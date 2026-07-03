Německý ministr obrany uvedl, že doma zajistil zásobu vody a jídla na několik dní
3. 7. 2026
Pistorius hovořil o své přípravě v rozhovoru pro časopis Spiegel. "Na pár dní bychom si s manželkou mohli zajistit vše, co potřebujeme, bez problémů. Především jsme zajistili dostatečnou zásobu vody," řekl ministr. Podle Pistoria už Německo nežije ve stejných bezpečnostních podmínkách. "Svět se stal nebezpečnějším – ať už to chceme přiznat, nebo ne," řekl.
Na pozadí války na Ukrajině evropské úřady stále častěji podporují plány civilní připravenosti na mimořádné události. V březnu loňského roku Evropská komise doporučila, aby všichni obyvatelé Evropské unie měli doma zásobu jídla, vody a základních potřeb alespoň po dobu 72 hodin.
Podle návrhu strategie připravenosti EU by měl každý občan být schopen v případě rozsáhlé krize se uživit alespoň tři dny. "V případě extrémních selhání je počáteční období nejkritičtější," uvádí dokument. Brusel zdůrazňuje, že Evropa musí být připravena na několik scénářů najednou – válku, rozsáhlé kybernetické útoky, epidemie a klimatické katastrofy. "Žádná z hlavních krizí posledních let nebyla izolovaná ani krátkodobá," uvádí strategie EU.
Zdroj v němčině: ZDE
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