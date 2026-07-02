Nejméně 21 mrtvých po masivním útoku Ruska pomocí dronů a raket na Kyjev
2. 7. 2026
Na ukrajinské hlavní město bylo vypáleno více než 70 raket, Rusko čelí nedostatku pohonných hmot po ukrajinských útocích na své ropné rafinerie
Podle místních úřadů bylo v noci v Kyjevě zabito nejméně 21 lidí a desítky dalších byly zraněny. Starosta města Vitalij Kličko tento útok označil za nejhorší ruský útok na hlavní město za více než čtyři roky leteckých útoků na Ukrajinu.
Rusko nasadilo téměř 500 dronů a více než 70 raket při několikahodinovém útoku na Kyjev a další části země v časných ranních hodinách ve čtvrtek. Hlasité výbuchy otřásaly hlavním městem několik hodin, zatímco se k němu blížily vlny dronů i řízených a balistických raket a ukrajinská protivzdušná obrana se je snažila sestřelit.
S rozbřeskem hořely po celém Kyjevě požáry; údery nebo trosky zasáhly obytné budovy v několika čtvrtích a hotel na jednom z centrálních bulvárů. Na jednom místě na levém břehu řeky Dněpr byla velká část devítipodlažního bytového domu roztržena a proměněna v hromadu trosek. Po celý den prohledávali záchranáři trosky budovy v naději, že najdou přeživší.
Počet obětí během dne neustále rostl a může se ještě zvýšit, protože do nemocnice bylo převezeno asi 70 lidí a záchranáři stále prohledávají trosky.
Rusko pravidelně provádí kombinované raketové a dronové útoky na ukrajinské hlavní město a již několik dní se spekulovalo, že se chystá další masivní útok. Volodymyr Zelenskyj ve středu varoval Ukrajince, že k tomu může dojít ještě té noci. „Žádám všechny naše občany, aby byli obzvláště opatrní, dbali na sebe i na své děti a využívali kryty, to je velmi důležité,“ řekl prezident během návštěvy v Dublinu.
Městské úřady uvedly, že po varováních se přes noc v stanicích metra po celém hlavním městě ukrylo více než 50 000 lidí. Někteří z nich si přinesli matrace a stany, aby si pod zemí mohli na pár hodin zdřímnout, a na některých stanicích nebylo na nástupištích místo, protože se tam na noc rozložily stovky lidí.
„Už jsme si na hlučné noci docela zvykli, ale jsou čím dál horší, a dnes jsem se poprvé za všechny ty roky války rozhodla, že by možná bylo bezpečnější nestrávit noc doma,“ řekla Oleksandra Vološyna, studentka medicíny, která přespala v jedné z centrálních stanic metra.
Zelenskyj, který se ve čtvrtek odpoledne předčasně vrátil ze své cesty do Irska, aby navštívil místo jednoho z útoků v Kyjevě, uvedl, že kdyby spojenci dodrželi dohody o dodávkách raket protivzdušné obrany na Ukrajinu, škody by nebyly tak velké. „Bojujeme sami. Oběťmi jsou pouze Ukrajinci. Od našich partnerů žádáme jen to, aby plnili to, k čemu se zavázali,“ řekl.
Mnozí obyvatelé Kyjeva po více než čtyřech letech plnohodnotné války opět věnují útokům zvýšenou pozornost, a to kvůli závažnosti nedávných masivních útoků. Koncem května Rusko varovalo zahraniční diplomaty, aby opustili město, s tím, že plánuje zintenzivnit útoky na tamější „rozhodovací centra“.
Během čtvrtečního útoku vyslalo sousední Polsko, člen NATO a EU, preventivně stíhací letouny. Finsko na krátkou dobu vyhlásilo dočasnou leteckou omezenou zónu ve východní části Finského zálivu, uvedly finské obranné síly dne X.
V posledních týdnech Ukrajina zintenzivnila svou kampaň dálkových útoků dronů proti ropným rafinériím v Rusku, což způsobilo nedostatek pohonných hmot po celé zemi. Řada ruských regionů byla nucena zavést přídělový systém na benzín, zatímco na okupovaném Krymu vyhlásily ruské úřady výjimečný stav.
Ukrajinští představitelé uvedli, že hodlají udržovat tlak na Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014 a který od roku 2022 slouží jako logistické centrum pro ruskou okupaci částí jihovýchodní Ukrajiny. Ve čtvrtek ráno guvernér ruské Nižnonovgorodské oblasti oznámil, že při útoku dronů na tamní průmyslová zařízení zahynul jeden člověk.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při čtvrtečních útocích na Ukrajinu použilo zbraně odpálené ze vzduchu, ze země i z moře, a tvrdilo, že šlo o odvetu za ukrajinské útoky. Moskva uvedla, že se při útocích zaměřila na vojenská zařízení a energetickou infrastrukturu, přičemž útoky zasáhly i několik regionů mimo hlavní město.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha, který je na pracovní návštěvě v Japonsku, ve čtvrtek ráno prohlásil, že je „nemorální“ tvrdit, že tyto údery byly odvetou za ukrajinské útoky na Rusko.
Sybiha napsal na X: „V této válce je agresor a země, která se brání. Rusko nemá právo provádět žádné útoky proti Ukrajině, zatímco Ukrajina má plné právo reagovat, bránit se před agresorem a zasáhnout jakékoli legitimní vojenské cíle v Rusku. Nesrovnávejte agresora se zemí, která se brání před agresí.“
Zopakoval naléhavou výzvu Kyjeva, aby spojenci Ukrajiny dodali více prostředků protivzdušné obrany, a uvedl, že hlavní město „prožilo noc hrůzy“.
Britský premiér Keir Starmer prohlásil, že útoky jsou „drsnou připomínkou toho, že zatímco Ukrajina nadále usiluje o mír, Putin nadále způsobuje ukrajinskému lidu utrpení a násilí“.
Mírový proces podporovaný USA v posledních měsících uvízl na mrtvém bodě, protože Putin neprojevil téměř žádný zájem o to, aby upustil od svých maximalistických cílů na Ukrajině, a Bílý dům místo toho obrátil svou pozornost k událostem na Blízkém východě.
Ve čtvrtek Zelenskyj uvedl, že tajemník jeho Rady národní bezpečnosti Rustem Umerov byl v posledních dnech v kontaktu s americkým vyjednavačem Jaredem Kushnerem, aby projednali obnovení mírového procesu. Zelenskyj rovněž vyjádřil naději, že se příští týden v rámci summitu NATO v Ankaře setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
V důsledku těchto útoků byl v Kyjevě vyhlášen pátek dnem smutku, oznámil Kličko.
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