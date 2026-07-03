Sociolog o krizi a populismu:
"Mohl bych všechny idioty praštit"
3. 7. 2026
Taz FUTURZWEI: Profesore Roso, jsme jako liberálně-emancipační společnost v nastaveném čase a pozadu za autoritáři?
Hartmut Rosa: To zní trochu ponuře. Nejprve bych nedoporučil mluvit o nastaveném čase, ale o mezičase. Protože nastavení by znamenalo, že by to skončilo stejně.
taz FUTURZWEI: Předpokládáme, že to, co se děje jako návrat, není dočasná anomálie, ale že je třeba nyní podniknout správné kroky. Ve své nové knize Situace a konstelace však diagnostikujete, že schopnost subjektů jednat se stále zmenšuje. Proč?
Hartmut Rosa: Souhlasím s diagnózou, že mnoho věcí už momentálně nefunguje. V některých případech je situace dokonce katastrofální. Abych to upřesnil: Situací myslím okamžiky, kdy sami aktivně soudíme, reagujeme a jednáme. Konstelace je stav, ve kterém plníme pouze předem dané protokoly, algoritmy nebo byrokratické procesy. Nyní však v mnoha ohledech už ani nejsme schopni splnit požadavky a pravidla konstelací, například v ekologických a válečných otázkách. To vede ke kolapsu racionality.
taz FUTURZWEI: Konkrétně?
Hartmut Rosa: To, co musí učitel udělat a umět udělat, aby byl přijat jako učitel, je obrovské. Ale pak je takový nedostatek učitelů, že si vezmou z ulic to nejlepší řešení. To samé platí i pro pečovatelská zařízení. To ukazuje, že konstelační idea a realita jsou příliš vzdálené. Například Deutsche Bahn, ti idioti.
taz FUTURZWEI: Ach jo.
Hartmut Rosa: Upravují informace o jízdním řádu na minutu. Dřív tam stálo: Asi 20 minut zpoždění. Tehdy jsi věděl: Vlak má zpoždění. Nyní tam stojí: Vlak přijede v 11:42 místo v 11:30. Ale není to pravda. Vlaky často jezdí i před stanoveným zpožděním a zaměstnanci pak pokrčí rameny. Tak to prostě je. Nedávno na letišti ve Frankfurtu bylo řečeno – dobře, letěl jsem a jdu do pekla – další vlak je zrušen, nastupte na vlak na hlavním nádraží ve Frankfurtu. Za tímto účelem je zde přestupní vlak, který čeká 10 minut právě pro tento účel. To říkali. To bylo také napsáno na tabuli. Ale bohužel vlak odjel včas. Zapomněli informovat strojvedoucího. Kolaps racionality, protože už nikdo nepoužívá situační úsudek.
taz FUTURZWEI: Ano, no, Deutsche Bahn.
Hartmut Rosa: Ne, ne, taková selhání se vyskytují v mnoha oblastech. Stuttgart 21: Už ani není žádné datum, nic nevědí. Totéž platí pro úložiště jaderného odpadu. Tato konstelační logika, že vše musí být předvídatelné, měřitelné, spolehlivé, už se nedokáže ukotvit v realitě. Války, mezinárodní právo: Pokud jde o civilizaci, jsme dokonce v situaci, kdy je potřeba smysl pro míru a takt, kdy už se nemůžeme spoléhat na smlouvy, sliby a katalogy. Úsudek, smysl pro proporce a takt jsou mé oblíbené pojmy. Ale tyto ctnosti nám nejsou jednoduše dány, nepadají z nebe. Musí být kulturně praktikované a očekávané. Nicméně působíme v kontextech, kde už to není žádané, takže nás nemusí překvapovat, že je už nebudeme rozvíjet.
taz FUTURZWEI: Od Angely Merkel jsme si všimli, že i politici mohou jednat nebo věřit, že mohou jednat jen v krizových situacích.
