stát neschopný sloužit a trh, který se tváří jako příroda. To je jazyk, který by mohl slovo stačilo očistit.
Protože skutečné stačilo by mělo mířit nahoru, ne bokem.
Stačilo lidem pracujícím a přesto chudnoucím. Stačilo důchodcům používaným jako volební rukojmí. Stačilo regionům, které se objevují v politice jen jako kulisa kampaně. Stačilo státu, který občana šikanuje formulářem a pak ho neumí ochránit před trhem. Stačilo energii drahé tak, že se z účtu stane politický teror. Stačilo zaměstnavatelům, kteří chtějí loajalitu bez jistoty. Stačilo majitelům nemovitostí, kteří vydělávají na nemožnosti bydlet. Stačilo bankám, exekucím, lichvě, agenturní práci a všem formám tiché závislosti, které z člověka dělají poslušného občana trhu.
Takové stačilo by bylo levicové.
Ale aby znělo důvěryhodně, muselo by být jasně demokratické. Bez flirtu s autoritářskými mocnostmi. Bez sentimentu k minulému režimu. Bez kulturního válčení jako náhražky sociální politiky. Bez představy, že mír znamená nechat slabšího spolknout silnějším. Bez konspirativního bahna, v němž se každá instituce stává jen loutkou tajného plánu. Bez toho by slovo stačilo mohlo být začátkem obnovy. S tím vším je jen dobrým heslem na špatném domě.
Stačilo nestačilo také proto, že české levici chybí vztah ke skutečným institucím každodennosti. Politika nevzniká jen z televizní zlosti. Vzniká z odborů, obcí, spolků, škol, místních médií, sociálních služeb, sousedství, pracovišť, lidí, kteří se znají jinak než přes algoritmus. Pokud tato tkáň chybí, protest zůstává křehký. Může vyskočit v evropských volbách, může zapůsobit v průzkumech, může strašit komentátory, ale nemá dost kořenů, aby se stal trvalou silou.
A zde se vrací stará otázka organizace. Levice bez organizace je jen nálada. Stačilo! dokázalo chytit náladu. Nestačilo ji proměnit v důvěryhodnou cestu.
Možná je v tom pro českou levici přesto jedna užitečná lekce. Slovo stačilo fungovalo, protože bylo tělesné. Nebylo to „sociálně spravedlivá transformace", „inkluzivní růst" ani „udržitelná koheze regionů". Bylo to slovo člověka, kterému praskly nervy. Politika, která chce mluvit k většině, potřebuje taková slova. Ne nutně stejná, ne nutně s vykřičníkem, ne nutně jako marketing. Ale slova, která nezačínají v programu, nýbrž v hrudi.
Česká demokratická levice, pokud má někdy znovu vzniknout, se bude muset naučit spojit tuto hrudní pravdu s demokratickou páteří.
Hněv bez páteře se ohýbá k autoritářům. Páteř bez hněvu zůstává úřední dokument. A český problém je právě v tomto rozpojení. Hněv často našel špatné nositele. Demokratické instituce často neměly hněv. Sociální bolest se dostala k lidem, kteří ji překládali do resentimentu. Liberální demokracie se bránila tak, že zněla sociálně studeně. Mezi těmito dvěma selháními vyrostlo vakuum, v němž je možné téměř všechno a málo co trvá.
Stačilo! nebylo vzkříšení levice. Bylo to klepnutí na dveře márnice.
Někdo uvnitř se možná pohnul. Ale pohyb mrtvého těla není život. Život by znamenal nový krevní oběh: důvěryhodnou sociální řeč, demokratický instinkt, jasný vztah k Evropě, ostrou kritiku kapitalistické vydíratelnosti, schopnost mluvit k regionům, k práci, ke stáří, k bydlení, ke škole, k nemocnici, k cenám a k důstojnosti bez toho, aby se člověk musel brodit starými symboly a novými konspiracemi.
Slovo stačilo by si takovou politiku zasloužilo.
Protože někdy je opravdu třeba říct dost.
Jenže nestačí říct dost světu, který člověka zmenšuje. Je třeba vědět, co po tomto slově přijde. Jinak se z něj stane jen ozvěna v prázdném domě, kde se kdysi říkalo levice a dnes se střídají nájemníci hněvu.
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