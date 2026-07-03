Syrskyj: Jsou známky vyčerpání nepřátel, aktivita klesla o třetinu
3. 7. 2026
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Vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrskyj v rozhovoru pro TSN uvedl, že na frontě byly zaznamenány známky vyčerpání okupantů.
"Pokud to bylo dřív třináct směrů, teď můžeme mluvit o sedmi směrech. A mezi těmito sedmi můžeme zásadně rozlišit čtyři takové hlavní oblasti," řekl.
Syrskyj vysvětlil, že pokud dříve hustota útoků okupantů dosahovala 240–260 případů, nyní se aktivita nepřítele snížila "jistě o jednu třetinu".
Na otázku, zda by to mohlo být považováno za zlomový bod, Syrskyj poznamenal, že jde o známky "určitého vyčerpání" Rusů. Zároveň však zdůrazňoval, že nepřítele nelze podceňovat.
Vrchní velitel zdůraznil, že Rusové mají stále početní a technickou převahu, ukrajinské jednotky dokázaly situaci změnit díky celé řadě akcí. Dodal, že ozbrojené síly Ukrajiny systematicky pracují na paralyzování logistiky nepřítele, komplikování práce jeho týlu, zabránění přesunu jednotek mezi různými sektory fronty a ničení skladů. Právě tato opatření, podle vrchního velitele, umožnila obrátit vývoj ve prospěch Ukrajiny.
Současně ve stejném rozhovoru Syrskyj informoval, že ruský generální štáb vyvinul několik možností útoku na Ukrajinu, zejména ze severu, z území Běloruska, s cílem "obsadit Kyjev" a další území. Nejpravděpodobnějším scénářem je ofenzíva z Brjanské oblasti Ruské federace do černihivské oblasti.
Ruský generální štáb vyvinul několik možností ofenzívy proti Ukrajině, zejména ze severu, z území Běloruska, s cílem "obsadit Kyjev" a další území. Uvedl to vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrskyj v rozhovoru pro TSN.
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