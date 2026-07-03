Nigérie: Vláda požaduje od JAR odškodnění kvůli majetku, který Nigerijci zanechávají v zemi

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3. 7. 2026
Alexander Ajayi, úřadující vysoký komisař Nigérie v JAR, to zveřejnil během rozhovoru pro Channels Television a uvedl, že vláda zajistí, že Nigerijci, kteří jsou nuceni opustit své investice, neponesou ztráty sami.
Ajayi uvedl, že snaha o odškodnění bude následovat po probíhající dobrovolné repatriaci Nigerijců, kteří se rozhodli vrátit domů před termínem 30. června, který stanovily některé jihoafrické organizace na ochranu práv vyzývající nelegální migranty k opuštění země.
Podle něj vláda začala dokumentovat podniky a další majetek, který po sobě zanechali navrátilci, jako součást plánů na formální zapojení jihoafrických úřadů.
"Co se týče podnikání, před třemi dny jsme se sešli s jihoafrickým náměstkem ministra zahraničí a diskutovali jsme o tom," řekl Ajayi.
"Začal jsem s ní diskutovat a dohodli jsme se, že požádáme naše vracející se [občany], aby začali dokumentovat, co zanechávají."
Vysvětlil, že navrátilci byli instruováni, aby před odjezdem z Jižní Afriky poskytli podrobné informace o svých opuštěných majetcích.
"Před včerejším odjezdem jsem je požádal, aby velmi přesně zdokumentovali věci, které zanechávají, pokud jde o podnikání, dokonce i auta, movitý a nemovitý majetek," řekl.
Ajayi uvedl, že záznamy budou základem jednání s jihoafrickou vládou za účelem identifikace dotčených nemovitostí a zkoumání odškodnění.
"Nyní to můžeme řešit s jihoafrickou vládou. To je další krok, který podnikneme," řekl.
"Takže tato repatriace neskončí jen tím, že lidi vezmeme do Nigérie. Budeme systematicky sledovat informace, které nám byly poskytnuty."
Dodal, že navrátilci byli vyzváni, aby zajistili přesnost předložených informací, protože nigerijská vláda plánuje spolupracovat s jihoafrickými úřady na ověření polohy dotčených podniků a nemovitostí.
"... Budeme spolupracovat s jihoafrickou vládou, abychom se dostali k přesným místům všech těchto podniků, obchodů a nemovitostí a předložili je jihoafrické vládě k možné kompenzaci, protože nedovolíme, aby práce, kterou lidé za ta léta vybudovali, prostě přišla do koše nebo byla převzata, " řekl Ajayi.
Nejnovější repatriační akce probíhá uprostřed obnoveného xenofobního napětí v Jihoafrické republice, kde útoky na africké migranty, zejména Nigerijce, Ghaňany a Zimbabwany, zesílily v souvislosti s tvrzeními, že cizinci zabírají pracovní místa.
V úterý dorazila z Johannesburgu další skupina repatriovaných Nigerijců na mezinárodní letiště Murtala Muhammad v Lagosu. Byla to druhá oficiální evakuace koordinovaná nigerijskou vládou poté, co bylo 11. června na charterovém letu Air Peace přepraveno 258 evakuovaných domů. Samostatná skupina 66 navrátilců dorazila také 24. června.
Ajayi poznamenal, že ti, kteří se vracejí, tak učinili dobrovolně před plánovanými protiimigračními protesty a dodal, že většina Nigerijců žijících v Jihoafrické republice je bez dokladů.
Mezitím jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa v pondělí vyzval k pokojným demonstracím a varoval, že ačkoliv mají občané ústavní právo protestovat, každý, kdo se uchýlí k násilí nebo jiným trestným činům, bude potrestán podle zákona.
Zdroj v angličtině: ZDE
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