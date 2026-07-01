Polná v nás...
1. 7. 2026
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Pavel Veleman, Anna Sležková
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Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) podal kárnou žalobu na soudkyni Sandru Kimmelovou. České televizi to sdělila mluvčí Vrchního soudu v Praze Sarah Pernecká.
Soudkyně minulý rok v říjnu vydala z pěstounské péče tříletou dívku Viktorku biologickému otci. Věděla o něm přitom, že je závislý na drogách. Otec dítě letos v březnu zavraždil.
"Nikdo
neví, kdo to jméno prvně vyslovil ...Náhle tu bylo jméno, poletovalo od
úst k ústům, nejprve jako dohad, ale brzy jako jistota..."
(Kolektiv autorů, Polná 1999)
Dvoudílný televizní film Zločin v Polné z roku 2016 se zabývá skutečnými událostmi kolem takzvané hilsneriády z roku 1899. Děj líčí vyšetřování vraždy mladé švadleny Anežky Hrůzové a následný vykonstruovaný proces, v němž byl z tohoto zločinu nespravedlivě obviněn židovský mladík Leopold Hilsner.
Život
přináší paradoxní situace. Na MPSV jsem měla na starosti mj. státní
příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a viděla jsem
tak opravdu velkou spoustu rozhodnutí, většinou dost zpackaných
předběžek (tehdy ještě nesprávný typ, nevykonatelný výrok, absence
odůvodnění u prodloužení navzdory judikatuře ÚS).
V
některých případech mi i šlo hlavou, jestli by to nebylo na kárnou
odpovědnost, ale kolegové mě vždycky usměrnili. Chápala jsem to, byť mě
to štvalo. Ale stal se kvůli tomu ze mě dost velký kritik soudců.
Nejvíc mi asi vadilo to, že očividně mnohdy volili cestu, která byla pro ně jednodušší. Vadila mi i ta lenost trochu se kriticky zamyslet nad tím, co dělají, a jaké to má důsledky, především pro konkrétní děti. Ale tady bych se s výhradou, že neznám ten soudní spis, intuitivně soudkyně zastala.
Přijde mi, že to, co se jí vyčítá, se týká samotného rozhodnutí, a to nelze řešit kárně. Samozřejmě, může tam něco být, ale jestli je to ta absence posudku, jsme v daleko komplikovanější otázce, se kterou se nejde vypořádat snadným, že je to přece jasné pochybení.
Co bychom měli mít na paměti je, že pan Tejc je pořád hlavně politik a že ten tlak nyní je enormní. Podáním žaloby přesune ten mediální zájem jinam, nebude se muset vykrucovat z otázky, tak co uděláte.
Dobrá taktika. Ale on ten tlak, jak se říká chca, nechca, může dolehnout i na kárný senát. Já už dřív myslela na trestního soudce, který bude soudit toho otce, že bych nechtěla být v jeho kůži, protože veřejnost žádá téměř krev za krev. A toto je podobné.
Snad to nebude připadat nepatřičné, ale jde mi hlavou i soud s Hilsnerem. Co o tom vím, tak rakouské soudy nebo úřady věděly, že byl odsouzen neoprávněně, ale neměly odvahu ho osvobodit. Kvůli náladě v Čechách. Zločin v Polné je geniální film, nadčasový a bohužel aktuální.
Polná je nejen konkrétní soudní zločin, ale symbol živočišné, davové, pudové nenávisti člověka k pomstě za něco opravdu strašného (tehdy smrt mladé ženy, dnes smrt dítěte).
To nám doslova zatemní mysl a vypne vše racionální, uvážlivé a v hlavě zůstává pouze "ďábel", který nás provází každý den, každou hodinu, každou vteřinu / PŘEDSUDEK ....Tehdy strašlivá lidová pověra o rituální vraždě, dnes obrovský strach z drog a duševních nemocí.
Tehdy se následně probudila obrovská vlna antisemitismu, využitá účelově politiky, novináři...Dnes se vystupňovala obrovská ostrakizace skupin osob s tzv. závislostí nebo duševní nemocí ("feťák" nebo "blázen") nemůže být rodič...
Tzv. "sociální managment mocenskosti" ihned vytuší možnost účelového využití této atmosféry krve, rxchké označení viníka, kterého davu předhodíme k lynči...
Politici a represivní složky pomocí překódování diskursu odvedou účelově pozornost od kritiky zcela nefunkční (vlastně neexistující) komplexní sociální politiky této země k tzv. profesnímu selhání jednotlivce. Bulvární média zase tuší ziskovost, zvýšení svého vlivu v tvrdé konkurenci trhu...A všichni dohromady stupňují tento morální kýč tzv. zdravého rozumu k nesnesitelnosti.
Vždy se pro politiky nebo novináře hodí toto chvilkové vypnutí racionality, kritického myšlení, sebereflexe u rozhořčené většiny, která požaduje rychlý trest.
V Polné to byl strach z probouzející se demokratické společnosti a požadavky politických, občanských a sociálních práv, dnes zase k až neuvěřitelně nezvládnuté transformace společnosti, která se projevuje v nefunkční sociální politice v průběhu desítek let.
Vše se stále opakuje, člověk a jeho stádovitá reakce nevykazuje žádné výrazné změny (mění se pouze kulisy). V tomto je "kritická historie" až nepříjemně pravdivá...
Tehdejšího bojovníka proti až fanatické většině netřeba zmiňovat, dnes za mojí osobu je to autorka petice, která vybízí zejména novináře k rozvaze paní Anna Sležková a také paní Radka Janeba, která z pozice akademičky i činné sociální pracovnice - popsala činnost této tak náročné profese A také všichni občané, kteří podepsali (pod svým jménem) kontra petici...
Paní soudkyně S. Kimmelová doufám nedopadne jako L. Hilsner...Narozdíl od zcela zničeného života "jen" zničená kariéra ...SNAD!
Držme při sobě!
Červenec 2026, ČR
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