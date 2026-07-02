Vražda Henryho Nowaka: proti dvěma policistům bylo zahájeno vyšetřování pro hrubé porušení služebních povinností
2. 7. 2026
Dva policisté, kteří spoutali Henryho Nowaka, když ležel na smrt zraněný bodnými ranami, jsou nyní předmětem vyšetřování policejního dozorového orgánu kvůli hrubému porušení služebních povinností.
Oba policisté jsou v pracovní neschopnosti kvůli výhrůžkám, které obdrželi a které vyvolaly obavy o jejich bezpečnost.
Pokud budou shledáni vinnými, hrozí těmto policistům propuštění z hampshirské policejní jednotky.
Rozhodnutí Nezávislého úřadu pro policejní chování (IOPC) změnit povahu vyšetřování a rozšířit jeho rozsah přišlo po dvou setkáních s Nowakovou rodinou a jejich právníkem. Navazuje také na rozhořčení veřejnosti nad tímto případem poté, co videozáznam ukázal, jak policisté nevěřili Nowakovým prosbám, že nemůže dýchat.
IOPC již vedlo vyšetřování od Nowakovy smrti v Southamptonu v prosinci 2025. Dříve dospělo k závěru, že neexistují žádné náznaky, že by policie porušila disciplinární pokyny, a s policisty zacházelo jako se svědky.
Osmnáctiletý Nowak zemřel v prosinci 2025 poté, co ho pobodal Vickrum Digwa, který policii lživě tvrdil, že se stal obětí rasistického útoku, což vedlo policisty k tomu, že Nowaka spoutali a zacházeli s ním jako s podezřelým.
Vyšetřování se bude zabývat také tím, zda hrála roli rasová příslušnost. Případ vyvolal tvrzení ze strany krajní pravice, že zacházení policie s Nowakem bylo důsledkem předsudků namířených proti bělochům.
IOPC uvedla, že prošetří, „zda rasa či náboženské vyznání Henryho nebo rodiny Digwových ovlivnily jednání a rozhodování policistů, [a] zda rozhodnutí policistů byla ovlivněna domněnkami či předsudky souvisejícími s tehdejšími napjatými vztahy v komunitě“.
Patologické důkazy předložené při Digwově procesu za vraždu naznačují, že bodná zranění, která Nowak utrpěl, byla taková, že ho nebylo možné zachránit.
Důkazy ukazují, že policistům trvalo osm minut, než objevili bodnou ránu Henryho Nowaka
Ve svém prohlášení IOPC uvedla: „Důkazy naznačují, že oba policisté – kteří jako první dorazili na místo činu pozdě večer 3. prosince 2025 – mohli potenciálně porušit profesní standardy chování v oblasti povinností a odpovědnosti, použití síly a hanebného chování.
„Týká se to možného selhání policistů při rozpoznání, že Henry potřeboval naléhavou lékařskou pomoc, při okamžité reakci poté, co řekl, že byl pobodán a nemůže dýchat, a rozhodnutí zatknout a spoutat Henryho namísto poskytnutí okamžité první pomoci.
„Existují také náznaky, že jeden z policistů mohl porušit standard týkající se autority, úcty a zdvořilosti, když zjevně nebral vážně Henryho tvrzení, že byl pobodán.“
Derrick Campbell z IOPC uvedl: „Existují jasné důkazy, že důvěra veřejnosti v policii mohla být tímto incidentem vážně poškozena, a to je faktor, který musíme zohlednit při posuzování důkazů.
„Na závěr našeho vyšetřování rozhodneme, zda by někteří policisté měli čelit disciplinárnímu řízení.“
IOPC se rovněž bude zabývat otázkami, jako například proč byl Nowak spoután, zatímco Digwa spoután nebyl, když byl zatčen za pokus o vraždu poté, co si policie uvědomila, že Nowak byl bodnut.
Campbell dodal: „Důležitou součástí naší role je také zjistit, zda jsou zapotřebí nějaké změny v národních nebo policejních směrnicích či postupech, aby se zlepšila policejní praxe.“
Digwa byl shledán vinným z vraždy Nowaka a odsouzen k doživotnímu vězení s minimální délkou trestu 21 let. Vysocí vládní právní zástupci se proti rozsudku odvolávají s odůvodněním, že je nepřiměřeně mírný.
Policie v hrabství Hampshire uvedla: „Policisté jsou v současné době mimo pracoviště. Pokud se vrátí, budou zařazeni na úkoly, které nezahrnují žádný kontakt s veřejností.“
Odmítla se vyjádřit k tomu, zda důvodem nepřítomnosti obou policistů na pracovišti byly výhrůžky.
IOPC doufá, že své vyšetřování dokončí do září, a očekává se, že s policisty provede osobní výslechy.
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