Sezení trvající déle než 30 minut v kuse souvisí s vyšším rizikem úmrtí na rakovinu
3. 7. 2026
Studie naznačuje, že i lehká činnost, jako je žehlení, by mohla snížit zdravotní rizika spojená s dlouhodobým sedavým způsobem života
Studie naznačuje, že každodenní sezení trvající déle než půl hodiny v kuse zvyšuje riziko úmrtí na rakovinu.
Vědci, kteří po dobu deseti let sledovali více než 90 000 lidí, zjistili, že sezení nebo ležení v bdělém stavu po dobu delší než 30 minut v jednom úseku každý den souvisí se zvýšeným rizikem úmrtí na rakovinu. Výsledky naznačují, že riziko se zvyšuje s každou další hodinou nepřetržité nečinnosti.
Vědci však také zjistili, že přerušování období sedavého chování trvajícího déle než 30 minut krátkými intervaly fyzické aktivity by mohlo pomoci toto riziko snížit. Vstávání každou půlhodinu, třeba jen na krátkou procházku po kanceláři, může podle nich udělat zázraky pro vaše zdraví. ou souvislost.
Dr. Frederick Ho, hlavní autor studie z Univerzity v Glasgow, uvedl: „Naše data ukazují, že sezení déle než 30 minut v kuse je obzvláště spojeno s vyšším rizikem rakoviny. Dobrou zprávou je, že přerušování doby sezení něčím tak jednoduchým, jako je krátká procházka, může mít ochranný účinek.
„Současné zdravotní doporučení se silně zaměřují na středně intenzivní nebo intenzivní cvičení, ale naše zjištění ukazují, že by se neměl opomíjet ani lehký pohyb. V budoucnu nám klinické studie pomohou překročit rámec obecných rad a vyvinout personalizované strategie pro přerušování doby sezení.“
Zjištění, publikovaná v časopise Plos Medicine, se zaměřila na zdravotní dopady dlouhodobého sedavého chování v každodenním životě. Zatímco dlouhé období sezení nebo ležení v bdělém stavu jsou již dlouho spojovány se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění a některých druhů rakoviny, vědci uvádějí, že o tom, zda způsob, jakým se sedavý čas kumuluje, také ovlivňuje zdraví, je známo méně.
Zjistili, že nahrazení sedavého času obdobími fyzické aktivity by mohlo pomoci snížit řadu rizik rakoviny. Mezi prospěšné aktivity patřila pomalá chůze a domácí práce.
Tým analyzoval data z nositelných zařízení, která nosilo více než 91 000 účastníků britské Biobanky, u nichž bylo sledování prováděno v průměru po dobu 12 let. Výsledky naznačují, že dlouhodobá nečinnost trvající déle než 30 minut byla spojena s rizikem rakoviny. Každá další hodina dlouhodobé nečinnosti každý den byla spojena s 10% nárůstem rizika úmrtí na rakovinu.
Zdá se však, že nahrazení dlouhých období nečinnosti pohybem toto riziko snižuje. Nahrazení jedné hodiny sedavého chování každý den lehkou fyzickou aktivitou, jako je žehlení nebo mytí nádobí, bylo spojeno s o 12 % nižším rizikem úmrtí na rakovinu.
Nahrazení 30 minut nečinnosti každý den 30 minutami mírné fyzické aktivity, jako je chůze průměrným tempem, bylo spojeno s o 8 % nižším rizikem.
Studie naznačila, že riziko bylo o 22 % nižší, pokud bylo každý den nahrazeno pět minut nečinnosti pěti minutami intenzivní fyzické aktivity.
Výzkum měl svá omezení, mimo jiné i to, že vědci provedli statistickou analýzu observační studie, a nemohli tak prokázat příčinnou souvislost.
Profesor Kevin McConway, emeritní profesor aplikované statistiky na Open University, který se na výzkumu nepodílel, uvedl, že výsledky jsou zajímavé, ale že bude zapotřebí dalšího výzkumu.
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