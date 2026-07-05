Trump zahájil oslavy 250. výročí založení Ameriky brutáním útokem proti demokratům
5. 7. 2026
V projevu na hoře Mount Rushmore Trump prohlásil, že znovu oživující se „komunistická hrozba“ (tj. podle něho Demokratická strana) představuje pro zemi vážné nebezpečí
Donald Trump zahájil víkend 250. výročí založení Spojených států mimořádným stranickým útokem na „komunistickou hrozbu“ v Americe, přičemž její stoupence označil za „nepřátele 4. července 1776“.
Trump v pátek večer půl hodiny hovořil u Mount Rushmore v Jižní Dakotě, což byla poslední zastávka na jeho turné oslavujícím významné výročí americké Deklarace nezávislosti na Británii.
Trump, kterého uvítalo skandování „USA! USA!“ a jehož projev krátce přerušil přelet stíhaček F-16, pochválil čtyři prezidenty, jejichž tváře jsou vytesány do žulové skály: George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna.
„Byli to muži činu, muži s ambicemi, muži odvážní, muži osudu a muži skutečně velké inteligence,“ řekl Trump, který nikdy nevyloučil myšlenku, že by jeho vlastní tvář byla přidána na Mount Rushmore. „Především to byli velcí muži historie.“
Trump tvrdil, že výjimečnost USA je zakořeněna nejen v její ústavě, ale také v její jedinečné kultuře a identitě. Odsoudil nedávné pokusy „vymlátit z nás amerického ducha“ a „odcizit nás od naší historie“ a před převážně bílým davem slíbil: „Vrátíme naší zemi její identitu.“
Trump poté upustil od jakékoli snahy přednést tradiční projev hlavy státu, jehož cílem je povznést se nad spory, sjednotit politické strany a oslovit občany všech politických směrů.
Místo toho, čtyři měsíce před listopadovými volbami do Kongresu USA, se vrátil k tématu, které v poslední době opakovaně zdůrazňuje: vykreslování progresivních demokratů jako komunistů, kteří představují existenční hrozbu pro Ameriku. Vystoupil několik hodin poté, co Zohran Mamdani, starosta New Yorku a demokratický socialista, pronesl projev na podporu imigrantů, který byl široce vnímán jako výtka vůči Trumpovi a jeho hnutí „Make America great again“.
Čtyři progresivní kandidáti, včetně tří demokratických socialistů, vyhráli minulý týden demokratické primárky v New Yorku a v úterý v Coloradu. Progresivní kandidáti zvítězili také v Kentucky, New Jersey, Ohiu, Pensylvánii a Texasu.
Trump rovněž propojil svou antikomunistickou rétoriku s protiimigračním tématem, které pohánělo jeho zvolení. „S blížícím se tímto velkolepým výročím vidíme, jak je naše americká identita znovu napadána,“ řekl.
„Generaci poté, co jsme bojovali a vyhráli studenou válku proti hrozbě komunismu, dochází nyní v naší zemi k oživení komunistické hrozby, a to i ze strany nově příchozích, kteří vyznávají myšlenky zcela protichůdné našemu způsobu života a našemu velkému úspěchu.“
Komunismus popsal jako větší hrozbu pro americkou svobodu než první a druhá světová válka a teroristické útoky z 11. září 2001. „Je to nepřítel ústavy,“ prohlásil. „Především je to nepřítel 4. července 1776… Komunismus je přesným opakem života, svobody a úsilí o štěstí. Je to smrt, tyranie a úsilí o zlo.“ “
Trump tvrdil, že komunisté nemilují Boha ani náboženství a nemají žádnou úctu k zákonu, spravedlnosti, zásadám, tradicím ani k právům daným Bohem. „Můžete být loajální ke Karlu Marxovi, nebo můžete být loajální k Americe. Můžete být komunistou, nebo můžete být vlastencem. Nemůžete být obojím.“
Prezident čelí široké kritice za to, že využívá 250. výročí k přepisování historie a prosazuje narativ zaměřený na bílé křesťanské muže, jako byli Washington a Jefferson, přičemž opomíjí uznat, že oba byli vlastníky otroků. Páteční projev využil k útoku na progresivní narativy.
„Co se týče těch, kteří šíří marxistické lži o našem dědictví, říkají našim dětem, že žijeme na ukradené zemi nebo že naši hrdinové byli utlačovatelé, ti dělají něco mnohem horšího než jen pomlouvání naší minulosti,“ řekl Trump. „Pomlouvají a útočí na naši budoucnost – to nedopustím.“
Přitom však hovořil v Black Hills, které americká vláda v roce 1877 nezákonně zabavila kmeni Siouxů poté, co Kongres donutil tento kmen postoupit území, které mu bylo zaručeno smlouvou.
Trump dále přirovnal údajnou komunistickou hrozbu k přistěhovalcům, které by podle něj bylo možné vyhostit. Slíbil, že „rychle porazí komunismus“ a „pošle je do exilu“, a jásajícímu davu řekl: „Rychle je pošleme pryč a budeme pokračovat v budování naší země tak, aby byla větší, lepší a silnější než kdykoli předtím. Amerika nikdy nebude komunistickou zemí.“
Trump vyzval Kongres, aby zrušil obstrukční praktiky a schválil zákon „Save America Act“, který je široce kritizován jako návrh na potlačení volebního práva. „Uděláme-li to, neprohrajeme volby po dobu 100 let,“ řekl. „Komunistická strana se skládá z nelegálních přistěhovalců, zločinců a všech, kteří nechtějí pracovat.“
Dříve toho večera stáli herci ztvárňující Washingtona, Jeffersona, Roosevelta a Lincolna za řečnickými pulty na jevišti s modrým kobercem a přednesli některé ze svých nejslavnějších citátů. Vystoupil také interpret country hudby Chancey Williams. V davu byl vidět chlapec, který držel ručně psaný transparent s nápisem „Trump the GOAT“.
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