Hartmut Rosa: I pro politiky je otázkou: Co mohu v této situaci udělat? Myslím, že je velmi důležité, aby se političtí aktéři znovu viděli jako aktéři a neříkali, že bohužel s tím nic nenadělám, to je logika parlamentu, koalice, smluv EU nebo čehokoli jiného. V této fázi extrémní volatility a nepředvídatelnosti je o to důležitější, aby každý jednotlivec převzal odpovědnost za situaci, ve které si jednoduše musí znovu získat prostor pro manévrování.
taz FUTURZWEI: Říkáte to tak jednoduše.
Hartmut Rosa: Existuje jeden případ, kdy ošetřovatelské stanice, konkrétně Caritas Hochrhein, zrušily požadavky na konstelace ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Opět jde o péči způsobem, který je vhodný pro danou situaci. Pravidla změníte tak, abyste získali zpět volnost. Možná je překvapivé, možná ne, že podnikatelé jsou do mé knihy také blázni. Podnikatelé chtějí volnost a já jim vždy říkám: Ano, ale zároveň dejme zaměstnancům na každém pracovišti volnost jednat, aby se mohli vnímat jako aktéři, a ne jako výkonné orgány.
taz FUTURZWEI: Jaký je problém?
Hartmut Rosa: Moje diagnóza je, že lidské jednání, člověk ve světě, vždy znamená najít se v situacích, které jsou složité entity. Ať už stojíme ve třídě, jdeme nakupovat, přicházíme domů nebo do kanceláře, vždy najdeme situaci, kterou musíte nejdřív interpretovat. O co teď jde? Co je třeba udělat, změnit nebo udělat, co je vhodné, co je spravedlivé?
taz FUTURZWEI: Ano, dobře, a?
Hartmut Rosa: Teze je, že dnes už tuto schopnost úsudku velmi často nepoužíváme, protože existují velmi jasná pravidla postupu, která předepisují akci bez ohledu na konkrétní situaci. To závisí na byrokratických požadavcích, plánech a protokolech na jedné straně a na technických možnostech implementace na straně druhé. Tomu říkám konstelace. Důsledkem je, že dělám to, co mi řeknou nebo co je předepsáno, co říká protokol nebo algoritmus. Díky tomu už nerozvíjím úsudek a takt.
taz FUTURZWEI: A teď řešení?
Hartmut Rosa: Mám na paměti, že také přebíráte situační odpovědnost v malém měřítku, a opravdu v malém, a ne v konstelačním. Proto potřebuji příklady, protože to odhaluje morfologii problému.
taz FUTURZWEI: To odkazuje na recenzi knihy od vašeho kolegy Christopha Möllerse, který vás obvinil z anekdotismu.
Hartmut Rosa: Ale nepoužívám anekdoty k důkazu, ale abych něco vyjasnil.
taz FUTURZWEI: Prosím.
Hartmut Rosa: Typickým požadavkem na konstelaci jsou pravidla požární ochrany. Právě jsem byl ve Švýcarsku se zástupci kantonálních vlád na akci, která chtěla uvolnit pravidla požární bezpečnosti. Mnohá z těchto pravidel brání tomu, co by bylo vhodné pro situaci dětí nebo nemocných, například ve školách nebo nemocnicích. To je konstelační vymáhání a zároveň konstelační odpovědnost, kterou má požární ochranář. A to často ničí společenský život i chování odpovídající situaci.
taz FUTURZWEI: Předpokládáme, že pravidla nebyla uvolněna?
Hartmut Rosa: Ne. V Crans-Montaně vypukl obrovský požár, který si vyžádal více než 40 životů. Pak řekli, že teď musíme pravidla zpřísnit. Co to znamená? Ještě více kontrol, bezpečnostní trasy musí být ještě širší, předpisy pro dveře ještě lepší, výšky stropů ještě vyšší, materiály ještě nehořlavější. Odpovědnost za konstelaci pak znamená, že každý je odpovědný za to, aby byla pravidla dodržována. V případě požáru můžete také říct, že za něj nejsem odpovědný, jednal jsem v souladu s předpisy.
taz FUTURZWEI: Na co narážíte?
