K lidem na ulici: Kde se mohou umýt? Kdo jim dá vodu?
30. 6. 2026
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Pavel Veleman
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To není Ekvádor ani Brazílie, dokonce ani USA, ale PRAHA... To je ta skvělá sociální politika této země.... Komentáře raději nečíst, kdyby mohl být odchyt a odstřel, je plný Václavák....Co třeba tyto občany, také je pustíte do klimatizovaných úřadů, pane Jan Čižinský, Martin Valovič
nebo David Kaspar
, Jakob Hurrle
....?
To nestačí otevřit jednu místnost pro seniory... Napadlo by vás, skvělé a vzorné otce například si představit ty vaše vymazlené "ťutínky" trávit celé prázdniny v toxické ubytovně, kde se smaží jak v peci děti (stejné jako vaše) bez možnosti jít na koupaliště, jet na tábor... Kolik jste jim dali volných vstupenek? Nic, vůbec nic, milí starostové a radní pro sociální oblast.. Ani vás to nenapadlo...
Ale
zpátky k lidem na ulici: Kde se mohou umýt? Kdo jim dá vodu? Kde je
například klimatizovaná místnost v Azylových domech? Nic, ani vás to
nenapadne...Neviditelní, pro vás vždy neviditelní... Každý kdo nevolí,
je pro politika neviditelní...A tady opravdu hlas nedostanete...Ta, proč
to řešit? Odtáhnout je MP někam, kde nejsou vidět a česká soldateska se
již o ně postará - zmlátí, pochčije, zapálí, skopou, znásilní...Co také
s nimi, že?
A
ten idiotský nadpis, už to je hnůj...Ale narozdíl od Matěje Metelce si
nemyslím, že se tyto fotky nemají sdílet... To opravdu už jsme tak v
prdeli, že to ani nechceme vidět a například chtít po politicích
zajistit nejen zimní, ale i letní opatření pro lidi bez domova
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