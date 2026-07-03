Disulfiram a strašlivé selhání systému
3. 7. 2026 / Boris Cvek
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Jak čtenáři Britských listů nejspíše vědí (publikuji o tom od roku 2007), profesně se zabývám výzkumem disulfiramu (antabusu) jako léku pro léčbu rakoviny.
Účinnost disulfiramu proti metastazujicím rakovinám byla už testována ve dvou kvalitních klinických testech: jeden proběhl ve Francii na začátku 90. let (Dufour et al., Biotherapy 1993) u pacientek s rakovinou prsu, druhý v Izraeli v nultých letech (Nechushtan et al., The Oncologist 2015) u pacientů s rakovinou plic.
V obou případech byly výsledky pozitivní. Neexistuje žádný stejně kvalitní klinický test u metastazujicí rakoviny, který by ukazoval, že disulfiram nefunguje. Uměla inteligence zpracovala výmluvnou tabulku, která ukazuje na strašné systémové selhání státu a odborné sféry v této věci.
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