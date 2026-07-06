Zadržený lékař z Gazy je po zraněních v izraelském vězení téměř k nepoznání, konstatuje jeho právník
6. 7. 2026
Dr Hussam Abu Safiya, director of a major Gaza hospital, is in immediate life-threatening danger.— Richard Burgon MP (@RichardBurgon) July 4, 2026
Detained by Israel without charge since 2024, he has new head, eye and neck injuries.
I call on our Foreign Secretary to demand Israel provides urgent treatment and releases him. pic.twitter.com/TvdJLdHn9r
Hussam Abu Safiya čelí „hmatatelnému ohrožení života“ po 18 měsících ve vězení bez obvinění či soudu
Jeden z nejvýznamnějších lékařů v Gaze je kvůli těžkým zraněním utrpěným v izraelském vězení téměř k nepoznání, uvedl jeho právník, a po 18 měsících zadržování bez obvinění či soudu čelí „hmatatelnému ohrožení života“.
Hussam Abu Safiya se setkal se svým právníkem 2. července, poté co byl koncem června převezen do nechvalně proslulé izraelské podzemní věznice Rakefet. Měl potíže s dýcháním a plynulou řečí, byl tak slabý, že se sotva udržel v sedě, a opakovaně se zdálo, že každou chvíli ztratí vědomí, uvedl jeho právník Nasser Odeh.
Dr Hussam Abu Safiya, director of a major Gaza hospital, is in immediate life-threatening danger.— Richard Burgon MP (@RichardBurgon) July 4, 2026
Detained by Israel without charge since 2024, he has new head, eye and neck injuries.
I call on our Foreign Secretary to demand Israel provides urgent treatment and releases him. pic.twitter.com/TvdJLdHn9r
Abu Safiya, který byl ředitelem nemocnice Kamal Adwan v severní Gaze, dokud ho nezatkly izraelské síly, uvedl, že se bojí o svůj život.
„Přivedli mě sem, aby mě zabili. Nemyslím si, že to přežiju. Tohle je konec,“ citoval ho Odeh ve společném prohlášení s organizací Lékaři za lidská práva v Izraeli (PHRI), která spolu s dalšími organizacemi požaduje jeho propuštění.
Jeho zadržení je součástí širšího vzorce izraelských útoků na zdravotnictví v okupované Palestině, uvedla Milena Ansari, ředitelka PHRI pro tuto oblast.
V neděli zemřelo čtyřměsíční palestinské dítě, Ahmad Maarouf Zaid, poté, co izraelské síly zabránily jeho rodině projet kontrolním stanovištěm a dostat se k čekající sanitce, sdělila jeho rodina.
S těžce nemocným dítětem jeli sami po nezpevněných a horských vedlejších silnicích do Ramalláhu, což léčbu zpozdilo o více než hodinu.
„Zprávy o úmrtí novorozence v důsledku zpoždění na kontrolním stanovišti na Západním břehu, zatčení lékaře poskytujícího zdravotní péči a prohlubující se humanitární krizi v Gaze by neměly být chápány jako ojedinělé incidenty,“ uvedla Ansari. „Odrážejí širší trend, v jehož rámci jsou systematicky podkopávány podmínky nezbytné k realizaci práva Palestinců na zdraví. “
Abu Safiya se před svým zadržením stal symbolem zdravotnických pracovníků, kteří bojovali o léčbu pacientů po celou dobu války v Gaze. Je zadržován na dobu neurčitou spolu s tisíci dalších palestinských civilistů ve věznicích, o nichž izraelské organizace na ochranu lidských práv tvrdí, že se staly mučícími tábory.
Snímek poskytnutý organizací Lékaři za lidská práva – Izrael (PHRI) zachycuje Safiyu při videohovoru z vězení v červnu. Fotografie: Lékaři za lidská práva – Izrael (PHRI)/AP
Koncem května byl převezen z věznice Ketziot do vězeňského komplexu Ganot a bez vysvětlení umístěn do samovazby, uvedl Odeh.
Abu Safiya popsal útok strážných, kteří proti němu použili kladiva a obušky, krátce poté, co se prostřednictvím videohovoru zúčastnil odvolacího řízení u Nejvyššího soudu, v němž napadal své zadržení. Následně byl 24. června převezen do zařízení Rakefet, kde Odeh zaznamenal závažné a nebezpečné zhoršení jeho zdravotního stavu.
„Od jeho zadržení jsem doktora Abu Safiyu navštívil několikrát, ale osoba, se kterou jsem se setkal při této poslední návštěvě, nebyla tou samou osobou, kterou jsem znal dříve,“ uvedl Odeh v neděli a vyzval k okamžitému nezávislému lékařskému vyšetření. „Jeho fyzický a psychický stav, závažná zranění viditelná na jeho těle a jeho osobní výpověď nenechávají žádný prostor pro pochybnosti: jeho život je v bezprostředním ohrožení.“
Abu Safiya působil při setkání vystrašeně, rozrušeně a nechtěl mluvit otevřeně, uvedl Odeh, ale svému právníkovi sdělil, že ve věznici Rakefet je denně vystaven bití a v důsledku toho několikrát ztratil vědomí.
Věznice Rakefet, kde vězni nikdy nevidí denní světlo, byla postavena v 80. letech minulého století za účelem zadržování vysokých představitelů organizovaného zločinu, než byla uzavřena z důvodu nelidských podmínek. Byla znovu otevřena na příkaz krajně pravicového ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben-Gvira.
Ostatní Palestinci tam zadržovaní uváděli, že se v nevětraných, přeplněných celách cítili bez dechu a dusili se, a to i bez zranění, jaká utrpěl Abu Safiya.
Mluvčí izraelské vězeňské služby uvedl, že tvrzení Odeha jsou „nepravdivá a zcela bez faktického základu“, ale odmítl se vyjádřit k zdravotnímu stavu Abu Safiyi s odkazem na ochranu soukromí.
V neděli večer byla oznámena smrt čtyřměsíčního Ahmada z uprchlického tábora Deir Ammar. Byl to dlouho očekávané dítě, které se rodině narodilo po letech léčby umělým oplodněním a po většinu svého krátkého života bylo zdravé. Rodina zavolala záchrannou službu, když v neděli ráno dostal vysokou horečku, a zdravotníci vyslali sanitku k bráně Ein Ayoub v táboře.
Od 7. října 2023 Izrael pravidelně zakazuje vozidlům, včetně sanitek, projíždět přes Ein Ayoub, což je hlavní trasa do Ramalláhu a tamních nemocnic.
Obyvatelé mohou obvykle projít pěšky, ale když se Ahmadovi rodiče přiblížili, zastavili je čtyři izraelští vojáci, kteří na lidi v této oblasti vystřelili slzný plyn a ignorovali zoufalé prosby rodiny. Video z incidentu bylo sdíleno na X.
„Toto dítě potřebovalo kyslík. Kdyby mu bylo umožněno dostat se k sanitce a do nemocnice, jeho život mohl být zachráněn,“ řekl Arafat Ahmad Zaid, chlapcův strýc.
Mluvčí izraelské armády popřel, že by rodině bránil v přechodu za účelem vyhledání lékařské pomoci. Zaid uvedl, že okolnosti smrti jeho synovce ještě prohloubily zármutek rodiny.
„Neexistují slova, která by popsala bolest z toho, když vidíte vlastní dítě umírat v náručí a víte, že nemůžete nic udělat, abyste ho zachránili. To je to nejhorší utrpení. To je ta nejhorší ponížení.“
Zdroj v angličtině ZDE
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