Hartmut Rosa: Situační odpovědnost by znamenala přijmout rozumná opatření v určité situaci, využívat smysl pro proporci a úsudek – například odemknout další únikové dveře, když je velmi přeplněno. Nedělám, co je předepsáno, ale přebírám odpovědnost za situaci a k tomu potřebuji takt a úsudek. Pokud je to nutné, i porušuji stávající pravidla.
taz FUTURZWEI: Naučil jsem svého syna, když byl malý, přecházet ulici, když byla červená. To se naučil a přežil.
Hartmut Rosa: Přesně to mám na mysli. Když přecházíte ulici, podíváte se sami a ujasníte si: Kdy přijede auto? Jak daleko je cesta? Mohlo by přijet jiné auto odjinud? Jak moc spěchám? Je vhodné teď přecházet tuto složitou křižovatku? Protikladem je, když lidé přejedou ulici, když je zelená. Chodí podle pravidel, a proto se vůbec nedívají, jestli nepřijede auto.
taz FUTURZWEI: Zavedení pravidel má obvykle za cíl udělat něco lepším, bezpečnějším, spravedlivějším.
Hartmut Rosa: Neříkám jen, že bychom se měli vzdát konstelací, tedy pravidel, předpisů a protokolů. Ale měli bychom je vnímat spíše jako pomůcky. Samozřejmě, juridifikace je velký problém. Když se něco stane, otázka zní, kdo pravidla nedodržel? Duisburgský průvod s 19 mrtvými byl příkladem, který ukazuje, že tuto katastrofu způsobilo souhra mnoha faktorů. Je velmi těžké pochopit tuto konstelační soustavu. Je možné, aby všichni dodržovali pravidla a katastrofa se stejně stane, protože chyběly podrobnosti situace. Úsudek vyžaduje specifickou formu širokoúhlé pozornosti.
taz FUTURZWEI: Snižování byrokracie v současné době téměř nechybí v žádném volebním projevu.
Hartmut Rosa: Ano, ale politici nám slibují snížení byrokracie minimálně od 70. let. Nejde to. A proč ne? Protože situace, které život produkuje, jsou složitější, než co dokážete pochopit konstelačně pomocí pravidel. Život nelze vtěsnat do konstelací. A proto vždy existuje výjimka a ještě jedno pravidlo, které ji má pod kontrolou. A další a další. Ale nikdy to nestačí. To je to, co rozmnožuje byrokracii.
taz FUTURZWEI: Pane Roso, jsem člověk pozdně moderního období. A momentálně se vůbec necítím svázaný. Ve skutečnosti mám spíše pocit, že nevyčerpávám možnosti, které mi tato liberálně-emancipační společnost nabízí. Co s tím děláte?
Hartmut Rosa: Celá moje argumentace závisí na konceptu situace. Možnosti nebo jejich rozmanitost nejsou totéž co situace. Rozlišuji mezi kontingenčními prostory a prostory s volností. V mnoha ohledech máme nekonečný záložní prostor, například se Spotify. Mohu poslouchat deset milionů nebo i více hudebních titulů. Mohu také cestovat kamkoliv. Nicméně masivní zvýšení kontingence, kdy si musím vybírat bez možnosti předvídat následky, není něco, co by zvýšilo schopnost jednat. Ve skutečnosti je to něco, co podkopává schopnost rozumně používat úsudek. Kde získám informace o světě? Teď mám explozi webových stránek a informačních kanálů. Ale to není rozšíření volnosti. Naopak: už nevím, kde a jak získat informace, už nedokážu číst situace.
taz FUTURZWEI: Prosím, definujte, co myslíte volností.
Hartmut Rosa: Pro mě pojem "volnost" vychází spíš z řemeslné zručnosti než ze samotného hraní. Truhlář, který instaluje dveře, nebo tesař říká: Rybářský prut musí mít trochu vůle, protože v létě se materiál rozpíná, v zimě se smršťuje. Mobilita umožňuje vytvářet situační vhodnost. To je velmi odlišné od nekonečného prostoru možností, které mají lidé před sebou. Internet často ničí čitelné obrysy situací, obrací svět vzhůru nohama, obrazně řečeno.
taz FUTURZWEI: Kdybych bydlel v památkově chráněné budově, rád bych na střechu instaloval solární panel, ale nemám k tomu žádnou volnost, protože je to zakázané. To se zdá být nevhodné z planetárního, ekonomického a bezpečnostního hlediska.
