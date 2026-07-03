EU navrhne nové sankce proti Rusku
3. 7. 2026
Words of condemnation alone will not stop attacks on Kyiv. Only sustained military support for Ukraine and increased pressure on Moscow can do that.— Kaja Kallas (@kajakallas) July 2, 2026
This week, the EU has started disbursing €6 billion under the €90 billion support loan to strengthen Kyiv’s defences.
Today, I…
Hlavní diplomatka EU poukázala na to, že "pouhá slova" odsouzení nebudou stačit k zastavení ruských útoků.
Podle ní lze toho dosáhnout pouze neustálou vojenskou podporou Ukrajiny a zvýšeným tlakem na Moskvu.
Kallas uvedla, že navrhne zemím EU, aby uvalily sankce na další organizace podporující ruský vojenskoprůmyslový komplex.
"Čím častěji Moskva útočí na civilisty, tím více sankcí musí být uvaleno. Budeme pokračovat ve zvyšování ceny války, dokud si Rusko neuvědomí, že nemůže vyhrát," zdůraznila.
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