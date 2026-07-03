EU navrhne nové sankce proti Rusku

3. 7. 2026

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Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallas navrhne, aby země EU zavedly nová omezení vůči Rusku v reakci na masivní útok na Kyjev v noci 2. července. Kallas to uvedla na sociální síti X.

Hlavní diplomatka EU poukázala na to, že "pouhá slova" odsouzení nebudou stačit k zastavení ruských útoků.

Podle ní lze toho dosáhnout pouze neustálou vojenskou podporou Ukrajiny a zvýšeným tlakem na Moskvu.

Kallas uvedla, že navrhne zemím EU, aby uvalily sankce na další organizace podporující ruský vojenskoprůmyslový komplex.

"Čím častěji Moskva útočí na civilisty, tím více sankcí musí být uvaleno. Budeme pokračovat ve zvyšování ceny války, dokud si Rusko neuvědomí, že nemůže vyhrát," zdůraznila.

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Obsah vydání | 3. 7. 2026