Hartmut Rosa: Aby na otázku odpověděli, potřebují úsudek, smysl pro proporce a takt, aby rozpoznali, zda má smysl udělat výjimku. Abstraktní pravidlo by mohlo být: Pokud je dům starší než 250 let, není na něm povolen žádný solární panel. Ale může to být tak, že máte opravdu fantastickou, jemně vytesanou budovu starou 249 let a solární panel by celý charakter domu zničil. Ale možná máte 500 let starý dům, pro který by solární panel byl ideální, protože ho vůbec nevidíte. Takže není jiná cesta než s pocitem proporce a taktu. Otázkou je, jak to společnost zvládne.
taz FUTURZWEI: Jak?
Hartmut Rosa: A právě tam to začíná být těžké. Kde je prostor pro manévrování, je potřeba úsudek. Nicméně ten může také chybět nebo být nesprávně aplikován. Pak mohou být učiněna špatná rozhodnutí, která mají katastrofální následky. Přesto si myslím, že ti, kdo rozhodují, by měli mít prostor pro úsudek a měli by mít určitou míru volnosti.
taz FUTURZWEI: Rozhoduje se každý sám?
Hartmut Rosa: Bylo by lepší mít odborníka, který rozhodne konkrétně o této situaci. Problém je: Může být podplacen nebo zaujatý, může být financován průmyslem solárních panelů nebo, pokud jde o mě, úřady na ochranu památek. Proto bychom jako společnost museli zřídit, chcete-li, instituce ombudsmanů. Tomu říkám metasupervize.
taz FUTURZWEI: Ach jo. Ale to je další instituce a přináší další konstelaci.
Hartmut Rosa: Vidím nebezpečí. Ale můj nápad je zrušit mnoho požadavků na konstelace. Tato metasupervize by nenásledovala princip konstelací.
taz FUTURZWEI: Ale?
Hartmut Rosa: Zkoumal by situační vhodnost. Zmínil jsem případ, kdy ošetřovatelské stanice zrušily požadavky na konstelace a poskytují péči podle dané situace. Metasupervize by byla použita pouze v případě, že by se zjistilo, že ve vesnici zemře třikrát více lidí, protože o ně bylo špatně postaráno. Nebo pokud jsou případy péče na jiném místě čtyřikrát dražší než ve všech ostatních. Nemyslím si, že by to vedlo ke konstelační lichvě. Počáteční myšlenka by měla být: To dělají vyškolení a morálně odpovědní aktéři, kteří chtějí tuto volnost správně využít a vycvičit smysl pro proporce a instinkt k tomu. Zasahujeme jen tam, kde se věci opravdu pokazí. Společnost však předpokládá, že lidé, kteří mají volnost, ji používají nesprávně. Proto vzniká konstelacionismus.
taz FUTURZWEI: Zkusme sociopsychologický přenos: Lidé v NDR chtěli svobodu, protože byli zcela omezeni autoritářstvím a konstelací, a pak přišli do naší liberální demokracie juridifikace a regulace a dost jich bylo frustrovaných a hlasovalo pro AfD. Je to možná interpretace?
Hartmut Rosa: Na Západě se mě vždy ptají: Chtějí Ossis zpět NDR? Úplný nesmysl, to nechtějí. Argument je naopak: říkáte, že je to tady stejné jako u nás. Existuje dojem, že možnost jednání je omezená, i zvenčí, takže vzniká pocit nedostatku svobody.
taz FUTURZWEI: Friedrich Merz během volební kampaně řekl: Pokud budu kancléřem, udělám to a tamto hned první den. Normální znalec liberální demokracie a parlamentarismu musí vědět, že to tak nefunguje, ale že po roce 1945 zajišťují brzdy a protiváhy, aby se převraty nesděly jako převrat.
