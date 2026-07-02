Palestinci hlásí zintenzivnění izraelských vojenských operací v Pásmu Gazy
2. 7. 2026
Izraelská armáda zintenzivnila své vojenské operace v celém Pásmu Gazy. Informovala o tom v úterý tisková agentura WAFA s odvoláním na tamní korespondenty, zatímco izraelské obranné síly (IDF) pokračují v neustálém porušování příměří. USA klid zbraní podporují.
Zpráva uvádí, že mezi eskalující akce patří rozsáhlé ničení domů a civilní infrastruktury ve východních a severovýchodních čtvrtích města Chán Júnis. V nedalekém Rafahu agentura WAFA informovala o intenzivním dělostřeleckém ostřelování a střelbě, uvádí web Antiwar.
Ve městě Gaza izraelské síly podle zprávy aktivovaly dálkově ovládaného robota naloženého velkým množstvím výbušnin, který zamířil na obytné domy ve čtvrti Tuffah na severovýchodě města. V této oblasti došlo také k intenzivní střelbě z vojenských vozidel a k ojedinělým výbuchům.
Zpravodajská agentura rovněž informovala, že při izraelském leteckém úderu poblíž Chán Júnisu zahynuly nejméně dvě osoby. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve své denní zprávě uvedlo, že eviduje nejméně osm zabitých Palestinců a 26 zraněných.
V posledních dnech izraelské síly zabily několik dětí, včetně jednoroční holčičky, která zahynula spolu se svou matkou při leteckém úderu na stan v jižní části Pásma Gazy.
K eskalaci izraelských útoků dochází v době, kdy izraelská armáda obsazuje další území v Gaze, což představuje jasné porušení dohody o příměří. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý měsíc uvedl, že nařídil izraelské armádě obsadit 70 % území Gazy, což představuje nárůst z původních 60 %. Izraelští vojenští představitelé minulý týden prohlásili, že IDF tohoto cíle již dosáhla.
Od podpisu takzvané dohody o příměří zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví 1 053 Palestinců zabitých izraelskou armádou a 3 406 zraněných. „Řada obětí je stále pod troskami a na ulicích, protože se k nim záchranáři a týmy civilní obrany dosud nedokázali kvůli pokračujícím útokům dostat,“ uvedlo ministerstvo na Telegramu.
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