Hartmut Rosa: Správně, i když to je taky problém. Politici, se kterými mluvím, mají pocit, že jsou extrémně limitováni. Jsou vázáni stranickými omezeními. Pak musí koordinovat s koaličním partnerem ve vládě. Pak musí dodržovat pravidla EU. Pak musí splnit požadavky transatlantických vztahů. Je tu také určitý pocit bezmoci.
taz FUTURZWEI: Na druhou stranu jsou politici často odsuzováni, když skutečně jednají podle situace.
Hartmut Rosa: Ano, myslím, že otázky jako dodržování dluhové brzdy nebo možný vstup do koalic vždy závisí na situaci. Často je to strategie, jak zavázat politiky v politickém diskurzu k věcem, které pak už nezapadají do zásadních situací.
taz FUTURZWEI: S taz FUTURZWEI se snažíme vytvářet obyvatelné místnosti pro společnost: otevírat prostory, kde si lidé mohou beze strachu povídat, co lze udělat a jak to lze udělat.
Hartmut Rosa: Nemám nic proti tomu, ale je pro mě opravdu důležité nepřesouvat sílu úsudku a schopnost jednat do diskurzivních speciálních prostor.
taz FUTURZWEI: Nejprve musíte otevřít situaci a to potřebuje prostor. To nelze udělat čistě odvoláváním regulací.
Hartmut Rosa: Je to obojí. Nedávno jsem na Bayerischer Rundfunk řekl: Projíždějte semaforem, když je červená. Pak okamžitě zasáhl redaktor a řekl: ne, ne, milé děti, neprojíždějte na semaforu, když je červená. Ale tam to začíná. Jděte do toho a sledujte, jak to změní váš vztah ke světu. A pokud řeknete, že nikdy nic nedám bezdomovci z principu, pak přemýšlejte, jestli byste v této konkrétní situaci nechtěli něco dát právě této konkrétní osobě. A i kdyby formulář neplatil, zamyslete se, jestli by nemělo smysl ho teď přijmout.
taz FUTURZWEI: Jak souvisí zúžení volnosti s pravicovým populistickým posunem?
Hartmut Rosa: Existuje vnímání, že prostor pro manévrování se zmenšuje, jak v myšlení, v mluvení, tak i v možnostech jednání. Stížnost zní: Všechno mi je předepsané. Toto vnímání vytváří přání, aby někdo přišel a znovu jednal, také ve vašem zájmu. Brexit, "Vezměte zpět kontrolu" nebo Trump a MAGA. To je to, co dělají Trump a Musk: smetli všechny zákony ze stolu jedním mávnutím ruky. Ať už Nejvyšší soud říká cokoli, děláme to, co považujeme za správné.
taz FUTURZWEI: Ale nejednají pro lidi, ale pro sebe.
Hartmut Rosa: Nepoužívají žádnou volnost, ničí ji. Ale je tu ještě něco dalšího. Je tu přetížení emocí, když musím neustále dodržovat pravidla, pokyny, protokoly a algoritmy v každodenním životě. Pak musím vždy své emoce blokovat nebo je dokonce aktivně potlačovat. Příklad: Jako knihovník si myslím, že je nesmysl vydávat knihu jen do 12:00 a už ne ve 12:02, i když přede mnou stojí teenager, který chce číst knihu poprvé. Ale přesně ve dvanáct hodin se systém zavře, už si nemůžu půjčovat, i kdybych chtěl. Neustále musím ignorovat nebo dokonce bojovat se svým emocionálním výkladem situace, svým úsudkem. To vede na jedné straně k vyhoření a na straně druhé k hromadění afektu. Emoce už se nepromítají v činy. Zesílí se, odtržené od podkladu. A pak chodím kolem a myslím, že bych je všechny mohl praštit, všechny ty idioty. Podle mého názoru to vysvětluje vznik pravicového populismu. Ne jen tohle samotné, ale možná víc, než by se na první pohled mohlo zdát.
Zdroj v němčině: ZDE
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